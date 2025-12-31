Kopic chiar vrea atacantul din Superligă! Ce i-a transmis conducerea lui Dinamo
Gazeta Sporturilor, 31 decembrie 2025 21:20
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, îl dorește pe Antoine Baroan (25 de ani), atacantul de la Rapid. Tehnicianul croat și-a exprimat dorința conducerii clubului roș-alb și a primit răspunsul.Șefii lui Dinamo i-au transmis lui Kopic că vor încerca să-l ia pe Baroan, atât timp cât pretențiile francezului nu vor fi exagerate, potrivit surselor GSP. ...
• • •
Acum 10 minute
21:50
25 de imagini memorabile din sportul anului 2025 » Iluzii optice, atleți „zburători” și momente de neuitat pentru România # Gazeta Sporturilor
Am strâns 25 de imagini memorabile din anul 2025. Ipostaze din competițiile de nivel mondial, momente de neuitat pentru sportul românesc, câteva experiențe personale. Să avem parte de unele și mai frumoase în 2026! Vizionare plăcută și la mulți ani!Mondial în AfricaEdiția a 98-a a Campionatelor Mondiale de ciclism pe șosea a fost organizată pentru prima oară în istorie pe continentul african. ...
Acum 30 minute
21:40
FIFA a impus o sancțiune dură unui club cunoscut » Au primit interzis la transferuri # Gazeta Sporturilor
FIFA a impus clubului brazilian Botafogo o interdicție de a cumpăra și vinde jucători pentru trei perioade de transferuri. Motivul este o datorie legată de transferul argentinianului Thiago Almada de la Atlanta United.Botafogo, sacțiune din partea FIFABotafogo a fost suspendată de FIFA la transferuri și nu va mai putea înregistra jucători noi pentru următoarele trei perioade de transferuri. ...
Acum o oră
21:20
Acum 2 ore
20:20
Imagini bestiale » Campioana Mihaela Cambei a intrat în „Jocul ursului”, una dintre cele mai frumoase tradiții de final de an # Gazeta Sporturilor
În ultima zi a anului 2025, Mihaela Cambei (23 de ani), campioană europeană la haltere, nu a uitat de origini și s-a întors în comuna Dofteana, județul Bacău, locul unde aceasta s-a născut.Aceasta a participat la „Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă”, acolo unde a luat parte la tradiții și s-a costumat în urs.FOTO. ...
20:10
Dinamo, tot mai aproape de transfer » Contract întrerupt pentru jucătorul dorit de „câini” # Gazeta Sporturilor
Andres Dumitrescu (24 de ani), fundașul stânga dorit de Dinamo, a plecat oficial de la Sigma Olomuc, clubul care l-a împrumutat în vară de la Slavia Praga.Fostul jucător de la Sepsi fusese trimis de Slavia la Sigma Olomuc la începutul sezonului, dar nu s-a impus. A jucat doar 5 meciuri, iar împrumutul lui a fost întrerupt la final de decembrie. Sigma Olomuc a anunțat oficial despărțirea de Dumitrescu. ...
20:10
Când va debuta Louis Munteanu la D.C. United » Detaliul nefericit despre noua lui echipă # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu și-a dat acordul, după ce CFR Cluj și D.C. United au bătut palma, și va juca din 2026 în MLS. El va debuta spre finalul lunii februarie în MLS.După mai multe runde de negocieri între CFR Cluj și D.C. United, club care s-a mișcat cel mai repede și a oferit suma dorită de ardeleni, s-a bătut palma între cele două părți, iar internaționalul român a semnat și în ianuarie va pleca în SUA.Când va debuta Louis Munteanu la D. ...
Acum 4 ore
19:50
„De multe ori mă criticau și eu aveam 7 goluri consecutive pe Giulești” » Alex Dobre dă cărțile pe față, la final de 2025: „Știți ce m-a frustrat cel mai mult?” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Dobre (27 de ani), mijlocașul dreapta de la Rapid, a acordat un interviu pentru GSP.ro, la final de an, în care a abordat pe larg tot ceea ce s-a întâmplat în 2025 pentru el și giuleșteni.Din noiembrie 2024 în România, Dobre a ajuns dintr-o rezervă la cel mai important și reprezentativ fotbalist al Rapidului. Cu 11 goluri marcate, rapidistul este golgheterul Superligii la final de 2025, la egalitate cu Jovo Lukic (U Cluj). ...
19:30
În ziua în care a împlinit 43 de ani, 31 decembrie, Corina Caragea a ținut să transmită un mesaj pe rețelele de socializare.Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV a transmis că e recunoscătoare pentru tot ce s-a întâmplat în 2025 și a publicat câteva imagini spectaculoase cu ocazia aniversării.GALERIE FOTO. Corina Caragea, apariție spectaculoasă de ziua ei+1 FOTO„Nivel nou deblocat. ...
19:30
„A durat vreo 3 ani tratamentul de leucemie. Liverpool a însemnat de atunci și mai mult” » Interviu cu poetul Alin Dimache: „Poezie am găsit pe mai multe stadioane” # Gazeta Sporturilor
Alin Dimache este avocat, poet și „cormoran”. Pe scurt, Liverpool i-a schimbat viața, poate chiar i-a salvat-o. Povestea e mai lungă, dar merită citită. În copilărie, Dimache era stelist și a adormit plângând după meciul de la Middlesbrough. Apoi s-a întâmplat că Alin s-a îmbolnăvit de leucemie, dar, visând la Anfield, s-a vindecat.Și s-a mai întâmplat că a ajuns în Anglia, printr-o minune făcută de alți suporteri ai lui Liverpool. ...
19:20
De necrezut! Cum au vrut comuniștii să-l „boteze” pe Loți Boloni: „N-a acceptat acest nume” # Gazeta Sporturilor
Klara, soția și femeia ce i-a stat alături legendarului tehnician de zeci de ani, a povestit în filmul „Bölöni - Legenda care ne leagă” cum autoritățile ceaușiste ar fi vrut ca Ladislau să fie trecut „Bălan” și nu Bölöni, dorindu-se românizarea numelui marelui fotbalistLadislau Bölöni - sau mai bine zis László Bölöni, fiindcă așa se recomandă Loți de zeci de ani și astfel este recunoscut în lumea fotbalului internațional! - a fost în centrul unei gale ...
19:10
Transferul lui Joao Lameira a intrat în impas » Ultimele detalii de la negocieri # Gazeta Sporturilor
Joao Lameira (26 de ani), căpitanul celor de la Oțelul, ar putea rămâne la Galați și în 2026, după ce mutarea în prima ligă a Poloniei, la Widzew Lodz, s-a blocat în ultimele zile ale anului.Pentru mijlocașul portughez, formația de pe locul 15 din Ekstraklasa înaintase o propunere financiară de 500.000 de euro, însă discuțiile nu au mai avansat, astfel că jucătorul este așteptat la reunirea echipei. ...
18:50
Gică Popescu, cumnatul lui Gică Hagi, a anunțat că „Regele” va reveni în antrenorat, după pauza luată începând cu vara anului 2025.La finalul sezonului trecut, Gică Hagi a făcut un pas în spate și a renunțat la banca Farului. Acționarul echipei constănțene l-a numit în locul lui pe Ianis Zicu.După mai bine de jumătate de an în care a stat în afara luminii reflectoarelor, ocupându-se de academie în principal, Gică Hagi e pregătit să redevină A1 la o echipă. ...
18:50
Mariana Târcă se întoarce în „Liga Florilor” » Va fi director tehnic la o echipă de cupe europene # Gazeta Sporturilor
Mariana Târcă (63 de ani) revine într-o funcție oficială la Corona Brașov, vicecampioana României la handbal feminin. Începând cu 5 ianuarie 2026, va ocupa funcția de director tehnic.Corona Brașov, revelația ultimelor două sezoane în handbalul românesc, trece printr-o transformare radicală. Vor exista modificări majore la nivel de lot, un antrenor nou, Bent Dahl în locul lui Bogdan Burcea.Mariana Târcă se întoarce la Corona BrașovGSP. ...
18:40
IFAB votează 4 modificări de regulament! » Noutate la analiza VAR + Extinderea regulii de 8 secunde la auturi # Gazeta Sporturilor
Fotbalul s-ar putea schimba iar în 2026. Peste trei săptămâni, la sediul IFAB (International Football Association Board), singurul for care decide modificările aduse regulamentului jocului, vor fi supuse votului patru schimbări importante. ...
18:30
Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, a oferit o primă reacție după ce a ajuns la un acord cu DC United pentru transferul lui Louis Munteanu.Varga a confirmat informațiile oferite de GSP. Louis Munteanu va face vizita medicală pe 5 ianuarie, în Europa. Atacantul are nevoie de viză pentru a intra în SUA.Ioan Varga: „Totul este agreat de ambele părți, este practic închis”„Detaliile negocierilor dintre cluburi și jucători au fost încheiate. Acum trebuie puse pe hârtie. ...
18:30
Viktor Leonenko, fost jucător al echipei Dinamo Kiev a vorbit despre transferul lui Vladislav Blănuță la formația din capitala Ucrainei.Acesta consideră că venirea românului la Dinamo Kiev a fost una „dezastruoasă”, iar de vină este Igor Surkis, președintele echipei. ...
18:10
Gică Popescu, președintele Farului, consideră că FCSB va ajunge în play-off și se va bate la titlu până la finalul campionatului.Echipa roș-albastră a încheiat anul pe locul 9, la două puncte în spatele Oțelului, aflată pe locul 6, ultimul de play-off. Gică Popescu e convins că FCSB va recupera odată cu revenirea Superligii și va fi una dintre primele 6. ...
18:00
Reinventat la Dinamo! Alberto Soro încheie 2025 pe plus și se destăinuie: „Asta mi-a arătat Kopic! Aceea a fost o noapte de neuitat” # Gazeta Sporturilor
Alberto Soro (26 de ani) a vorbit în exclusivitate pentru GSP.ro despre începutul complicat de sezon, perioada în care nu a intrat în planurile lui Dinamo, revenirea ca titular și modul în care a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai „câinilor”, precum și despre obiectivele echipei în acest sezon.Soro a ajuns la Dinamo în vara lui 2024, liber de contract, după despărțirea de Granada. ...
Acum 6 ore
17:50
Fostul mare internațional Gică Popescu e de părere că Ianis Hagi, nepotul lui, nu va petrece mult timp la Alanyaspor, unde joacă din vară.Mijlocașul ofensiv a ajuns în Turcia în perioada de transferuri din vară, a jucat 14 meciuri în campionat pentru Alanya, a marcat două goluri și a oferit un assist.Gică Popescu a vorbit despre alegerea făcută de Hagi și consideră că Alanyaspor e doar un pas intermediar în cariera lui Ianis. ...
17:50
Barcelona a reziliat acordul de sponsorizare cu Zero-Knowledge Proof (ZKP), o companie legată de tehnologia blockchain,la doar câteva săptămâni după anunțarea acordului.Clubul a confirmat miercuri că parteneriatul, semnat pe 14 noiembrie și care urma să dureze până în 2028, a fost anulat din cauza unei încălcări a contractului. ...
17:40
Denis Crișan (18 ani), mijlocaș ofensiv, e primul jucător care va ajunge la CFR Cluj în pauza de iarnă. El vine în România de la Mallorca U19.Născut pe 25 ianuarie 2007, la Cluj Napoca, Denis Crișan nu a apucat să joace în România. Plecat de mic în străinătate, a trecut prin academiile olandeze Unitas '59 și PSV. În 2022 a ajuns în Spania. A semnat cu Espanyol, unde a stat doi ani în academia clubului catalan. ...
17:20
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a vorbit despre perioada în care a jucat pentru Arsenal.În timp ce juca pentru „tunari”, Cîrjan a suferit mai multe accidentări care i-au afectat prezența la clubul din Londra. Tânărul jucător român a declarat că David Luiz l-a ajutat cu numeroase sfaturi. ...
17:10
Marian Constantinescu vrea să repună un mare oraș pe harta fotbalului: „E visul meu! Vrea și noul primar” # Gazeta Sporturilor
Marian Constantinescu (41 de ani) nu stă departe de fotbal nici în perioada sărbătorilor și a participat, ca în fiecare an, în decembrie, la „Turneul vedetelor” de la Brașov.Fostul atacant încă „duce” și aleargă cât poate pentru un meci în care să iasă învingător de pe teren. De această dată nu s-a întâmplat, trupa lui Mugurel Buga și Dan Alexa le-a dat scor de neprezentare 0-3.Marian Constantinescu: „Suntem profesioniști și acum. ...
17:00
Șoc pentru Conte: ratează și derby-ul cu Interul lui Chivu » Cât mai stă pe bară Romelu Lukaku # Gazeta Sporturilor
Romelu Lukaku (32 de ani), atacantul lui Napoli, începe 2026 tot în afara terenului de joc. Deși internaționalul belgian s-a refăcut de pe urma gravei rupturi musculare suferite chiar înaintea startului sezonului, Antonio Conte a anunțat că nu îl poate folosi mai devreme de trei săptămâni!Antrenorul campioanei Italiei spera ca, după ce l-a luat la Riad în lotul pentru Supercupa câștigată în finala contra lui Bologna (a fost rezervă nefolosită), să îi acorde treptat ...
17:00
Florin Bratu, 45 de ani, a numit, la podcastul GSP „2 la 1”, favorita la titlu în Superliga.Universitatea Craiova e prima în competiție la jumătatea sezonului, cu un punct peste Rapid. Până la finalul campionatului, Bratu anticipează însă o inversare în fruntea ierarhiei.VIDEO | Florin Bratu: „Prima șansă la titlu o are Rapid, pentru că a plecat Rădoi” „Eu spun că prima șansă la titlu o are Rapid. Nu FCSB, nici Craiova, pentru că a plecat Rădoi. ...
16:50
Odată cu plecarea lui Louis Munteanu la DC United, în centrul atacului lui CFR Cluj rămâne un gol care va trebui umplut urgent. Echipa lui Daniel Pancu are acum 3 „vârfuri” în lot. Însă, împreună, cei 3 oameni ofensivi au înscris un singur gol.Islam Slimani, Mohamed Badamosi și Iacopo Cernigoi sunt atacanții rămași în lotul lui CFR Cluj. Ultimii doi ar putea pleca chiar în această iarnă, având un randament neconvingător în prima parte a sezonului. ...
16:50
Internaționalul egiptean Ramadan Sobhi (28 de ani), fost jucător în Premier League la Stoke City și Huddersfield Town, a fost condamnat la un an de închisoare de Tribunalul Penal din Giza, Egipt.Acuzațiile aduse atacantului de 28 de ani sunt de falsificare de documente oficiale și prezentarea unei alte persoane la examene în numele său, la un institut privat de turism și ospitalitate din Giza. ...
16:50
Căpitanul naționalei de handbal feminin și-a băgat banii într-o investiție neașteptată: „Dublu sau triplu în 5 ani!” # Gazeta Sporturilor
Cristina Laslo (29 de ani), căpitanul naționalei de handbal feminin a României, îndeamnă sportivii să acorde mai multă atenție educației financiare.Cristina Laslo a fost una dintre cel mai bine plătite handbaliste tricolore în ultimii ani. Coordonatoarea aflată sub contract cu Gloria Bistrița până la finalul sezonului a numit sectoarele în care a investit recent. ...
16:40
16:10
Prima lovitură din mercato? » Universitatea Craiova negociază transferul fundașului aflat sub contract cu AC Milan # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova și-a stabilit deja primele obiective în mercato-ul de iarnă, iar printre acestea se regăsește și Andrei Coubiș, în vârstă de 22 de ani, fundaș central împrumutat de AC Milan la Sampdoria, în Serie B. Din informațiile GSP, oficialii din Bănie sunt în discuții pentru un împrumut cu opțiune de cumpărare. ...
16:00
Alex Ferguson a împlinit 84 de ani! » De la cârciumar la Sir: „Uneori, veneam acasă cu capul spart sau cu ochii vineți” # Gazeta Sporturilor
Probabil cel mai de succes manager din fotbalul mondial oferă lecții gratuite oamenilor care vor să devină cineva în viață. Sir Alex Ferguson a povestit în autobiografia sa cum și-a modelat personalitatea ca patron de pub, relatând, amuzat, cum mai încasa câte un pumn sau cum freca podelele. Astăzi, 31 decembrie, legendarul antrenor a împlinit 84 de ani.Este autobiografia unui supermanager, plină de anecdote şi de opinii sincere. Sir Alex Ferguson, ajuns la 83 de ani. ...
16:00
Vești proaste pentru Xabi Alonso și Real Madrid: golgheterul Kylian Mbappe va lipsi de pe teren pentru aproximativ trei săptămâni și va absenta de la meciul cu Atletico Madrid din Supercupa Spaniei.Superstarul francez, deși a egalat recordul istoric de 59 de goluri al lui Cristiano Ronaldo într-un an, nu a reușit să câștige niciun titlu. Acum, o accidentare îl scoate din lupta pentru Supercupa Spaniei. ...
Acum 8 ore
15:40
Unde ajunge Louis Munteanu: pilon al reconstrucției, înlocuiește un atacant celebru # Gazeta Sporturilor
Nu era un secret că Louis Munteanu (23 de ani) dorea să prindă un transfer în străinătate. Cariera lui va continua în Statele Unite ale Americii, la D.C. United, o echipă în plină reconstrucție după un sezon de coșmar.Golgheterul Superligii în sezonul 2024/2025, Louis Munteanu spera ca prestațiile din precedenta stagiune să-l ajute să prindă un contract într-un campionat important.Nu s-a întâmplat. ...
15:40
O colecție impresionantă de motociclete a fugarului Ryan Wedding a fost confiscată în Mexic # Gazeta Sporturilor
Autoritățile mexicane au confiscat la finalul acestui an o colecție de motociclete despre care se bănuiește că îi aparține lui Ryan Wedding, participant la Jocurile Olimpice de Iarnă din Salt Lake City (2002), care a fost inclus pe lista celor mai căutați 10 fugari.Ryan Wedding, un fost snowboarder canadian, este căutat de FBI pentru trafic de droguri și pentru orchestrarea mai multor crime. ...
15:30
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim” # Gazeta Sporturilor
David Beckham, fostul internațional englez și deținătorul clubului Inter Miami, a fost prezent la ziua de naștere a Anastasiei Soare, românca care a construit un adevărat imperiu în SUA, CEO la Anastasia Beverly Hils și supranumită „Regina Sprâncenelor”.Anastasia Soare a împlinit 68 de ani pe 28 decembrie, iar vedeta din fotbal a fost prezentă la ziua ei de naștere. ...
15:10
Kuka Muladinga, un suporter al Republicii Democrate Congo, participantă la Cupa Africii pe Națiuni, competiție care se desfășoară în Maroc, a fost fotografiat imitând postura lui Patrice Lumumba. Acesta a fost cel dintâi prim-ministru al țării sale după obținerea independenței, în 1960. ...
15:10
Câți bani au câștigat în 2025 Jannik Sinner, Carlos Alcaraz și Novak Djokovic pentru fiecare oră petrecută pe terenul de tenis # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) sunt tenismenii care au câștigat cei mai mulți bani per oră de joc în anul 2025, conform unei statistici prezentate de Gazzetta Dello Sport.Noul sezon din tenis este pe cale să înceapă, duminică, 4 ianuarie, fiind prima zi a turneului de la Brisbane. ...
15:00
Louis Munteanu a semnat cu noua echipă! GSP a aflat ce salariu uriaș va primi + Când face vizita medicală # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu nu mai este jucătorul lui CFR Cluj. Atacantul de 23 de ani va merge în MLS, la D.C. United, club cu care a semnat recent, după ce Nelu Varga, finanțatorul ardelenilor, și-a dat acordul.După mai multe runde de tatonări și negocieri, CFR Cluj și D.C. United au bătut palma pentru transferul internaționalului român pentru o sumă care l-a mulțumit pe omul de afaceri. ...
14:50
Massimo Moratti, dezvăluiri despre Chivu: „Mereu mi-a plăcut Cristian, mai ales că ieșeam și la o țigară” » Le-a predat lecții de italiană copiilor din taberele milaneze! # Gazeta Sporturilor
Fostul președinte al lui Inter, Massimo Moratti (80 de ani), a dat din casă despre Cristi Chivu, oferind detalii neștiute în interviul publicat în cotidianul Il Giorno: „Personal, nu am avut niciodată îndoieli. Poate că Chivu a fost un pariu, însă putem spune că până acum s-a potrivit perfect la Inter”. ...
14:50
Viață de film: de la prizonier nazist de război, blondul cu ochi albaștri a ajuns erou la un club gigant! » „Sunt cel care a jucat cu gâtul rupt în finală” # Gazeta Sporturilor
Bert Trautmann a început ca parașutist în Germania nazistă, a fost capturat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Cine și-ar fi imaginat că avea să ajungă un erou al englezilor de la Manchester City, bifând un episod care l-a eternizat în folclorul fotbalistic?A Bola prezintă, cu lux de amănunte, incredibila poveste a lui Bert Trautmann, fost parașutist în Luftwaffe, denumirea asociată forțelor aeriene militare ale Germaniei în cel de-al Doilea ...
14:30
Roberto Carlos (52 de ani), fostul star al lui Real Madrid și al naționalei Braziliei, a fost diagnosticat cu disfuncție cardiacă în urma unor teste medicale. Fostul internațional a fost operat și a transmis presei din Spania că este într-o stare bună. Fostul fotbalist al lui Real Madrid (1996-2007) se afla în vacanță în țara sa natală. ...
14:20
La o săptămână după moartea care a întristat lumea biatlonului, fosta parteneră a lui Sivert Bakken a declarat următoarele: „O veste șocantă” # Gazeta Sporturilor
În urmă cu 8 zile, Sivert Guttorm Bakken, un biatlonist norvegian cu o victorie în Cupa Mondială, a fost găsit mort în camera sa de hotel din Trentino, Italia. La o săptămână distanță, Juni Arnekleiv (26 de ani), fosta sa parteneră, a vorbit despre drama prin care trece după decesul sportivului la vârsta de 27 de ani.Lumea sporturilor de iarnă a fost lovită în 23 decembrie de o veste șocantă. ...
14:20
Surpriză: jocurile video nu „atrofiază creierul”, ci sunt o soluție surprinzător de bună pentru stimularea cognitivă! Dar există un avertisment # Gazeta Sporturilor
Cercetătorii din domeniul psihologiei au ajuns la concluzia că jocurile video ne pot îmbunătăți ablitiățile cognitive, contrazicând astfel convingerea larg împărtășită că ne-ar „atrofia creierul”. Avantajele depind însă de modul în care ne jucăm și de timpul pe care-l alocăm acestei activități.Contează foarte mult, spun experții în gaming ca fenomen socio-psihologic, tipurile de jocuri și frecvența cu care sunt ele jucate. ...
14:10
Cinci jucători nu mai sunt doriți de Farul Constanța pentru a doua parte a sezonului în Superligă. Printre jucătorii de pe „lista neagră” se regăsesc nume precum veteranul Gabi Iancu și internaționalul Jovan Markovic.Ajunsă pe locul 10 în clasamentul Superligii, după ce a strâns doar 2 puncte în ultimele 5 etape din 2025, Farul Constanța face curățenie în lot în pauza din iarnă. ...
14:00
Amendă uriașă pentru Daniel Bîrligea! » Gigi Becali n-a glumit: Argăseală și MM Stoica au semnat pentru sancțiuni-record la FCSB # Gazeta Sporturilor
Cartonașele galbene primite pentru proteste de jucătorii de la FCSB în prima parte a sezonului i-au determinat pe Gigi Becali și Mihai Stoica să ia măsuri dure și să impună amenzi de câte 10.000 de euro. GSP.RO a aflat lista fotbaliștilor care trebuie să scoată bani buni din conturi: Daniel Bîrligea conduce topul „nervoșilor”.FCSB a decis să nu mai tolereze ieșirile nervoase ale jucătorilor, mai ales dacă acestea se soldează cu avertismente din parte arbitrilor. ...
Acum 12 ore
13:50
„Voiam să fiu chelner, am învățat fotbal printre oi!” Luka Modric a vorbit ca niciodată despre moartea bunicului, obuze și cea mai mare rană # Gazeta Sporturilor
Luka Modric, căpitanul naționalei Croației și jucătorul celor de la AC Milan, a acordat un interviu amplu pentru presa din Italia. A vorbit despre copilăria sa, familiei și și-a amintit încă o dată despre războiul care l-a marcat în copilărie.În visele sale, apare casa bunicului său, care a murit în război. Printre realizările deja bifate se numără șase titluri de Liga Campionilor și un Balon de Aur. ...
13:20
Cui a mulțumit Malcom Edjouma, la despărțirea de FCSB: „Am sosit copil, plec bărbat” # Gazeta Sporturilor
La expirarea contractului cu FCSB, Malcom Edjouma (29 de ani) a transmis un mesaj de adio.Mijlocașul francez cu origini marocane a ajuns la FCSB în februarie 2022, cumpărat atunci de la FC Botoșani cu 330.000 de euro.Exceptând sezonul 2023/2024, în care a fost împrumutat la Bari, în Italia, Edjouma a făcut parte din lotul cu care FCSB a obținut cele mai mari performanțe din istoria recentă. ...
13:00
Răsturnare de situație: titularul lui Cristi Chivu nu mai pleacă! » Inter e gata să-i ofere încă doi ani de contract # Gazeta Sporturilor
Hakan Calhanoglu (31 de ani), mijlocașul lui Inter, nu mai are gând de plecare. Internaționalul turc, pe care România îl va avea adversar în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, nu doar că a uitat de Galatasaray, cu care a cochetat în vara trecută, dar ia serios în calcul să își prelungească angajamentul cu „i nerazzurri”.Rebelul estival a revenit la sentimente foarte bune față de Inter. ...
13:00
Ana Ivanovic poartă la mână 200.000 de euro: ceasul rar cu care s-a afișat jucătoarea de tenis # Gazeta Sporturilor
Ana Ivanovic, fosta jucătoare de tenis din Serbia, a distribuit o fotografie din casa sa, într-o atmosferă de sărbătoare, iar publicu a observat un detaliu neașteptat: ceasul de la încheietura mâinii sale.Potrivit contului de Instagram „Sat na ruci”, citat de sportal.blic.rs,este vorba despre un Rolex Day-Date ref. 128238, cunoscut sub porecla „Puzzle”, unul dintre cele mai neobișnuite și rare modele prezentate de celebrul brand elvețian în ultimii ani. ...
