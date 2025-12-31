Cozi la unele benzinării, șoferii vor să mai prindă carburanți la actualul preț. Alții, mai supărați, susțin că nu vor mai merge cu mașina

11:50

Instituțiile de cultură și de divertisment nu vor mai fi obligate să să perceapă un timbru al Crucii Roșii, de 1%, pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente culturale, de divertisment, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe. Această contribuție va mai fi plătită doar de federațiile și organizațiile sportive-asociații, cluburile sportive, fundațiile și entitățile organizatoare de evenimente sportive, a stabilit Guvernul prin ordonanță de urgență.