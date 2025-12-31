and #8221;Winter Glow and #8221;, la Târgul de Crăciun din Bruges

07:30

Ceea ce s-a întâmplat la Curtea Constituţională în jurul legii pensiilor magistraţilor nu mai ţine de subtilităţi juridice, nici de nuanţe procedurale şi nici de dezbateri doctrinare, ci de un gest de forţă brutal, vizibil şi perfect inteligibil pentru orice cetăţean care mai crede că statul de drept nu este o lozincă golită de conţinut.