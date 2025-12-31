Un american a spus de ce consideră că viața e mai bună în Europa decât în SUA. Ce l-a convins să se mute în România

20:20

Bogdan de la Ploiești și-a asumat relația cu Vanessa, după o lungă perioadă în care s-a zvonit că ar fi împreună. Urmăritorii au observat, totuși, că dansatoarea Cristina Pucean nu a șters imaginile cu manelistul, chiar dacă el este împreună cu tânăra de 23 de ani.