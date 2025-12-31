Polonia cere Bruxelles-ului să investigheze TikTok pentru conţinut suspectat de dezinformare rusă
Bursa, 31 decembrie 2025 14:20
Polonia a solicitat Comisiei Europene să deschidă o investigaţie împotriva TikTok, după ce platforma de social media a găzduit conţinut generat cu ajutorul inteligenţei artificiale care includea apeluri ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană
Acum 30 minute
14:20
14:20
Metalele preţioase au revenit pe creştere marţi, după scăderile accentuate din sesiunea precedentă, pe măsură ce investitorii s-au reorientat către riscurile geopolitice şi economice, relansând creşterea preţului aurului spre finalul celui mai bun an din 1979 încoace
Acum o oră
13:50
Ministrul ucrainean al Apărării mulţumeşte ţării noastre pentru contribuţia de 50 milioane euro # Bursa
Ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Şmîhal, a mulţumit ţării noastre pentru contribuţia de 50 de milioane de euro în cadrul mecanismului and #8222;Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei and #8221; (PURL), potrivit News.ro.
Acum 2 ore
13:30
Compania de stat Hidroelectrica anunţă că implementează, între 1 ianuarie - 20 ianuarie 2026, un proiect pentru digitalizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite, care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum şi migrarea bazelor de date, potrivit News.ro. Din acest motiv, temporar, anumite activităţi vor fi întrerupte, respectiv: emiterea şi corectarea facturilor, reconcilierea soldurilor şi alocarea plăţilor, dar şi alte operaţiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date, a relatat sursa citată.
13:30
Mossadul israelian a făcut apel miercuri la protestatarii iranieni să-şi intensifice mobilizarea socială, afirmând că este alături de ei and #8222;pe teren and #8221;, unde demonstraţiile au afectat marţi cel puţin zece universităţi, potrivit Hotnews.
13:20
China îi cere Olandei să îşi and #8222;corecteze greşelile and #8221; după ce a preluat controlul asupra Nexperia # Bursa
China a îndemnat Olanda să corecteze ceea ce Beijingul a numit and #8222;greşeli and #8221; în legătură cu producătorul de cipuri Nexperia şi să elimine obstacolele din calea asigurării stabilităţii producţiei globale de cipuri şi a lanţului de aprovizionare, potrivit Reuters.
Acum 4 ore
12:40
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată and #8222;Liderul Mondial al Anului 2025 and #8221; de publicaţia britanică The Telegraph, potrivit Hotnews. and #8222;Liderul pe care Putin nu a reuşit să-l frângă and #8221; este titlul pe care jurnaliştii britanici l-au dat Maiei Sandu, a relatat sursa citată.
12:10
*Despre votul defensiv şi eroziunea statului de drept în RomâniaAderenţa populaţiei la democraţie este în reflux, chiar dacă utilizarea mecanismelor democratice rămâne ridicată sau creşte în contexte de criză.În România ultimilor ani, această afirmaţie nu mai descrie doar o tensiune de percepţie, ci un paradox instituţional, produs şi amplificat de evenimente concrete.
11:40
Ministerul Agriculturii anunţă desfiinţarea a 216 funcţii de conducere şi reducerea numărului ordonatorilor de credite cu 73, de la 166 în prezent, subliniind că cheltuielile cu salariile vor scădea cu cel puţin 10% la nivelul structurilor reorganizate, potrivit News.ro.
11:20
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a pus la îndoială acuzaţia Rusiei că Ucraina a atacat reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin, spunând că doreşte să vadă informaţiile serviciilor secrete americane cu privire la acest incident, potrivit News.ro.
11:20
Gabriel Avrămescu, ASF: and #8222;Este momentul să reglementăm criptoactivele şi să stimulăm fondurile de private equity and #8221; # Bursa
Finalul anului 2025 găseşte Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) cu două proiecte strategice aflate în linie dreaptă - Contrapartea Centrală şi Piaţa de Creştere - care vor contribui la creşterea lichidităţii, la diversificarea instrumentelor şi la consolidarea rolului pieţei de capital în finanţarea economiei, a scris, într-o postare pe o reţea socială, Gabriel-Ioan Avrămescu, prim-vicepreşedinte al ASF, coordonator al Sectorului Instrumente şi Investiţii Financiare.
10:50
Şeful Statului Major rus, Vitali Gherasimov, a declarat că forţele ruse avansează în apărarea ucraineană şi că preşedintele Vladimir Putin a ordonat extinderea unei zone tampon la Sumi şi Harkov din Ucraina, în 2026, potrivit News.ro.
Acum 6 ore
10:40
Anul viitor, piaţa de PC-uri ar putea scădea cu 8,9%, în cel mai pesimist scenariu trasat de analiştii de la International Data Corporation, potrivit News.ro.
10:30
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) doreşte să informeze publicul larg cu privire la apariţia unor site-uri înşelătoare care copiază identitatea vizuală a BVB pentru a colecta în mod ilegal date cu caracter personal şi informaţii bancare sensibile, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
10:20
Grupul japonez SoftBank a finalizat integral angajamentul de investiţie de 40 de miliarde de dolari în OpenAI, potrivit News.ro. Ultima tranşă, cuprinsă între 22 şi 22,5 miliarde de dolari, a fost transferată săptămâna trecută, au precizat persoane familiarizate cu tranzacţia, a relatat sursa citată.
10:10
Oficialii de la Tokyo consideră că manevrele militare cu muniţii reale efectuate la începutul săptămânii de China pentru a simula un blocaj maritim al Taiwanului and #8222;exacerbează tensiunile and #8221; din regiune şi au indicat că şi-au exprimat and #8222;îngrijorarea and #8221; la autorităţile de la Beijing, potrivit News.ro.
10:10
Preţul cuprului este pe punctul de a înregistra cea mai mare creştere anuală din ultimii peste zece ani, alimentată de perturbări ale ofertei, slăbirea dolarului american, perspective mai bune pentru economia Chinei şi investiţii masive în inteligenţă artificială, potrivit News.ro.
Acum 8 ore
08:20
Oraşul medieval belgian Bruges se transformă, în fiecare iarnă, într-un adevărat tărâm de basm, plin de luminiţe, căsuţe din lemn şi mirosuri îmbietoare de vin fiert şi vafe calde
Acum 24 ore
21:40
Autorităţile din regiunea Cernihiv, în nordul Ucrainei, au ordonat marţi evacuarea a 14 localităţi situate în apropierea frontierei cu Rusia şi Belarus, din cauza bombardamentelor ruseşti zilnice, potrivit News.ro.
21:30
Statele Unite au anunţat marţi impunerea de sancţiuni împotriva unui grup format din 10 persoane şi entităţi din Iran şi Venezuela, acuzate că ar fi implicate în comerţul cu armament dintre cele două state, conform News.ro.
21:10
Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu, afirmă că în acest an s-au dat în folosinţă 146 de kilometri de autostradă şi drum expres, ceea ce reprezintă 10% din totalul kilometrilor de drum de mare viteză, conform News.ro. Potrivit acestuia, anul 2026 va fi unul în care se va da în circulaţie un număr record de kilometri de drum de mare viteză, a relatat sursa citată.
21:00
Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini noi, admişi pe piaţa forţei de muncă din ţara noastră, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii, potrivit News.ro. Măsura vine în contextul în care angajatorii au raportat în mod repetat locuri de muncă vacante pe care nu le-au putut ocupa, iar cererea pentru avize de angajare a cetăţenilor din alte state este semnificativă, a relatat sursa citată.
21:00
Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a condamnat marţi, pe X, un presupus atac ucrainean împotriva and #8222;reşedinţei Excelenţei sale Vladimir Putin and #8221;, iar premierul indian Narendra Modi se declară and #8222;profund îngrijorat and #8221; de informaţii în acest sens, potrivit News.ro.
20:50
Guvernul a adoptat, marţi, o Ordonanţă de Urgenţă care introduce un nou tip de serviciu social, de locuire asistată în comunitate pentru viaţă independentă, care cuprinde locuinţa protejată şi centrul pentru viaţă independentă şi alte servicii de sprijin pentru integrarea în comunitate, în cadrul căruia se oferă acestora mijloace prin care să îşi exercite dreptul de alegere şi control cu privire la viaţa lor, potrivit News.ro.
20:30
Premierul Ilie Bolojan a făcut, marţi, un bilanţ al activităţii Executivului în 2025, el afirmând că, privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-au luat au pus în ordine finanţele publice în aşa fel încât, la finalul acestui an, ne vom respecta angajamentele şi vom respecta ţinta de deficit, potrivit News.ro.
20:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski dezvăluie că a discutat despre prezenţa unor trupe americane în Ucraina cu omologul său american Donald Trump, în cadrul negocierilor cu privire la garanţiile de securitate care urmează să fie oferite Ucrainei, potrivit News.ro.
19:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă marţi că o reuniune cu lideri din ţări aliate Kievului urmează să aibă loc săptămâna viitoare, în Franţa, în cadrul unor negocieri în vederea opririi invaziei ruse a Ucrainei, potrivit News.ro.
19:40
Primăria Capitalei a obţinut circa 120 de milioane lei pentru modernizarea sistemului de iluminat # Bursa
Primăria Capitalei anunţă că a obţinut de la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) aproape 120 de milioane de lei pentru două proiecte de modernizare a sistemului de iluminat din Bucureşti, potrivit News.ro.
19:20
Tunelul de sub Canalul Mânecii s-a redeschis parţial circulaţiei, marţi după-amiază, dar compania feroviară Eurostar, care anterior suspendase toate trenurile între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles, din cauza unor probleme tehnice, şi-a avertizat toţi clienţii să renunţe la deplasările prevăzute, potrivit News.ro.
19:20
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a prezentat rezultatele controalelor ample pe balastiere, cu Garda Naţională de Mediu, în Dolj, Vâlcea, Olt şi Argeş: 71 de sancţiuni, suspendări de activitate pentru exploatări ilegale şi amenzi de peste 1,74 milioane lei, potrivit News.ro.
18:50
Marina Regală canadiană a fost desemnată marţi de către Teheran drept and #8222;organizaţie teroristă and #8221;, ca măsură de retorsiune în urma unei decizii similare a Canadei în 2024 vizând Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, conform News.ro.
18:40
Alexandru Nazare: Comisia Europeană a virat pentru finanţele publice peste 586 milioane euro # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă o veste foarte bună pentru finanţele publice şi pentru economia României, în penultima zi din an, după ce Comisia Europeană a virat în conturile deschise la BNR peste 586 milioane de euro, sume solicitate prin Programul Transport 2021-2027, din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională, potrivit News.ro.
18:30
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că ţara noastră intră în 2026 cu un deficit în scădere, iar acest lucru înseamnă că măsurile luate de Guvern au fost eficiente, potrivit News.ro.
18:10
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat marţi cu moartea pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un mesaj presărat cu insulte pe care l-a publicat pe aplicaţia de mesagerie Telegram, potrivit Hotnews.
17:50
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat marţi un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor pentru apărarea infrastructurii critice a ţării, conform Digi24.
17:50
Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite (EAU) a declarat marţi că a încheiat voluntar misiunea unităţilor sale de combatere a terorismului în Yemen, singurele forţe rămase în ţară după încheierea prezenţei militare în 2019, potrivit Reuters.
17:50
China a avut o primă reacţie la declaraţiile Rusiei privind un presupus atac asupra reşedinţei preşedintelui rus Vladimir Putin, conform Digi24, care a relatat că Beijingul a făcut apel la prudenţă pentru a evita escaladarea conflictului, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Lin Jian.
17:10
Guvernul se reuneşte la ora 17.00, în ultima şedinţă din 2025, pentru a analiza, cu cifrele pe masă, impactul măsurilor fiscale pe care le-a luat, potrivit TVR Info. Ultimele date de la Finanţe arată o scădere a deficitului bugetar, faţă de anul trecut, conform sursei citate.
17:00
Rusia a atacat marţi infrastructura din regiunea Odesa, avariind o navă civilă şi instalaţii din porturile Pivdenni şi Ciornomorsk de la Marea Neagră, a anunţat vicepremierul Oleksi Kuleba, potrivit News.ro.
16:50
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în cadrul Comandamentului de Iarnă 2025, a desfăşurat, în perioada 22.12.2025-30.12.2025, acţiuni de control la peste 300 de operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în staţiuni şi zone turistice, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Acţiunile de control vor fi derulate pe întreaga durată a sezonului sărbătorilor de iarnă, la nivel naţional, în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, a transmis sursa citată.
16:30
Sindicatul salariaţilor din ANCOM, reprezentat de casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea (AUR), a avut câştig de cauză la Curtea de Apel în procesul deschis împotriva Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în comunicaţii, potrivit Hotnews. Reorganizarea ANCOM face parte din planul de reformare a unor instituţii cheie demarat de către premierul Ilie Bolojan şi pentru care şi-a angajat răspunderea în faţa Parlamentului, conform sursei citate.
16:20
Premierul Ilie Bolojan a avut, marţi, discuţii cu omologul din Regatul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, în cadrul vizitei de lucru de la Baza Aeriană 71 and #8222;General Emanoil Ionescu and #8221; de la Câmpia Turzii, despre sprijinul acordat Ucrainei, negocierile pentru a ajunge la pace în Ucraina şi răspunsul la ameninţările hibride şi la campaniile de dezinformare ale Rusiei, potrivit News.ro.
16:10
Asociaţia Agenţiilor de Recrutare Internaţională: Câteva firme private vor controla destinele a 100.000 de muncitori străini # Bursa
Asociaţia Agentiilor de Recrutare Internatională acuză că Guvernul ţării noastre instaurează monopolul în domeniul furnizării de muncitori străini, iar câteva firme private vor controla, anual, destinele a 100.000 de muncitori străini, prin Ordonanţa de urgenţă publicată pe 23 decembrie, privind încadrarea în muncă a străinilor, potrivit News.ro. Asociaţia arată că OUG-ul nu este o reformă ci este o lovitură directă dată economiei de piaţă, concurenţei loiale şi drepturilor lucrătorilor asiatici, a transmis sursa citată.
15:50
Senatorul USR de Ilfov Cynthia Păun a depus o iniţiativă legislativă care stabileşte distanţe minime obligatorii până la care se poate desfăşura activitatea de vânătoare, diferenţiate în funcţie de tipul armei utilizate, în scopul reducerii riscurilor pentru cetăţenii care locuiesc sau tranzitează zonele aflate în apropierea fondurilor de vânătoare, precum şi a drumurilor deschise circulaţiei publice, potrivit Hotnews.
15:40
Şeful Consiliului prezidenţial din Yemen, Rashad al-Alimi, a decretat marţi starea de urgenţă în Yemen şi a anulat pactul de apărare cu Emiratele Arabe Unite (EAU), după ce separatiştii susţinuţi de Abu Dhabi au cucerit recent vaste porţiuni din ţară, potrivit Hotnews.
15:40
Agenţia de rating financiar Moody and #39;s a retrogradat luni seara ratingul de credit al oraşului Budapesta la categoria speculativă, invocând un and #8222;risc crescut de neplată and #8221; pe fondul tensiunilor dintre primarul ecologist şi guvernul naţionalist al lui Viktor Orban, potrivit Hotnews.
15:40
Cu trei noi benzinării în Sălaj, Suceava şi Satu-Mare, SOCAR Petroleum, subsidiara companiei petroliere şi de gaze naturale deţinută de statul Azerbaijan (The State Oil Company of Azerbaijan Republic), încheie anul cu 91 de staţii de distribuţie de carburanţi în ţara noastră, potrivit Hotnews, iar, pentru anul 2026, compania şi-a propus să depăşească 100 de locaţii.
15:40
Compania feroviară Eurostar a anunţat marţi la prânz suspendarea and #8222;tuturor trenurilor între Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles and #8221; până la noi ordine, după ce în cursul dimineţii anunţase că se confruntă cu mai multe probleme care afectează circulaţia trenurilor sale, potrivit News.ro.
Ieri
14:40
Economia din ţara noastră funcţionează cu două structuri distincte: una dominată numeric de companii româneşti şi alta dominată financiar de jucători străini, arată o analiză realizată de Termene.ro pe baza bilanţurilor depuse de peste 840.000 de firme, potrivit Hotnews.
14:00
Belarus a desfăşurat pe teritoriul său sistemul de rachete hipersonice Oreşnik, cu capacitate nucleară, o evoluţie ce consolidează capacitatea Moscovei de a lansa rachete în toată Europa, potrivit News.ro.
