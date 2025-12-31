Devis Epassy de la Dinamo joacă în ultimul meci al anului 2025 din lume!

Sport.ro, 31 decembrie 2025 15:20

Portarul ”câinilor” este titular în naționala Camerunului la Cupa Africii pe Națiuni.

Acum 30 minute
15:20
15:20
Coman a rămas cu gura căscată: fază de cascadorii râsului sub ochii lui Florinel, în Qatar Sport.ro
Fostul star al FCSB-ului a ajuns într-un campionat în care se petrec niște gafe mari de tot. 
Acum o oră
15:10
Daniel Bîrligea, campionul amenzilor la FCSB! 16 sancțiuni a câte 10.000 de euro a împărțit Becali Sport.ro
Gigi Becali a anunțat în urmă cu mai multe săptămâni faptul că jucătorii de la FCSB vor primi amenzi record din cauza protestelor și a cartonașelor galbene încasate.
15:00
Corona Brașov, lider peste tot la sfârșit de 2025! Sport.ro
O primă parte de sezon excelentă pentru gruparea brașoveană.
Acum 2 ore
14:40
Soccer, dar nu de la fraier: unde ajunge Louis Munteanu după plecarea de la CFR Sport.ro
Internaționalul de 23 de ani, despre care se spunea că e capabil să strălucească în campionatele din Occident, va juca în Major League Soccer.
14:20
Roberto Carlos, operat de urgență din cauza unor probleme la inimă! Au apărut complicații în timpul intervenției Sport.ro
În vârstă de 52 de ani, Roberto Carlos, legendarul brazilian de la Real Madrid, traversează momente grele pe final de an.
14:20
Lovitură cruntă pentru alb-negri! Interdicție la transferuri până în 2027 Sport.ro
Necaz chiar în ultima zi din anul 2025.
14:00
Louis Munteanu, transfer confirmat oficial: „Merita!“ Sport.ro
Atacantul CFR-ului a bătut palma cu noua sa echipă pentru 2026.
13:50
Anunț important despre viitorul lui Ianis Hagi: ”Nu va sta mult timp acolo!” Sport.ro
Ianis Hagi a ajuns la Alanyaspor în toamnă, însă se pare că internaționalul român ar putea ajunge curând la o nouă echipă. 
Acum 4 ore
13:40
Numai așa nu dăduse gol Cristiano Ronaldo! Câte reușite îl despart acum de borna 1.000 Sport.ro
Portughezul își vede de treabă și la cei aproape 41 de ani.
13:20
A venit anunțul în Superliga! Antrenorul e ”OUT” în ultima zi din an: ”Mulțumim!” Sport.ro
Un club din Superliga a oficializat despărțirea de antrenor chiar în ultima zi a anului. 
13:20
Și-a reziliat contractul pentru a semna cu Dinamo! Primul transfer în 2026 pentru Zeljko Kopic Sport.ro
Încep transferurile iernii în Superliga României.
13:10
Louis Munteanu, prima fotografie în tricoul noii sale echipe Sport.ro
Atacantul CFR-ului își face bagajele pentru o călătorie lungă peste ocean.
12:40
Dinamo a făcut astăzi anunțul: ”Mulțumim!” Sport.ro
Final de an cu mulțumirile de rigoare la clubul din Ștefan cel Mare.
12:40
Louis Munteanu pleacă: The New York Times a publicat suma afacerii și destinația atacantului Sport.ro
După jumătate de an, în care a fost „plimbat“ prin toată Europa, atacantul capricios al CFR-ului e pe cale să părăsească România, urmând să semneze cu o echipă care își reface lotul după un sezon catastrofal.
12:40
Gigi Becali, obiective mărețe pentru 2026: ”Trei cupe de câștigat!” Sport.ro
Gigi Becali are planuri mărețe pentru anul 2026.
12:10
Și-a părăsit țara natală pentru naționala României! ”Ăsta este unul dintre motivele pentru care am plecat” Sport.ro
Sud-africanul Johan van Heerden a impresionat la Dinamo și la reprezentativa noastră.
12:10
Răsturnare de situație în cazul Drăgușin: anunțul italienilor Sport.ro
Fundașul român, în vârsta de 23 de ani, e în prim-planul perioadei mercato, după ce și-a făcut reapariția pe teren, la Tottenham, după 11 luni pe tușă.
12:00
Neverosimil! Ultimatum pentru starul lui Real Madrid: ”Fie semnezi, fie pleci!” Sport.ro
Unul dintre cele mai mare staruri de la Real Madrid ar putea fi forțat să plece.
11:50
OUT de la Universitatea Craiova în ultima zi din an! ”Final” Sport.ro
Oltenii s-au despărțit de un jucător.
Acum 6 ore
11:40
Barcelona, "somată" de fani să îl transfere pe atacant! Catalanii trebuie să plătească 35 de milioane de euro Sport.ro
Fanii Barcelonei vor transferul atacantului în vară. 
11:20
Pleacă Drăgușin de la Tottenham? Antrenorul Thomas Frank a spus tot! Sport.ro
Internaționalul nostru a revenit pe teren, duminica trecută, după 332 de zile pe tușă. Și, imediat, au început speculațiile privind situația sa, în perioada imediat următoare.
11:10
Gigi Becali anunța că va semna prelungirea, dar a venit mesajul de despărțire: ”FCSB nu a fost doar un club pentru mine!” Sport.ro
Primul fotbalist care pleacă de la FCSB în această iarnă a scris un mesaj emoționat de despărțire.
11:00
Gabriel Jesus, gol după un an la Arsenal! Mikel Arteta a lăudat însă un alt brazilian: ”Impact incredibil” Sport.ro
”Tunarii” nu au avut milă de Aston Villa, 4-1 în Premier League, LIVE pe VOYO.
11:00
Gabi Balint: "Chivu a luat o echipă ruginită, presiunea e imensă pe el". Ce viitor îi anticipează Sport.ro
Gabi Balint a stat de vorbă cu Sport.ro pe final de 2025.
10:50
Olimpiu Moruțan, aproape să revină în Superliga României! Echipa care negociază transferul Sport.ro
Olimpiu Moruțan este aproape să revină în campionatul României la patru ani și jumătate de când a plecat.
10:30
David Kiki de la FCSB, ZERO pe linie la Cupa Africii! ”Îndepărtat” definitiv de un alt jucător din Superligă Sport.ro
Cupa Africii pe Națiuni, CAN 2025, se desfășoară în Maroc.
10:20
Gigi Becali a dezvăluit ultima discuție cu Florinel Coman: ”Îl lasă împrumut!” Sport.ro
La fel ca în ultimele perioade de mercato, și acum s-a vorbit intens despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB.
10:10
Marii sportivi care și-au încheiat cariera în 2025: Cristina Neagu și Simona Halep, legendele noastre! Sport.ro
Mai multe nume uriașe și-au anunțat retragerea din activitate în 2025.
10:10
Reghecampf, „îngropat“ în bani: dezvăluirea arabilor Sport.ro
Fostul antrenor al FCSB-ului e în fața unui moment decisiv, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), echipă pe care o conduce, deocamdată, în prima ligă din Rwanda.
09:50
Starul lui Bayern Munchen i-a trimis un mesaj lui Hansi Flick să îl aducă sub comanda sa la Barcelona Sport.ro
Starul lui Bayern Munchen i-a trimis un mesaj lui Hansi Flick în care i-a cerut antrenorului Barcelonei să îl aducă sub comanda sa la gruparea catalană. 
Acum 8 ore
09:40
2025, anul în care ne-am despărțit de Emeric Ienei, Mihai Leu, Cornel Oțelea, Petre Brănișteanu, Felicia Țilea sau Calistrat Cuțov Sport.ro
România a pierdut în 2025 figuri reprezentative ale sportului.
09:30
Renegat de Gâlcă, Antoine Baroan poate ajunge la marea rivală a lui Rapid: ”Sută la sută e o opțiune!” Sport.ro
Un fotbalist implicat într-un scandal în Superliga în acest final de an ar putea schimba echipa, dar are șanse să continue în campionatul României.
09:10
Atletico Madrid e în doliu pe final de an. Căpitanul legendar al echipei a decedat Sport.ro
Unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria madrilenilor a decedat la vârsta de 91 de ani.
Acum 24 ore
00:00
Gică Popescu a surprins când a fost întrebat despre FCSB: „Eu sunt convins” Sport.ro
Gică Popescu a vorbit despre șansele lui FCSB la titlu.
00:00
”Rămâne Florin Tănase la FCSB?” Gigi Becali, întrebat frontal despre starul campioanei Sport.ro
FCSB a încheiat anul calendaristic în a doua jumătate din clasamentul Superligii României.
30 decembrie 2025
23:40
David Kiki s-a calificat în „optimile” Cupei Africii pe Națiuni! Cât s-a terminat Benin - Senegal Sport.ro
Benin a cedat în fața Senegalului, scor 3-0.
23:30
Ioan Andone s-a crucit când a observat ce a făcut un club din Superliga: ”Nu am văzut așa ceva în ultimii 20 de ani” Sport.ro
Universitatea Craiova a fost eliminată din Conference League după ce a pierdut 2-3 cu AEK Atena.
23:10
Eric de Oliveira a conturat play-off-ul Superligii! Cu cine se va bate FCSB: „E între ele” Sport.ro
Bătălia pentru un loc în play-off-ul Superligii se anunță foarte interesantă în acest sezon.
23:00
Dinamo transferă de la rivală: „Sută la sută e o opţiune!" Sport.ro
Antoine Baroan este foarte aproape de despărțirea de Rapid, iar Dinamo a intrat pe fir pentru atacantul francez. 
22:40
Roberto Baggio a sesizat problema! Legendarul fotbalist, sfaturi pentru ca naționala Italiei să redevină o forță Sport.ro
Legenda fotbalului italian Roberto Baggio a vorbit despre problemele care vizează echipa naţională a Italiei şi crede că soluţia pentru revigorarea echipei pregătite de Gennaro Gattuso este mai puţini străini în campionat şi mai multe şanse acordate tinerilor, conform Football Italia.
22:40
Marian Aliuță îl avertizează pe starul lui FCSB: „Face greșeli” Sport.ro
Marian Aliuță a analizat mai mulți jucători de la FCSB și a tras un semnal de alarmă în privința lui Daniel Bîrligea. 
22:10
Gigi Becali anunță următorul transfer la FCSB: ”Plătesc!” Sport.ro
FCSB s-a mișcat repede în această iarnă și l-a adus deja la echipă pe Andre Duarte.
21:40
Vine titlul în Serie A? Statistica îi face cu ochiul lui Cristi Chivu Sport.ro
Inter încheie anul 2025 pe primul loc în Serie A, iar cifrele par să fie de partea lui Cristi Chivu. 
21:40
Ciprian Marica: ”Sper să câștige campionatul! Are cel mai frumos fotbal” Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO.
21:20
Victorie în ultima secundă pentru U-BT Cluj! Sport.ro
Campioana U BT Cluj şi-a luat revanşa marţi, pe teren propriu, în faţa formaţiei poloneze Slask Wroclaw, cu care pierduse la un singur punct în turul grupei A din BKT EuroCup.
21:10
Lovitura primită de apropiații lui Maradona Sport.ro
Justiţia argentiniană a validat, luni, confiscarea bunurilor aparţinând unor surori ale lui Diego Maradona, fostului său avocat şi altor trei persoane, suspectate de administrarea frauduloasă a mărcii campionului mondial decedat la 25 noiembrie 2020, conform news.ro.
21:00
Cătălin Cîrjan surprinde! Ce a dezvăluit fotbalistul lui Dinamo Sport.ro
Cătălin Cîrjan a dezvăluit că a avut oferte să plece de la Dinamo.
20:50
Gata, știm cele 16 echipe calificate în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni! FCSB are un reprezentant Sport.ro
După meciurile decisive Uganda – Nigeria (1-3) și Tanzania – Tunisia (1-1), s-au stabilit cele 16 echipe calificate în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025. Tabloul complet al meciurilor va fi cunoscut miercuri seara, după stabilirea ordinii finale a echipelor de pe locul trei.
20:40
Gabi Torje știe cine se va lupta la titlu: ”E un campionat atipic!” Sport.ro
169 de meciuri a bifat Gabriel Torje (36 de ani) la Dinamo.
