FOTO În 2026 se împlinesc 50 de ani de la debutul primului Volkswagen Golf GTI
Profit.ro, 31 decembrie 2025 12:50
Volkswagen va marca 50 de ani de la debutul primului Golf GTI în 2026.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0985 lei, de la 5,0963 lei, curs înregistrat marți.
După ce reluarea zborurilor directe dintre București și New York a devenit, într-un timp scurt, o constantă în rețeaua sa de operare, HiSky încheie anul cu o confirmare privind interesul pasagerilor pentru conexiunile transatlantice și cu planuri conturate pentru extinderea acestui segment în 2026.
Hidroelectrica, anunț către clienți - Se intră în mentenanță, întreruperi posibile și la facturi # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și, totodată, principalul furnizor concurențial de curent electric pentru consumatori finali din țară, își anunță clienții că efectuează lucrări de mentenanță ale sistemelor informatice, pentru a se asigura că totul funcționează în cele mai bune condiții.
Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a opri grupurile de săteni să participe la tradiționala bătaie cu ciomegele din ultima zi a anului din comuna ieșeană Ruginoasa.
ULTIMA ORĂ VIDEO GUVERN Puteți scăpa de facturi mai mari la gaze. Ministrul Energiei: Lucrez pentru ca gazele să nu se scumpească după eliminarea plafonării # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că lucrează ″cu operatorii″ la o ″formulă foarte simplă″ prin care prețurile finale la gaze naturale să nu crească după eliminarea de la primăvară a plafonării.
Ratele la creditele în lei scad de la 1 ianuarie 2026, ca urmare a actualizării IRCC la un nivel mai redus. Și debitorii cu credite legate de ROBOR vor beneficia de o scădere a dobânzilor. Din aprilie urmează noi scăderi de rate, dar reduceri semnificative ar putea urma mai degrabă din toamnă, după reducerea ratei cheie a BNR.
Insulele Kiribati, situate în Oceanul Pacific, sunt primul teritoriu de pe Pământ care a intrat deja în 2026 la ora 12.00, ora României, având un avans de 14 ore față de Greenwich Mean Time (GMT).
O explozie a avut loc în incinta unui terminal din Portul Constanța, la anvelopa unui utilaj de manipulare a containerelor.
Cinci previziuni pentru 2026 - De la o întoarcere a astronauților în jurul Lunii, până la alegerile de la jumătate de mandat în SUA # Profit.ro
AFP prezintă cinci lucruri de așteptat în anul 2026
Compania Națională Loteria Română suspendă concursurile pentru ocuparea posturilor vacante.
De la 1 ianuarie 2026 intră în vigoare Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM), nou pas în politica privind mediul și clima.
DECIZIE Bolojan scutește festivalurile, concertele și filmele de timbrul de 1% pentru Crucea Roșie. Taxa este menținută pentru orice eveniment sportiv # Profit.ro
Instituțiile de cultură și de divertisment nu vor mai fi obligate să să perceapă un timbru al Crucii Roșii, de 1%, pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente culturale, de divertisment, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe. Această contribuție va mai fi plătită doar de federațiile și organizațiile sportive-asociații, cluburile sportive, fundațiile și entitățile organizatoare de evenimente sportive, a stabilit Guvernul prin ordonanță de urgență.
Potrivit Codului Fiscal, nivelul accizelor la bere, vin, alcool și combustibili se majorează din nou de la 1 ianuarie 2026, a doua oară în ultimele șase luni.
Schimbări pentru firme începând de mâine. Obligate să aibă cont de plăți în România sau la Trezoreria Statului pe toată durata activității # Profit.ro
Noi schimbări fiscale pentru companii au loc chiar de la 1 ianurie, iar printre cele mai importante se află reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) și o cotă unică de impozitare de 1% pentru microîntreprinderi.
Gabriel Avramescu, ASF: Este momentul să reglementăm criptoactivele și să stimulăm fondurile de private equity # Profit.ro
Gabriel Avramescu, prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), face un bilanț al anului 2025.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Polonia solicită Comisiei Europeane să investigheze TikTok pentru conținut generat de inteligența artificială # Profit.ro
După ce TikTok a găzduit conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale care includea apeluri ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, autoritățile de la Varșovia au solicitat Comisiei Europene să deschidă o investigație împotriva platformei.
Ca urmare a unei noi majorări a accizelor încasate de statul român, prețul carburanților va crește cu aproximativ 30 de bani pe litru la pompă încă din noaptea dintre ani.
Bursa de Valori București avertizează cu privire la apariția unor site-uri înșelătoare care copiază identitatea vizuală a BVB pentru a colecta în mod ilegal date cu caracter personal și informații bancare sensibile.
Navele de război și navele pazei de coastă chineze mobilizate săptămâna aceasta în jurul Taiwanului în cadrul unor exerciții militare de amploare se retrag din vecinătatea sa, a anunțat, miercuri, paza de coastă a insulei.
Cuvintele anului 2025 în engleză, germană și olandeză sunt ''slop'', ''Kl-Ara'' și ''hallucineren''. În spaniolă cuvântul ales este ''arancel'' (tarif), iar Dictionary.com a optat pentru ceva dificil de explicat: ''67''.
O coliziune frontală între două trenuri care se îndreptau spre orașul Machu Picchu, din sud-estul Peru, s-a soldat cu rănirea a cel puțin 15 turiști, dintre care unul grav.
După mai mulți ani de lucrări și o investiție de 166 de milioane de euro, Letonia a finalizat construcția unui gard de 280 de kilometri care o separă de Rusia.
După scăderile accentuate din sesiunea precedentă, metalele prețioase au revenit pe creștere, pe măsură ce investitorii s-au reorientat către riscurile geopolitice și economice, relansând creșterea prețului aurului spre finalul celui mai bun an din 1979 încoace, transmite Reuters.
Justiția germană suspendă în mod provizoriu proceduri judiciare împotriva lui Alișer Usmanov, vizat de sancțiuni europene în legătură cu proprietățile sale în Bavaria, în schimbul plății unei sume de zece milioane de euro.
Vinul zilei: un roșu din regiunea Douro, Portugalia, un vin corpolent, cu arome de fructe de pădure, fructe uscate, violete, boabe de piper și o tentă de grafit. Un vin cotat cu 99 de puncte James Suckling și 97 de puncte Robert Parker # Profit.ro
Vinul de astazi, Niepoort Vintage Port 2022, este un vin fortifiat de excepție, cotat cu 99 de puncte James Suckling și 97 puncte Robert Parker.
Eurostar reia cursele, dar avertizează că pot exista în continuare întârzieri și anulări # Profit.ro
După ce o pană de curent în Tunelul Canalului Mânecii a provocat marți haos în transporturi pentru mii de persoane, pasagerii Eurostar se pregătesc pentru posibile noi perturbări.
O atenționare cod galben de vânt pentru mai multe regiuni a intrat în vigoare.
În teorie, orice mașină electrică poate face și oraș, și drumuri lungi. În practică, însă, un model gândit strict pentru oraș se comportă foarte diferit față de un model conceput ca mașină de familie
Bursele europene au înregistrat a doua ședință consecutivă de închidere la nivel record, impulsionate de sectorul bancar și de acțiunile legate de materii prime, într-o sesiune caracterizată însă de volume reduse, specifice finalului de an, transmite Reuters.
Institutul Clinic Fundeni se extinde cu un nou corp de clădire. 6 oferte, bugetul depășește 1,3 miliarde lei # Profit.ro
Institutul Clinic Fundeni a primit șase oferte în cadrul unei licitații pentru construirea unui nou corp de clădire, cu o suprafață generoasă de peste 100.000 de metri pătrați, cu ajutorul fondurilor europene.
Sysdom Proiecte și Arobs Systems vor să digitalizeze CNA pentru a spori eficiența instituției și o mai bună comunicare în domeniul audiovizual # Profit.ro
Asocierea Sysdom Proiecte (lider) și Arobs Systems a depus singura ofertă la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) pentru furnizarea unui sistem IT care va eficientiza activitatea instituției și va susține o mai bună comunicare în domeniul audiovizual.
VIDEO Digitalizare accelerată pe piața muncii. Ciprian Chiorean, general manager SD Worx România: Investițiile în digitalizare și accesul la date în timp real vor deveni o necesitate și nu un „nice to have”. Industriile cele mai afectate - Profit.ro Live # Profit.ro
Digitalizarea accelerată, presiunea costurilor și deficitul de talente au marcat piața muncii în 2025 și vor continua să definească deciziile companiilor și în perioada următoare. Investițiile în automatizare, transparența remunerației impusă de noile norme europene și nevoia de retenție a angajaților devin esențiale pentru continuitatea business-ului, într-un context în care concedierile rămân o opțiune analizată cu prudență.
GRAFIC După un forcing de final, acțiunile BRD le-au întrecut în performanță pe cele ale Băncii Transilvania. De ce investitorii au preferat, tradițional, titlurile cu simbolul TLV și ce se poate întâmpla în 2026 # Profit.ro
Într-un an bursier 2025 cu o performanță excepțională, acțiunile bancare au adus, de asemenea, un impact bun în portofoliile investitorilor de la BVB. Pe măsura resorbirii efectului absorbției OTP Bank de către Banca Transilvania, titlurile BRD au tins să supraperformeze și au încheiat anul într-un raliu puternic.
Efectul atacurilor ucrainene asupra terminalului CPC, care aprovizionează și rafinăriile din România: Diminuarea cu 19% a livrărilor prin Novorosisk, producția kazahă în scădere cu 8% # Profit.ro
Producția de petrol a Kazahstanului a scăzut cu aproximativ 6% în decembrie, iar exporturile prin terminalul CPC din portul rusesc Novorosisk, principala sursă externă de materie primă a rafinăriilor din România, în special a celei mai mari dintre acestea, Petromidia, deținută de grupul kazah KazmunayGas (KMG), cu 19%, după ce un atac cu drone ucrainene a avariat terminalul, responsabil pentru 80% din exporturile statului asiatic.
DOCUMENT Israelienii de la GIV Solutions vor livra CFR Călători o platformă IT pentru mentenanța locomotivelor și vagoanelor modernizate prin PNRR # Profit.ro
GIV Solutions LTD (Israel) a câștigat o licitație organizată de CFR Călători SA pentru furnizarea unei platforme software pentru mentenanța locomotivelor și vagoanelor modernizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
România se situează pe locul 41 la nivel mondial în clasamentul economiilor după produsul intern brut nominal, cu un PIB estimat la 423 miliarde de dolari, potrivit datelor din cel mai recent World Economic Outlook al FMI, analizate de Profit.ro.
Companiile cu mulți angajați și venituri de peste 50 de milioane de euro anual vor fi obligate să dețină o cotă minimă de mașini cu emisii zero, dacă propunerea anunțată de Comisia Europeană va fi adoptată la finalul negocierilor cu celelalte instituții ale Uniunii. Această măsură ar putea accelera trecerea la propulsia electrică în toată Europa, chiar dacă UE a decis ridicarea interdicției privind motoarele cu combustie din 2035.
GRAFICE Efectul răcirii vremii: Consumul zilnic a sărit de 500 GWh, prețurile spot de 170 lei/MWh, iar România a redevenit importator net de gaze # Profit.ro
Răcirea semnificativă a vremii din ultima perioadă a condus la o apreciere a prețului spot al gazelor pe platforma operată de Bursa Română de Mărfuri (BRM) de 10% în ultimele 3 zile, de la o medie zilnică de 155 lei/MWh la una de 170 lei/MWh, România redevenind importator net de gaze, relevă datele Profit.ro.
Inul va domina o piață . Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Victor Căpitanu, One United Properties: Ne propunem să ne creștem de patru ori dimensiunea afacerii în următorii 10 ani # Profit.ro
One United Properties, liderul dezvoltatorilor imobiliari de proiecte sustenabile din România, a încheiat ultimul deceniu cu transformări profunde pe piața locală prin consolidarea brandului ONE, listarea la Bursa de Valori București și extinderea portofoliului în segmentele rezidențial, office, comercial și hotelier.
Taxe mai mari în România pentru unele mașini. Aberațiile noului impozit auto anti-tehnologie: o mașină hibrid nouă va plăti impozit mai mare decât o mașină veche de 20 de ani # Profit.ro
Guvernul a intenționat ca, prin majorarea impozitelor auto, să colecteze mai mulți bani bazându-se pe principiul "poluatorul plătește", cu o componentă de majorare pentru vehiculele scumpe. Sistemul adoptat este însă departe de a descuraja renunțarea la mașinile vechi și achiziție de mașini cu tehnologii noi, nepoluante, relevă analiza Profit.ro.
Mișcare surpriză - Frații Pavăl (Dedeman) își atrag familia în compania de investiții în agricultură, cu active de aproape 50 milioane euro # Profit.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, au atras în acționariatul vehiculului lor investițional PIF Industrial mai mulți membri ai familiei, potrivit documentelor analizate de Profit.ro. Majoritatea nu mai au implicații în nicio altă firmă românească.
România, spre recordul de autostrăzi: De data aceasta depășim cu siguranță borna de kilometri de autostradă și drum expres # Profit.ro
România a dat în folosință în acest an 146 de kilometri de autostradă și drum expres, reprezentând 10% din totalul kilometrilor de drum de mare viteză.
România a primit acordul autorităților europene pentru realizarea tronsoanelor de autostradă Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret.
În ajutorul Ucrainei - România se alătură mecanismului de achiziții necesare apărării Ucrainei # Profit.ro
România se alătură mecanismului de achiziții necesare apărării Ucrainei, cu 50 de milioane de euro.
FOTO Gigant finlandez ridică în România o fabrică. Clienți din Europa, Asia Centrală și de Est și Orientul Mijlociu CONFIRMARE # Profit.ro
Producătorul finlandez de utilaje industriale Metso, cu aproape 17.000 angajați și vânzări anuale de circa 5 miliarde euro, investește în România pentru extinderea ariei sale de producție de ecrane staționare și a consolidării capacităților regionale de servicii și aprovizionare.
Muncitorii lui Umbrărescu lucrează și în wekend pe Lotul 4 Nord al Autostrazii A0, în zona lacului Cernica.
