Impozit fix pentru mașini electrice, în România

07:40

Producția de petrol a Kazahstanului a scăzut cu aproximativ 6% în decembrie, iar exporturile prin terminalul CPC din portul rusesc Novorosisk, principala sursă externă de materie primă a rafinăriilor din România, în special a celei mai mari dintre acestea, Petromidia, deținută de grupul kazah KazmunayGas (KMG), cu 19%, după ce un atac cu drone ucrainene a avariat terminalul, responsabil pentru 80% din exporturile statului asiatic.