Polonia cere Bruxelles-ului să investigheze TikTok pentru conţinut suspectat de dezinformare rusă

Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini noi, admişi pe piaţa forţei de muncă din ţara noastră, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii, potrivit News.ro. Măsura vine în contextul în care angajatorii au raportat în mod repetat locuri de muncă vacante pe care nu le-au putut ocupa, iar cererea pentru avize de angajare a cetăţenilor din alte state este semnificativă, a relatat sursa citată.