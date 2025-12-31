Meci interzis cardiacilor la Cupa Africii! Trei goluri în 13 minute, cu un fotbalist din Superliga integralist

20:10

Antrenorul lui Liverpool, Arne Slot, a declarat că ar prefera să nu retrăiască haosul remizei, 3-3, din această lună de pe terenul lui Leeds United, când cele două echipe se vor întâlni din nou în Premier League, joi, dar tehnicianul a adăugat că este pregătit pentru orice eventualitate, informează Reuters.