Explozie în Portul Constanța. Doi bărbați au murit

11:00

Salvatorii montani au avut numeroase apeluri de la turiști, în ultimele 24 de ore, intervenind în ajutorul mai multor persoane care aveau nevoie de ajutor. Unii turiști aflați în vacanță în zona montană, pe finalul acestui an, au avut nevoie de ajutorul specialiștilor de la Salvamont. Așa se face că au fost zeci de apeluri […]