De ce Selly și iubita lui, Smaranda, nu vor face nimic special de Revelion, în acest an. Este pentru prima dată când vor sta acasă

Numere de dans, momente umoristice, cei mai renumiți artiști din toate generațiile și din cele mai diverse genuri muzicale, pe toate şi mai mult de-atât le va avea Revelionul cel mai neBUN, de la Antena 1. Voia bună şi distracţia vor fi şi ele la înălţime, într-o noapte în care petrecerea este pentru toate gusturile, iar comedia va fi la ea acasă pe scena Revelionului cel mai neBUN. Ştefan Bănică şi Emilia Popescu, Romică Țociu, Cornel Palade, Adriana Trandafir, Laszlo Spielman și Flick se numără printre cei care vor întreține atmosfera prin scenete umoristice și momente de musical.