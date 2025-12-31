Acuzațiile explozive de la Moscova, privite cu scepticism la NATO: „Nu este clar dacă atacul asupra casei lui Vladimir Putin s-a întâmplat”

08:40

Claudiu Teohari, cunoscut publicului drept Teo, spune că umorul politic nu mai este blocat de frică sau autocenzură, ci de realitatea însăși. În opinia sa, discursul și comportamentul politicienilor români au ajuns atât de absurde, încât satira nu mai are unde să meargă mai departe. Unul dintre cei mai apreciați comedianți din România, Claudiu Teohari […] The post Teo despre umorul politic: „Clasa politică pe care o avem acum este aproape de necaricaturizat pentru că arată deja a caricatură”. „O mocirlă infectă” first appeared on Lumea Politică.