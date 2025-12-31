China va restricționa exporturile de argint, urmând exemplul adoptat în cazul pământurilor rare
Financial Intelligence, 31 decembrie 2025 09:20
Noile politici chinezești de restricționare a exporturilor de argint vor intra în vigoare joi, pe măsură ce Beijingul […]
09:30
Exercițiile PLA reprezintă un „avertisment sever" pentru separatiștii din Taiwan și forțele externe care intervin (Biroul Chinez pentru Afaceri din Taiwan)
Exercițiile PLA reprezintă un „avertisment sever" pentru separatiștii din Taiwan și forțele externe care intervin, a declarat Zhang Han, […]
09:20
China va restricționa exporturile de argint, urmând exemplul adoptat în cazul pământurilor rare
Noile politici chinezești de restricționare a exporturilor de argint vor intra în vigoare joi, pe măsură ce Beijingul […]
08:50
Şeful Statului Major General rus: Putin a ordonat pentru 2026 extinderea "zonei tampon" cu nord-estul Ucrainei
Şeful Statului Major General rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că forţele sale avansează în nord-estul Ucrainei şi […]
08:50
Letonia finalizează construcţia gardului de 280 de kilometri care o separă de Rusia
Construcţia unui gard de 280 de kilometri care separă Letonia de Rusia a fost finalizată marţi, după mai […]
07:50
Preşedintele columbian afirmă că Washingtonul a bombardat o fabrică de cocaină la Maracaibo, în Venezuela
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în oraşul-port […]
07:50
Taiwan: TSMC anunță lansarea producției în masă de semiconductori ultraperfomanți de 2 nm
Gigantul taiwanez al semiconductorilor TSMC a anunțat începerea producției cipurilor sale de 2nm ultraperformante, care reduc dimensiunea tranzistoarelor […]
07:40
Rogobete: Ambulatoriile intră pe drumul corect de dezvoltare și de creștere reală a capacității de răspuns pentru oameni
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, amintește o serie de modificări legislative privind ambulatoriile de specialitate, afirmând că acestea intră […]
21:30
Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru 2026
Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou – admişi pe piaţa […]
21:20
An excepțional pentru Bursa de Valori București, cu mai multe recorduri înregistrate pe piața de capital; Cea mai bună performanță a indicilor din ultimii 16 ani
2025 a fost un an excepțional pentru Bursa de Valori București, cu mai multe recorduri înregistrate pe piața […]
21:10
Ilie Bolojan: Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus
România îşi va respecta, după mulţi ani, angajamentele luate, va respecta ţinta de deficit bugetar, a declarat, marţi, […]
19:00
Bolojan: România şi Olanda vor continua coordonarea pentru consolidarea apărării pe Flancul estic şi în Marea Neagră
România şi Olanda vor continua coordonarea "strânsă" pentru a consolida apărarea şi descurajarea pe Flancul estic şi în […]
18:50
Nazare: Comisia Europeană a virat, marţi, în conturile deschise la BNR, peste 586 milioane de euro
Comisia Europeană a virat, marţi, în conturile deschise la Banca Naţională a României, peste 586 milioane de euro, […]
18:10
Piața de asset management din România își menține trendul ascendent și pe final de an, datele centralizate de […]
17:10
Rusia a atacat porturile ucrainene "Pivdenîi" şi "Cernomorsk" de la Marea Neagră
Rusia a atacat marţi infrastructura din regiunea Odesa (sud), avariind o navă civilă şi instalaţii în porturile "Pivdenîi" […]
16:20
Serviciul poştal danez nu va mai distribui scrisori, începând de miercuri, după patru secole
PostNord, compania publică de serviciu poştal din Danemarca, va înceta să mai distribuie scrisori începând de miercuri, 31 […]
16:20
Guvernul italian a aprobat producţia de vin fără alcool după mai mulţi ani de opoziţie faţă de acest […]
16:10
Premierul polonez crede că următoarele săptămâni ar putea aduce pacea în Ucraina
Pacea ar putea fi obţinută în Ucraina în câteva săptămâni, a apreciat marţi premierul polonez Donald Tusk, după […]
13:50
Două Românii economice: capitalul autohton domină numeric, investitorii străini domină financiar
O analiză realizată de Termene.ro pe baza bilanțurilor depuse de peste 840.000 de firme arată că România funcționează, […]
13:50
Trump spune că ar putea să îl dea în judecată pe preşedintele Fed pentru "incompetenţă gravă"
Preşedintele Donald Trump a sugerat că are un candidat preferat pentru funcţia de preşedinte al Rezervei Federale, dar […]
13:40
ArcelorMittal Hunedoara a semnat cu UMB Steel un acord de vânzare a activelor sale, la prețul de 12,5 milioane euro
ArcelorMittal Hunedoara a semnat, luni, cu UMB Steel, acordul de principiu privind vânzarea tuturor activelor sale pentru un […]
13:40
Exporturile de gaze ruseşti prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025
Exporturile de gaze naturale ruseşti prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 comparativ cu 2024, […]
13:20
ISW: Circumstanțele presupusului atac asuprea reședinței lui Putin nu corespund modelului dovezilor observate atunci când forțele ucrainene efectuează atacuri în Rusia; Amenințare dură a lui Medvedev: „Nenorocitul împuțit de la Kiev încearcă să saboteze soluționarea conflictului"
Amenințare dură a lui Medvedev: „Nenorocitul împuțit de la Kiev încearcă să saboteze soluționarea conflictului" Circumstanțele presupusului atac […]
13:20
Analiză retrospectivă RoEM-UBB FSEGA: Economia României în 2025 – creștere de 0,7% și un deficit bugetar care scade lent
Deficitul bugetar și măsurile fiscale de corecție au fost principalele teme ale anului 2025 în România, într-un context […]
13:00
Adrian Titieni – noul director interimar al Teatrului Național din București, începând cu 1 ianuarie 2026
Actorul Adrian Titieni preia din 1 ianuarie 2026 interimatul la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale" din Bucureşti iar concursul […]
13:00
Exporturile globale de GNL au înregistrat în 2025 cel mai mare salt din ultimii trei ani
Exporturile globale de gaze naturale lichefiate (GNL) au înregistrat în 2025 cea mai mare creştere din ultimii trei […]
12:50
Cu trei noi benzinării în Sălaj, Suceava și Satu-Mare, SOCAR Petroleum încheie anul cu 91 de stații de distribuție de carburanți
SOCAR Petroleum SA își adaugă la rețea alte trei benzinării în județele Sălaj, Suceava și Satu-Mare și încheie […]
10:10
La ce ar trebui să ne așteptăm în 2026: Taxele nu mai cresc, dar economia va crește? Cum evităm stagnarea? (Daniel Anghel, Country Managing Partner PwC România)
La finalul unui an dificil, cu multe tulburări politice, volatilitate macroeconomică și majorări de taxe, întrebarea cea mai […]
10:10
Morphosis Capital, antreprenorul Iulian Pleșcan și fondatorii AsertivO lansează Echo Elderly Care, o platformă pentru dezvoltarea unei rețele naționale de centre pentru seniori
Morphosis Capital Fund II, un fond de capital de creștere axat pe dezvoltarea IMM-urilor cu potențial ridicat de […]
10:00
Meta achiziționează firma de agenți inteligenți Manus, încheind un an de mișcări agresive în domeniul IA
Meta a declarat că achiziția are ca scop stimularea automatizării în rândul produselor de consum și de afaceri. […]
10:00
Arabia Saudită declară că securitatea națională este o „linie roșie" după atacul asupra Yemenului
Coaliția condusă de Arabia Saudită a efectuat un atac țintit asupra portului Mukalla din Yemen, acuzând navele susținute […]
09:40
China lansează rachete către Taiwan în cadrul unor exerciții militare care simulează un blocaj
Exercițiile militare au început la 11 zile după ce SUA au anunțat un pachet record de arme în […]
09:20
Exclusivitate interviu Marian Murguleț: Singurul palier unde România poate conta este cel al modelelor și al arhitecturilor de inteligență; Inițiativa Gânditorul – un program de cercetare fundamentală în inteligență artificială
România are un avantaj structural real în matematică și informatică teoretică. Performanțele academice raportate la cap de locuitor […]
09:10
Diversificarea surselor de energie a făcut UE mai rezistentă la crize geopolitice
• Kazahstanul a devenit unul dintre principalii furnizori de petrol către Uniunea Europeană, o schimbare determinată în mare […]
07:50
Donald Trump: Fără Benjamin Netanyahu, Israelul "poate că nu ar mai exista"
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că, dacă nu ar fi fost premierul israelian Benjamin Netanyahu, Israelul […]
07:50
Preşedintele american susţine noi atacuri israeliene dacă Teheranul îşi extinde programul de rachete
Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat luni că ar sprijini noi atacuri israeliene asupra Iranului […]
07:40
Trump şi Netanyahu nu sunt pe deplin de acord în privinţa Cisiordaniei, declară preşedintele american
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că el şi premierul israelian, Benjamin Netanyahu, nu sunt pe deplin […]
07:40
Pentagonul anunţă un contract în valoare de 8,6 miliarde de dolari pentru avioane F-15 destinate Israelului
Boeing a primit un contract în valoare de 8,6 miliarde de dolari pentru Programul F-15 destinat Israelului, a […
22:00
Acționarii BVB vor putea participa la majorarea de capital la prețul de 29,3 lei/acțiune nouă # Financial Intelligence
Acționarii BVB vor putea participa la majorarea de capital decisă în noiembrie la prețul de 29,3 lei/acțiune nouă, […] The post Acționarii BVB vor putea participa la majorarea de capital la prețul de 29,3 lei/acțiune nouă appeared first on Financial Intelligence.
22:00
Trump, “foarte furios” după ce Putin i-a spus că Zelenski a atacat cu drone reşedinţa sa # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a criticat luni Ucraina pentru presupusul atac cu drone denunţat de Rusia asupra unei […] The post Trump, “foarte furios” după ce Putin i-a spus că Zelenski a atacat cu drone reşedinţa sa appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Rusia minte prin acuzaţia că Ucraina a încercat să atace o reşedinţă a lui Putin, reacţionează Zelenski # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia minte când acuză Ucraina că ar fi încercat să […] The post Rusia minte prin acuzaţia că Ucraina a încercat să atace o reşedinţă a lui Putin, reacţionează Zelenski appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite au distrus săptămâna trecută o “mare instalaţie”, în cadrul […] The post Trump sugerează că SUA ar fi atacat o instalaţie care aparţine Venezuelei appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Italia: Guvernul a aprobat un decret pentru continuarea ajutorului militar către Ucraina, după o dispută în coaliţie # Financial Intelligence
Guvernul italian a aprobat luni un decret ce autorizează continuarea ajutorului militar către Ucraina în 2026, în urma […] The post Italia: Guvernul a aprobat un decret pentru continuarea ajutorului militar către Ucraina, după o dispută în coaliţie appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Putin l-a informat pe Trump că atacul ucrainean asupra reşedinţei sale va conduce la revizuirea poziţiei Rusiei # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a informat luni pe omologul său american Donald Trump că îşi va revizui poziţia […] The post Putin l-a informat pe Trump că atacul ucrainean asupra reşedinţei sale va conduce la revizuirea poziţiei Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Producţia de petrol a Kazahstanului a scăzut după atacul cu drone al Ucrainei asupra terminalului petrolier CPC # Financial Intelligence
Producţia de petrol a Kazahstanului a scăzut cu aproape 6% în luna decembrie, influenţată în principal de un […] The post Producţia de petrol a Kazahstanului a scăzut după atacul cu drone al Ucrainei asupra terminalului petrolier CPC appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Circa 950 de zboruri, perturbate în urma exerciţiilor Chinei în jurul Taiwanului # Financial Intelligence
Exerciţiile militare ale Chinei în jurul insulei Taiwan se aşteaptă să afecteze peste 100.000 de călători de pe […] The post Circa 950 de zboruri, perturbate în urma exerciţiilor Chinei în jurul Taiwanului appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Teraplast informează investitorii și publicul larg că a încheiat un contract de vânzare a terenului situat pe stradă […] The post TeraPlast vinde terenul fostei fabrici din Bistrița către FAR Foundation appeared first on Financial Intelligence.
18:20
usia acuză #Ucraina că a încercat să atace o reședință a președintelui Vladimir Putin, Kievul neagă # Financial Intelligence
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reședința președintelui Vladimir […] The post usia acuză #Ucraina că a încercat să atace o reședință a președintelui Vladimir Putin, Kievul neagă appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Doi foști directori ai ELCEN București, trimiși în judecată de DNA pentru luare de mită # Financial Intelligence
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au trimis în judecată doi foști directori ai Electrocentrale București S.A. (ELCEN), acuzați […] The post Doi foști directori ai ELCEN București, trimiși în judecată de DNA pentru luare de mită appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Liberty Galaţi intenţionează să preia Phoenix Slag Services # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Phoenix Slag Services SRL de către Liberty Galaţi SA, a anunţat luni instituţia, […] The post Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Liberty Galaţi intenţionează să preia Phoenix Slag Services appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Şerban: Anul acesta avem un nou record în materie de absorbţie de fonduri europene, cu 24 % în plus faţă de anul anterior # Financial Intelligence
Anul 2025 vine cu un nou record pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii la absorbţia fondurilor europene, care se […] The post Şerban: Anul acesta avem un nou record în materie de absorbţie de fonduri europene, cu 24 % în plus faţă de anul anterior appeared first on Financial Intelligence.
