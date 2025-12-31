Meci interzis cardiacilor la Cupa Africii! Trei goluri în 13 minute, cu un fotbalist din Superliga integralist
Sport.ro, 31 decembrie 2025 20:20
Esteban Orozco (27 de ani), fundaș central la FC Argeș, a fost integralist și s-a remarcat în defensiva selecționatei africane.
• • •
Un club din Superliga are probleme financiare serioase.
Louis Munteanu (23 de ani) va juca peste ocean din ianuarie.
Premier League se vede pe VOYO!
Carlos Alcaraz își caută un antrenor permanent, după despărțirea de Juan Carlos Ferrero.
Antrenorul lui Liverpool, Arne Slot, a declarat că ar prefera să nu retrăiască haosul remizei, 3-3, din această lună de pe terenul lui Leeds United, când cele două echipe se vor întâlni din nou în Premier League, joi, dar tehnicianul a adăugat că este pregătit pentru orice eventualitate, informează Reuters.
Anamaria Prodan, reacție categorică după transferul lui Louis Munteanu în SUA: ”Nici nu îmi pun problema asta!” # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a plecat la finalul anului de la CFR Cluj.
Petrolul a anunțat plecarea unui jucător chiar în ultima zi din 2025.
Nicolae Stanciu ar putea reveni în Superliga în această iarnă.
Radu Drăgușin (23 de ani) este legitimat la Tottenham Hotspur din ianuarie 2024.
CFR Cluj transferă din Spania după plecarea lui Louis Munteanu! El este prima mutare a iernii # Sport.ro
CFR Cluj a început campania de transferuri din această iarnă și a bifat prima mutare după plecarea lui Louis Munteanu.
Scandal la Cupa Africii pe Națiuni! S-a lăsat cu suspendări și amenzi drastice după un meci din grupe # Sport.ro
Doi jucători din Guineea Ecuatorială au fost suspendaţi pentru că au insultat un arbitru în timpul Cupei Africii Naţiunilor, iar căpitanul Burkinei Faso, Bertrand Traoré, a fost amendat pentru declaraţiile făcute după un meci, au anunţat, miercuri, federaţiile de fotbal din aceste ţări.
Așa arată lotul României! Ei sunt cei 34 de jucători convocați pentru stagiul din ianuarie # Sport.ro
Naționala de rugby a României începe pregătirea pentru Campionatul European 2026 încă din primele zile ale noului an.
Farul Constanța pregătește schimbări importante de lot în pauza de iarnă, după un final de an dezamăgitor în Superliga.
Întrebat despre play-off, Gigi Becali a rostit șase cuvinte și a înțepat toate rivalele lui FCSB # Sport.ro
Patronul roș-albaștrilor e încrezător chiar dacă echipa e la 9 puncte de primul loc.
Emma Răducanu a primit o nouă recunoaștere importantă, de această dată în afara terenului.
Gică Hagi este gata să revină pe banca tehnică.
Statul român l-a nedreptățit, iar campionul european a răbufnit! Rareș Toader: „O dezamăgire! Nu face bine imaginii țării” # Sport.ro
Rareș Toader a devenit campion european, în 2025, la aruncarea greutății, însă statul român nu i-a acordat premiul meritat.
Clubul AS Roma explorează posibilitatea unei reveniri senzaţionale a lui Mohamed Salah, pe măsură ce cresc incertitudinile cu privire la viitorul egipteanului la Liverpool, scrie site-ul Football Italia.
Fostul căpitan de la Dinamo nu mai vrea să audă de fotbal după retragere: „Îți spun sincer” # Sport.ro
La 31 de ani, fundașul continuă să joace fotbal, dar planurile sale pentru perioada de după retragere surprind.
Real Madrid are o mare problemă pentru începutul anului 2026.
Universitatea Craiova vrea să dea lovitura pe piața transferurilor! Pe cine vor să aducă oltenii în Bănie # Sport.ro
Echipa pregătită de Filipe Coelho a încheiat anul pe prima poziție în clasamentul Superligii României.
Felipe Luis a avut un an fabulos cu Flamengo, dar conducerea amenință că îl înlocuiește cu Thiago Motta! # Sport.ro
Conducerea clubului Flamengo i-a dat un ultimatum antrenorului Felipe Luis în privința prelungirii contractului.
Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: „Este practic închis” # Sport.ro
Louis Munteanu este foarte aproape de despărțirea de CFR Cluj, iar mutarea atacantului în Major League Soccer pare doar o chestiune de timp.
Povestea lui Ionuț Eugen Chiagă, kickboxer-ul cu genunchi de fier: ”Sunt o bestie în ring! Visul meu e să ajung în Glory” # Sport.ro
Sport.ro prezintă la finalul anului povestea de viață a kickboxer-ului Ionuț Eugen Chiagă, un sportiv din Buzău care a revenit în ring după o accidentare dură.
Chiar dacă despărțirea nu a fost încă anunțată oficial, Louis Munteanu o va părăsi pe CFR Cluj în această iarnă.
Portarul ”câinilor” este titular în naționala Camerunului la Cupa Africii pe Națiuni.
Coman a rămas cu gura căscată: fază de cascadorii râsului sub ochii lui Florinel, în Qatar # Sport.ro
Fostul star al FCSB-ului a ajuns într-un campionat în care se petrec niște gafe mari de tot.
Daniel Bîrligea, campionul amenzilor la FCSB! 16 sancțiuni a câte 10.000 de euro a împărțit Becali # Sport.ro
Gigi Becali a anunțat în urmă cu mai multe săptămâni faptul că jucătorii de la FCSB vor primi amenzi record din cauza protestelor și a cartonașelor galbene încasate.
O primă parte de sezon excelentă pentru gruparea brașoveană.
Internaționalul de 23 de ani, despre care se spunea că e capabil să strălucească în campionatele din Occident, va juca în Major League Soccer.
Roberto Carlos, operat de urgență din cauza unor probleme la inimă! Au apărut complicații în timpul intervenției # Sport.ro
În vârstă de 52 de ani, Roberto Carlos, legendarul brazilian de la Real Madrid, traversează momente grele pe final de an.
Necaz chiar în ultima zi din anul 2025.
Atacantul CFR-ului a bătut palma cu noua sa echipă pentru 2026.
Ianis Hagi a ajuns la Alanyaspor în toamnă, însă se pare că internaționalul român ar putea ajunge curând la o nouă echipă.
Portughezul își vede de treabă și la cei aproape 41 de ani.
Un club din Superliga a oficializat despărțirea de antrenor chiar în ultima zi a anului.
Și-a reziliat contractul pentru a semna cu Dinamo! Primul transfer în 2026 pentru Zeljko Kopic # Sport.ro
Încep transferurile iernii în Superliga României.
Atacantul CFR-ului își face bagajele pentru o călătorie lungă peste ocean.
Final de an cu mulțumirile de rigoare la clubul din Ștefan cel Mare.
Louis Munteanu pleacă: The New York Times a publicat suma afacerii și destinația atacantului # Sport.ro
După jumătate de an, în care a fost „plimbat“ prin toată Europa, atacantul capricios al CFR-ului e pe cale să părăsească România, urmând să semneze cu o echipă care își reface lotul după un sezon catastrofal.
Gigi Becali are planuri mărețe pentru anul 2026.
Și-a părăsit țara natală pentru naționala României! ”Ăsta este unul dintre motivele pentru care am plecat” # Sport.ro
Sud-africanul Johan van Heerden a impresionat la Dinamo și la reprezentativa noastră.
Fundașul român, în vârsta de 23 de ani, e în prim-planul perioadei mercato, după ce și-a făcut reapariția pe teren, la Tottenham, după 11 luni pe tușă.
Unul dintre cele mai mare staruri de la Real Madrid ar putea fi forțat să plece.
Oltenii s-au despărțit de un jucător.
Barcelona, "somată" de fani să îl transfere pe atacant! Catalanii trebuie să plătească 35 de milioane de euro # Sport.ro
Fanii Barcelonei vor transferul atacantului în vară.
Internaționalul nostru a revenit pe teren, duminica trecută, după 332 de zile pe tușă. Și, imediat, au început speculațiile privind situația sa, în perioada imediat următoare.
Gigi Becali anunța că va semna prelungirea, dar a venit mesajul de despărțire: ”FCSB nu a fost doar un club pentru mine!” # Sport.ro
Primul fotbalist care pleacă de la FCSB în această iarnă a scris un mesaj emoționat de despărțire.
Gabriel Jesus, gol după un an la Arsenal! Mikel Arteta a lăudat însă un alt brazilian: ”Impact incredibil” # Sport.ro
”Tunarii” nu au avut milă de Aston Villa, 4-1 în Premier League, LIVE pe VOYO.
