Taiwan: TSMC anunță lansarea producției în masă de semiconductori ultraperfomanți de 2 nm
Financial Intelligence, 31 decembrie 2025 07:50
Gigantul taiwanez al semiconductorilor TSMC a anunțat începerea producției cipurilor sale de 2nm ultraperformante, care reduc dimensiunea tranzistoarelor […] The post <b>Taiwan:</b> <b>TSMC</b> anunță lansarea producției în masă de semiconductori ultraperfomanți de 2 nm appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
07:50
Preşedintele columbian afirmă că Washingtonul a bombardat o fabrică de cocaină la Maracaibo, în Venezuela # Financial Intelligence
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în oraşul-port […] The post Preşedintele columbian afirmă că Washingtonul a bombardat o fabrică de cocaină la Maracaibo, în Venezuela appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Taiwan: TSMC anunță lansarea producției în masă de semiconductori ultraperfomanți de 2 nm # Financial Intelligence
Gigantul taiwanez al semiconductorilor TSMC a anunțat începerea producției cipurilor sale de 2nm ultraperformante, care reduc dimensiunea tranzistoarelor […] The post Taiwan: TSMC anunță lansarea producției în masă de semiconductori ultraperfomanți de 2 nm appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Rogobete: Ambulatoriile intră pe drumul corect de dezvoltare și de creștere reală a capacității de răspuns pentru oameni # Financial Intelligence
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, amintește o serie de modificări legislative privind ambulatoriile de specialitate, afirmând că acestea intră […] The post Rogobete: Ambulatoriile intră pe drumul corect de dezvoltare și de creștere reală a capacității de răspuns pentru oameni appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
21:30
Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru 2026 # Financial Intelligence
Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou – admişi pe piaţa […] The post Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru 2026 appeared first on Financial Intelligence.
21:20
An excepțional pentru Bursa de Valori București, cu mai multe recorduri înregistrate pe piața de capital; Cea mai bună performanță a indicilor din ultimii 16 ani # Financial Intelligence
2025 a fost un an excepțional pentru Bursa de Valori București, cu mai multe recorduri înregistrate pe piața […] The post An excepțional pentru Bursa de Valori București, cu mai multe recorduri înregistrate pe piața de capital; Cea mai bună performanță a indicilor din ultimii 16 ani appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Ilie Bolojan: Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus # Financial Intelligence
România îşi va respecta, după mulţi ani, angajamentele luate, va respecta ţinta de deficit bugetar, a declarat, marţi, […] The post Ilie Bolojan: Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
19:00
Bolojan: România şi Olanda vor continua coordonarea pentru consolidarea apărării pe Flancul estic şi în Marea Neagră # Financial Intelligence
România şi Olanda vor continua coordonarea “strânsă” pentru a consolida apărarea şi descurajarea pe Flancul estic şi în […] The post Bolojan: România şi Olanda vor continua coordonarea pentru consolidarea apărării pe Flancul estic şi în Marea Neagră appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Nazare: Comisia Europeană a virat, marţi, în conturile deschise la BNR, peste 586 milioane de euro # Financial Intelligence
Comisia Europeană a virat, marţi, în conturile deschise la Banca Naţională a României, peste 586 milioane de euro, […] The post Nazare: Comisia Europeană a virat, marţi, în conturile deschise la BNR, peste 586 milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Piața de asset management din România își menține trendul ascendent și pe final de an, datele centralizate de […] The post AAF: Piața de asset management a ajuns la 1,158 milioane de investitori appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Rusia a atacat porturile ucrainene “Pivdenîi” şi “Cernomorsk” de la Marea Neagră # Financial Intelligence
Rusia a atacat marţi infrastructura din regiunea Odesa (sud), avariind o navă civilă şi instalaţii în porturile “Pivdenîi” […] The post Rusia a atacat porturile ucrainene “Pivdenîi” şi “Cernomorsk” de la Marea Neagră appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Serviciul poştal danez nu va mai distribui scrisori, începând de miercuri, după patru secole # Financial Intelligence
PostNord, compania publică de serviciu poştal din Danemarca, va înceta să mai distribuie scrisori începând de miercuri, 31 […] The post Serviciul poştal danez nu va mai distribui scrisori, începând de miercuri, după patru secole appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Guvernul italian a aprobat producţia de vin fără alcool după mai mulţi ani de opoziţie faţă de acest […] The post Italia şi-a dat acordul pentru producţia de vin fără alcool appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Premierul polonez crede că următoarele săptămâni ar putea aduce pacea în Ucraina # Financial Intelligence
Pacea ar putea fi obţinută în Ucraina în câteva săptămâni, a apreciat marţi premierul polonez Donald Tusk, după […] The post Premierul polonez crede că următoarele săptămâni ar putea aduce pacea în Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Două Românii economice: capitalul autohton domină numeric, investitorii străini domină financiar # Financial Intelligence
O analiză realizată de Termene.ro pe baza bilanțurilor depuse de peste 840.000 de firme arată că România funcționează, […] The post Două Românii economice: capitalul autohton domină numeric, investitorii străini domină financiar appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Trump spune că ar putea să îl dea în judecată pe preşedintele Fed pentru “incompetenţă gravă” # Financial Intelligence
Preşedintele Donald Trump a sugerat că are un candidat preferat pentru funcţia de preşedinte al Rezervei Federale, dar […] The post Trump spune că ar putea să îl dea în judecată pe preşedintele Fed pentru “incompetenţă gravă” appeared first on Financial Intelligence.
13:40
ArcelorMittal Hunedoara a semnat cu UMB Steel un acord de vânzare a activelor sale, la prețul de 12,5 milioane euro # Financial Intelligence
ArcelorMittal Hunedoara a semnat, luni, cu UMB Steel, acordul de principiu privind vânzarea tuturor activelor sale pentru un […] The post ArcelorMittal Hunedoara a semnat cu UMB Steel un acord de vânzare a activelor sale, la prețul de 12,5 milioane euro appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Exporturile de gaze ruseşti prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 # Financial Intelligence
Exporturile de gaze naturale ruseşti prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 comparativ cu 2024, […] The post Exporturile de gaze ruseşti prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
13:20
ISW: Circumstanțele presupusului atac asuprea reședinței lui Putin nu corespund modelului dovezilor observate atunci când forțele ucrainene efectuează atacuri în Rusia; Amenințare dură a lui Medvedev: „Nenorocitul împuțit de la Kiev încearcă să saboteze soluționarea conflictului” # Financial Intelligence
Amenințare dură a lui Medvedev: „Nenorocitul împuțit de la Kiev încearcă să saboteze soluționarea conflictului” Circumstanțele presupusului atac […] The post ISW: Circumstanțele presupusului atac asuprea reședinței lui Putin nu corespund modelului dovezilor observate atunci când forțele ucrainene efectuează atacuri în Rusia; Amenințare dură a lui Medvedev: „Nenorocitul împuțit de la Kiev încearcă să saboteze soluționarea conflictului” appeared first on Financial Intelligence.
13:20
Analiză retrospectivă RoEM-UBB FSEGA: Economia României în 2025 – creștere de 0,7% și un deficit bugetar care scade lent # Financial Intelligence
Deficitul bugetar și măsurile fiscale de corecție au fost principalele teme ale anului 2025 în România, într-un context […] The post Analiză retrospectivă RoEM-UBB FSEGA: Economia României în 2025 – creștere de 0,7% și un deficit bugetar care scade lent appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Adrian Titieni – noul director interimar al Teatrului Național din București, începând cu 1 ianuarie 2026 # Financial Intelligence
Actorul Adrian Titieni preia din 1 ianuarie 2026 interimatul la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti iar concursul […] The post Adrian Titieni – noul director interimar al Teatrului Național din București, începând cu 1 ianuarie 2026 appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Exporturile globale de GNL au înregistrat în 2025 cel mai mare salt din ultimii trei ani # Financial Intelligence
Exporturile globale de gaze naturale lichefiate (GNL) au înregistrat în 2025 cea mai mare creştere din ultimii trei […] The post Exporturile globale de GNL au înregistrat în 2025 cel mai mare salt din ultimii trei ani appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Cu trei noi benzinării în Sălaj, Suceava și Satu-Mare, SOCAR Petroleum încheie anul cu 91 de stații de distribuție de carburanți # Financial Intelligence
SOCAR Petroleum SA își adaugă la rețea alte trei benzinării în județele Sălaj, Suceava și Satu-Mare și încheie […] The post Cu trei noi benzinării în Sălaj, Suceava și Satu-Mare, SOCAR Petroleum încheie anul cu 91 de stații de distribuție de carburanți appeared first on Financial Intelligence.
10:10
La ce ar trebui să ne așteptăm în 2026: Taxele nu mai cresc, dar economia va crește? Cum evităm stagnarea? (Daniel Anghel, Country Managing Partner PwC România) # Financial Intelligence
La finalul unui an dificil, cu multe tulburări politice, volatilitate macroeconomică și majorări de taxe, întrebarea cea mai […] The post La ce ar trebui să ne așteptăm în 2026: Taxele nu mai cresc, dar economia va crește? Cum evităm stagnarea? (Daniel Anghel, Country Managing Partner PwC România) appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Morphosis Capital, antreprenorul Iulian Pleșcan și fondatorii AsertivO lansează Echo Elderly Care, o platformă pentru dezvoltarea unei rețele naționale de centre pentru seniori # Financial Intelligence
Morphosis Capital Fund II, un fond de capital de creștere axat pe dezvoltarea IMM-urilor cu potențial ridicat de […] The post Morphosis Capital, antreprenorul Iulian Pleșcan și fondatorii AsertivO lansează Echo Elderly Care, o platformă pentru dezvoltarea unei rețele naționale de centre pentru seniori appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Meta achiziționează firma de agenți inteligenți Manus, încheind un an de mișcări agresive în domeniul IA # Financial Intelligence
Meta a declarat că achiziția are ca scop stimularea automatizării în rândul produselor de consum și de afaceri. […] The post Meta achiziționează firma de agenți inteligenți Manus, încheind un an de mișcări agresive în domeniul IA appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Arabia Saudită declară că securitatea națională este o „linie roșie” după atacul asupra Yemenului # Financial Intelligence
Coaliția condusă de Arabia Saudită a efectuat un atac țintit asupra portului Mukalla din Yemen, acuzând navele susținute […] The post Arabia Saudită declară că securitatea națională este o „linie roșie” după atacul asupra Yemenului appeared first on Financial Intelligence.
09:40
China lansează rachete către Taiwan în cadrul unor exerciții militare care simulează un blocaj # Financial Intelligence
Exercițiile militare au început la 11 zile după ce SUA au anunțat un pachet record de arme în […] The post China lansează rachete către Taiwan în cadrul unor exerciții militare care simulează un blocaj appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Exclusivitate interviu Marian Murguleț: Singurul palier unde România poate conta este cel al modelelor și al arhitecturilor de inteligență; Inițiativa Gânditorul – un program de cercetare fundamentală în inteligență artificială # Financial Intelligence
România are un avantaj structural real în matematică și informatică teoretică. Performanțele academice raportate la cap de locuitor […] The post Exclusivitate interviu Marian Murguleț: Singurul palier unde România poate conta este cel al modelelor și al arhitecturilor de inteligență; Inițiativa Gânditorul – un program de cercetare fundamentală în inteligență artificială appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Diversificarea surselor de energie a făcut UE mai rezistentă la crize geopolitice # Financial Intelligence
• Kazahstanul a devenit unul dintre principalii furnizori de petrol către Uniunea Europeană, o schimbare determinată în mare […] The post Diversificarea surselor de energie a făcut UE mai rezistentă la crize geopolitice appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
07:50
Donald Trump: Fără Benjamin Netanyahu, Israelul “poate că nu ar mai exista” # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că, dacă nu ar fi fost premierul israelian Benjamin Netanyahu, Israelul […] The post Donald Trump: Fără Benjamin Netanyahu, Israelul “poate că nu ar mai exista” appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Preşedintele american susţine noi atacuri israeliene dacă Teheranul îşi extinde programul de rachete # Financial Intelligence
Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat luni că ar sprijini noi atacuri israeliene asupra Iranului […] The post Preşedintele american susţine noi atacuri israeliene dacă Teheranul îşi extinde programul de rachete appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Trump şi Netanyahu nu sunt pe deplin de acord în privinţa Cisiordaniei, declară preşedintele american # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că el şi premierul israelian, Benjamin Netanyahu, nu sunt pe deplin […] The post Trump şi Netanyahu nu sunt pe deplin de acord în privinţa Cisiordaniei, declară preşedintele american appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Pentagonul anunţă un contract în valoare de 8,6 miliarde de dolari pentru avioane F-15 destinate Israelului # Financial Intelligence
Boeing a primit un contract în valoare de 8,6 miliarde de dolari pentru Programul F-15 destinat Israelului, a […] The post Pentagonul anunţă un contract în valoare de 8,6 miliarde de dolari pentru avioane F-15 destinate Israelului appeared first on Financial Intelligence.
29 decembrie 2025
22:00
Acționarii BVB vor putea participa la majorarea de capital la prețul de 29,3 lei/acțiune nouă # Financial Intelligence
Acționarii BVB vor putea participa la majorarea de capital decisă în noiembrie la prețul de 29,3 lei/acțiune nouă, […] The post Acționarii BVB vor putea participa la majorarea de capital la prețul de 29,3 lei/acțiune nouă appeared first on Financial Intelligence.
22:00
Trump, “foarte furios” după ce Putin i-a spus că Zelenski a atacat cu drone reşedinţa sa # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a criticat luni Ucraina pentru presupusul atac cu drone denunţat de Rusia asupra unei […] The post Trump, “foarte furios” după ce Putin i-a spus că Zelenski a atacat cu drone reşedinţa sa appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Rusia minte prin acuzaţia că Ucraina a încercat să atace o reşedinţă a lui Putin, reacţionează Zelenski # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia minte când acuză Ucraina că ar fi încercat să […] The post Rusia minte prin acuzaţia că Ucraina a încercat să atace o reşedinţă a lui Putin, reacţionează Zelenski appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite au distrus săptămâna trecută o “mare instalaţie”, în cadrul […] The post Trump sugerează că SUA ar fi atacat o instalaţie care aparţine Venezuelei appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Italia: Guvernul a aprobat un decret pentru continuarea ajutorului militar către Ucraina, după o dispută în coaliţie # Financial Intelligence
Guvernul italian a aprobat luni un decret ce autorizează continuarea ajutorului militar către Ucraina în 2026, în urma […] The post Italia: Guvernul a aprobat un decret pentru continuarea ajutorului militar către Ucraina, după o dispută în coaliţie appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Putin l-a informat pe Trump că atacul ucrainean asupra reşedinţei sale va conduce la revizuirea poziţiei Rusiei # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a informat luni pe omologul său american Donald Trump că îşi va revizui poziţia […] The post Putin l-a informat pe Trump că atacul ucrainean asupra reşedinţei sale va conduce la revizuirea poziţiei Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Producţia de petrol a Kazahstanului a scăzut după atacul cu drone al Ucrainei asupra terminalului petrolier CPC # Financial Intelligence
Producţia de petrol a Kazahstanului a scăzut cu aproape 6% în luna decembrie, influenţată în principal de un […] The post Producţia de petrol a Kazahstanului a scăzut după atacul cu drone al Ucrainei asupra terminalului petrolier CPC appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Circa 950 de zboruri, perturbate în urma exerciţiilor Chinei în jurul Taiwanului # Financial Intelligence
Exerciţiile militare ale Chinei în jurul insulei Taiwan se aşteaptă să afecteze peste 100.000 de călători de pe […] The post Circa 950 de zboruri, perturbate în urma exerciţiilor Chinei în jurul Taiwanului appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Teraplast informează investitorii și publicul larg că a încheiat un contract de vânzare a terenului situat pe stradă […] The post TeraPlast vinde terenul fostei fabrici din Bistrița către FAR Foundation appeared first on Financial Intelligence.
18:20
usia acuză #Ucraina că a încercat să atace o reședință a președintelui Vladimir Putin, Kievul neagă # Financial Intelligence
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reședința președintelui Vladimir […] The post usia acuză #Ucraina că a încercat să atace o reședință a președintelui Vladimir Putin, Kievul neagă appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Doi foști directori ai ELCEN București, trimiși în judecată de DNA pentru luare de mită # Financial Intelligence
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au trimis în judecată doi foști directori ai Electrocentrale București S.A. (ELCEN), acuzați […] The post Doi foști directori ai ELCEN București, trimiși în judecată de DNA pentru luare de mită appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Liberty Galaţi intenţionează să preia Phoenix Slag Services # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Phoenix Slag Services SRL de către Liberty Galaţi SA, a anunţat luni instituţia, […] The post Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Liberty Galaţi intenţionează să preia Phoenix Slag Services appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Şerban: Anul acesta avem un nou record în materie de absorbţie de fonduri europene, cu 24 % în plus faţă de anul anterior # Financial Intelligence
Anul 2025 vine cu un nou record pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii la absorbţia fondurilor europene, care se […] The post Şerban: Anul acesta avem un nou record în materie de absorbţie de fonduri europene, cu 24 % în plus faţă de anul anterior appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Execuția bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit nominal de 121,77 miliarde de lei, respectiv 6,4% din […] The post Deficitul bugetar este de 6,4% din PIB, după primele 11 luni appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Acțiunile companiilor europene din domeniul apărării scad pe fondul negocierilor de pace din Ucraina; Leonardo înregistrează o scădere de aproape 4% # Financial Intelligence
Acțiunile europene au înregistrat evoluții mixte luni, câștigurile din sectorul minier compensând pierderile acțiunilor din sectorul apărării, potrivit […] The post Acțiunile companiilor europene din domeniul apărării scad pe fondul negocierilor de pace din Ucraina; Leonardo înregistrează o scădere de aproape 4% appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Cei patru judecători de la CCR, reacție publică: “Nu e un conflict personal sau politic, ci o divergență strict procedurală privind respectarea termenelor și a deliberării efective în cadrul Curtea Constituțională a României” # Financial Intelligence
Cei patru judecători de la CCR care au lipsit astăzi de la ședința Curții susțin că nu au […] The post Cei patru judecători de la CCR, reacție publică: “Nu e un conflict personal sau politic, ci o divergență strict procedurală privind respectarea termenelor și a deliberării efective în cadrul Curtea Constituțională a României” appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Garanțiile de securitate ale SUA sunt valabile pentru 15 ani, iar Ucraina insistă pentru prelungirea lor, afirmă Zelenski # Financial Intelligence
Kievul va ridica legea marțială numai după ce invazia rusă la scară largă se va încheia și după […] The post Garanțiile de securitate ale SUA sunt valabile pentru 15 ani, iar Ucraina insistă pentru prelungirea lor, afirmă Zelenski appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.