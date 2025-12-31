Curățenie de iarnă! Cinci fotbaliști, OUT

18:50

Doi jucători din Guineea Ecuatorială au fost suspendaţi pentru că au insultat un arbitru în timpul Cupei Africii Naţiunilor, iar căpitanul Burkinei Faso, Bertrand Traoré, a fost amendat pentru declaraţiile făcute după un meci, au anunţat, miercuri, federaţiile de fotbal din aceste ţări.