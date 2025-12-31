Peste 1.000 de noi dosare în programul Rabla Auto au fost aprobate

22:40

În ultima zi din an, începând cu ora 16.00, o nouă ediție Bătălie pe veselie promite un spectacol plin de energie, umor și momente memorabile. Două tabere de artiști carismatici se întrec într-o serie de probe amuzante, provocări muzicale și jocuri-surpriză, menite să le aducă zâmbete și bună dispoziție telespectatorilor. Atmosfera de sărbătoare, replicile savuroase și spiritul competitiv transformă această ediție specială de Revelion într-un maraton de distracție, ideal pentru a încheia anul cu voie bună.