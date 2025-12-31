Acuzațiile explozive de la Moscova, privite cu scepticism la NATO: „Nu este clar dacă atacul asupra casei lui Vladimir Putin s-a întâmplat”
Lumea Politică, 31 decembrie 2025 09:50
Un nou episod tensionat se adaugă războiului din Ucraina, chiar într-un moment în care se vorbește tot mai des despre o posibilă ieșire negociată din conflict. O acuzație lansată de Moscova, potrivit căreia Ucraina ar fi vizat cu drone o reședință a președintelui Vladimir Putin, a fost întâmpinată cu scepticism la Washington, inclusiv la nivelul
• • •
Acum 5 minute
10:10
Platforma TikTok, acuzată că găzduiește propagandă AI pro-ieșire din UE. Pe ce se bazează un demnitar polonez când acuză Rusia # Lumea Politică
Polonia a solicitat Comisiei Europene să deschidă o investigaţie împotriva TikTok, după ce platforma de social media a găzduit conţinut generat cu ajutorul inteligenţei artificiale care includea apeluri ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, transmite Reuters. Autorităţile de la Varşovia au declarat marţi că materialele respective reprezintă, aproape sigur, un caz de dezinformare rusească. Conținutul
Acum 30 minute
09:50
Acuzațiile explozive de la Moscova, privite cu scepticism la NATO: „Nu este clar dacă atacul asupra casei lui Vladimir Putin s-a întâmplat"
Un nou episod tensionat se adaugă războiului din Ucraina, chiar într-un moment în care se vorbește tot mai des despre o posibilă ieșire negociată din conflict. O acuzație lansată de Moscova, potrivit căreia Ucraina ar fi vizat cu drone o reședință a președintelui Vladimir Putin, a fost întâmpinată cu scepticism la Washington, inclusiv la nivelul
Acum o oră
09:30
Executivul introduce noi măsuri de austeritate, cu efecte clare asupra oamenilor. Una dintre cele mai importante vizează scăderea indemnizațiilor pentru concediile medicale. Această măsură va afecta numeroși salariați. Ce se schimbă pentru salariați după noua decizie privind concediile medicale Guvernul schimbă regulile pentru concediile medicale. Prima zi de concediu nu va mai fi plătită din
Acum 2 ore
09:10
Ursula pune presiune pe Europa: „Prosperitatea unui stat ucrainean liber depinde de aderarea la UE” # Lumea Politică
Președinta Comisiei Europene a transmis că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este esențială pentru viitorul său. Ursula von der Leyen a subliniat că acest pas reprezintă o componentă importantă a garanțiilor de securitate ale țării. Declarația a fost făcută după discuții intense cu liderii europeni privind negocierile de pace. Totodată, a vizat și stabilirea unei
09:00
Ministrul Finanțelor a anunțat marți, 30 decembrie, că România a primit un nou impuls financiar important. Comisia Europeană a virat în conturile deschise la BNR peste 586 de milioane de euro. Banii provin din Fondul de Coeziune și din Fondul European de Dezvoltare Regională. Aceștia au fost solicitați prin Programul Transport 2021–2027. Anunțul ministrului Finanțelor,
Acum 4 ore
07:40
În timp ce majoritatea românilor îi transmit urări nu tocmai de bine, premierul Ilie Bolojan a ieşit de la şedinţa de Guvern plin de elan în declaraţii. Potrivit acestuia, România o duce foarte bine şi nu mai are datorii. Premierul spune că ne-am împrumutat mai ieftin şi deja, din această toamnă, achităm dobânzi mai mici,
07:30
„Vom sta la masă cu Putin, vom lua o decizie şi vom lovi”. Belarus poate folosi arma nucleară Oreșnik din decembrie. Lukașenko amenință # Lumea Politică
Președintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko, a avertizat că de pe teritoriul țării sale ar putea fi lansate atacuri nucleare asupra Occidentului cu rachete rusești Oreșnik. Invocate de Vladimir Putin în amenințările sale la adresa NATO, aceste rachete hipersonice cu rază medie de acțiune pot transporta la țintă focoase atomice sau convenționale. Președintele rus susține că
07:30
George Simion: „Cineva trebuie să spună «nu» atunci când regulile sunt încălcate pentru cei care muncesc mult și trăiesc puțin” # Lumea Politică
Pe final de an, liderul AUR, George Simion, face bilanţul acţiunilor pe care formaţiunea politică pe care o reprezintă le-a întreprins de-a lungul lui 2025. George Simion a scris pe blogul său despre „anul în care am ales să rămân în picioare" „2025 nu a fost un an ca oricare altul. A fost un an
07:20
România dă 50 milioane de euro pentru Ucraina. Banii ajung în SUA prin programul inițiat de Trump după suspendarea donațiilor militare # Lumea Politică
MAE anunță că România se alătură statelor care contribuie la propunerea SUA privind "Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei" (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro. Guvernul României a adoptat, marți, o Hotărâre prin care a decis contribuția României pentru apărarea Ucrainei. Alocarea pentru PURL este făcută cu respectarea plafonului bugetar pentru
07:20
Primele scumpiri pentru 2026. Românii vor plăti mai mult pentru carburanți încă din noaptea de Revelion. Cu cât se scumpește plinul de motorină sau benzină # Lumea Politică
Prețul carburanților va crește cu aproximativ 30 de bani pe litru la pompă încă din noaptea dintre ani, ca urmare a unei noi majorări a accizelor încasate de statul român. Vom plăti astfel cu 14-16 lei în plus pentru un plin, deși prețul petrolului la nivel mondial a scăzut cu 25% pe parcursul acestui an.
07:10
Ilie Bolojan le-a făcut cadou miniștrilor de Crăciun babka de la Oradea. Jurnaliștilor de la Guvern le-a dat cărți # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan le-a făcut miniștrilor săi un cadou de Crăciun. Fiecare a primit babka, un cozonac împletit, adus de prim-ministru de la Oradea. Premierul le-a făcut cadouri și jurnaliștilor acreditați la Guvern, cărora le-a dăruit cărți. La rândul ei, vicepremierul Oana Gheorghiu le-a dăruit tuturor miniștrilor din Guvernul Bolojan două volume, unul despre corupția
Acum 24 ore
14:40
Kremlinul refuză să arate dovezi ale presupusului atac asupra palatului lui Putin. „E o chestiune care ține de armata noastră” # Lumea Politică
Kremlinul nu va prezenta dovezi ale atacului cu aproape 100 de drone ucrainene asupra reședinței lui Vladimir Putin din Valdai, a declarat marți, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Nu cred că ar trebui să existe dovezi că are loc un atac atât de masiv cu drone. Cât despre resturi, nu pot spune. Este mai
14:20
Călin Georgescu îi cere lui Nicușor Dan să transmită raportul despre alegerile din 2024 către SUA și Israel # Lumea Politică
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a lansat marți un apel public dur către președintele României, Nicușor Dan, cerând ca raportul care a stat la baza anulării alegerilor din decembrie 2024 să fie verificat independent și transmis integral, fără omisiuni, către Statele Unite ale Americii și statul Israel. Solicitarea a fost făcută după ce Georgescu s-a
10:50
Reformă majoră în sistemul sanitar. Control mai strict al concediilor medicale și plăți diferențiate pentru medicii de familie # Lumea Politică
Guvernul pregătește o modificare amplă a regulilor din sănătate, cu impact direct asupra concediilor medicale și a modului de plată a medicilor de familie. Proiectul urmează să fie discutat în ședința Executivului de marți, 30 decembrie 2025, înainte de a ajunge în Parlament. Ce schimbări vizează controlul concediilor medicale Una dintre principalele direcții ale proiectului
10:30
Orașul din România care a aprobat majorarea impozitelor cu 80%. „Trebuie să ne supunem ordonanței de urgență a Guvernului” # Lumea Politică
Consiliul Local Deva a votat majorarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2026, creșteri de aproximativ 80% generate de noile baze de impozitare stabilite prin ordonanță de guvern, decizia stârnind controverse în rândul consilierilor, în contextul în care salariile și pensiile nu au fost indexate. Detalii despre noile valori de impozitare Conform noii hotărâri a
Ieri
09:30
Bulgaria se pregătește să adopte euro la 1 ianuarie 2026, înlocuind leva la cursul fix de 1,95583 BGN pentru un euro. Tranziția deschide o perioadă sensibilă, în care consumatorii urmăresc atent rotunjirile, scumpirile punctuale și promisiunile autorităților privind stabilitatea prețurilor. În ce domeniu vor beneficia bulgarii de prețuri mai mici Analiza Novinite arată că transportul
09:10
Introducerea taxei fixe de 25 de lei pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2026 a stârnit confuzie și reacții intense în mediul online. Măsura, care vizează inclusiv comenzile de pe platforme populare precum Shein, Temu sau AliExpress, a fost percepută inițial ca o povară directă pentru consumatori. Principala nelămurire apărută
09:00
Cine ne plătește pensiile peste 5 decenii, în condițiile în care populația țării va scădea drastic? Sociolog: „Nu putem lăsa povara doar pe umerii celor care muncesc acum” # Lumea Politică
Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), populația României ar urma să scadă cu 3,403 milioane persoane până în 2080, ceea ce ar însemna o scădere drastică, cu aproape 18% a efectivului demografic față de datele din 2025. Scenariul schițat de INS este considerat de statisticieni în prezent ca fiind cel mai probabil, ceea ce atrage
08:50
Ce îi așteaptă pe români după anul austerității: venituri înghețate, creșteri masive de impozite și noi scumpiri la facturi. Explicațiile lui Adrian Negrescu # Lumea Politică
Românii se pregătesc să încheie un an dificil din punct de vedere economic. Majorările de taxe, în special TVA de la 19 la 21 la sută, liberalizarea pieței la energia electrică și creșterile succesive de accize au scăzut semnificativ puterea de cumpărare. Peste toate acestea, s-a adăugat și înghețarea pensiilor și a salariilor la stat,
08:30
Orașul care a crescut cu 80% taxele și impozitele înainte de Anul Nou. Valoarea impozabilă a locuințelor aproape s-a dublat # Lumea Politică
Nivelul taxelor și impozitelor locale pentru anul 2026 a fost crescut, luni, cu aproximativ 80% în orașul Deva printr-o hotărâre a Consiliului Local ce transpune prevederile din ordonanța de guvern prin care au fost actualizate bazele de impozitare, notează Agerpres. Conform noii hotărâri, valoarea impozabilă a locuințelor crește de la 1.490,02 lei/mp la 2.677 lei/mp în
08:30
Ludovic Orban cere scoaterea PSD de la guvernare după boicotul de la CCR pe legea pensiilor speciale # Lumea Politică
Fostul premier Ludovic Orban a cerut luni ca PSD să fie dat afară de la guvernare după ce cei patru judecători propuși de PSD la Curtea Constituțională au boicotat două zile la rând o soluție legată de refroma pensiilor speciale ale magistraților. "Acest nou episod scandalos îmi arată o dată în plus că PSD sabotează
08:20
A doua numire controversată la ANAP: fost jurnalist adus consilier în instituția-cheie pentru achizițiile publice # Lumea Politică
Fostul jurnalist Ionel Stoica a fost numit consilier al noii conduceri a Agenției Naționale de Achiziții Publice, potrivit informațiilor publicate de gandul.ro. Numirea survine la scurt timp după instalarea Ralucăi Rogoz în funcția de președinte al ANAP, cu rang de secretar de stat. Raluca Rogoz a fost numită la conducerea agenției prin decizie a premierului
08:10
Președintele AUR, George Simion, a reacționat după ce judecătorii CCR nu au luat nici luni o decizie pe legea privind pensiile magistraților, pentru că cei patru judecători propuși de PSD nu s-au prezentat la ședință. „CCR – autoarea loviturii de stat", a scris liderul AUR pe Facebook, făcând referire la anularea turului doi al alegerilor prezidențiale
08:10
Mai ieftin decât la Hidroelectrica: Furnizorii de energie se întrec în oferte de Sărbători. Consiliul Concurenței vine însă cu un avertisment # Lumea Politică
Mai mulți furnizori au lansat în această perioadă oferte valabile doar pentru perioada Sărbătorilor de iarnă, una dintre ele având un preț chiar mai mic decât Hidroelectrica, furnizor care este de mai mulți ani cel mai ieftin din piață. Într-un dialog cu HotNews, reprezentanții Consiliului Concurenței atrag atenția unde pot să apară problemele. Una dintre
08:00
Cum a ”reușit” Bolojan să scadă deficitul bugetar: a tăiat investițiile. Dobânzile au explodat # Lumea Politică
Deficitul bugetar a scăzut, la 11 luni din 2025, față de aceeași perioadă din 2024. Că trebuia să scadă mult mai mult conform bugetului făcut la început de an, asta e altă discuție. Cert este că este mai mic cu 0,7% din PIB, deci, iată, se întâmplă și minuni de Crăciun. Dincolo de faptul că
29 decembrie 2025
16:30
16:20
Ministrul Finanțelor, anunț cu privire la deficitul bugetar. Bilanțul la sfârșitul anului 2025 # Lumea Politică
Deficitul bugetar pe primele 11 luni ale anului este de de 121,77 mld lei, adică 6,4% din PIB, în scădere cu 0,74 puncte față de deficitul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, a anunțat luni Ministerul Finanțelor. Reamintim că Guvernul României a convenit cu Comisia Europeană o țintă de deficit
16:00
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, dat în urmărire internațională pentru spălare de bani # Lumea Politică
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internațională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, transmite sâmbătă Moldpres. UPDATE. Reacția lui Filat: „Sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură" Fostul premier al Republicii Moldova a făcut câteva clarificări, după ce s-a
10:50
Cei 4 judecători CCR propuși de PSD au boicotat și ședința de luni în care urma să fie luată o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistrațilo # Lumea Politică
Judecătorii CCR nu au luat nici luni o decizie pe legea privind pensiile magistraților, pentru că cei patru judecători propuși de PSD nu s-au prezentat la ședință. Cu o zi în urmă, ei au părăsit sala, iar decizia nu a mai putut fi luată din lipsă de cvorum. O nouă ședință a fost stabilită pentru
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Noul ministru al Economiei avertizează: 2026 va fi un an greu pentru România. „Dacă aș spune că va fi foarte ușor, aș minți” # Lumea Politică
Ministrul Economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Darău, transmite un mesaj prudent privind perspectivele economice ale României pentru anul 2026. El a afirmat că anul viitor va
09:40
Aurul a ieșit mereu pe plus din crizele globale, în 2025. Recorduri istorice pe fondul instabilității # Lumea Politică
Aurul are în 2025 cel mai puternic an al său din ultimele aproape cinci decenii, pe fondul tensiunilor geopolitice, al incertitudinilor economice și al schimbărilor din politica monetară globală. Contractele futures pe aur tranzacționate la New York au crescut cu aproximativ 71% de la începutul anului, fiind pe cale să înregistreze cea mai mare creștere […] The post Aurul a ieșit mereu pe plus din crizele globale, în 2025. Recorduri istorice pe fondul instabilității first appeared on Lumea Politică.
09:20
BNR plătește peste 4,4 milioane de lei pentru un studiu amplu despre cât de bogați sunt românii. De ce este necesar # Lumea Politică
Banca Națională a României a atribuit Institutului Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) un contract în valoare de 4,49 milioane de lei pentru realizarea unei cercetări statistice asupra avuției, veniturilor și consumului gospodăriilor. Măsura este menită să asigure conformitatea cu cerințele Uniunii Europene privind raportarea datelor statistice. Prin această cercetare statistică, BNR urmează să îndeplinească […] The post BNR plătește peste 4,4 milioane de lei pentru un studiu amplu despre cât de bogați sunt românii. De ce este necesar first appeared on Lumea Politică.
09:10
Schimbări la salariul minim de la 1 iulie 2026: Cât câștigă angajații, ce costuri vor avea angajatorii și care e miza celor 300 de lei sau 200 de lei fără taxe # Lumea Politică
Creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei, cu reducerea de la 300 de lei la 200 de lei a sumei neimpozabile, de la 1 iulie 2026, va însemna un salariu net de 2.699 de lei, deci un plus de 125 de lei, în timp ce costurile pentru angajator vor crește cu 284 de lei, […] The post Schimbări la salariul minim de la 1 iulie 2026: Cât câștigă angajații, ce costuri vor avea angajatorii și care e miza celor 300 de lei sau 200 de lei fără taxe first appeared on Lumea Politică.
08:50
Zeci de parlamentari nu au vorbit niciodată în plen de la depunerea jurământului, într-un an # Lumea Politică
La exact un an de la începerea activității actualului Parlament, 52 de aleși – senatori și deputați – nu au luat niciodată cuvântul în plen, cu excepția momentului depunerii jurământului. În acest timp, ei au încasat lunar indemnizații de peste 11.000 de lei net. Distribuția pe partide a parlamentarilor tăcuți Din cei 52 de aleși […] The post Zeci de parlamentari nu au vorbit niciodată în plen de la depunerea jurământului, într-un an first appeared on Lumea Politică.
08:40
A murit colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, veteranul de război decorat de președintele Nicușor Dan la 107 ani # Lumea Politică
Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, singurul om decorat de președintele României, Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Naționale din acest an, a încetat din viață la vârsta de 107 ani. Anunțul decesului a fost făcut de nepoata acestuia pe Facebook. Decorația care a stârnit controverse La 1 Decembrie 2024, președintele Nicușor Dan l-a distins pe […] The post A murit colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, veteranul de război decorat de președintele Nicușor Dan la 107 ani first appeared on Lumea Politică.
08:20
Culisele ședinței cu scandal de la CCR. De ce au ieșit din sală cei 4 judecători propuși de PSD # Lumea Politică
Cei patru judecători propuși de PSD din cadrul Curții Constituționale care au părăsit duminică ședința în care se dezbătea subiectul pensiilor speciale ale magistraților au cerut „un studiu de impact” de la Ministerul Jusitiției legat de perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților, au precizat surse judicare pentru Antena 3 CNN. Cei patru judecători […] The post Culisele ședinței cu scandal de la CCR. De ce au ieșit din sală cei 4 judecători propuși de PSD first appeared on Lumea Politică.
08:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat după întâlnirea din Florida cu Donald Trump că planul de pace în 20 de puncte este agreat „în proporţie de 90%”. Singurul capitol major asupra căruia Kievul nu este de acord cu Moscova rămâne cel al teritoriilor, inclusiv Donbasul, o decizie care, potrivit liderului ucrainean, va trebui luată de […] The post Zelenski: Ucraina acceptă 90% din planul de pace. Divergența majoră cu Putin first appeared on Lumea Politică.
08:10
CCR „fierbe” a doua zi la rând: decide pe pensiile speciale ale magistraților, între scandal și presiunea politică „contra” cronometru a lui Ilie Bolojan # Lumea Politică
Cei 9 judecători CCR se reunesc astăzi, la ora 10.00, într-o nouă ședință – a treia – ca să decidă soarta pensiilor speciale ale magistraților, în varianta pe care insistă premierul PNL, Ilie Bolojan. A treia ședință vine după alte 2 amânări ale Curții Constituționale. Prima amânare a avut loc pe 10 decembrie, iar a […] The post CCR „fierbe” a doua zi la rând: decide pe pensiile speciale ale magistraților, între scandal și presiunea politică „contra” cronometru a lui Ilie Bolojan first appeared on Lumea Politică.
08:10
„Problema nu a fost rezolvată complet, dar suntem aproape”, anunță Trump după negocierile cu Zelenski # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump l-a primit duminică pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la reședința sa privată din Florida, unde au discutat despre eforturile de încheiere a conflictului dintre Rusia și Ucraina. ‘Cred că ne apropiem’ de finalizarea unui plan de pace, a spus Trump într-o conferință de presă comună cu Zelenski, adăugând că au vorbit […] The post „Problema nu a fost rezolvată complet, dar suntem aproape”, anunță Trump după negocierile cu Zelenski first appeared on Lumea Politică.
26 decembrie 2025
10:30
Nu sunt bani pentru nimic, dar guvernul Bolojan a găsit peste 1 miliard de lei în plus pentru înarmare # Lumea Politică
Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seară, două hotărâri de suplimentare a bugetului Ministerului Apărării Naţionale. Bolojan a decis să majoreze cu 1,3 miliarde de lei bugetulul de consolidare a Armatei României. Pentru continuarea procesului de transformare structurală şi calitativă a Armatei României au fost alocate alte 300 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al […] The post Nu sunt bani pentru nimic, dar guvernul Bolojan a găsit peste 1 miliard de lei în plus pentru înarmare first appeared on Lumea Politică.
10:20
Cătălin Predoiu susține că legile justiției pe care le-a promovat au avut girul Comisiei de la Veneția și al comisarului european pentru Justiție # Lumea Politică
Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne și fost ministru al Justiției, a susținut într-o postare pe rețelele sociale că legile justiției pe care le-a promovat și care sunt criticate dur acum ar fi avut girul partenerilor instituționali, printre care și al Comisiei de la Veneția și al comisarului european pentru Justiție. În realitate, Comisia de […] The post Cătălin Predoiu susține că legile justiției pe care le-a promovat au avut girul Comisiei de la Veneția și al comisarului european pentru Justiție first appeared on Lumea Politică.
10:10
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a tăiat singur bradul de Crăciun, într-un exercițiu de imagine care s-a viralizat rapid # Lumea Politică
Președintele Poloniei Karol Nawrocki a publicat un clip pe contul oficial de pe platforma X, care-l înfățișează în timp ce taie singur un brad Crăciun. Karol Nawrocki s-a filmat în timp ce merge într-o zonă rurală din Polonia, pentru a-și procura singur bradul de Sărbători. Președintele este înfățișat în timp ce vorbește și dă mâna, […] The post Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a tăiat singur bradul de Crăciun, într-un exercițiu de imagine care s-a viralizat rapid first appeared on Lumea Politică.
09:50
SUA lovesc Statul Islamic în Nigeria. Trump anunță un atac „puternic și mortal” și avertizează: „Urmează și altele” # Lumea Politică
Statele Unite au lansat un atac aerian împotriva militanților Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei, într-o operațiune coordonată cu autoritățile de la Abuja. Informația a fost confirmată joi de președintele american Donald Trump și de armata SUA, într-un context tensionat marcat de violențe repetate și dispute privind caracterul religios al atacurilor din această regiune a Africii […] The post SUA lovesc Statul Islamic în Nigeria. Trump anunță un atac „puternic și mortal” și avertizează: „Urmează și altele” first appeared on Lumea Politică.
09:40
CSM, salarii uriașe într-o perioadă de austeritate. Sporul pentru „risc și suprasolicitare” sare de 11.000 de lei lunar # Lumea Politică
În timp ce Guvernul vorbește despre reduceri de cheltuieli, reforme dureroase și disciplină bugetară, datele oficiale arată că, în unele instituții-cheie ale statului, veniturile rămân la niveluri extrem de ridicate. La Consiliul Superior al Magistraturii, salariile brute, completate de sporuri consistente, ajung să depășească 60.000 de lei pe lună. România traversează una dintre cele mai […] The post CSM, salarii uriașe într-o perioadă de austeritate. Sporul pentru „risc și suprasolicitare” sare de 11.000 de lei lunar first appeared on Lumea Politică.
09:20
„Atacați”, dar bine plătiți. Cât câștigă, de fapt, magistrații de la Curtea de Apel București, în plin scandal al justiției # Lumea Politică
În timp ce conducerea Curții de Apel București vorbește despre „demonizare” și „linșaj mediatic”, datele oficiale arată un sistem judiciar cu venituri consistente, susținute de sporuri și beneficii neimpozabile. O analiză a documentelor salariale scoate la iveală cât câștigă judecătorii și personalul auxiliar, într-un moment în care încrederea publică în justiție este puternic zdruncinată. Justiția […] The post „Atacați”, dar bine plătiți. Cât câștigă, de fapt, magistrații de la Curtea de Apel București, în plin scandal al justiției first appeared on Lumea Politică.
09:00
Ce au pățit vloggerii Cristi și Denisa, la intrarea în Rusia, pentru că trecuseră înainte prin Ucraina: „După 9 ore, am ieșit în sfârșit” # Lumea Politică
Cristi și Denisa, doi vloggeri români cunoscuți pentru clipurile lor de călătorie, au relatat o experiență extrem de tensionată la intrarea în Rusia, unde au fost reținuți timp de nouă ore de autoritățile de imigrare. Totul a pornit după ce funcționarii ruși au observat, în documentele lor, că anterior călătoriseră în Ucraina. Cei doi povestesc […] The post Ce au pățit vloggerii Cristi și Denisa, la intrarea în Rusia, pentru că trecuseră înainte prin Ucraina: „După 9 ore, am ieșit în sfârșit” first appeared on Lumea Politică.
08:50
Sondaj: Zelenski ar pierde alegerile prezidențiale în Ucraina daca s-ar organiza acum # Lumea Politică
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, alături de fostul comandant al Armatei ucrainene și actual ambasador la Londra, Valeri Zalujnîi, ar ajunge în turul doi al alegerilor prezidenţiale dacă acestea ar avea loc în viitorul apropoat, potrivit unui sondaj al institutului SOCIS, a relatat The Kyiv Independent. În plus, rezultatele cercetării arată că, în final, Valeri Zalujnîi ar […] The post Sondaj: Zelenski ar pierde alegerile prezidențiale în Ucraina daca s-ar organiza acum first appeared on Lumea Politică.
08:40
Teo despre umorul politic: „Clasa politică pe care o avem acum este aproape de necaricaturizat pentru că arată deja a caricatură”. „O mocirlă infectă” # Lumea Politică
Claudiu Teohari, cunoscut publicului drept Teo, spune că umorul politic nu mai este blocat de frică sau autocenzură, ci de realitatea însăși. În opinia sa, discursul și comportamentul politicienilor români au ajuns atât de absurde, încât satira nu mai are unde să meargă mai departe. Unul dintre cei mai apreciați comedianți din România, Claudiu Teohari […] The post Teo despre umorul politic: „Clasa politică pe care o avem acum este aproape de necaricaturizat pentru că arată deja a caricatură”. „O mocirlă infectă” first appeared on Lumea Politică.
08:40
Un lider AUR acuza Guvernul Bolojan că taie de la educație ca să protejeze multinaționalele # Lumea Politică
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a taiat fondurile de Ministerul Educației pentru a le vira în buzunarele susținătorilor săi din cadrul confederației Concordia. „Guvernul Bolojan taie din banii de învățământ pentru a-și răsplăti susținătorii din confederația Concordia: bugetele educației se reduc, pentru a scădea impozitele multinaționalelor. A trecut […] The post Un lider AUR acuza Guvernul Bolojan că taie de la educație ca să protejeze multinaționalele first appeared on Lumea Politică.
08:20
Nostalgicii lui Ceaușescu, fideli ritualului anual: flori, tablouri și discursuri politice, în viscolul din București # Lumea Politică
Înfruntând frigul și ninsoarea, câțiva nostalgici ai comunismului au mers, ca în fiecare an, la mormântul lui Nicolae Ceaușescu. Puțini la număr, dar consecvenți, participanții au adus flori, tablouri și nemulțumiri legate de prezentul României, transformând comemorarea într-un prilej de discurs politic și amintiri din trecut. Aproximativ zece persoane s-au strâns, și anul acesta, la […] The post Nostalgicii lui Ceaușescu, fideli ritualului anual: flori, tablouri și discursuri politice, în viscolul din București first appeared on Lumea Politică.
