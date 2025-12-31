INTERVIU. Pe final de an, una dintre cele mai importante actrițe din România are un mesaj răspicat pentru clasa politică: „Suntem instrumentalizați în campanii și, pe urmă, suntem ignorați. Este jenant și foarte trist. Nu o să facă nimic”
HotNews.ro, 31 decembrie 2025 16:50
Katia Pascariu, o voce a teatrului social-politic din România, spune într-un interviu pentru HotNews că politicienii nu vin la spectacole pentru a înțelege problemele societății, ci doar în campanii sau când apar premii. În interviu,…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
17:10
Pe măsură ce anul se apropie de final, cei mai bogați oameni ai lumii sunt din nou în mișcare la bordul avioanelor private și al superiahturilor, cu destinația către o serie deja familiară de locuri…
Acum 30 minute
16:50
Revelion 2026. Ce vedem la TV în noaptea dintre ani / Programele pregătite de principalele televiziuni din România # HotNews.ro
Cei care au ales să petreacă noaptea de Revelion acasă pot urmări programele pregătite de principalele televiziuni din România cu această ocazie. Pro TV, Antena 1, TVR și Kanal D au pregătit emisiuni speciale pentru…
16:50
INTERVIU. Pe final de an, una dintre cele mai importante actrițe din România are un mesaj răspicat pentru clasa politică: „Suntem instrumentalizați în campanii și, pe urmă, suntem ignorați. Este jenant și foarte trist. Nu o să facă nimic” # HotNews.ro
Katia Pascariu, o voce a teatrului social-politic din România, spune într-un interviu pentru HotNews că politicienii nu vin la spectacole pentru a înțelege problemele societății, ci doar în campanii sau când apar premii. În interviu,…
Acum o oră
16:40
Ministrul Radu Miruță spune ce pensie primește tatăl său, fost judecător: „Nu a avut mereu un salariu mare” # HotNews.ro
Reacția ministrului USR al Apărării, Radu Miruță, vine după ce a criticat dur CCR pentru amânarea unei decizii privind pensiile magistraților, moment în care mai multe voci din spațiul public au ridicat problema pensiei pe…
16:40
Concedieri înainte de Revelion. ASF a început disponibilizările de personal, unele avize au fost date chiar astăzi # HotNews.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a început disponibilizările de personal ca urmare a implementării noii organigrame la nivelul instituției. Procesul a fost anunțat ca pregătit în premieră de Profit.ro, în prima parte a lunii decembrie.…
16:30
VIDEO Primele țări din lume care au intrat în 2026. Focuri de artificii spectaculoase la Auckland și Sydney # HotNews.ro
Micuțul atol Kiritimati, cunoscut și sub numele de Insula Crăciunului, a întâmpinat oficial anul 2026, devenind primul loc din lume care a făcut acest lucru, relatează BBC. Locuitorii atolului ce face parte din țara insulară…
16:30
Nou incident cu întreruperea cablurilor de telecomunicații din Marea Baltică. Finlanda a reținut o navă cargo ce plecase din Rusia, Estonia a semnalat un incident separat # HotNews.ro
Poliția finlandeză a anunțat miercuri că a reținut o navă suspectată că a avariat un cablu de telecomunicații submarin care leagă Helsinki de capitala estonă Tallinn, cablul traversând Golful Finlandei care a fost afectat în…
Acum 2 ore
15:40
VIDEO Petarde ascunse într-o geantă de livrat mâncare, în București. „Am doi pe bancă care așteaptă. Merg să le aduc” # HotNews.ro
Jandarmii anunță că au găsit, miercuri, în Bucureşti, materiale pirotehnice din categorii interzise de lege, ascunse într-o geantă de livrare a produselor alimentare. Jandarmilor le-a fost astrasă atenția o replică a celui care transporta geanta.…
Acum 4 ore
15:10
„Cei care își iau concedii medicale fictive sunt interesați de vacanțe nu de partea financiară”. De ce crede președintele unui mare ONG pentru bolnavii cronici că o decizie a guvernului este greșită # HotNews.ro
Decizia Guvernului de a exclude de la plată prima zi de concediu medical nu va descuraja fenomenul concediilor medicale fictive, ci îi va afecta pe oamenii cu adevărat bolnavi, în special pe cei cu venituri…
15:10
Asia Centrală, Sahelul și câteva țări din Europa au avut parte de cel mai cald an din istorie, arată calculele făcute de AFP pe baza datelor Copernicus. În acest an, Spania, Portugalia și Regatul Unit…
15:00
În calitate de om de afaceri din New York, Donald Trump și-a pus numele pe proprietăți imobiliare, terenuri de golf, vodcă, fripturi, apă îmbuteliată și chiar pe propria universitate. Ca președinte aflat la al doilea…
15:00
Evenimente astronomice de neratat în 2026. Toate eclipsele, superlunile și ploile de meteoriți de văzut în 2026 # HotNews.ro
Anul 2026 se anunță unul deosebit pentru pasionații de astronomie. Noul an începe sâmbătă cu o lună plină spectaculoasă, prima dintre cele trei superluni din acest an, relatează CNN, care trece în revistă calendarul evenimentelor…
14:50
Vladimir Putin, mesaj transmis de Anul Nou: „Credem în noi și în victoria Rusiei” / Laude pentru soldații și comandanții ruși # HotNews.ro
Vladimir Putin a rostit miercuri tradiționalul discurs de Anul Nou, de la Kremlin. În mesajul său, difuzat de presa rusă de stat, președintele rus a salutat succesele Rusiei, pe soldații și comandanții ruși: „V-ați asumat…
14:20
VIDEO „Dovada” prezentată de ruși după ce au susținut că palatul lui Putin a fost atacat de zeci de drone # HotNews.ro
Armata rusă a repetat miercuri acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar fi atacat cu drone reședința președintelui Vladimir Putin și a prezentat un videoclip cu o dronă care ar fi fost doborâtă în timpul atacului. Reacția…
14:20
GDPR România: Decathlon, amendat cu 10.000 de euro pentru o breșă de securitate cibernetică. Ce date personale au accesat hackerii # HotNews.ro
Roumasport SRL, firma care operează rețeaua de magazine Decathlon în România, a fost amendată cu echivalentul a 10.000 de euro, de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), după ce…
14:20
Un consilier al lui Nicușor Dan spune că România a fost salvată în 2025 „de pe marginea prăpastiei”: „A fost un an dificil, pe toate planurile de analiză” # HotNews.ro
Consilierul prezidențial pentru afaceri europene al președintelui Nicușor Dan, Valentin Naumescu, susține că, în ciuda anului dificil care se încheie, România a reușit să rămână „în picioare”. Valentin Naumescu spune că România „a fost salvată…
14:00
O companie necunoscută în afara Japoniei a depășit toți giganții din Silicon Valley și a încheiat anul cu cea mai mare creștere pe bursă din lume # HotNews.ro
Cele mai „fierbinți” acțiuni din lume ale unei companii de inteligență artificială (AI) în 2025 nu au fost cele ale Nvidia, Microsoft sau ale unui alt gigant din Silicon Valley. Cea mai mare creștere a…
14:00
De ce vor crește costurile din construcții de la 1 ianuarie 2026. O nouă taxă scumpește materiile prime aduse din afara Uniunii Europene # HotNews.ro
O nouă taxă care face parte din Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM) va introduce un cost suplimentar pentru materiile prime și produsele semifinite provenite din state non-UE, se arată într-o analiză citată…
14:00
Mesaje de Anul Nou 2026. Cele mai frumoase felicitări, mesaje și urări de Revelion pentru familie, cei dragi și colegi # HotNews.ro
Anul Nou este una dintre cele mai așteptate sărbători ale anului. Este și un moment minunat pentru a trimite mesaje, urări și felicitări celor dragi. Fie că sunt rude, fie că sunt colegi sau prieteni,…
13:50
Sezonul de schi se deschide vineri în Poiana Brașov. Care sunt pârtiile pe care se poate schia # HotNews.ro
Sezonul de schi 2026 în Poiana Braşov va începe vineri, 2 ianuarie, iar pentru amatorii sporturilor de iarnă vor fi deschise pârtiile din partea superioară a Masivului Postăvaru, a anunţat, miercuri, Primăria Braşov, transmite Agerpres.…
13:40
Program Metrorex și STB de Revelion 2026. Cum vor circula autobuzele și metroul de Anul Nou # HotNews.ro
Metroul va circula, în noaptea de Revelion 2026, la interval de circa 20 de minute, conform Metrorex. Și STB a anunțat programul autobuzelor din București de Anul Nou, precum și măsuri speciale în contextul evenimentului…
13:40
Hidroelectrica va întrerupe temporar emiterea de facturi în luna ianuarie, ca urmare a unor lucrări la sistemele informatice, se arată într-un anunț al companiei cu peste un milion de clienți. Este vorba despre „un proiect…
13:20
VIDEO Bătaia cu ciomegele de la Ruginoasa a fost oprită de jandarmi cu gaze lacrimogene / Explicația forțelor de ordine # HotNews.ro
Jandarmii au utilizat gaze lacrimogene miercuri dimineaţă, în comuna Ruginoasa, județul Iași, pentru a opri grupurile de săteni să participe la tradiţionala bătaie cu ciomegele din ultima zi a anului. De la primele ore ale dimineții,…
13:20
Mossadul israelian a făcut apel miercuri la protestatarii iranieni să-și intensifice mobilizarea socială, afirmând că este alături de ei „pe teren”, unde demonstrațiile au afectat marți cel puțin zece universități, transmite France Presse. „Ieșiți împreună…
Acum 6 ore
13:10
Cel mai urmărit serial din istoria Netflix se încheie la noapte cu un episod de lungimea unui film: „Totul se reduce cu adevărat la minutele finale” # HotNews.ro
Serialul „Stranger Things” care a avut premiera pe Netflix în 2016 se va încheia cu al cincilea sezon în noaptea dintre ani, platforma americană de streaming plănuind un final grandios pentru ceea ce a calculat…
13:00
Deputate japoneze de toate orientările politice, printre care și șefa guvernului Sanae Takaichi, s-au unit pentru a cere mai multe toalete pentru femei în clădirea Parlamentului, numărul acestora fiind total insuficient în fața feminizării graduale…
12:50
Ce temperaturi vor fi în primele zile din 2026. Șefa ANM anunță când vom avea „o zi autentică de iarnă”: „Se poate forma un strat consistent de zăpadă” # HotNews.ro
Noaptea de Revelion va fi una geroasă, cu temperaturi minime de până la -14 grade în zonele depresionare și de până la -9 grade în în Capitală. Primele zile din 2026 ne întâmpină cu vreme…
12:40
China cere Olandei să își corecteze „greșelile” după ce a preluat controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia și o face responsabilă de criza din Europa # HotNews.ro
China a îndemnat miercuri Olanda să corecteze ceea ce Beijingul a numit „greșeli” în legătură cu producătorul de cipuri Nexperia și să elimine obstacolele din calea asigurării stabilității producției globale de cipuri și a lanțului…
12:30
LOTO. Tragerile speciale de Anul Nou. Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49, categoria I # HotNews.ro
Loteria Română organizeaza miercuri, 31 decembrie, tragerile speciale loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară. HotNews va…
12:30
Singurul oraș din România unde au fost aproape 24 de grade Celsius în decembrie – Patru decenii de la un record meteo remarcabil # HotNews.ro
În decembrie 1985 se înregistra la Câmpina o temperatură record pentru ultima lună din an: 23,4 °C, valoare care nici până acum nu a fost depășită în țară în decembrie. Cu 15 grade Celsius peste…
12:30
O fugară „most wanted”, condamnată la peste 15 ani de închisoare, a fost adusă în România # HotNews.ro
Poliţia Română a anunțat că au fost aduse în ţară, sub escortă, şapte persoane condamnate sau cu mandate de arestare preventivă, printre care şi o femeie urmărită internaţional din categoria „most wanted”, condamnată la peste…
12:30
„A început să aibă pretenții, să-l las să mă atingă în diverse locuri”. Ce pedeapsă a primit locotenent-colonelul acuzat că a cerut favoruri sexuale unei subalterne, în schimbul unui post mai bun # HotNews.ro
Fostul comandat al Unității Militare 02286 Bascov, județul Argeș, locotenent colonelul Ionel Iordache, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru trafic de influență. Sentința, pronunțată în 29 decembrie de…
11:50
Explozie la un terminal din portul Constanța: Două persoane au murit și două sunt rănite # HotNews.ro
O explozie a avut loc, miercuri dimineaţă, în incinta unui terminal din Portul Constanţa, la anvelopa unui utilaj de manipulare a containerelor, două persoane fiind declarate decedate în urma evenimentului, iar alte două fiind rănite,…
11:50
„Liderul pe care Putin nu a reușit să-l frângă”. Maia Sandu, desemnată drept „Liderul Mondial al Anului” de publicația The Telegraph # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului 2025” de publicația britanică The Telegraph. „Liderul pe care Putin nu a reușit să-l frângă” este titlul pe care jurnaliștii britanici l-au dat…
11:40
Două țări africane le interzic americanilor să intre pe teritoriul lor ca răspuns la măsura lui Trump # HotNews.ro
Mali și Burkina Faso au anunțat că impun o interdicție de călătorie pentru cetățenii Statelor Unite, ca răspuns la o măsură echivalentă anunțată de administrația Trump mai devreme în cursul acestei luni, transmite agenția Reuters.…
11:30
Bine ați venit la recomandările de lectură ale anului 2025. Vă mulțumesc că sunteți din nou aici. „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni. Și cei care se consideră părinți de…
11:20
Mel Gibson și partenera sa Rosalind Ross s-au despărțit după o relație de aproape un deceniu # HotNews.ro
„Deși este trist să încheiem acest capitol din viețile noastre, suntem binecuvântați cu un fiu minunat și vom continua să fim cei mai buni părinți posibil”, au declarat Mel Gibson și Rosalind Ross într-un comunicat…
Acum 8 ore
11:10
Taxe și impozite locale 2026 Galați. Creștere spectaculoasă la una dintre taxe de anul viitor # HotNews.ro
Noul an vine cu majorări de taxe și impozite la Galați, cea mai substanțială fiind la taxa de salubrizare, care crește, de la 1 ianuarie, la aproape 300 de lei pe an de persoană. De…
11:10
Durerea de cap, greața, oboseala extremă și senzația că nu te mai poți ridica din pat sunt simptome care apar după o seară în care ai exagerat cu alcoolul. Deși nu există un remediu miraculos,…
11:00
Trenurile Eurostar au început să circule din nou după haosul de marți, însă pasagerii sunt avertizați să se aștepte la întârzieri # HotNews.ro
Trenurile Eurostar care leagă Marea Britanie de Europa continentală prin tunelul ce trece pe sub Canalul Mânecii și-au reluat circulația miercuri, însă pasagerii au fost avertizați că sunt posibile în continuare întârzieri și anulări după…
11:00
„Cancerul să vă devoreze pe toți”. Mesajele transmise de un bărbat cu nume romănesc către o fostă Miss Italia au ajuns în toată presa italiană # HotNews.ro
O fosta Miss Italia, căsătorită cu un cunoscut fotbalist italian, a tras un semnal de alarmă cu privire la ura din mediile sociale după ce după ce au primit mesaje de la un cont cu…
10:30
Comandantul armatei ruse a anunțat ordinul dat de Putin după ce Moscova a acuzat Ucraina că i-a atacat reședința cu drone # HotNews.ro
Generalul rus cu cel mai înalt grad a declarat miercuri că forțele sale înaintează în nord-estul Ucrainei și că președintele Vladimir Putin a ordonat extinderea în 2026 a teritoriului pe care Moscova îl numește „zonă…
10:10
Tentative de înșelăciune cu numele Bursei de Valori București / Site-uri care copiază elemente grafice din portalul BVB promit dividende false pentru a fura date bancare # HotNews.ro
Bursa de Valori București (BVB) a transmis, miercuri, un avertisment cu privire la apariția unor site-uri înșelătoare care copiază identitatea vizuală a BVB pentru a colecta în mod ilegal date cu caracter personal și informații…
10:10
Taxe și impozite locale 2026 Pitești. Impozitele pe clădiri aproape se dublează de anul viitor # HotNews.ro
Impozitele pe clădiri vor creşte în municipiul Piteşti, în anul 2026, cu până la 109%, a informat, marţi, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, transmite Agerpres. Consiliul Local Piteşti a adoptat, luni, o hotărâre prin care…
10:00
Telenovela transferului lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj din SuperLiga este pe cale de a se încheia, potrivit Prima Sport. Jucătorul a fost la un pas să plece de la echipă…
10:00
SuperLiga: Devenit indezirabil la Rapid, Baroan a devenit o variantă pentru o rivală / „Sută la sută e opţiune” # HotNews.ro
Anunţat să-şi caute echipă, nemaifiind o soluţie pentru Rapid, Antoine Baroan (25 de ani) ar putea rămâne în Superliga, scrie Orange Sport. Atacantul francez este pe placul unui antrenor din Superliga, chiar dacă n-a reuşit…
10:00
Trump și-a folosit pentru prima oară în acest mandat dreptul de veto pentru a pedepsi statul Colorado # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și-a folosit dreptul de veto împotriva unui important proiect privind apa potabilă din Colorado, fiind criticat imediat de parlamentara republicană de Colorado Lauren Boebert, o fostă loială a mișcării MAGA, dar…
09:50
Adopția AI-ului pune în pericol 200.000 de locuri de muncă în sectorul bancar european. Ce job-uri vor fi cel mai afectate și cât ar putea economisi băncile # HotNews.ro
Peste 200.000 de locuri de muncă din sectorul bancar european sunt puse în pericol în următorii cinci ani, pe măsură ce băncile adoptă tot mai mult inteligența artificială și închid un număr tot mai mare…
09:20
Venirea unui nou an este ocazia cu care oamenii își transmit gânduri bune. Este un moment în care ne uităm în spate la anul care tocmai se încheie. Iată câteva mesaje de Anul Nou pentru…
09:20
Temperaturile vor fi mai scăzute decât de obicei în ultima zi a anului și în noaptea de Revelion, au anunțat meteorologii. Va fi o vreme mai rece decât e obișnuit, a spus Elena Mateescu, șefa Administrației…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.