Singurul sezon în care în Italia nu s-a acordat titlul de campioană la fotbal » Primul mare caz de corupție în „Cizmă”

Cartonașele galbene primite pentru proteste de jucătorii de la FCSB în prima parte a sezonului i-au determinat pe Gigi Becali și Mihai Stoica să ia măsuri dure și să impună amenzi de câte 10.000 de euro. GSP.RO a aflat lista fotbaliștilor care trebuie să scoată bani buni din conturi: Daniel Bîrligea conduce topul „nervoșilor”.FCSB a decis să nu mai tolereze ieșirile nervoase ale jucătorilor, mai ales dacă acestea se soldează cu avertismente din parte arbitrilor. ...