Peste 1.000 de noi dosare în programul Rabla Auto au fost aprobate
Jurnalul.ro, 31 decembrie 2025 15:50
Peste 1.000 de noi dosare au fost aprobate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoane fizice, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu.
• • •
Acum 15 minute
16:10
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicaţia britanică The Telegraph # Jurnalul.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicaţia britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democraţiei şi pentru contracararea presiunilor şi ingerinţelor Federaţiei Ruse, informează miercuri Moldpres.
Acum o oră
15:50
15:30
Un proiect creativ inițiat de un director artistic din Suedia aduce în atenție o idee inedită: „Phairmacy”, un marketplace de „substanțe digitale,” fragmente de cod capabile să influențeze comportamentul chatboturilor bazate pe inteligență artificială.
Acum 2 ore
15:20
Raport de Performanță Urbană 2026: Ghidul Strategic pentru Sănătatea Picioarelor și Optimizarea Bugetului # Jurnalul.ro
În 2026, regulile jocului s-au schimbat: "pantoful-echipament" înlocuiește moda de consum. Analizăm biomecanica mersului, capcanele retailului modern și soluțiile inginerești oferite de Skechers, Rieker și Pass Collection. Un documentar complet, realizat împreună cu experții Gepas-Mag.ro, despre cum să investești în durabilitate și să elimini durerea cronică.
15:10
Noaptea de Revelion marchează închiderea unui ciclu și începutul altuia, iar energia astrală a zilei de 31 decembrie 2025 cere mai multă atenție la alegeri, reacții și excese.
14:50
Surse: SUA şi Israel au convenit un termen limită de două luni pentru dezarmarea Hamas # Jurnalul.ro
Statele Unite şi Israel au convenit asupra unui termen limită de două luni pentru dezarmarea miliţiei palestiniene Hamas, a declarat miercuri pentru agenţia germană dpa o sursă bine informată.
14:30
Italia: Anchetă demarată de procurori după accidentul grav de la telecabina din Macugnaga # Jurnalul.ro
Marți, în stațiunea italiană Macugnaga, telecabina Monte Moro a fost scena unui incident serios, după ce o cabină a lovit puternic structura stației superioare, situată la aproape 3.000 de metri altitudine. Cel puțin zece persoane au fost rănite, iar circa o sută de turiști au rămas izolați.
Acum 4 ore
14:10
Două zodii dau lovitura în 2026! Jupiter le deschide toate ușile: bani, iubire și succes # Jurnalul.ro
În 2026, Jupiter favorizează masiv Racul și Leul. Astrologii spun că aceste zodii vor avea parte de bani, iubire și succes, dar doar dacă își aliniază energia corect.
13:50
Beneficiarii de ajutor guvernamental pentru plata alimentelor din cinci state americane vor avea parte, începând de joi, de noi restricții privind băuturile răcoritoare, dulciurile și alte alimente pe care le pot cumpăra cu sprijinul guvernamental.
13:30
Administrația președintelui Donald Trump a anunțat că îngheață fondurile pentru îngrijirea copiilor în Minnesota, după o serie de scheme frauduloase din ultimii ani.
13:10
Protecția telefonului: de ce este important să investești într-o husă de calitate pentru iPhone 17 # Jurnalul.ro
Astăzi, tehnologia mobilă evoluează rapid, iar telefonul a devenit un partener indispensabil în viața de zi cu zi. iPhone 17 nu face excepție, oferind performanțe de top și un design atrăgător.
13:10
Marile magazine din România vor avea program redus pe 31 decembrie 2025, iar 1 ianuarie 2026 va fi zi liberă pentru majoritatea retailerilor. Clienții sunt sfătuiți să își facă cumpărăturile din timp și să verifice programul fiecărei locații.
12:50
Israelul a anunțat că va opri zeci de organizații umanitare care lucrează în Gaza în termen de 36 de ore pentru neîndeplinirea noilor cerințe stricte de a furniza datele personalului palestinian și internațional desfășurat în teritoriul devastat.
12:30
Revoltă a artiștilor și spectacole anulate, după ce Trump și-a adăugat numele la Centrul Kennedy # Jurnalul.ro
Centrul Kennedy încheie anul cu o nouă serie de artiști care își anulează spectacolele programate după ce numele președintelui Donald Trump a fost adăugat la clădire.
Acum 6 ore
12:10
„Noaptea scumpirilor”. România intră în 2026 cu accize majorate la raft. Iată cu cât cresc lucrurile # Jurnalul.ro
Accize mai mari la bere, țigări și carburanți de la 1 ianuarie 2026. Cresc și impozitele locale și este introdusă taxa Temu.
12:10
Alegerea brânzeturilor pentru Revelion: ce recomandă nutriționiștii pentru o masă sănătoasă # Jurnalul.ro
Un platou de brânzeturi nu lipsește niciodată de pe masa de Revelion, iar vestea bună este că poate fi atât spectaculos, cât și sănătos.
12:00
Carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie: Cu cât cresc noile accize prețurile la pompă # Jurnalul.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, șoferii din România vor plăti mai mult pentru benzină și motorină, după ce intră în vigoare noile niveluri de accize stabilite de Ministerul Finanțelor.
11:50
Rusia atacă navele de grâu și porturile ucrainene. „Crimă de război deliberată!”, acuză Kievul # Jurnalul.ro
Rusia a lansat valuri de drone pentru a ataca porturile Pivdennyi și Cernomorsk de la Marea Neagră, două nave civile fiind lovite în timp ce soseau pentru a încărca grâu, au anunțat marina ucraineană și oficiali guvernamentali.
11:30
Hoții au profitat de perioada liniștită a Crăciunului pentru a intra în seiful unei bănci din Germania și a fura bani și obiecte de valoare în valoare de cel puțin 10 milioane de euro din casetele de depozit ale clienților, a anunțat poliția marți.
11:10
Horoscop zilnic, 1 ianuarie 2026. Zodiile care dau lovitura chiar din prima zi a anului # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic 1 ianuarie 2026 pentru toate zodiile. Află ce surprize îți aduce prima zi din noul an în dragoste, carieră și bani.
11:00
Tragedie la cumpăna dintre ani: Accident de muncă în Portul Constanța. Doi bărbați au murit # Jurnalul.ro
Un accident de muncă a avut loc miercuri în dana 5 a Portului Constanța. Doi bărbați au murit.
10:50
Bulgaria se pregătește ca miercuri seară să treacă la zona euro pentru a deveni al 21-lea membru al zonei euro, pe fondul îngrijorărilor că această mișcare ar putea duce la creșterea prețurilor și la instabilitatea politică care zguduie țara balcanică.
10:30
Şeful Statului Major General rus: Putin a ordonat pentru 2026 extinderea „zonei tampon” cu nord-estul Ucrainei # Jurnalul.ro
Şeful Statului Major General rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că forţele sale avansează în nord-estul Ucrainei şi că preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat pentru 2026 extinderea teritoriului pe care Moscova îl numeşte zonă tampon, au declarat miercuri agenţiile de ştiri ruseşti, citate de Reuters.
Acum 8 ore
10:10
„Culorile timpului”, un film de familie ce îmbină misterul, emoția și umorul – acum, în cinematografe # Jurnalul.ro
Culorile timpului (La venue de l’avenir / Colours of Time), noul film al lui Cédric Klapisch, distribuit de Independența Film spune cu umor o poveste de familie care începe cu o moștenire neașteptată și se transformă într-o călătorie între două epoci. Între prezent și Parisul Belle Époque, filmul îmbină misterul, emoția și umorul într-o experiență cinematografică caldă și luminoasă, perfectă pentru perioada sărbătorilor.
09:50
Trei zodii își schimbă complet viața după 31 decembrie 2025. Universul le confirmă: „Ați făcut totul bine!” # Jurnalul.ro
După 31 decembrie 2025, trei zodii intră într-o perioadă mult mai bună. Universul le oferă confirmări emoționale, liniște și speranță pentru anul nou.
09:30
Registrul electronic pentru monitorizarea regimului de organizare, administrare și exploatare a pajiștilor este un document pe care îl va administra Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), potrivit unei legi promulgate de președintele României. conform noii legi promulgată de președintele României. Acesta va fi un instrument centralizat care va condiționa plățile efectuate de APIA.
09:10
Horoscop 2026: Leul este zodia cu cel mai bun an, potrivit astrologului Evan Nathaniel Grim. Noroc, iubire, carieră și recompense karmice spectaculoase.
09:00
Un camion s-a prăbușit în noaptea de marți spre miercuri într-o râpă de 170 de metri pe Valea Arpașu Mare. Doi bărbați au murit.
08:50
Talent, educație și performanță, Gabriel Popescu, un tânăr de 12 ani, debutează pe scena TNB în cadrul Regalului Vienez # Jurnalul.ro
Capitala a fost martora unui moment simbolic de Crăciun, care reunește valorile educației, culturii și performanței timpurii. Pe 25 decembrie, pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, Gabriel Popescu, în vârstă de 12 ani, a debutat în cadrul Concertului Extraordinar de Crăciun Regal Vienez, un eveniment cultural major ce reunește muzicieni de elită din România și Italia.
08:40
Doi tineri au murit, după ce mașina lor a intrat într-o clădire din Găești și a luat foc # Jurnalul.ro
Doi tineri, de 18 și 19 ani, au murit după ce mașina în care se aflau a intrat, în noaptea de marți spre miercuri, într-o clădire de pe o stradă din Găești, județul Dâmbovița, și a luat foc.
08:30
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, 26 de județe din țară sunt integral sau parțial, miercuri, sub avertizări Cod galben de vânt.
08:30
Galbenul este cunoscut drept culoarea fericirii deoarece simbolizează bucuria, optimismul, lumina soarelui și energia pozitivă.
Acum 12 ore
08:10
În noaptea de Revelion, românii respectă numeroase tradiții și superstiții, transmise din generație în generație, în speranța unui an nou plin de noroc, sănătate și belșug.
07:50
Patru zodii atrag noroc și abundență pe 31 decembrie 2025, sub influența Jupiter careu Chiron # Jurnalul.ro
Jupiter în careu cu Chiron aduce lecții dure, dar profitabile. Pe 31 decembrie 2025, patru zodii transformă greșelile în oportunități și atrag noroc, bani și abundență.
07:30
Să nu mături în prima zi a anului, că-ți mături norocul! Să porți neapărat lenjerie roșie, nouă, pentru noroc în dragoste! Dacă ai chef de călătorii, ia-ți o valiză goală și fă înconjurul casei, dar ai grijă să te vadă cât mai mulți vecini. Altfel, nu-ți iese.
07:10
Revelionul nu este doar despre petreceri și artificii, ci și despre energie nouă, intenții și… alegeri inspirate.
06:50
Pentru oameni, artificiile sunt un motiv de bucurie. Pentru câini și pisici, însă, noaptea de Revelion poate fi una dintre cele mai stresante și periculoase din an.
06:30
Trecerea dintre ani este unul dintre cele mai încărcate momente din punct de vedere simbolic.
06:10
Cum va arăta părul în 2026: finisaje elegante, tunsori precise și revenirea stilului clasic # Jurnalul.ro
Tendințele de păr pentru 2026 marchează o schimbare clară de direcție: se renunță la aspectul boem și nefinisat, în favoarea unor coafuri mai îngrijite, lucioase și atent construite, inspirate din anii 90 și începutul anilor 2000.
Acum 24 ore
00:00
Șase zodii din zodiacul chinezesc atrag noroc și succes financiar pe 31 decembrie 2025 # Jurnalul.ro
Ziua de 31 decembrie 2025, marcată de Ziua Deschisă a Câinelui de Lemn, aduce noroc financiar și oportunități neașteptate pentru șase zodii din zodiacul chinezesc. Află dacă te numeri printre ele.
30 decembrie 2025
23:40
Biletele pentru concertele de Anul Nou ale Filarmonicii George Enescu cu dirijorul Vlad Vizireanu și violonistul Remus Azoiței s-au epuizat în mai puțin de 30 de minute # Jurnalul.ro
Filarmonica George Enescu deschide spectaculos Noul An și a doua parte a Stagiunii 2025-2026 cu două concerte sold-out, pe 8 și 9 ianuarie, la Ateneul Român, avându-i în prim-plan pe dirijorul Vlad Vizireanu și violonistul Remus Azoiței. Programul strălucitor, cu lucrări din repertoriul clasic și romantic, pregătit special pentru aceste seri festive, a făcut ca biletele să se epuizeze astăzi în mai puțin de 30 de minute de la punerea în vânzare.
23:30
Sezonul trei al serialului original Iubire cu parfum de lavandă ajunge la final vineri, 2 ianuarie, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Intrigi profunde. Iubiri mistuitoare. Întâmplări pline de neprevăzut. Dorințe ascunse și sentimente puternice. Personaje care trăiesc intens și transmit emoție autentică. Şi un moment care va schimba totul în satul Podişor. Toate acestea se vor regăsi în ultimele episoade ale celui de-al treilea sezon Iubire cu parfum de lavandă, difuzate vineri, 2 ianuarie, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY. Povestea serialului original Iubire cu parfum de lavandă continuă în această primăvară, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.
23:10
RETROSPECTIVĂ 2025. Trump zguduie America Latină: cine i se supune, cine îl sfidează și cine joacă la două capete # Jurnalul.ro
America Latină, prinsă între amenințările și promisiunile lui Donald Trump. De la aliați declarați la lideri rebeli sau diplomați discreți, AFP analizează strategiile regiunii în 2025.
23:00
Zelenski anunță întâlniri de nivel înalt în Ucraina și Franța, la începutul lui ianuarie # Jurnalul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Ucraina va găzdui, la începutul lunii ianuarie, o nouă rundă de discuții de securitate cu partenerii occidentali, urmată de o întâlnire a liderilor statelor aliate în Franța.
22:40
Alexia Ţalavutis şi Pepe dau startul Bătăliei pe veselie, pe 31 decembrie, de la ora 16.00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY # Jurnalul.ro
În ultima zi din an, începând cu ora 16.00, o nouă ediție Bătălie pe veselie promite un spectacol plin de energie, umor și momente memorabile. Două tabere de artiști carismatici se întrec într-o serie de probe amuzante, provocări muzicale și jocuri-surpriză, menite să le aducă zâmbete și bună dispoziție telespectatorilor. Atmosfera de sărbătoare, replicile savuroase și spiritul competitiv transformă această ediție specială de Revelion într-un maraton de distracție, ideal pentru a încheia anul cu voie bună.
22:20
Accident teribil pe DN 56 Craiova-Calafat. Un autocamion a spulberat un autoturism. Două persoane au decedat la spital # Jurnalul.ro
Un grav accident a avut loc, marţi seara, în judeţul Dolj, pe DN 56 Craiova-Calafat, la intersecţia cu DC 56 Hunia - Gară Moţăţei, în urma căruia două persoane de 22 şi 32 de ani au decedat la spital.
22:10
Peste 1,5 milioane de vizitatori au ajuns la târgurile de Crăciun din București. Concerte, mâncare, lumini și spectacole în trei locații emblematice ale Capitalei.
22:00
Cum se finanțează Hamas: De la bani primiți oficial până la criptomonede și rețele clandestine # Jurnalul.ro
În ultimii ani, Hamas a trecut de la surse externe de finanțare relativ vizibile și parțial acceptate, la metode mult mai opace, concepute pentru a evita sancțiunile internaționale.
21:40
Premierul Ilie Bolojan a tras linie peste un an dificil: Deficit sub 8,4%, companiile de stat reformate și cheltuieli reduse pentru parlamentari și partide # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan face bilanț optimist: deficit bugetar sub 8,4%, reforme în administrație, companii de stat și reducerea cheltuielilor politicienilor. Anul 2026 promite stabilitate financiară și investiții europene pentru România.
21:30
Alexandru Nazare: România primește peste 586 milioane de euro de la Comisia Europeană. „2026 va fi un an mai bun pentru economie” # Jurnalul.ro
România primește peste 586 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru infrastructură. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că investițiile și fondurile UE fac din 2026 un an mai bun pentru economie.
