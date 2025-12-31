În 2026 începe un nou ciclu cosmic. Ce aduce Anul Calului de Foc
Adevarul.ro, 31 decembrie 2025 15:45
După 60 de ani, potrivit zodiacului chinezesc, se intră din nou sub influența Calului de Foc, un simbol al schimbărilor rapide, al curajului și al deciziilor radicale.
• • •
Șase români, cercetați în Italia după ce au transformat subsolul unui bloc din Milano într-un cazinou clandestin # Adevarul.ro
Șase români din Milano sunt cercetați după ce au ocupat ilegal subsolul unui bloc și l-au transformat într-un cazinou clandestin, fiind prinși în flagrant în timpul unei razii, chiar în timp ce se pregăteau să deschidă o sticlă de șampanie.
Sistemul naţional sanitar-veterinar este funcţional: 212 tone de alimente au fost retrase de la comercializare. Amenzi de 90 milioane de lei # Adevarul.ro
Sistemul naţional sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor este funcţional, credibil şi capabil să răspundă rapid atât riscurilor interne, cât şi cerinţelor internaţionale, susţine preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu.
Termeni având legătură cu Inteligenţa Artificială - precum „slop”, „Kl-Ara” şi „hallucineren” - sau cu reţelele sociale - precum „parasocial” şi „rage bait” - sunt cuvintele anului 2025 în engleză, germană, respectiv olandeză, în timp ce în spaniolă cuvântul ales este „arancel” (tarif).
„Alin, dragul nostru prieten, s-a dus la îngeri.” Elena Lasconi, îndurerată după moartea viceprimarului Alin Vlădău. Avea doar 50 de ani # Adevarul.ro
Moartea viceprimarului municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a îndoliat întreaga comunitate locală. Anunțul tragic a fost făcut public printr-un mesaj emoționant transmis de primarul orașului.
Sabotaj în Marea Baltică: Nava suspectă, reținută de poliția finlandeză după deteriorarea unui cablu strategic de telecomunicații # Adevarul.ro
Poliția finlandeză a sechestrat o navă suspectată că ar fi avariat un cablu de telecomunicații în Golful Finlandei, incident investigat ca posibil act deliberat, potrivit unui comunicat al autorităților.
Echipajul unui petrolier ce se îndrepta spre Venezuela a pictat steagul rusesc pe navă pentru a scăpa de paza de coastă a SUA # Adevarul.ro
Garda de Coastă a SUA a suspendat o operațiune de confiscare a unui petrolier sancționat după ce pe coca acestuia a fost pictat steagul rusesc, relatează presa americană.
„Credem în victoria noastră”. Putin promite triumful Rusiei în războiul din Ucraina în mesajul de Anul Nou. Cuvinte de laudă pentru soldați # Adevarul.ro
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a transmis miercuri, de Anul Nou, un mesaj către cetățenii ruși, în care a subliniat că „planurile noastre se vor împlini cu siguranță” și că Rusia crede în victorie, informează presa de la Moscova.
Renovarea locuinței poate fi un proces entuziasmant, dar și provocator din punct de vedere financiar. Află care sunt cele mai eficiente strategii pentru a-ți administra finanțele în mod inteligent pe parcursul renovării.
Louis Munteanu a plecat de la CFR Cluj. Golgheterul ediției trecute din Superligă va juca în SUA # Adevarul.ro
Louis Munteanu nu va evolua în 2026 pentru CFR Cluj.
Serviciile Hidroelectrica vor fi afectate între 1 și 20 ianuarie: ce cauzează întreruperile și ce trebuie să știe clienții # Adevarul.ro
Hidroelectrica informează că, în perioada 1- 20 ianuarie 2026, anumite activităţi ale companiei vor fi întrerupte, ca urmare a implementării unui nou sistem informatic şi a migraţiei bazelor de date.
Ministrul Energiei, după șase luni de mandat: Am stabilizat piața energiei și am evitat creșteri majore de preț pentru populație # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că, la șase luni de la preluarea mandatului, a reușit să stabilizeze piața energiei, să evite majorări semnificative ale prețurilor pentru populație și economie și să accelereze investițiile și plățile către beneficiari.
Tot mai multe scheme de relocare bazate pe stimulente au apărut, în ultimii ani în Europa. Comunitățile care se confruntă cu o scădere a populației au observat interesul crescut pentru mutarea și munca în străinătate, așa că oferă locuințe la preț redus, dar și granturi pentru a aduce noi locuitori.
Roberto Carlos a fost operat de urgență la inimă. Intervenția chirurgicală a durat trei ore # Adevarul.ro
Fostul fundaș brazilian Roberto Carlos s-a îmbolnăvit în timp ce era în vacanță în Brazilia. A stat în sala de operație mai bine de trei ore, dar viața sa nu este pusă în pericol.
Jandarmii au descoperit în București un bărbat care ascundea obiecte interzise într-o ladă de livrare alimente.
Cum încearcă Ucraina să limiteze impactul diplomatic al afirmațiilor lui Putin privind un presupus atac asupra reședinței de la Valdai # Adevarul.ro
Ucraina a depus eforturi intense, marți, pentru a reduce consecințele diplomatice ale afirmațiilor Moscovei potrivit cărora drone ucrainene cu rază lungă de acțiune ar fi atacat reședința președintelui rus Vladimir Putin de la lacul Valdai.
Valerii Zalujnîi, fostul șef al armatei ucraiene, ar putea deveni președintele Ucrainei până la finalul lui 2026, susține WP # Adevarul.ro
Ambasadorul Ucrainei la Londra, Valerii Zalujnîi, ar putea deveni președintele țării până la 31 decembrie 2026, conducând un guvern de uniune națională după eventuala retragere a actualului șef al statului, Volodimir Zelenski.
Ministrul ucrainean al Apărării a mulţumit României pentru contribuţia financiară de 50 de milioane de euro # Adevarul.ro
Ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal a mulţumit României pentru contribuţia de 50 de milioane de euro în cadrul mecanismului ”Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL).
Ambasadorul SUA la NATO își exprimă scepticismul față de afirmațiile Rusiei privind un atac cu drone asupra reședinței lui Putin # Adevarul.ro
Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că așteaptă informații din partea serviciilor de informații americane în legătură cu afirmațiile Moscovei potrivit cărora Ucraina ar fi atacat cu drone reședința președintelui rus Vladimir Putin.
Medicamentul la care mulți pacienți renunță de sărbători ca să poată „mânca mai liber”. Ce se poate întâmpla la reluarea administrării # Adevarul.ro
Pentru a se putea bucura de mesele îmbelșugate de sărbători, sunt pacienți care aleg să renunțe la un medicament important în tratarea afecțiunii de care suferă și cu ajutorul căruia își controlează apetitul. Gestul nu este însă lipsit de riscuri, avertizează dr. Anca Roman, medic diabetolog.
Marii dispăruți din sport în 2025. Mihai Leu și Diogo Jota au murit la începutul lunii iulie, la câteva zile distanță # Adevarul.ro
Pe 1 iulie a decedat fostul pugilist Mihai Leu, iar pe 3 iulie s-a stins din viață fostul fotbalist portughez Diogo Jota.
„Îi putrezesc dinții și îi cad unghiile” în închisoare. Fiica magnatului presei pro-democrație Jimmy Lai, apel pentru eliberarea tatălui ei # Adevarul.ro
Fiica lui Jimmy Lai, magnatul pro-democrație încarcerat în Hong Kong, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea de sănătate în deteriorare a tatălui său în închisoare, spunând că unghiile lui „uneori cad” și că dinții îi putrezesc.
George Simion face bilanțul: „2025, un an de ruptură. Ce urmează va fi mai greu”. Ce spune despre susținerea lui Călin Georgescu # Adevarul.ro
Liderul AUR George Simion a caracterizat 2025 drept „un an de ruptură” pentru democrație, în care partidul său s-a opus abuzurilor și a susținut respectarea votului cetățenilor.
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) își propune ca în 2026 să deschidă pentru trafic 250 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres, dintre care 125 de kilometri pe Autostrada Moldovei, care vor asigura legătura până la Pașcani, a declarat directorul general.
Potrivit cronologiilor internaționale ale trecerii dintre ani, Kiribati este primul loc locuit din lume care intră în Noul An, cu o oră înaintea Noii Zeelande. La scurt timp după miezul nopții local, Revelionul este sărbătorit și în alte state din Pacific, precum Samoa și Tonga.
Oamenii care vor ajunge, într-o zi, să trăiască pe Marte sau pe Lună ar putea locui în structuri imprimate 3D, construite aproape integral de roboți, folosind materiale locale.
Impozitele locale se majorează anul viitor şi se introduce un impozit fix de 40 de lei pentru maşini electrice, potrivit Codului Fiscal.
Marți, Ministerul rus a Apărării a publicat o înregistrare video ce suprinde amplasarea în Belarus a rachetelor balistice cu rază medie de acțiune, cu capacitate nucleară, Oreșnik. Imaginile surprind vehicule de luptă transportând sistemul pe un drum forestier dintr-o zonă nedivulgată din Belarus.
Polonia cere intervenția Comisiei Europene, după apariția unor clipuri generate cu inteligență artificială pe TikTok care promovează ieșirea țării din UE # Adevarul.ro
Autoritățile de la Varșovia au sesizat Comisia Europeană în legătură cu răspândirea, pe platforma TikTok, a unor videoclipuri realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, care îndeamnă la ieșirea Poloniei din Uniunea Europeană.
Slujbe de Revelion în toate bisericile din România. La Catedrala Patriarhală din București sunt aduse moaștele Sf. Vasile # Adevarul.ro
În toate lăcaşurile de rugăciune ale Bisericii Ortodoxe Române, în noaptea de Revelion 2025-2026, va avea loc o slujbă de mulţumire şi de binecuvântare.
Capcana celui mai amplu experiment demografic: cum a modelat China o generație care nu mai vrea copii # Adevarul.ro
După zeci de ani în care statul a pedepsit nașterile „în exces”, China se confruntă acum cu o scădere accentuată a natalității, intrând într-așa-numita „capcană a fertilității scăzute”.
Universitatea Craiova și FCSB s-au despărțit oficial de trei oameni. Granzii Superligii n-au adus nimic în locul lor # Adevarul.ro
Universitatea Craiova a terminat anul 2025 pe primul loc în Superliga de fotbal.
Adevăratul An Nou românesc: sacrificii, pluguri, zei. Revelionul băgat de comuniști în casele românilor # Adevarul.ro
Revelionul este una dintre cele mai așteptate petreceri de peste an, la români. Prilej de distracție, de experiențe gastronomice și bahice din belșug, Revelionul pare frate cu românul de când lumea, însă în realitate este cel mai recent obicei de iarnă din istoria noastră.
Un angajat al unei brutării a furat caseta cu banii din vânzări. Ce a făcut cu cei 30.000 de lei # Adevarul.ro
Angajatul unei brutării din comuna argeşeană Domneşti a fost reţinut de poliţişti sub acuzaţia că a pătruns noaptea în incinta unităţii de panificaţie, de unde a sustras o casetă metalică, în care se aflau aproximativ 30.000 de lei.
Donald Trump a blocat prin veto două proiecte de lege. Este prima dată în cel de-al doilea mandat când uzează de acest instrument # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump şi-a folosit dreptul de veto pentru a bloca două proiecte de lege, pentru prima dată în timpul celui de-al doilea mandat al său, respingând construcţia unei conducte cu apă potabilă şi extinderea unei rezervaţii amerindiene.
Costurile din construcţii vor creşte semnificativ de la 1 ianuarie 2026, ca urmare a aplicării taxei de carbon pentru materiile prime importate din afara Uniunii Europene.
Tensiuni între Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pe seama avansului separatiștilor. Forțele saudite au bombardat orașul Mukalla # Adevarul.ro
Arabia Saudită a bombardat marți orașul portuar Mukalla din sudul Yemenului, după sosirea unui transport de arme din Emiratele Arabe Unite destinat forțelelor separatiste din țara sfâșiată de război și a avertizat că consideră acțiunile Emiratelor drept „extrem de periculoase”, relatează AP.
Încă un fotbalist refuză să joace fotbal în Arabia Saudită: „Îmi este silă să joc acolo” # Adevarul.ro
Nu doar suporterii, ci și fotbaliștii resping ideea de a disputa partide în Arabia Saudită.
„Comandamentul de iarnă” al ANPC a verificat peste 300 de pensiuni și restaurante. Nota de plată lăsată patronilor # Adevarul.ro
Comisarii ANPC au pornit „Comandamentul de iarnă”, verificând peste 300 de pensiuni și restaurante. Ei au dat amenzi în valoare de 700.000 de lei.
Un oraș din Suedia este mutat, clădire cu clădire, pe fondul goanei europene după minerale # Adevarul.ro
În extremul nord al Suediei, la aproximativ 145 de kilometri deasupra Cercului Polar de Nord, orașul Kiruna se află în plin proces de relocare.
Obiceiul practicat de Anul Nou care unește familii în Oltenia. „Pe vremuri se duceau plocoane imense: piftie, cârnați, păsări vii...” # Adevarul.ro
Oltenii au grijă, în noaptea dintre ani sau până la mijlocul primei zile din noul an, să ducă la îndeplinire un ritual care apropie și astăzi familiile. De pe urma obiceiului câștigă bine și brutăriile și patiseriile.
Am scris de multe ori despre ministerul Agriculturii, cu 110 instituţii subordonate, în condiţiile în care toată agricultura este privată.
Un grav accident de muncă s-a produs miercuri, în dana 5 a Portului Constanța. Patru bărbați au fost implicați în incident, iar doi dintre ei au murit.
Zelenski reproșează Indiei și Emiratelor Arabe Unite că deplâng un atac inexistent asupra lui Putin: Unde este condamnarea lor față de copiii uciși? # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat pe 30 decembrie India, Emiratele Arabe Unite și alte țări după ce acestea au condamnat așa-numita „tentativă de asasinat a Ucrainei asupra lui Vladimir Putin”, în timp ce au închis ochii la atacurile în masă ale Rusiei asupra orașelor ucrainene.
Putin a ordonat extinderea zonei tampon la Sumi şi Harkov în 2026. Anunțul șefului Statului Major rus # Adevarul.ro
Şeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, a declarat că forţele ruse avansează în apărarea ucraineană şi că preşedintele Vladimir Putin a ordonat extinderea unei zone tampon la Sumi şi Harkov în Ucraina în 2026, au anunţat, miercuri, agenţiile de presă ruse.
Noaptea dintre ani este, pentru mulți români, sinonimă cu distracția în fața televizorului. Programul TV de Revelion 2026 aduce show-uri speciale, artiști de top, momente de umor, muzică live și surprize pregătite de cele mai importante posturi TV din România.
În 2026, tranziția de la lumea rigidă a „cubului” la cea interconectată a „hipercubului” devine crucială. Pentru securitatea europeană, fragmentarea industrială este un risc strategic major. Succesul necesită integrare rapidă, platforme de comunicare și adaptare la viteza noii ere. Stay tuned!
Poliţia Română spune că au fost aduse în ţară, sub escortă, şapte persoane condamnate sau cu mandate de arestare preventivă, printre care şi o femeie urmărită internaţional din categoria "most wanted".
Moscova amenință statele baltice cu represalii după restricțiile impuse ambasadelor ruse # Adevarul.ro
Ministerul de Externe rus i-a convocat marţi pe însărcinaţii cu afaceri ai Letoniei, Lituaniei şi Estoniei pentru a protesta faţă de decizia de a impune restricţii misiunilor diplomatice ruse din aceste ţări.
Doi bărbați au murit după ce o autoutilitară de transport lemne s-a răsturnat într-o râpă, pe un drum forestier din Sibiu # Adevarul.ro
Doi bărbaţi au murit după ce autoutilitara de transport lemne cu care circulau pe un drum forestier s-a răsturnat într-o râpă, în zona Valea Arpaşu Mare.
