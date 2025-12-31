„Îi putrezesc dinții și îi cad unghiile” în închisoare. Fiica magnatului presei pro-democrație Jimmy Lai, apel pentru eliberarea tatălui ei
Adevarul.ro, 31 decembrie 2025 14:00
Fiica lui Jimmy Lai, magnatul pro-democrație încarcerat în Hong Kong, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea de sănătate în deteriorare a tatălui său în închisoare, spunând că unghiile lui „uneori cad” și că dinții îi putrezesc.
„Îi putrezesc dinții și îi cad unghiile" în închisoare. Fiica magnatului presei pro-democrație Jimmy Lai, apel pentru eliberarea tatălui ei
