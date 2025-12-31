Tensiuni majore în jurul Taiwanului. China amenință să blocheze livrările de arme
G4Media, 31 decembrie 2025 07:50
Analiză a publicației franceze Courrier International, via Rador: Armata chineză a efectuat noi exerciții cu foc real în apele din jurul Taiwanului în dimineața zilei de marți, 30 decembrie, punând armata taiwaneză în alertă maximă. Garda de coastă chineză amenință să blocheze toate livrările de arme americane către insulă. Demonstrație de forță, ziua 2: „Garda […] © G4Media.ro.
Acum 10 minute
08:00
Ambasadorul SUA la NATO, sceptic cu privire la presupusul atac ucrainean împotriva reşedinţei preşedintelui Putin # G4Media
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a pus la îndoială marți acuzația rusă conform căreia forţele ucrainene ar fi atacat reședința președintelui Vladimir Putin, spunând că dorește să vadă informațiile secrete americane cu privire la incident, transmite Reuters, citat de Rador. „Nu este clar dacă s-a întâmplat cu adevărat”, a declarat Whitaker pentru Fox Business […] © G4Media.ro.
08:00
Guvernul României a decis amânarea temporară, pentru o perioadă de șase luni, a aplicării unor prevederi referitoare la punerea pe piață și utilizarea articolelor pirotehnice, introduse în 2025 prin Legea nr. 92/2025, care modifică regimul materiilor explozive. Măsura a fost adoptată deoarece noile obligații și restricții impuse operatorilor economici și pirotehnicienilor autorizați au intrat în […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:50
Analiză a publicației franceze Courrier International, via Rador: Armata chineză a efectuat noi exerciții cu foc real în apele din jurul Taiwanului în dimineața zilei de marți, 30 decembrie, punând armata taiwaneză în alertă maximă. Garda de coastă chineză amenință să blocheze toate livrările de arme americane către insulă. Demonstrație de forță, ziua 2: „Garda […] © G4Media.ro.
07:40
Bulgaria se pregătește ca miercuri seară să treacă la zona euro pentru a deveni al 21-lea membru al zonei euro, pe fondul îngrijorărilor că această mișcare ar putea duce la creșterea prețurilor și la instabilitatea politică care zguduie țara balcanică. La miezul nopții, Bulgaria își va lua rămas bun atât de la anul 2025, cât […] © G4Media.ro.
Acum o oră
07:30
Maia Sandu a cerut Guvernului să simplifice procedura de dare în căutare pentru a preveni fuga condamnaților în Transnistria # G4Media
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat inițiativa legislativă adoptată de Parlament privind revizuirea mecanismului de vetting și extinderea categoriilor de judecători supuși evaluării. Șefa statului a declarat joi într-o conferință de presă că, deși reforma justiției a înregistrat progrese, persistă probleme grave legate de tergiversarea dosarelor de mare rezonanță și de eschivarea condamnaților de […] © G4Media.ro.
07:30
Două state vest-africane, Mali și Burkina Faso, țări conduse de junte militare, interzic accesul cetățenilor americani, ca represalii la decizia SUA # G4Media
Mali și Burkina Faso au anunțat că vor interzice cetățenilor americani intrarea în țările lor, ca represalii pentru decizia lui Donald Trump de a interzice cetățenilor celor două state din Africa de Vest intrarea în SUA. Anunțurile, făcute marți în declarații separate de miniștrii de externe ai celor două țări vest-africane, au marcat cea mai […] © G4Media.ro.
07:20
Analiză a publicației grecești New Money, via Rador: Coridorul Vertical de Gaze, care pornește din Grecia și se îndreaptă spre nord, spre Ucraina, intră într-o fază crucială, iar următoarele săptămâni sunt considerate decisive pentru atingerea unei viabilități comerciale reale. Licitațiile de capacitate care vor avea loc la sfârșitul lunii ianuarie în corelație cu discuțiile în […] © G4Media.ro.
07:20
Un mort și aproximativ 30 de răniți după ciocnirea a două trenuri cu turiști în zona celebrului sit arheologic Machu Picchu, Peru # G4Media
Două trenuri care transportau turiști către și dinspre faimosul sit arheologic Machu Picchu din Peru s-au ciocnit. Un lucrător feroviar a murit, iar câteva zeci de persoane au fost rănite. Două trenuri care transportau turiști în zona sitului arheologic Machu Picchu din Peru s-au ciocnit în cursul zilei de marți. Accidentul s-a soldat cu cel […] © G4Media.ro.
07:10
Revelion 2026, în Sectorul 3: muzică de petrecere, pop și rock la concertele din Piața Alba Iulia și spectacol multimedia care include și artificii # G4Media
Primăria Sectorului 3 invită bucureștenii să întâmpine noul an în Piața Alba Iulia, unde miercuri, începând cu ora 19:00, va avea loc un eveniment de Revelion ce îmbină muzica live cu elemente vizuale spectaculoase, transmite Agerpres. Potrivit administrației locale, la miezul nopții publicul se va bucura de un spectacol multimedia complex, care va include jocuri […] © G4Media.ro.
07:10
Creșterea conflictului dintre forțele de securitate israeliene și palestinieni în Cisiordania, reluarea luptelor în Fâșia Gaza, intensificarea războiului din Ucraina, lansarea de atacuri directe de către americani în Venezuela, precum și creșterea violenței politice și a nemulțumirii populare în Statele Unite sunt câteva dintre cele mai importante amenințări la adresa Americii și a lumii în […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:10
FIA vrea să limiteze „tacticile de perturbare” dintr-un weekend de cursă din Formula 1, iar în acest sens a mărit de zece ori taxa pentru depunerea contestațiilor, transmite f1i.com. FIA, regulă nouă pentru steagul roșu din F1 în 2026 De la 2000 de euro, echipele vor plăti în 20.000 de euro de anul viitor Forul […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:10
Zile libere 2026: Fără „punte” pentru minivacanța de început de an / Câte sărbători legale sunt anul viitor și câte cad în timpul săptămânii # G4Media
Pe parcursul anului vor fi 17 sărbători legale, dintre care 12 cad în timpul săptămânii. Unele dintre acestea s-ar putea transforma în minivacanțe prin așa-numitele „punți”, adică alte zile libere acordate special pentru a face legătura cu weekendurile, care, teoretic se recuperează cu altă ocazie. Însă Guvernul Bolojan a decis să întrerupă acest obicei. Chiar […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:30
Revelionul de pe plaja Copacabana, cea mai mare petrecere de Anul Nou din lume, recunoscută de Guinness World Records # G4Media
Revelionul de pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro a fost recunoscut de Guinness World Records drept cea mai mare petrecere de Anul Nou din lume, după ce 2,5 milioane de persoane s-au adunat în această locaţie la ultimul Revelion, informează AFP preluată de Agerpres. Primarul metropolei, Eduardo Paes, a primit o placă din partea […] © G4Media.ro.
23:00
România se alătură mecanismului achiziții necesare apărării Ucrainei, propus de SUA, cu 50 de milioane de euro # G4Media
Guvernul României a adoptat o Hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro, alături de majoritatea aliaților europeni și de alte state care împărtășesc aceeași perspectivă. Alocarea pentru PURL este […] © G4Media.ro.
23:00
Armata ucraineană ar fi lovit un depozit de petrol din localitatea Rovenky, în regiunea Luhansk ocupată de Rusia, potrivit relatărilor apărute pe canale rusești de Telegram. Imagini publicate pe rețelele sociale arată un incendiu puternic la fața locului, transmite MEDIAFAX. Nu este clar ce tip de armament a fost folosit și nici amploarea pagubelor produse. […] © G4Media.ro.
23:00
Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România în anul 2026, pentru a acoperi deficitul de personal semnalat de angajatori din mai multe sectoare economice, transmite MEDIAFAX. Executivul a decis stabilirea, pentru anul 2026, a unui contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa […] © G4Media.ro.
22:40
VIDEO Ludovic Orban: Premierul Bolojan trebuie să pregătească varianta unei guvernări minoritare. Coaliția nu are cum să reziste, dacă PSD nu-și schimbă comportamentul / AUR cu PSD pot să-l suspende pe Nicușor Dan, dar românii nu vor vota demiterea președintelui # G4Media
Fostul premier Ludovic Orban a declarat, marți seara, la B1TV, că premierul Ilie Bolojan trebuie să pregătească varianta unei guvernări minoritare, deoarece coaliția nu are cum să reziste, dacă PSD nu-și schimbă comportamentul. Ludovic Orban a mai spus că AUR cu PSD pot să-l suspende din funcție pe Nicușor Dan, dar românii nu vor vota […] © G4Media.ro.
21:50
Ambasadele SUA din emisfera vestică au primit instrucțiuni să raporteze încălcările drepturilor omului legate de migrația în masă / Departamentul de Stat condus de Marco Rubio a calificat migrația în masă drept „criză globală” # G4Media
Departamentul de Stat al SUA a anunțat că a dat instrucțiuni ambasadelor americane din emisfera vestică să raporteze încălcările drepturilor omului rezultate din migrația în masă, transmite Fox News. „Ambasadele SUA vor raporta crimele rezultate din migrația în masă și vor îndemna guvernele din emisfera vestică să combată aceste abuzuri ale drepturilor omului. Ambasadele vor […] © G4Media.ro.
21:50
Durata cursurilor de formare profesională a auditorilor de justiţie admişi la Institutul Naţional al Magistraturii rămâne de 2 ani și în 2026, din cauza deficitului de personal # G4Media
Guvernul a aprobat, marţi, o ordonanţă de urgenţă privind măsuri temporare în domeniul Justiţiei în vederea prevenirii accentuării deficitului de personal la nivelul instanţelor şi parchetelor, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Executivului, aceste măsuri vizează situaţia resurselor umane de la nivelul instanţelor şi parchetelor şi au în vedere, între altele, prelungirea cu un an […] © G4Media.ro.
21:20
BREAKING Angajatorul va suporta plata a 5 zile din concediul medical pentru salariați, de la 1 februarie 2026 / Prima zi a fost diminuată de la plată / Controale sporite privind acordarea concediilor medicale – ordonanță de urgență adoptată de Guvern # G4Media
Guvernul a adoptat, în ședința de marți seara, o ordonanță de urgență care prevede că angajatorul va suporta plata a 5 zile de concediu medical, de la 1 februarie 2026, iar prima zi de concediu este diminuată de la plată. De asemenea, sunt instituite controale sporite privind acordarea concediilor medicale. „Se stabilește, pentru o perioadă […] © G4Media.ro.
20:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, marți, că Kievul discută cu Washingtonul despre o posibilă prezență a trupelor americane în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate, și a adus în discuție ceea ce el a numit un atac fals asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin, transmite Reuters. Zelenski a declarat presei într-o conversație pe […] © G4Media.ro.
19:50
Circulaţie îngreunată pe Valea Oltului din cauza ninsorii abundente / În cursul zilei au fost ambuteiaje și din cauză că mai multe camioane au rămas blocate # G4Media
Circulaţia pe DN 7 – Valea Oltului se desfăşoară cu dificultate, marţi seara, din cauza ninsorilor abundente, precum şi a unor blocaje cauzate de mai multe autocamioane care au rămas pe partea carosabilă urmare a unor defecţiuni, potrivit autorităţilor din Vâlcea, transmite Agerpres. Reprezentanţii Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova au informat că din […] © G4Media.ro.
19:20
Peste 350 de persoane reținute în Turcia, bănuite că ar fi membre ale Statului Islamic, care ar plănui atacuri de Crăciun și Revelion # G4Media
Poliția turcă a reținut 357 de cetățeni, bănuiți că ar fi membri ai Statului Islamic, ca parte a unei ample operațiuni de represiune a grupării, după ce autoritățile au obținut informații cu privire la planificarea unor atacuri de Crăciun și Anul Nou. Raziile au avut loc în 21 de provincii din Turcia, printre care și Istanbul, […] © G4Media.ro.
19:20
Zece răniţi, dintre care unul grav, după ce un autobuz a intrat într-o clădire din Stockholm # G4Media
Un autobuz a lovit marţi după-amiază o clădire în capitala Stockholm, rănind zece persoane, dintre care una grav, aceasta fiind evacuată cu elicopterul, a anunţat poliţia suedeză, transmite AFP preluată de Agerpres. În total, 17 persoane se aflau în autobuz în momentul producerii accidentului în cartierul Liljeholmen. Nu a fost rănită nicio persoană aflată în […] © G4Media.ro.
19:10
Comisia Europeană a virat 586 de milioane de euro pentru infrastructura de transport din România, anunță ministrul Finanțelor # G4Media
Comisia Europeană a virat, marți, 586 de milioane de euro pentru infrastructura de transport din România, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. „Aceste sume provin din cheltuieli făcute inițial prin PNRR, de beneficiari din domeniul transporturilor, pentru proiecte mari de infrastructură – precum autostrada Ploiești–Buzău–Focșani, dar și alte investiții importante. În perioada septembrie–decembrie, Guvernul României, […] © G4Media.ro.
19:10
Minorii sunt, din păcate, mult prea des victime ale accidentelor rutiere sau suferă alte tipuri de traumatisme grave, care le afectează viața. Recuperarea medicală pentru minori este o necesitate imensă pentru țara noastră. Nu sunt suficiente spitale de recuperare medicală cu internare nici măcar pentru adulți, însă minorii sunt cu adevărat vitregiți, din această perspectivă. […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:00
Ludovic Orban: Zilele lui Viktor Orban par să fie numărate. Sondajele indică un avans semnificativ pentru principalul partid de opoziție din Ungaria, pentru alegerile parlamentare din aprilie 2026 / O victorie a lui Peter Magyar ar produce o schimbare profundă # G4Media
Fostul premier Ludovic Orban afirmă că zilele premierului maghiar Viktor Orban par să fie numărate, având în vedere că sondajele indică un avans semnificativ pentru principalul partid de opoziție din Ungaria, TISZA, pentru alegerile parlamentare din aprilie 2026. Ludovic Orban consideră că o victorie a lui Peter Magyar ar produce o schimbare profundă, care ar […] © G4Media.ro.
18:50
Fără zăpadă în Munţii Banatului, bănăţenii iubitori de schi iau drumul Serbiei. Kopaonik oferă 62 de kilometri de pârtii, preţuri mai mici şi drum scurt # G4Media
Tot mai mulţi schiori din Banat îşi aleg, în ultimii ani, Serbia ca destinaţie turistică de iarnă. Cum, în această iarnă, în Munţii Banatului sezonul de schi nu s-a deschis încă din cauza lipsei zăpezii, şi mai mulţi bănăţeni au plecat sau intenţionează să plece la Kopaonik. Cei care au ajuns cel puţin o dată […] © G4Media.ro.
18:30
Premierul Ilie Bolojan va susține declarații de presă la finalul ședinței de guvern, a anunțat Biroul de presă al Guvernului. Ședința a început la ora 18.00. G4Media va transmite LIVE declarațiile premierului. Pe agenda ședinței publicată la începutul ședinței de Guvern se află trei ordonanțe de urgență: 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele […] © G4Media.ro.
18:00
Avarii majore la rețeaua energetică a Ucrainei, în urma atacurilor rusești. Pene de curent în Kiev și Odesa # G4Media
Atacurile repetate asupra infrastructurii energetice au provocat avarii majore, iar autoritățile de la Kiev anunță că nu mai pot aplica penele de curent programate în estul capitalei și în mai multe zone din regiunile Kiev și Odesa, scrie Kyiv Independent preluat de MEDIAFAX. Ministerul ucrainean al Energiei a transmis că amploarea distrugerilor provocate de loviturile […] © G4Media.ro.
18:00
Motivul pentru care cofondatorul WeTransfer a lansat un serviciu de transfer de fișiere similar # G4Media
Unul dintre fondatorii WeTransfer, un serviciu popular de transfer gratuit de fișiere folosit de milioane de oameni din întreaga lume, critică public noua direcție a companiei. Antreprenorul olandez Nalden, care a cofondat platforma în 2009, spune că este profund nemulțumit de schimbările făcute după ce WeTransfer a fost cumpărat anul trecut de Bending Spoons, o […] © G4Media.ro.
17:50
Guvernul Tusk aprobă un proiect de lege ce introduce în Polonia „contracte de coabitare” pentru cupluri indiferent de sex # G4Media
Guvernul polonez condus de prim-ministrul Donald Tusk a aprobat marţi un proiect de lege care introduce „contracte de coabitare” pentru cuplurile care locuiesc împreună, indiferent de sexul acestora, o măsură de recunoaştere a uniunilor de acelaşi sex într-o ţară majoritar catolică şi una din cele mai restrictive din UE în materie de drepturi pentru persoane […] © G4Media.ro.
17:20
Franța mobilizează 10.000 de forțe de ordine la Paris pentru a preveni violențele de Revelion 2026 # G4Media
Autoritățile franceze vor desfășura aproximativ 10.000 de membri ai forțelor de ordine în Paris și suburbii, în noaptea de Revelion, pentru a descuraja eventuale revolte și incidente violente. La nivel național, vor fi mobilizați circa 90.000 de polițiști și jandarmi, scrie Brusselssignal preluat de MEDIAFAX. Franța pregătește un amplu dispozitiv de securitate pentru noaptea de […] © G4Media.ro.
17:10
Snoop: Reorganizarea ANCOM, suspendată de Curtea de Apel București, într-un proces deschis de sindicat, reprezentat de casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea / Decizia nu este definitivă # G4Media
Sindicatul salariaților din ANCOM, reprezentat de casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea, europarlamentar al partidului extremist AUR, a avut câștig de cauză la Curtea de Apel București în procesul deschis împotriva Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. E un proces de suspendare al actelor prin care ANCOM se reorganiza de la 1 […] © G4Media.ro.
17:00
Gianni Infantino, președintele FIFA, a transmis că „legea Wenger” privind poziția de ofsaid din fotbal are toate șansele să fie introdusă în viitor în fotbal, transmite presa spaniolă. Concret: va fi semnalizat un ofsaid doar dacă întreg corpul atacantului (n.r. al jucătorului aflat în faza ofensivă) depășește pe cel al ultimului apărător. Fost antrenor legendar […] © G4Media.ro.
16:50
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA preluată de Agerpres. Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei şi cunoscut pentru invectivele sale la adresa Ucrainei şi a aliaţilor acesteia, s-a referit la discursul de […] © G4Media.ro.
16:40
Judecătorul CCR Gheorghe Stan zis Geani este doctorandul deputatei Verginia Vedinaş de la SOS, formaţiunea condusă de extremista pro-rusă Diana Şoşoacă / Vedinaș e beneficiară de pensie specială, de la Curtea de Conturi # G4Media
Judecătorul CCR Gheorghe Stan zis Geani este doctorandul deputatei SOS, Verginia Vedinaş, profesor universitar doctor de drept public şi administrativ la Facultatea de drept a Universităţii Bucureşti și care este și ea beneficiară de pensie specială, dar nu din categoria magistraților. Informația că Gheorghe Stan este doctorandul ei a fost confirmată pentru G4Media.ro chiar de […] © G4Media.ro.
16:10
Un incident la un teleferic a determinat blocarea a circa o sută de persoane în Alpii italieni # G4Media
Aproximativ o sută de persoane au rămas blocate marţi pe vârful Muntelui Moro, la o altitudine de 2.800 de metri în Alpii italieni, din cauza unui incident la telecabina care leagă localitatea Macugnaga de pista de schi, relatează EFE preluată de Agerpres. Accidentul a avut loc la ora locală 11:25 (10:25 GMT), când o cabină […] © G4Media.ro.
16:00
Duelul dintre Tadej Pogacar și Jonas Vingegaard ține capul de afiș din ciclism în ultimele sezoane, iar ultima „ispravă” a fost consemnată pe Strava. Deținător al recordului (KOM) pe celebra cățărare de la Coll de Rates, slovenul a fost depășit pe respectivul segment de rivalul danez. Adevărul este însă acela că un fan al nordicului […] © G4Media.ro.
16:00
Reacția primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, după ce a trecut în CV o funcție didactică pe care nu o avea: Am trecut „lector” în CV pentru că așa mi s-a spus. Corectez # G4Media
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat pe Facebook după articolul publicat de Edupedu.ro, în care se arată că acesta a trecut în CV o funcție academică – lector la Universitatea din București – pe care nu a deținut-o în mod legal. Edupedu.ro a scris marți, 30 decembrie, că primarul general al Capitalei, Ciprian […] © G4Media.ro.
16:00
Un nou sistem de stocare a informaţiei prin ADN, poate păstra 10 miliarde de melodii într-un litru de lichid # G4Media
Compania americană de biotehnologie Atlas Data Storage a lansat un mediu de stocare a informaţiei pe ADN sintetic, capabil să păstreze de 1.000 de ori mai multe date decât banda magnetică tradiţională, transmite marţi Live Science, potrivit Agerpres. Produsul, numit Atlas Eon 100, este prezentat ca având potenţialul să păstreze „arhivele de neînlocuit” ale umanităţii […] © G4Media.ro.
15:30
Perturbări majore în Tunelul Canalului Mânecii după o pană de curent, cu o zi înainte de Revelion / Eurostar anunță suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles” până la noi ordine # G4Media
Eurostar a anunțat marți la prânz suspendarea „tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles” până la noi ordine, după un dublu incident tehnic care a avut loc în tunelul de sub Canalul Mânecii și care a afectat operatorul tunelului Getlink, transmite Le Figaro. „A existat o problemă cu alimentarea cu energie electrică a tunelului […] © G4Media.ro.
15:30
Putin semnează un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor, pentru apărarea infrastructurii critice # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat marţi un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor pentru apărarea infrastructurii critice a ţării, informează EFE, preluată de Agerpres. Documentul, publicat deja pe portalul de informaţii juridice al statului rus, menţionează că recrutarea are ca scop „garantarea protecţiei infrastructurii critice şi a altor facilităţi de servicii publice”. Putin […] © G4Media.ro.
15:20
Al treilea film din seria ”Avatar” trece de pragul de 760 de milioane de dolari la box office-ul global, la două săptămâni de la lansare # G4Media
”Avatar: Fire and Ash” a depășit pragul de 760 de milioane de dolari la nivel global după două weekenduri de la lansare, arată The Variety. În perioada aglomerată a sărbătorilor de Crăciun, epopeea SF a lui James Cameron a încasat 181,2 milioane de dolari din 51 de piețe internaționale și 245,2 milioane de dolari la […] © G4Media.ro.
15:00
Călin Georgescu solicită președinției să transmită Statelor Unite și Israelului raportul despre alegerile din 2024 / ”Ambele state pot verifica veridicitatea” # G4Media
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a solicitat marți președintelui Nicușor Dan să trimită Statelor Unite și Israelului raportul privind anularea alegerilor din 2024. Georgescu a solicitat acest lucru la Poliția Buftea, acolo unde a mers pentru semnarea controlului judiciar. „Am constatat, alături de toată lumea din țara asta, că Nicușor Dan se prezintă […] © G4Media.ro.
14:50
Guvernul britanic, acuzat că a blocat documente sensibile pentru a proteja familia regală / Printre ele se află și corespondență internă privind relațiile dintre Downing Street și Casa Regală # G4Media
Guvernul britanic este acuzat că a intervenit pentru a proteja familia regală, după ce a blocat în ultimul moment publicarea unor documente sensibile destinate Arhivelor Naționale, anunță Mediafax. Decizia, justificată oficial printr-o „eroare administrativă”, a stârnit acuzații de mușamalizare și lipsă de transparență, potrivit unei investigații publicate de The Guardian. Documentele respective fuseseră puse inițial […] © G4Media.ro.
14:30
Peste 2.000 de turişti se află, marţi, în staţiunea Straja din judeţul Hunedoara, unde sporturile de iarnă pot fi practicate pe trei dintre pârtii, chiar dacă în zonă bate vântul şi viscoleşte zăpada .”Se schiază pe pârtiile Constantinescu, Mutu şi Platoul Soarelui. Starea pârtiilor poate fi evaluată cu nota 8, jumătate din stratul de zăpadă […] © G4Media.ro.
14:30
Belarus confirmă desfășurarea rachetelor hipersonice Oreșnik / Acestea suportă încărcătură nucleară # G4Media
Belarusul a publicat marți o înregistrare video în care susține că este prezentată desfășurarea pe teritoriul său a sistemului de rachete hipersonic rusesc Oreșnik, cu capacitate nucleară, anunță Mediafax. Dacă informațiile se confirmă, această desfășurare consolidează semnificativ capacitatea Federației Ruse de a lansa rachete nucleare către Europa, pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre Moscova […] © G4Media.ro.
14:30
Răzvan Burleanu, despre situația selecționerului Mircea Lucescu: „Schimbările dese nu aduc performanță” # G4Media
Mircea Lucescu a încheiat alături de România pe locul trei în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2026, iar tricolorii vor juca în baraj contra Turciei, anul viitor, pe 26 martie. Răzvan Burleanu, președintele FRF, a transmis că forul pe care-l conduce susține continuitatea pe banca tehnică a primei reprezentative. Într-un interviu pentru Agerpres, Răzvan […] © G4Media.ro.
14:20
FOTO Ilie Bolojan s-a întâlnit la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii cu premierul Țărilor de Jos # G4Media
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii cu premierul Țărilor de Jos, Dick Schoof. Prim-ministrului României, Ilie Bolojan, și premierul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, s-au întâlnit marți la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii. Executivul anunțase că pe agenda discuțiilor se află discuții […] © G4Media.ro.
