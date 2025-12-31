EXCLUSIV Montarea repartitoarelor, din nou amânată. Experții avertizează: „Se evită corectitudinea în facturare de aproape două decenii”

16:45

Paula Corlat are 20 de ani și este studentă în anul II la Facultatea de Agricultură din Iași. Alături de familia sa, lucrează o exploatație agricolă de aproximativ 1.000 de hectare în județul Iași. Crescută în fermă, tânăra spune că agricultura nu este doar un loc de muncă, ci un mod de viață.