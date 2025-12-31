“Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”: Maia Sandu, desemnată liderul mondial al anului de publicația britanică The Telegraph
CaleaEuropeana, 31 decembrie 2025 12:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului 2025” de publicația britanică The Telegraph. „Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă” este titlul pe care jurnaliștii britanici l-au dat articolului în care o numesc pe Sandu liderul anului după ce aceasta a sfidat Kremlinul pentru a transforma Republica Moldova […] The post “Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”: Maia Sandu, desemnată liderul mondial al anului de publicația britanică The Telegraph appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Acum 15 minute
12:30
Comisia Europeană a virat României peste 586 de milioane de euro, anunță ministrul finanțelor: Sunt investiții în infrastructură, care intră direct în economia țării # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a virat marți în conturile deschise la Banca Națională a României peste 586 de milioane de euro, fonduri solicitate prin Programul Transport 2021–2027, din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, sumele provin din cheltuieli realizate inițial prin Planul Național de Redresare și […]
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:00
Cipru preia la 1 ianuarie, pentru a doua oară, președinția Consiliului UE. "O Uniune Autonomă. Deschisă către lume", motto-ul președinției cipriote # CaleaEuropeana
Cipru preia de la 1 ianuarie 2026 președinția Consiliului UE în contextul unor tulburări geopolitice intense și al imprevizibilității. „O Uniune Autonomă. Deschisă către lume", este motto-ul președinției cipriote, care reflectă o abordare orientată spre viitor, combinând forța și independența internă cu deschiderea, cooperarea și implicarea la nivel mondial. „Europa s-a confruntat anterior cu crize […]
11:50
Acum 2 ore
10:50
Oana Țoiu, despre războiul din Ucraina: Pentru securitatea României este esențial ca această agresiune fără sens să ia sfârșit # CaleaEuropeana
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a reiterat, la sfârșit de an, sprijinul țării noastre pentru securitatea și reconstrucția Ucrainei, apreciind eforturile depuse de SUA și Europa în negocierile pentru obținerea păcii. „Ne apropiem de sfârșitul acestui an și, în mai puțin de două luni, de al patrulea an al războiului ilegal de agresiune al […]
Acum 4 ore
10:10
Letonia a finalizat construcția gardului la frontieră cu Rusia, o infrastructură de 280 de km, menită să asigure cea mai modernă protecție a frontierei estice a UE # CaleaEuropeana
Construcția gardului de frontieră dintre Letonia și Rusia a fost finalizată în totalitate, încheindu-se o etapă „ambițioasă și strategic importantă a infrastructurii de securitate externă a țării", a anunțat ministrul de interne leton, Rihards Kozlovskis. În total, pe granița dintre Letonia și Rusia a fost construit un gard cu o lungime de aproximativ 280 de […]
Acum 12 ore
00:20
România se alătură mecanismului american PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei cu o contribuție de 50 milioane de euro # CaleaEuropeana
Guvernul României a adoptat marți o Hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind "Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei" (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro, alături de majoritatea aliaților europeni și de alte state care împărtășesc aceeași perspectivă, a anunțat Ministerul […]
Acum 24 ore
17:30
Premierii României și Olandei, consultări bilaterale în domeniul securității la Baza de la Câmpia Turzii în contextul războiului Rusiei din Ucraina # CaleaEuropeana
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, au efectuat marți o vizită de lucru la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu" de la Câmpia Turzii, unde s-au întâlnit cu militarii români și olandezi dislocați în bază, a transmis Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Vizita a oferit prilejul organizării consultărilor bilaterale […]
15:00
Ministrul Alexandru Nazare: România intră în 2026 cu finanțe publice mai bine echilibrate și venituri în creştere # CaleaEuropeana
România înregistrează o nouă lună cu deficit în scădere. Potrivit Ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, execuția bugetară pe primele 11 luni din 2025 arată că deficitul a scăzut cu 0,74 puncte procentuale sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 6,40% din PIB. „Eficiența mǎsurilor luate în acest an se vede în rezultate concrete. […]
14:20
Liderii europeni, noi consultări privind procesul de pace în Ucraina: Este nevoie de transparență și onestitate din partea tuturor, inclusiv din partea Rusiei # CaleaEuropeana
Astăzi, 30 decembrie, a avut loc o nouă rundă de consultări cu partenerii europeni și canadieni din cadrul formatului Berlin, prilej cu care a fost discutat sprijinul pentru securitatea și reconstrucția Ucrainei. „Continuăm procesul de pace. Acum este nevoie de transparență și onestitate din partea tuturor, inclusiv din partea Rusiei", a transmis cancelarul german, Friedrich […]
Ieri
12:00
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu: Sănătatea, prioritate strategică și în 2026 # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a subliniat că politicile europene în domeniul sănătății trebuie privite ca investiții strategice, nu ca simple costuri bugetare, cu impact direct asuprea calității vieții cetățenilor și asupra competitivității economice. „Într-o Europă marcată de crize succesive, sănătatea a rămas pentru mine o prioritate reală în 2025, tratată cu responsabilitate și rezultate […]
11:30
UE: Normalizarea relațiilor dintre Kosovo și Serbia, singura soluție prin care ambele părți pot înregistra progrese pe calea europeană # CaleaEuropeana
Informăm că duminică, 28 decembrie, cetățenii din Kosovo și-au exercitat dreptul democratic votând la alegerile parlamentare anticipate, după impasul politic care a urmat alegerilor din februarie 2025, iar UE așteaptă acum cu interes formarea rapidă a noii Adunări și a noului guvern și continuarea colaborării dintre UE și autoritățile din Kosovo. „Noul guvern ar trebui […]
11:10
Zelenski, apel către liderii lumii să contracareze împreună încercările Rusiei de a sabota diplomația # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a purtat o convorbire telefonică cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, context în care au discutat despre situația diplomatică, oportunități și perspective, precum și despre rezultatele întâlnirilor cu președintele SUA, Donald Trump, și echipa ucraineană. Conversația s-a concentrat și asupra pregătirilor pentru noi întâlniri în Europa: „Este important ca totul să fie […]
11:00
SUA și Isreal reafirmă angajamentul pentru pacea în Orientul Mijlociu, în linie cu planul președintelui Trump # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american, Marco Rubio, l-a primit în Florida pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, prilej cu care cei doi oficiali au discutat despre securitatea regională, cooperarea economică și lupta împotriva antisemitismului, informează un comunica oficial al Departamentului de Stat. De asemenea, cele două părți au au subliniat importanța continuării cooperării pentru promovarea păcii și […]
29 decembrie 2025
23:20
Trump se declară "foarte furios" după ce Putin l-a informat că Ucraina ar fi lansat un atac cu drone asupra reședinței liderului rus. Zelenski neagă acuzațiile # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a criticat luni Ucraina în legătură cu presupusul atac cu drone denunțat de Rusia asupra unei reședințe a președintelui rus Vladimir Putin, acuzație negată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agențiile AFP și EFE, potrivit Agerpres. „Nu-mi place. Nu este bine. Am aflat azi dimineață. Știți cine mi-a spus? Președintele Putin, […]
14:10
Plățile PNRR din Sănătate au crescut cu 240% în semestrul II din 2025. Ministrul Alexandru Rogobete: Încrederea se construiește # CaleaEuropeana
Ministerul Sănătății a încheiat astăzi, 29 decembrie, ultimele plăți PNRR din sănătate pentru anul 2025, iar cifrele confirmă o creștere semnificativă față de anul 2023: „Doar în a doua parte a anului 2025 plățile au crescut cu aproximativ 240%, un ritm care arată clar capacitatea de mobilizare și maturizarea mecanismelor de plată", transmite ministrul Alexandru […]
13:50
Kremlinul susține că Ucraina trebuie să își retragă trupele din Donbas, dacă își dorește încheierea conflictului # CaleaEuropeana
Kremlinul a transmis luni că Ucraina ar trebui să își retragă forțele din zonele regiunii Donbas aflate încă sub controlul armatei ucrainene, dăcă își dorește încheierea conflictului. Potrivit Moscovei, în lipsa unui acord, Kievul riscă să piardă și mai multe teritorii, relatează Reuters și Agerpres. De asemenea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
România, parte a inițiativei europene SHIELD pentru prevenirea infecțiilor care cresc riscul de cancer # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a lansat proiectul SHIELD, o nouă inițiativă din cadrul Planului European de Combatere a Cancerului, ce are ca scop să prevină infecțiile care pot duce în timp la apariția unor forme de cancer, facilitând vaccinarea, testarea și tratamentul timpuriu. Infecții precum HPV, hepatita B și C, HIV și tuberculoza cauzează unul din opt cazuri […]
10:30
Statutul de membru OCDE, un avantaj strategic pentru dezvoltare economică, incluziune socială și competitivitate durabilă (raport) # CaleaEuropeana
Aderarea la OCDE oferă statelor membre acces la expertiză de vârf, politici publice validate și bune practici internaționale care sprijină o dezvoltare economică sustenabilă și centrată pe oameni. Un exemplu relevant este noul raport comun realizat de OCDE și Comisia Europeană, „Social Economy in Europe – Contributing to Competitiveness and Prosperity", care evidențiază rolul esențial […]
06:20
Garanțiile de securitate SUA-Europa-Ucraina, agreate "în proporție de 100%", afirmă Zelenski, în timp ce Trump asigură că SUA vor ajuta Europa "100% așa cum ne-ar ajuta și ei pe noi" # CaleaEuropeana
Garanțiile de securitate SUA – Europa – Ucraina sunt agreate în proporție de 100%, a anunțat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la finalul întrevederii sale din Florida cu președintele american Donald Trump. Trump a insistat duminică asupra faptului că Ucraina și Rusia sunt „mai aproape ca niciodată" de un acord de pace, în proporție de 95%, […]
06:00
Trump și Zelenski, discuție cu liderii europeni: Coaliția de Voință se va reuni la Paris pentru a finaliza contribuțiile fiecărei țări la garanții de securitate "de nezdruncinat" pentru Ucraina # CaleaEuropeana
Liderii principalelor state europene susținătoare ale Ucrainei, precum și cei ai NATO și UE, au discutat duminică la telef
06:00
Președintele Poloniei, după discuția cu Trump, Zelenski și liderii europeni: Poziția Poloniei la momentul semnării acordului de pace Ucraina-Rusia va fi crucială # CaleaEuropeana
Poziția Poloniei la momentul semnării unui eventual acord de pace privind Ucraina va fi crucială, a transmis Președinția de la Varșovia, după ce președintele Karol Nawrocki a participat la o teleconferință a liderilor europeni cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Liderii principalelor state europene susținătoare ale Ucrainei, precum și […] The post Președintele Poloniei, după discuția cu Trump, Zelenski și liderii europeni: Poziția Poloniei la momentul semnării acordului de pace Ucraina-Rusia va fi crucială appeared first on caleaeuropeana.ro.
05:30
Proiectul de pace Ucraina-Rusia este “95% finalizat”, dar se poate destrăma, afirmă Trump după întâlnirea cu Zelenski la Mar-a-Lago. Liderul SUA, invitat să se adreseze Parlamentului de la Kiev # CaleaEuropeana
Președintele Donald Trump a insistat duminică asupra faptului că Ucraina și Rusia sunt „mai aproape ca niciodată” de un acord de pace, în proporție de 95%, în timp ce l-a găzduit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la reședința sa de la Mar-a-Lago în Florida, dar a recunoscut că negocierile sunt complexe și s-ar putea totuși […] The post Proiectul de pace Ucraina-Rusia este “95% finalizat”, dar se poate destrăma, afirmă Trump după întâlnirea cu Zelenski la Mar-a-Lago. Liderul SUA, invitat să se adreseze Parlamentului de la Kiev appeared first on caleaeuropeana.ro.
05:00
Iulian Chifu: 2026 – Reconciliere, dialog și refacerea coeziunii societale. Lecțiile consensului transatlantic # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Aburii și decantarea anului zbuciumat 2025 par să se fi risipit iar zona realistă a politicii românești pare să fi intrat în logica activității curente din afara confruntărilor electorale, bazată pe construcție și crearea unui instrumentar necesar viitoarelor confruntări electorale. Unii speră ca acestea să vină mai curând, dar o trecere în […] The post Iulian Chifu: 2026 – Reconciliere, dialog și refacerea coeziunii societale. Lecțiile consensului transatlantic appeared first on caleaeuropeana.ro.
28 decembrie 2025
17:00
Polonia pregătește fortificații anti-drone în valoare de 2 miliarde de euro de-a lungul frontierei sale estice, în contextul amenințării din partea Rusiei # CaleaEuropeana
Polonia intenționează să finalizeze în termen de doi ani un nou ansamblu de fortificații anti-drone de-a lungul granițelor sale estice, a declarat un înalt oficial din domeniul apărării, după o incursiune masivă a vehiculelor aeriene de luptă rusești fără pilot în spațiul aerian polonez în acest an, informează The Guardian. „Ne așteptăm ca primele capacități […] The post Polonia pregătește fortificații anti-drone în valoare de 2 miliarde de euro de-a lungul frontierei sale estice, în contextul amenințării din partea Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Marea Britanie și Germania semnează un contract de 70 de milioane de dolari pentru sisteme de artilerie autopropulsate # CaleaEuropeana
Regatul Unit a anunțat semnarea unui contract comun de achiziții publice cu Germania în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari) „pentru achiziționarea de artilerie avansată montată pe vehicule blindate”, care pot trage în timp ce se află în mișcare și lovi ținte aflate la o distanță mai mare […] The post Marea Britanie și Germania semnează un contract de 70 de milioane de dolari pentru sisteme de artilerie autopropulsate appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump, UE reiterează că „sprijinul pentru Ucraina nu va slăbi”: Continuăm să lucrăm pentru o pace solidă și durabilă, în strânsă cooperare cu partenerii noștri americani # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-au exprimat sprijinul pentru Volodimir Zelenski și Ucraina înainte de întâlnirea pe care acesta din urmă urmează să o aibă cu președintele american Donald Trump, în Florida. Cei doi oficiali europeni s-au alăturat unei convorbiri telefonice cu mai mulți lideri din Europa, […] The post Înaintea întâlnirii dintre Zelenski și Trump, UE reiterează că „sprijinul pentru Ucraina nu va slăbi”: Continuăm să lucrăm pentru o pace solidă și durabilă, în strânsă cooperare cu partenerii noștri americani appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Înaintea de întâlnirea cu Trump, Volodimir Zelenski a primit un sprijin puternic din partea europenilor și Canadei # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a făcut o escală sâmbătă în orașul canadian Halifax în drum spre Florida, a primit un sprijin puternic din partea europenilor și Canadei, în ajunul unei întâlniri cu președintele american Donald Trump, informează AFP, citat de Agepres. Alături de premierul Canadei, Zelenski a avut o discuție telefonică comună cu președintele […] The post Înaintea de întâlnirea cu Trump, Volodimir Zelenski a primit un sprijin puternic din partea europenilor și Canadei appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Premierul Canadei insistă asupra nevoii de a sprijini „Ucraina în această perioadă dificilă” și anunță un ajutor de 1,5 miliarde de euro pentru reconstrucția acestei țări # CaleaEuropeana
Premierul Canadei, Mark Carney, a condamnat sâmbătă „barbaria” atacurilor ruse ce au avut loc vineri noaptea asupra Kievului și a insistat asupra faptului că orice acord de pace va avea nevoie de o „Rusie pregătită să coopereze”, anunță France Presse, citat de Agerpres. După discuția purtată la Halifax cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, oficialul canadian […] The post Premierul Canadei insistă asupra nevoii de a sprijini „Ucraina în această perioadă dificilă” și anunță un ajutor de 1,5 miliarde de euro pentru reconstrucția acestei țări appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Oana Țoiu își exprimă solidaritatea cu Ucraina după noul atac al Rusiei: În timp ce liderii SUA, UE și Ucrainei depun eforturi pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza # CaleaEuropeana
România, prin vocea ministrului de externe Oana Țoiu, și-a exprimat solidaritatea cu Ucraina, „care se confruntă cu atacuri rusești continue asupra infrastructurii energetice, a instituțiilor de învățământ și a zonelor rezidențiale din Kiev”. „Au fost raportate zeci de victime civile, iar o mare parte a capitalei a rămas fără încălzire în mijlocul iernii și în […] The post Oana Țoiu își exprimă solidaritatea cu Ucraina după noul atac al Rusiei: În timp ce liderii SUA, UE și Ucrainei depun eforturi pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza appeared first on caleaeuropeana.ro.
27 decembrie 2025
17:40
Donald Tusk condamnă atitudinea Rusiei față de eforturile de pace: Contrar așteptărilor lui Trump și în ciuda disponibilității lui Zelenski de a face compromisuri, Moscova a atacat din nou Kievul # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk a condamnat atitudinea Rusiei față de eforturile de a aduce pacea în Ucraina, țară care a fost din nou ținta unui nou atac aerian al Moscovei, ce a vizat de data aceasta Kievul, în contextul în care Volodimir Zelenski se pregătește să se întâlnească duminică, în Florida, cu președintele american Donald […] The post Donald Tusk condamnă atitudinea Rusiei față de eforturile de pace: Contrar așteptărilor lui Trump și în ciuda disponibilității lui Zelenski de a face compromisuri, Moscova a atacat din nou Kievul appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Șeful armatei elvețiene atrage atenția asupra credinței false că neutralitatea oferă protecție: Neutralitatea este valoroasă doar dacă poate fi apărată cu arme # CaleaEuropeana
Elveția nu se poate apăra împotriva unui atac pe scară largă și trebuie să își sporească cheltuielile militare, având în vedere riscurile în creștere din partea Rusiei, a arătat șeful forțelor armate elvețiene, Thomas Süssli, informează sâmbătă Reuters, potrivit Agerpres. El a făcut aceste declarații într-un interviu acordat cotidianului elvețian Neue Zürcher Zeitung (NZZ), referindu-se […] The post Șeful armatei elvețiene atrage atenția asupra credinței false că neutralitatea oferă protecție: Neutralitatea este valoroasă doar dacă poate fi apărată cu arme appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Volodimir Zelenski a discutat cu premierul Canadei, lideri europeni și secretarul general al NATO înainte de întâlnirea cu Trump: Ucraina nu a fost și nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut convorbiri telefonice separate cu premierul Canadei, lideri europeni – președintele finlandez Alexander Stubb, care a reușit să lege și să întrețină o relație apropiată cu președintele american Donald Trump, premierul Estoniei, Kristen Michael, premierul Danemarcei, țară a cărei președinție semestrială a Consiliului UE este pe final, Mette Frederiksen, cancelarul […] The post Volodimir Zelenski a discutat cu premierul Canadei, lideri europeni și secretarul general al NATO înainte de întâlnirea cu Trump: Ucraina nu a fost și nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Donald Trump se autoproclamă arbitru suprem al oricărui acord de pace: Zelenski „nu are nimic până nu aprob eu” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump s-a prezentat vineri ca arbitru suprem al oricărui acord de pace între Ucraina și Rusia, într-o conversație exclusivă cu Politico. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu Trump în Florida duminică și a declarat reporterilor că va aduce cu el un nou plan de pace în 20 de puncte. […] The post Donald Trump se autoproclamă arbitru suprem al oricărui acord de pace: Zelenski „nu are nimic până nu aprob eu” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
„O Americă mai puternică se clădește prin alianțe solide și cooperare constantă cu partenerii cheie”, subliniază Ambasada SUA la București: În 2025, Statele Unite și România au lucrat cot la cot pentru a întări securitatea regională # CaleaEuropeana
„O Americă mai puternică se clădește prin alianțe solide, angajamente credibile și cooperare constantă cu partenerii cheie”, subliniază Ambasada Statelor Unite la București într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook în care evidențiază că, în 2025, „Statele Unite și România au lucrat cot la cot pentru a întări securitatea regională și a consolida poziția […] The post „O Americă mai puternică se clădește prin alianțe solide și cooperare constantă cu partenerii cheie”, subliniază Ambasada SUA la București: În 2025, Statele Unite și România au lucrat cot la cot pentru a întări securitatea regională appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Volodimir Zelenski se va întâlni cu Donald Trump duminică, în Florida, pentru a discuta despre planul de pace: Planul în 20 de puncte la care am lucrat este gata în proporție de 90% # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că se va întâlni duminică cu președintele american Donald Trump în Florida pentru a discuta despre proiectul de pace care, potrivit lui, este aproape gata, informează Politico Europe. „Planul în 20 de puncte la care am lucrat este gata în proporție de 90%. Sarcina noastră este să ne […] The post Volodimir Zelenski se va întâlni cu Donald Trump duminică, în Florida, pentru a discuta despre planul de pace: Planul în 20 de puncte la care am lucrat este gata în proporție de 90% appeared first on caleaeuropeana.ro.
26 decembrie 2025
17:20
Stenograme declasificate: Bush i-a cerut lui Putin să se comporte ca “un gentleman” la summitul NATO de la București. Discuțiile relevă ideea lui Putin de aderare a Rusiei la NATO și intențiile față de Ucraina și Georgia # CaleaEuropeana
Statele Unite au făcut publice mai multe stenograme ale discuțiilor dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și fostul președinte american George W. Bush, în care Putin a adus în discuție ideea aderării Rusiei la NATO. Stenogramele au fost publicate de National Security Archive, un institut independent de cercetare și nonprofit, cu sediul la Universitatea […] The post Stenograme declasificate: Bush i-a cerut lui Putin să se comporte ca “un gentleman” la summitul NATO de la București. Discuțiile relevă ideea lui Putin de aderare a Rusiei la NATO și intențiile față de Ucraina și Georgia appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
Președinții Poloniei și SUA, discuție telefonică în a doua zi de Crăciun: Trump îl așteaptă pe Nawrocki la summitul G20 găzduit de SUA anul viitor # CaleaEuropeana
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a avut vineri, în a doua zi de Crăciun, o convorbire telefonică cu președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, potrivit unui comunicat al Președinției poloneze. Cei doi șefi de stat și-au adresat, la începutul discuției, urări cu prilejul Sărbătorilor de Crăciun. Ulterior, Karol Nawrocki și Donald Trump au discutat despre […] The post Președinții Poloniei și SUA, discuție telefonică în a doua zi de Crăciun: Trump îl așteaptă pe Nawrocki la summitul G20 găzduit de SUA anul viitor appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
Ursula von der Leyen își exprimă speranța că în 2026 va fi încheiată o “pace dreaptă și durabilă” care va aduce Ucrainei, în timp, un “viitor sigur și prosper în UE” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis joi un mesaj de Crăciun axat pe solidaritate, familie și sprijin pentru cei aflați în dificultate, într-un context internațional marcat de instabilitate și conflicte, exprimându-și speranța că în 2026 va fi încheiată o “pace dreaptă și durabilă” care va aduce Ucrainei, în timp, un “viitor sigur […] The post Ursula von der Leyen își exprimă speranța că în 2026 va fi încheiată o “pace dreaptă și durabilă” care va aduce Ucrainei, în timp, un “viitor sigur și prosper în UE” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
Secretarul general al NATO respinge ideea unei autonomii totale a UE față de SUA în materie de apărare: Europa și NATO este mai mult decât UE # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, respinge ideea unei autonomii strategice totale a Uniunii Europene față de Statele Unite în domeniul apărării și insistă că întărirea capacităților europene trebuie făcută în continuare în cadrul alianței transatlantice, relatează vineri dpa, potrivit Agerpres. Într-un interviu acordat agenției germane, Rutte a subliniat că Washingtonul rămâne pe deplin angajat […] The post Secretarul general al NATO respinge ideea unei autonomii totale a UE față de SUA în materie de apărare: Europa și NATO este mai mult decât UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
Nicușor Dan, în mesajul de Crăciun: “Împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să își construiască viitorul cu încredere” # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj Crăciun adresat românilor, în care a îndemnat la unitate, reflecție și regăsirea valorilor care definesc identitatea națională, subliniind nevoia de a construi viitorul cu încredere și solidaritate. În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, șeful statului a arătat că „Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea […] The post Nicușor Dan, în mesajul de Crăciun: “Împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să își construiască viitorul cu încredere” appeared first on caleaeuropeana.ro.
24 decembrie 2025
17:50
Friedrich Merz reafirmă în mesajul de Crăciun angajamentul guvernului german față de pacea, securitatea și prosperitatea în Europa # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a reafirmat miercuri, în mesajul său transmis cu ocazia Crăciunului, angajamentul guvernului său de a se asigura că pacea și securitatea prevalează în Europa, afirmă DPA, citat de Agerpres. „În aceste luni și în acești ani, este vorba despre pace, despre securitate și despre prosperitatea întregului nostru continent”, a scris Merz […] The post Friedrich Merz reafirmă în mesajul de Crăciun angajamentul guvernului german față de pacea, securitatea și prosperitatea în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Macron salută “contribuțiile în slujba Europei” ale lui Breton, care acuză revenirea “vânătorii de vrăjitoare” de tip McCarthy în SUA: Îi vom proteja pe europeni # CaleaEuropeana
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la telefon cu fostul comisar european Thierry Breton după ce Statele Unite au impus restricții de viză acestuia și altor patru personalități europene, subliniind sprijinul pentru suveranitatea digitală a Uniunii Europene. „Tocmai am vorbit cu Thierry Breton și l-am felicitat pentru contribuțiile sale semnificative în slujba Europei. Ne […] The post Macron salută “contribuțiile în slujba Europei” ale lui Breton, care acuză revenirea “vânătorii de vrăjitoare” de tip McCarthy în SUA: Îi vom proteja pe europeni appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
UE „condamnă cu fermitate” decizia SUA de sancționare a fostului comisar european Thierry Breton și a altor patru europeni, pe care Emmanuel Macron o califică drept „o formă de intimidare” # CaleaEuropeana
Comisia Europeană „condamnă cu fermitate decizia Statelor Unite de a impune restricții de călătorie pentru cinci cetățeni europeni, printre care și fostul comisar european Thierry Breton.” „Libertatea de exprimare este un drept fundamental în Europa și o valoare fundamentală comună cu Statele Unite în întreaga lume democratică. UE este o piață unică deschisă, bazată pe […] The post UE „condamnă cu fermitate” decizia SUA de sancționare a fostului comisar european Thierry Breton și a altor patru europeni, pe care Emmanuel Macron o califică drept „o formă de intimidare” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Liderii instituțiilor UE, mesaj de Crăciun: Să-i sprijinim pe cei care încă luptă pentru libertățile pe care le considerăm prea des de la sine înțelese, să încercăm să găsim acea pace greu de atins # CaleaEuropeana
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, i-a îndemnat pe europeni la reflecție asupra adevăratei semnificații a Crăciunului, amintind că „aceasta este perioada anului care ne oferă tuturor ocazia să prețuim momentele care ne aduc împreună.” „Aceasta este perioada anului care ne oferă tuturor ocazia să prețuim momentele care ne aduc împreună: momentele de bucurie și râsete, […] The post Liderii instituțiilor UE, mesaj de Crăciun: Să-i sprijinim pe cei care încă luptă pentru libertățile pe care le considerăm prea des de la sine înțelese, să încercăm să găsim acea pace greu de atins appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Custodele Coroanei, mesaj de Crăciun: Am încredere în națiunea română și în puterea ei de a merge mai departe. În ciuda unor probleme economice și a unor neajunsuri, românii au dat dovadă de curaj și bun-simț # CaleaEuropeana
Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, și-a exprimat încrederea „în națiunea română și în puterea ei de a merge mai departe”, reliefând că, în ciuda „unor probleme economice și a unor neajunsuri, în viața de zi cu zi, românii au dat dovadă de curaj și bun-simț.” „Anul 2025 a adus multe realizări admirabile, dar și greutăți, […] The post Custodele Coroanei, mesaj de Crăciun: Am încredere în națiunea română și în puterea ei de a merge mai departe. În ciuda unor probleme economice și a unor neajunsuri, românii au dat dovadă de curaj și bun-simț appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
14:00
Michael Dickerson, mesaj de Crăciun: SUA și România au un parteneriat „puternic și în continuă creștere, bazat pe valori comune și interese strategice” # CaleaEuropeana
Statele Unite și România au un parteneriat „puternic și în continuă creștere, bazat pe valori comune și interese strategice”, a transmis însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, Michael Dickerson, în mesajul de Crăciun. „Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim. Statele Unite și România au un parteneriat puternic şi […] The post Michael Dickerson, mesaj de Crăciun: SUA și România au un parteneriat „puternic și în continuă creștere, bazat pe valori comune și interese strategice” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Volodimir Zelenski dezvăluie proiectul de pace în 20 de puncte negociat cu SUA: Reprezintă „cadrul principal pentru încheierea războiului” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a explicat că noua versiune a planului convenit de negociatorii SUA și ai Ucrainei de a pune capăt războiului declanșat de Rusia nu impune Kievului să renunțe oficial la dorința de a adera la NATO, o solicitare majoră a Moscovei, arată AFP, citat de Agerpres. După săptămâni de discuții, Ucraina și […] The post Volodimir Zelenski dezvăluie proiectul de pace în 20 de puncte negociat cu SUA: Reprezintă „cadrul principal pentru încheierea războiului” appeared first on caleaeuropeana.ro.
