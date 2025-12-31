Trei zodii își schimbă complet viața după 31 decembrie 2025. Universul le confirmă: „Ați făcut totul bine!”
31 decembrie 2025
După 31 decembrie 2025, trei zodii intră într-o perioadă mult mai bună. Universul le oferă confirmări emoționale, liniște și speranță pentru anul nou.
„Culorile timpului”, un film de familie ce îmbină misterul, emoția și umorul – acum, în cinematografe # Jurnalul.ro
Culorile timpului (La venue de l’avenir / Colours of Time), noul film al lui Cédric Klapisch, distribuit de Independența Film spune cu umor o poveste de familie care începe cu o moștenire neașteptată și se transformă într-o călătorie între două epoci. Între prezent și Parisul Belle Époque, filmul îmbină misterul, emoția și umorul într-o experiență cinematografică caldă și luminoasă, perfectă pentru perioada sărbătorilor.
Registrul electronic pentru monitorizarea regimului de organizare, administrare și exploatare a pajiștilor este un document pe care îl va administra Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), potrivit unei legi promulgate de președintele României. conform noii legi promulgată de președintele României. Acesta va fi un instrument centralizat care va condiționa plățile efectuate de APIA.
Horoscop 2026: Leul este zodia cu cel mai bun an, potrivit astrologului Evan Nathaniel Grim. Noroc, iubire, carieră și recompense karmice spectaculoase.
Un camion s-a prăbușit în noaptea de marți spre miercuri într-o râpă de 170 de metri pe Valea Arpașu Mare. Doi bărbați au murit.
Talent, educație și performanță, Gabriel Popescu, un tânăr de 12 ani, debutează pe scena TNB în cadrul Regalului Vienez # Jurnalul.ro
Capitala a fost martora unui moment simbolic de Crăciun, care reunește valorile educației, culturii și performanței timpurii. Pe 25 decembrie, pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, Gabriel Popescu, în vârstă de 12 ani, a debutat în cadrul Concertului Extraordinar de Crăciun Regal Vienez, un eveniment cultural major ce reunește muzicieni de elită din România și Italia.
Doi tineri au murit, după ce mașina lor a intrat într-o clădire din Găești și a luat foc # Jurnalul.ro
Doi tineri, de 18 și 19 ani, au murit după ce mașina în care se aflau a intrat, în noaptea de marți spre miercuri, într-o clădire de pe o stradă din Găești, județul Dâmbovița, și a luat foc.
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, 26 de județe din țară sunt integral sau parțial, miercuri, sub avertizări Cod galben de vânt.
Galbenul este cunoscut drept culoarea fericirii deoarece simbolizează bucuria, optimismul, lumina soarelui și energia pozitivă.
În noaptea de Revelion, românii respectă numeroase tradiții și superstiții, transmise din generație în generație, în speranța unui an nou plin de noroc, sănătate și belșug.
Patru zodii atrag noroc și abundență pe 31 decembrie 2025, sub influența Jupiter careu Chiron # Jurnalul.ro
Jupiter în careu cu Chiron aduce lecții dure, dar profitabile. Pe 31 decembrie 2025, patru zodii transformă greșelile în oportunități și atrag noroc, bani și abundență.
Să nu mături în prima zi a anului, că-ți mături norocul! Să porți neapărat lenjerie roșie, nouă, pentru noroc în dragoste! Dacă ai chef de călătorii, ia-ți o valiză goală și fă înconjurul casei, dar ai grijă să te vadă cât mai mulți vecini. Altfel, nu-ți iese.
Revelionul nu este doar despre petreceri și artificii, ci și despre energie nouă, intenții și… alegeri inspirate.
Pentru oameni, artificiile sunt un motiv de bucurie. Pentru câini și pisici, însă, noaptea de Revelion poate fi una dintre cele mai stresante și periculoase din an.
Trecerea dintre ani este unul dintre cele mai încărcate momente din punct de vedere simbolic.
Cum va arăta părul în 2026: finisaje elegante, tunsori precise și revenirea stilului clasic # Jurnalul.ro
Tendințele de păr pentru 2026 marchează o schimbare clară de direcție: se renunță la aspectul boem și nefinisat, în favoarea unor coafuri mai îngrijite, lucioase și atent construite, inspirate din anii 90 și începutul anilor 2000.
Șase zodii din zodiacul chinezesc atrag noroc și succes financiar pe 31 decembrie 2025 # Jurnalul.ro
Ziua de 31 decembrie 2025, marcată de Ziua Deschisă a Câinelui de Lemn, aduce noroc financiar și oportunități neașteptate pentru șase zodii din zodiacul chinezesc. Află dacă te numeri printre ele.
Biletele pentru concertele de Anul Nou ale Filarmonicii George Enescu cu dirijorul Vlad Vizireanu și violonistul Remus Azoiței s-au epuizat în mai puțin de 30 de minute # Jurnalul.ro
Filarmonica George Enescu deschide spectaculos Noul An și a doua parte a Stagiunii 2025-2026 cu două concerte sold-out, pe 8 și 9 ianuarie, la Ateneul Român, avându-i în prim-plan pe dirijorul Vlad Vizireanu și violonistul Remus Azoiței. Programul strălucitor, cu lucrări din repertoriul clasic și romantic, pregătit special pentru aceste seri festive, a făcut ca biletele să se epuizeze astăzi în mai puțin de 30 de minute de la punerea în vânzare.
Sezonul trei al serialului original Iubire cu parfum de lavandă ajunge la final vineri, 2 ianuarie, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Intrigi profunde. Iubiri mistuitoare. Întâmplări pline de neprevăzut. Dorințe ascunse și sentimente puternice. Personaje care trăiesc intens și transmit emoție autentică. Şi un moment care va schimba totul în satul Podişor. Toate acestea se vor regăsi în ultimele episoade ale celui de-al treilea sezon Iubire cu parfum de lavandă, difuzate vineri, 2 ianuarie, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY. Povestea serialului original Iubire cu parfum de lavandă continuă în această primăvară, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.
RETROSPECTIVĂ 2025. Trump zguduie America Latină: cine i se supune, cine îl sfidează și cine joacă la două capete # Jurnalul.ro
America Latină, prinsă între amenințările și promisiunile lui Donald Trump. De la aliați declarați la lideri rebeli sau diplomați discreți, AFP analizează strategiile regiunii în 2025.
Zelenski anunță întâlniri de nivel înalt în Ucraina și Franța, la începutul lui ianuarie # Jurnalul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Ucraina va găzdui, la începutul lunii ianuarie, o nouă rundă de discuții de securitate cu partenerii occidentali, urmată de o întâlnire a liderilor statelor aliate în Franța.
Alexia Ţalavutis şi Pepe dau startul Bătăliei pe veselie, pe 31 decembrie, de la ora 16.00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY # Jurnalul.ro
În ultima zi din an, începând cu ora 16.00, o nouă ediție Bătălie pe veselie promite un spectacol plin de energie, umor și momente memorabile. Două tabere de artiști carismatici se întrec într-o serie de probe amuzante, provocări muzicale și jocuri-surpriză, menite să le aducă zâmbete și bună dispoziție telespectatorilor. Atmosfera de sărbătoare, replicile savuroase și spiritul competitiv transformă această ediție specială de Revelion într-un maraton de distracție, ideal pentru a încheia anul cu voie bună.
Accident teribil pe DN 56 Craiova-Calafat. Un autocamion a spulberat un autoturism. Două persoane au decedat la spital # Jurnalul.ro
Un grav accident a avut loc, marţi seara, în judeţul Dolj, pe DN 56 Craiova-Calafat, la intersecţia cu DC 56 Hunia - Gară Moţăţei, în urma căruia două persoane de 22 şi 32 de ani au decedat la spital.
Peste 1,5 milioane de vizitatori au ajuns la târgurile de Crăciun din București. Concerte, mâncare, lumini și spectacole în trei locații emblematice ale Capitalei.
Cum se finanțează Hamas: De la bani primiți oficial până la criptomonede și rețele clandestine # Jurnalul.ro
În ultimii ani, Hamas a trecut de la surse externe de finanțare relativ vizibile și parțial acceptate, la metode mult mai opace, concepute pentru a evita sancțiunile internaționale.
Premierul Ilie Bolojan a tras linie peste un an dificil: Deficit sub 8,4%, companiile de stat reformate și cheltuieli reduse pentru parlamentari și partide # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan face bilanț optimist: deficit bugetar sub 8,4%, reforme în administrație, companii de stat și reducerea cheltuielilor politicienilor. Anul 2026 promite stabilitate financiară și investiții europene pentru România.
Alexandru Nazare: România primește peste 586 milioane de euro de la Comisia Europeană. „2026 va fi un an mai bun pentru economie” # Jurnalul.ro
România primește peste 586 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru infrastructură. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că investițiile și fondurile UE fac din 2026 un an mai bun pentru economie.
Dracula Land, megapark tematic de un miliard de euro lângă București: proiectul futurist care vrea să transforme România într-o capitală europeană a divertismentului # Jurnalul.ro
Dracula Land, un megaproiect de peste 1 miliard de euro, va fi construit lângă București. Parc tematic, hoteluri, arenă, metavers și criptomonedă proprie, într-un concept unic în Europa.
FISU: Rusia inventează atac ucrainean cu drone asupra lui Putin pentru a justifica represalii # Jurnalul.ro
Rusia desfăşoară de luni, ora locală 17:00, o operaţiune de dezinformare menită să saboteze înţelegerile la care au ajuns preşedinţii Ucrainei şi SUA, Volodimir Zelenski, respectiv Donald Trump, la întâlnirea lor din Florida, susţine într-un comunicat oficial difuzat marţi Serviciul de Informaţii Externe al Ucrainei (Foreign Intelligence Service of Ukraine/FISU), care afirmă că, în cadrul acestei operaţiuni, Kremlinul acuză Ucraina de o tentativă de a ataca reşedinţa preşedintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod prin utilizarea a 91 de drone, informează agenţia ucraineană oficială de presă Ukrinform.
Ștefan Bănică urcă alături de Emilia Popescu pe scenă, la Revelionul cel mai neBUN. Numărul plin de umor va fi văzut pe Antena 1 și AntenaPLAY în noaptea dintre ani # Jurnalul.ro
Numere de dans, momente umoristice, cei mai renumiți artiști din toate generațiile și din cele mai diverse genuri muzicale, pe toate şi mai mult de-atât le va avea Revelionul cel mai neBUN, de la Antena 1.
Venitul pe cap de locuitor în Republica Moldova este de circa patru ori mai mic decât media UE # Jurnalul.ro
Republica Moldova continuă să înregistreze cel mai scăzut venit național pe cap de locuitor comparativ cu România și media europeană. Potrivit datelor pentru perioada 1990–2024, prezentate în baza de date a World Inequality Database, în anul 2024, venitul național pe cap de locuitor în Republica Moldova se situează în jurul valorii de 9.000–10.000 de euro,
Horoscopul iubirii 2026: anul marilor schimbări în dragoste, zodiile care se îndrăgostesc nebunește și relațiile care se destramă definitiv # Jurnalul.ro
2026 aduce un reset major în iubire: eclipse, Saturn în Berbec și Jupiter în Leu schimbă relațiile pentru toate zodiile. Află ce te așteaptă în dragoste!
BNR lovește crunt: Inflație 10%, dobânzi mari, românii strâng cureaua – Când scădem prețurile? # Jurnalul.ro
Inflația România rămâne la 9,76% în oct. 2025, BNR blochează scăderea dobânzilor la 6,5%. Consumul pică, salariul real scade 4,2%, dar investițiile salvează PIB-ul cu 1,6%. Prognoză: ușurare abia în 2026.
Cea mai bună lună din 2026 pentru fiecare zodie. Când îți surâde cu adevărat norocul, potrivit astrologilor # Jurnalul.ro
Află care este cea mai norocoasă lună din 2026 pentru zodia ta. Dragoste, bani, succes și oportunități astrologice care îți pot schimba anul.
Guvernul britanic, acuzat că a blocat documente sensibile pentru a proteja familia regală # Jurnalul.ro
Guvernul britanic este acuzat că a intervenit pentru a proteja familia regală, după ce a blocat în ultimul moment publicarea unor documente sensibile destinate Arhivelor Naționale.
Restricții de circulație pentru camioane pe DN7, de Anul Nou. Care sunt intervalele afectate? # Jurnalul.ro
Traficul greu va fi limitat pe una dintre cele mai tranzitate rute din România, la final de an. Autoritățile impun restricții clare pentru siguranța rutieră.
Controverse în Olanda, după ce SUA au îndepărtat panouri dedicate soldaților de culoare # Jurnalul.ro
Undeva, în sudul Olandei, există un cimitir care păstrează vie memoria soldaților americani, căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial pentru eliberarea Europei. Aici, două panouri dedicate unor soldați de culoare căzuți pe front au fost eliminate ca urmare a politicilor DEI ale lui Trump.
Semnele infestării cu păianjeni și când să apelezi la servicii profesionale de dezinsecție # Jurnalul.ro
Păianjenii sunt printre cele mai comune creaturi care își găsesc drum în locuințele noastre, provocând disconfort și uneori chiar teamă multor oameni. Deși majoritatea speciilor de păianjeni din Europa sunt inofensive și chiar benefice, prezența lor în număr mare poate deveni o problemă serioasă.
De marți se schiază în Poiana Brașov. Au fost deschise pârtiile pentru începători Bradul și Stadion.
Loteria Română organizează miercuri, 31 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și una suplimentară.
Fenomenul „Quiet Luxury”: de ce adevărata putere financiară alege discreția și calitatea atemporală # Jurnalul.ro
Ați observat schimbarea subtilă, dar ireversibilă, care se produce în jurul nostru? Dacă în anii anteriori succesul era exprimat prin logo-uri supradimensionate, culori ostentative și o nevoie constantă de validare vizuală, finalul anului 2025 marchează consolidarea unei noi paradigme în rândul elitelor economice și culturale: „Quiet Luxury” sau luxul discret. Această tendință a depășit statutul de reacție la incertitudinea economică și s-a transformat într-o filozofie de viață matură, cu potențial clar de a domina și anul 2026.
Retrospectivă 2025. UE între presiunile SUA și atacurile hibride ale Rusiei: 2025, anul în care Europa își caută autonomia strategică # Jurnalul.ro
UE încheie 2025 sub presiunea SUA și a atacurilor hibride rusești. Reînarmare, negocieri pentru Ucraina și dilema autonomiei strategice: anul care poate schimba Europa.
Anul 2025 a fost unul istoric pentru bursele europene, iar sectorul bancar a ieșit clar în evidență ca principalul câștigător. Piețele din Europa au crescut mai puternic decât cele din Statele Unite.
Analiză a pieței muncii în 2025: Trend ascendent în construcții, concedieri în automotive și IT # Jurnalul.ro
Piața muncii a terminat anul pe un trend ascendent în domeniul construcțiilor, dar 2025 a fost cel mai dificil din ultimul deceniu pentru automotive și IT&C, cu concedieri și reduceri de bugete, potrivit unei analize realizate de Florin Drăgan, Universității Politehnica Timișoara (UPT).
10.000 de litri de agheasmă vor fi distribuiți credincioșilor la Catedrala Patriarhală # Jurnalul.ro
În 6 ianuarie, de Botezul Domnului, 10.000 de litri de Agheasmă Mare vor fi distribuiți credincioșilor la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena de pe Colina Patriarhiei.
A-ți face prea multe griji despre ce cred alții te poate împiedica să trăiești autentic.
O echipă de cercetători din Germania a adus dovezi noi care sugerează că nucleul intern al Pământului ar putea fi stratificat în mai multe straturi distincte, asemănătoare unei cepe.
Decembrie a sosit, iar odată cu el, acea combinație specifică de euforie festivă și o angoasă subtilă. Este momentul în care ne propunem să fim mai buni, să ne bucurăm de luminițe, dar și cel în care suntem asaltați de întrebarea eternă: Ce cadou să îi iau? Tentația de a transforma cumpărăturile într-o listă bifată rapid, fără prea mult suflet, este mare. Dar nu ar fi păcat să reducem magia Crăciunului la un bon de casă?
Omenirea se pregătește să revină pe Lună, iar această revenire are loc într-un context geopolitic marcat de rivalități strategice și ambiții tehnologice majore.
Cercetătorii au descoperit o proteină care protejează creierul de deteriorarea cauzată de îmbătrânire # Jurnalul.ro
O echipă de cercetători din Israel, Rusia, Republica Cehă şi Belgia a reuşit să înţeleagă modul în care o proteină enzimatică numită SIRT6 protejează creierul de daunele ce apar odată cu îmbătrânirea, a anunţat duminică Universitatea Ben-Gurion din Negev, Israel, transmite agenţia Xinhua.
