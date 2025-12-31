Starul lui Bayern Munchen i-a trimis un mesaj lui Hansi Flick să îl aducă sub comanda sa la Barcelona

Sport.ro, 31 decembrie 2025 09:50

Starul lui Bayern Munchen i-a trimis un mesaj lui Hansi Flick în care i-a cerut antrenorului Barcelonei să îl aducă sub comanda sa la gruparea catalană. 

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 5 minute
10:10
Marii sportivi care și-au încheiat cariera în 2025: Cristina Neagu și Simona Halep, legendele noastre! Sport.ro
Mai multe nume uriașe și-au anunțat retragerea din activitate în 2025.
10:10
Reghecampf, „îngropat“ în bani: dezvăluirea arabilor Sport.ro
Fostul antrenor al FCSB-ului e în fața unui moment decisiv, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), echipă pe care o conduce, deocamdată, în prima ligă din Rwanda.
Acum 30 minute
09:50
Starul lui Bayern Munchen i-a trimis un mesaj lui Hansi Flick să îl aducă sub comanda sa la Barcelona Sport.ro
Starul lui Bayern Munchen i-a trimis un mesaj lui Hansi Flick în care i-a cerut antrenorului Barcelonei să îl aducă sub comanda sa la gruparea catalană. 
Acum o oră
09:40
2025, anul în care ne-am despărțit de Emeric Ienei, Mihai Leu, Cornel Oțelea, Petre Brănișteanu, Felicia Țilea sau Calistrat Cuțov Sport.ro
România a pierdut în 2025 figuri reprezentative ale sportului.
09:30
Renegat de Gâlcă, Antoine Baroan poate ajunge la marea rivală a lui Rapid: ”Sută la sută e o opțiune!” Sport.ro
Un fotbalist implicat într-un scandal în Superliga în acest final de an ar putea schimba echipa, dar are șanse să continue în campionatul României.
Acum 2 ore
09:10
Atletico Madrid e în doliu pe final de an. Căpitanul legendar al echipei a decedat Sport.ro
Unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria madrilenilor a decedat la vârsta de 91 de ani.
Acum 12 ore
00:00
Gică Popescu a surprins când a fost întrebat despre FCSB: „Eu sunt convins” Sport.ro
Gică Popescu a vorbit despre șansele lui FCSB la titlu.
00:00
”Rămâne Florin Tănase la FCSB?” Gigi Becali, întrebat frontal despre starul campioanei Sport.ro
FCSB a încheiat anul calendaristic în a doua jumătate din clasamentul Superligii României.
30 decembrie 2025
23:40
David Kiki s-a calificat în „optimile” Cupei Africii pe Națiuni! Cât s-a terminat Benin - Senegal Sport.ro
Benin a cedat în fața Senegalului, scor 3-0.
23:30
Ioan Andone s-a crucit când a observat ce a făcut un club din Superliga: ”Nu am văzut așa ceva în ultimii 20 de ani” Sport.ro
Universitatea Craiova a fost eliminată din Conference League după ce a pierdut 2-3 cu AEK Atena.
23:10
Eric de Oliveira a conturat play-off-ul Superligii! Cu cine se va bate FCSB: „E între ele” Sport.ro
Bătălia pentru un loc în play-off-ul Superligii se anunță foarte interesantă în acest sezon.
23:00
Dinamo transferă de la rivală: „Sută la sută e o opţiune!" Sport.ro
Antoine Baroan este foarte aproape de despărțirea de Rapid, iar Dinamo a intrat pe fir pentru atacantul francez. 
22:40
Roberto Baggio a sesizat problema! Legendarul fotbalist, sfaturi pentru ca naționala Italiei să redevină o forță Sport.ro
Legenda fotbalului italian Roberto Baggio a vorbit despre problemele care vizează echipa naţională a Italiei şi crede că soluţia pentru revigorarea echipei pregătite de Gennaro Gattuso este mai puţini străini în campionat şi mai multe şanse acordate tinerilor, conform Football Italia.
22:40
Marian Aliuță îl avertizează pe starul lui FCSB: „Face greșeli” Sport.ro
Marian Aliuță a analizat mai mulți jucători de la FCSB și a tras un semnal de alarmă în privința lui Daniel Bîrligea. 
22:10
Gigi Becali anunță următorul transfer la FCSB: ”Plătesc!” Sport.ro
FCSB s-a mișcat repede în această iarnă și l-a adus deja la echipă pe Andre Duarte.
21:40
Vine titlul în Serie A? Statistica îi face cu ochiul lui Cristi Chivu Sport.ro
Inter încheie anul 2025 pe primul loc în Serie A, iar cifrele par să fie de partea lui Cristi Chivu. 
21:40
Ciprian Marica: ”Sper să câștige campionatul! Are cel mai frumos fotbal” Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO.
21:20
Victorie în ultima secundă pentru U-BT Cluj! Sport.ro
Campioana U BT Cluj şi-a luat revanşa marţi, pe teren propriu, în faţa formaţiei poloneze Slask Wroclaw, cu care pierduse la un singur punct în turul grupei A din BKT EuroCup.
Acum 24 ore
21:10
Lovitura primită de apropiații lui Maradona Sport.ro
Justiţia argentiniană a validat, luni, confiscarea bunurilor aparţinând unor surori ale lui Diego Maradona, fostului său avocat şi altor trei persoane, suspectate de administrarea frauduloasă a mărcii campionului mondial decedat la 25 noiembrie 2020, conform news.ro.
21:00
Cătălin Cîrjan surprinde! Ce a dezvăluit fotbalistul lui Dinamo Sport.ro
Cătălin Cîrjan a dezvăluit că a avut oferte să plece de la Dinamo.
20:50
Gata, știm cele 16 echipe calificate în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni! FCSB are un reprezentant Sport.ro
După meciurile decisive Uganda – Nigeria (1-3) și Tanzania – Tunisia (1-1), s-au stabilit cele 16 echipe calificate în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025. Tabloul complet al meciurilor va fi cunoscut miercuri seara, după stabilirea ordinii finale a echipelor de pe locul trei.
20:40
Gabi Torje știe cine se va lupta la titlu: ”E un campionat atipic!” Sport.ro
169 de meciuri a bifat Gabriel Torje (36 de ani) la Dinamo.
20:10
Baba Alhassan a schimbat naționala și a avut o prestație de coșmar la Cupa Africii! Cât s-a terminat Uganda - Nigeria Sport.ro
Baba Alhassan (25 de ani) a avut un meci pe care și-l va dori să-l uite la Cupa Africii pe Națiuni. 
20:10
Lovitură pentru Roman Abramovich, la trei ani și jumătate de la vânzarea clubului Chelsea Sport.ro
Roman Abramovich a fost patron în Premier League, campionat care se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO.
19:50
Gigi Becali, fără ocolișuri: ”10 milioane aș da pe el! E fotbalist de rang înalt” Sport.ro
FCSB a încheiat anul în a doua jumătate a clasamentului.
19:50
Gigi Becali a făcut anunțul despre plecarea lui Denis Alibec Sport.ro
Răsturnare de situație la FCSB!
19:20
Nu a mai suportat! Inaki Williams a făcut praf noul format al competiției: „O prostie” Sport.ro
Căpitanul echipei de fotbal Athletic Bilbao, Inaki Williams, a numit "o prostie" disputarea Supercupei Spaniei la Jeddah, în Arabia Saudită, relatează AFP.
19:10
Cristi Chivu întărește o rivală la titlul din Serie A! Jucătorul e pregătit să semneze Sport.ro
Inter poate pierde un jucător important în această iarnă.
19:10
Gino Iorgulescu a pus mâna pe telefon și a sunat un președinte din Superliga: „Ne-am întins cât ne permitem” Sport.ro
Clubul a avut o reacție fermă după avertismentul lansat de șeful LPF privind riscul de insolvență.
18:50
OUT! Clubul a reziliat contractul unui titular: „Înțelegere amiabilă” Sport.ro
Fotbalistul și-a luat adio de la clubul din Superliga.
18:50
FIFA anunță o regulă care ar putea schimba fotbalul definitiv: ”Doar așa va fi considerat ofsaid” Sport.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a sugerat că „legea Wenger” privind poziţia de ofsaid ar putea fi introdusă în viitor. Promovată de fostul antrenor al echipei Arsenal, aceasta constă în semnalarea unei poziţii de ofsaid numai dacă întregul corp al atacantului depăşeşte cel al ultimului apărător.
18:40
Se mai face fuziunea FC Dinamo – CS Dinamo? Anunțul lui Andrei Nicolescu Sport.ro
FC Dinamo își dorește fuziunea sau asocierea cu CS Dinamo încă din luna iunie 2025, momentul în care clubul a ieșit oficial din insolvență. 
18:40
El e atacantul dorit de Liverpool după accidentarea lui Isak! Lovitură de proporții pregătită de "cormorani" Sport.ro
Premier League, LIVE pe VOYO. 
18:30
Cel mai bun pilot din Formula 1 NU este campionul mondial Sport.ro
Chiar dacă nu a câştigat titlul mondial la Formula 1 în acest sezon, olandezul Max Verstappen a primit voturile directorilor de echipă, care l-au ales cel mai bun pilot al anului.
18:20
10 predicții (nebunești și nu prea) din fotbal pentru 2026. Șerban Picu scrie despre "scenariile neașteptate" Sport.ro
Acum că 2025 e deja în retrovizoare și intrăm cu mari așteptări în 2026, mulți dintre noi privim cu mare drag la momentele memorabile care ne-au marcat anul.
18:10
Dinamo aruncă bomba! Semnează și pleacă în cantonament cu echipa Sport.ro
Dinamo București își întărește staff-ul tehnic înainte de reluarea campionatului.
18:10
Ce se întâmplă la CFR Cluj! Daniel Pancu a dat cărțile pe față: „Am vorbit cu Ioan Varga” Sport.ro
Daniel Pancu a vorbit despre problemele financiare de la CFR Cluj.
18:00
Cristi Săpunaru, uluit de primul transfer pregătit de Rapid: ”Ăsta e jucător?” Sport.ro
Rapid a încheiat anul pe poziția secundă în clasament cu 39 de puncte.
17:20
Cutremur la Liverpool! ”Cormoranii” și-au dat afară antrenorul în mijlocul sărbătorilor Sport.ro
Liverpool ocupă locul 4 în clasament cu 32 de puncte.
17:20
Cristi Chivu, nominalizat la categoria „Omul Anului” de o legendă a Italiei Sport.ro
O legendă a Italiei s-a convins în cazul tehnicianului român.
17:00
Cristi Borcea e convins: ”Ele au cele mai bune loturi din campionat” Sport.ro
Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc cu 40 de puncte în clasamentul Superligii României.
17:00
Ultimatum în Giulești! Costel Gâlcă și-a pierdut răbdarea cu un fotbalist de la Rapid Sport.ro
Rapid rămâne în lupta pentru titlu după prima parte a sezonului.
16:50
Echipa din Premier League transferă de la Tottenham! Colegul lui Drăgușin, ca și plecat Sport.ro
Internaţionalul galez Brennan Johnson, coechipierul lui Radu Drăguşin la Tottenham, urmează să decidă dacă vrea să se alăture echipei Crystal Palace, după ce clubul din sudul Londrei a anunţat că este gata să ofere 35 de milioane de lire sterline pentru a-l transfera pe atacantul lui Spurs, scrie BBC.
16:30
Japonezul Kazuyoshi Miura a semnat, la 58 de ani! Sport.ro
Fostul internațional japonez Kazuyoshi Miura a anunțat marți că își continuă cariera de fotbalist profesionist, la 58 de ani, sub culorile echipei Fukushima United, din liga a treia a campionatului Japoniei, unde a fost împrumutat de actualul său club, Yokohama FC, informează AFP.
16:20
Steliano Filip știe cine va câștiga Superliga: „Nu se pune problema” Sport.ro
Fost internațional român, Steliano Filip a vorbit despre lupta la titlu din Superliga și a exclus o surpriză majoră în actualul sezon. 
16:20
30.000.000 de € pentru transferul lui Radu Drăgușin! Două cluburi din Premier League au pus ochii pe român Sport.ro
Fundașul lui Tottenham și-a revenit din accidentarea care l-a ținut 11 luni pe bară.
16:10
Mutarea iernii! Elevul lui Cristi Chivu, gata să semneze cu Barcelona Sport.ro
Barcelona vrea să își întărească lotul în această perioadă de iarnă.
15:40
Arsenal - Aston Villa, azi, 22:15. Echipe probabile + cote la pariuri + analiza și pronosticul lui Dan Chilom Sport.ro
Premier League este transmis în exclusivitate de VOYO.
15:30
Foștii atacanți de la Dinamo și Universitatea Craiova, OUT ”la pachet”! Sport.ro
Ajunși în Liga 3, cei doi nu au convins nici la acest nivel.
15:30
(P) Ultimele meciuri din Premier League în 2025: cine sunt favoritele Sport.ro
Finalul de an vine cu miză enormă în Premier League, unde fiecare punct contează, fie că vorbim despre lupta pentru salvare, ambițiile europene sau bătălia la titlu.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.