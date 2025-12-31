Imagini bestiale » Campioana Mihaela Cambei a intrat în „Jocul ursului”, una dintre cele mai frumoase tradiții de final de an

13:00

Hakan Calhanoglu (31 de ani), mijlocașul lui Inter, nu mai are gând de plecare. Internaționalul turc, pe care România îl va avea adversar în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, nu doar că a uitat de Galatasaray, cu care a cochetat în vara trecută, dar ia serios în calcul să își prelungească angajamentul cu „i nerazzurri”.Rebelul estival a revenit la sentimente foarte bune față de Inter. ...