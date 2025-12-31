Fructele care reduc inflamația și sunt bogate în vitamine și antioxidanți. De ce este recomand să le consumi iarna
Adevarul.ro, 31 decembrie 2025 22:00
Nutriționiștii avertizează că inflamația de grad scăzut crește iarna, însă consumul de fructe bogate în vitamina C, polifenoli și antioxidanți poate ajuta la reducerea inflamației și la întărirea sistemului imunitar.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
22:30
Nu lăsa cutele să-ți strice ziua! Cele mai bune fiare, stații, aparate verticale și mese de călcat în 2026 – produse cu peste 4,5 rating și linkuri directe eMAG # Adevarul.ro
Nu lăsa cutele să-ți strice ziua! Descoperă cele mai bune fiare, stații, aparate verticale și mese de călcat 2026, cu rating peste 4,5. Linkuri directe eMAG pentru cumpărături rapide și sigure.
Acum 30 minute
22:15
S-a câștigat la tragerile loto speciale de Anul Nou. Peste 9 milioane de lei acordați pentru câțiva norocoși # Adevarul.ro
Ultima zi a anului 2025 a adus premii substanțiale la Loto 5/40, Loto 6/49 și Noroc, iar câțiva norocoși au încheiat anul mai bogați.
Acum o oră
22:00
Cinci zodii vor fi puse la încercare după Revelion: tensiuni, secrete, conflicte și decizii dure # Adevarul.ro
După petrecerea de Revelion, cinci zodii intră într-o perioadă complicată, în care apar tensiuni, adevăruri ascunse ies la iveală, iar despărțirile și deciziile dificile devin inevitabil.
22:00
Fructele care reduc inflamația și sunt bogate în vitamine și antioxidanți. De ce este recomand să le consumi iarna # Adevarul.ro
Nutriționiștii avertizează că inflamația de grad scăzut crește iarna, însă consumul de fructe bogate în vitamina C, polifenoli și antioxidanți poate ajuta la reducerea inflamației și la întărirea sistemului imunitar.
21:45
Preparatul gătit de Nadia Comăneci care a cucerit internetul: „Un pic de tradiție românească. Vrei și tu?” # Adevarul.ro
Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari sportive din istorie, a devenit virală pe rețelele sociale după ce s-a filmat în timp ce gătea ardei umpluți.
Acum 2 ore
21:30
Oana Lasconi, fiica fostei preşedinte USR Elena Lasconi, s-a întors în România și și-a anunțat public afilierea la Partidul Socialist Român, formațiune care se recomandă continuatoare a Partidului Comunist Român.
21:30
EXCLUSIV Montarea repartitoarelor, din nou amânată. Experții avertizează: „Se evită corectitudinea în facturare de aproape două decenii” # Adevarul.ro
Termenul pentru montarea repartitoarelor pentru măsurarea consumului de energie termică a fost prelungit cu încă un an, până la 31 decembrie 2026, au transmis reprezentanții Ministerului Energiei la solicitarea „Adevărul”.
21:15
De la Bach la Adams, de la Yunchan Lim la Alice Sara Ott, cele mai bune albume de pian ale anului 2025.
21:15
RETROSPECTIVĂ 2025, un an paradoxal pentru cultura română: săli pline, premii câștigate, bugete tăiate # Adevarul.ro
2025 a adus o cultură efervescentă: festivaluri pline, nume internaționale, orașe-scenă și public record. Sub succes, sistemul a rămas fragil, sub presiune financiară. Anul a fost marcat și de furtul a patru obiecte din Tezaur, dintr-un muzeu din Țările de Jos.
21:15
Anul 2025 a fost unul intens pentru industria auto, marcat de lansări spectaculoase, tehnologii electrice tot mai mature și schimbări clare în preferințele șoferilor.
21:15
Avertismentul transmis de Papa, în mesajul de Anul Nou: „Planuri de cucerire a lumii cu strategii armate mascate prin discursuri ipocrite” # Adevarul.ro
Papa Leon al XIV-lea a transmis miercuri, de la Vatican, un avertisment ferm privind noile forme de dominare globală, denunțând strategiile armate camuflate în discursuri ideologice și religioase, în cadrul primei sale slujbe de final de an ca suveran pontif.
20:45
Două state îi răspund cu aceeaşi monedă lui Donald Trump şi închid graniţele pentru cetățenii SUA, după ce acesta le-a inclus pe „lista neagră” # Adevarul.ro
Două state răspund cu aceeași monedă măsurii administrației Trump și aplică restricții pentru cetățenii americani, în semn de reciprocitate, după includerea lor pe lista țărilor ai căror cetățeni nu vor mai putea obține vize în SUA începând cu 1 ianuarie.
20:45
Ce-a adus 2025 sistemului de Sănătate: reforme anunțate, investiții întârziate și scandaluri grave # Adevarul.ro
Autoritățile au vorbit constant, în 2025, despre reforme, modernizare și digitalizare în sistemul de sănătate, însă realitatea din spitale, fie ele publice sau private, a scos la iveală vulnerabilități structurale persistente.
20:45
Stațiunea care renunță la taxele de schi pentru a reduce pierderile financiare și a atrage mai mulți turiști # Adevarul.ro
Vacanțele la schi nu sunt, de regulă, prietenoase cu bugetul, însă o stațiune a găsit o modalitate inedită de a atrage turiști: schiatul gratuit în această iarnă.
Acum 4 ore
20:30
Orașul lovit de blackout de Revelion: aproape un milion de locuințe fără electricitate. Oamenii au protestat bătând în oale și tigăi # Adevarul.ro
De Revelion, aproape un milion de locuințe dintr-o metropolă au rămas fără curent electric, iar locuitorii au protestat bătând în oale și tigăi. Pana de curent a durat mai multe ore, afectând gospodării și afaceri în întreaga regiune.
20:15
„Europa a ales războiul”. Viktor Orban, atac fulgerător la adresa Bruxelles-ului: „Ungaria susține suveranitatea” # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orban a criticat dur Uniunea Europeană, acuzând-o că „a respins pacea și a ales războiul” în criza ucraineană, și a declarat că Ungaria va continua să se mențină neutră și să refuze politicile Bruxelles-ului privind migrația și normele de gen.
20:00
Mesajul premierului Bolojan de Anul Nou: „Anul viitor putem depăși greutățile și construi un viitor mai bun pentru România” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis românilor un mesaj de Anul Nou, în care a făcut un bilanț al anului 2025 și a exprimat speranța pentru 2026
20:00
O parte dintre români vor plăti rate mai mici la creditele în lei în 2026. Estimările specialiştilor # Adevarul.ro
O parte dintre români vor plăti rate mai mici la creditele în lei începând din primele luni ale anului 2026, după ce datele publicate de Banca Naţională a României arată o scădere a indicelui IRCC.
19:45
„Lux pe valuri” pentru bogații lumii: iahturile lui Jeff Bezos și Mark Zuckerberg domină Caraibele de Revelion # Adevarul.ro
Cei mai bogați oameni din lume și-au mutat petrecerile de sărbători pe apele calde ale Caraibelor. Datele MarineTraffic indică prezența unor iahturi de lux aparținând unor nume sonore.
19:45
Filmele anului 2025. Ce ne recomandă Irina-Margareta Nistor și cum arată topurile internaționale # Adevarul.ro
2025 a fost unul bogat în filme și se remarcă prin diversitate culturală. Nu doar Hollywoodul a dat cele mai apreciate pelicule în acest an, au prins teren și producțiile europene sau cele din Orientul Mijlociu.
19:45
Moment neașteptat la Casa Albă: Trump a sunat-o pe o fostă „Miss Ucraina” în timpul discuțiilor cu Zelenski, dezvăluie presa americană # Adevarul.ro
Negocierile tensionate dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, purtate la Casa Albă în luna august, au avut parte de un moment cu totul
19:30
Două noi decese cauzate de gripă. Unde se înregistrează cele mai multe îmbolnăviri şi ce arată ultimul raport INSP # Adevarul.ro
Două noi decese provocate de gripă au fost raportate în ultima săptămână, potrivit INSP, la persoane de peste 65 de ani. Deşi numărul total al infecţiilor respiratorii este în scădere, cazurile de gripă clinică continuă să crească în majoritatea judeţelor.
19:00
Mașină cuprinsă de flăcări în parcarea unui hipermarket din Pitești. Imagini virale cu intervenția șoferilor aflaţi în zonă # Adevarul.ro
Imagini virale surprinse în parcarea unui hipermarket din Piteşti, cu momentele în care mai mulţi șoferi încearcă să stingă incediul izbucnit la o maşină parcată folosind extinctoarele din propriile autoturisme.
19:00
Situație îngrijorătoare pentru Ramazan Kadîrov: liderul Ceceniei a fost transportat, zilele trecute, la un spital în Moscova, după ce a suferit o deteriorare bruscă a stării de sănătate.
18:45
Țara europeană care renunță la sistemul tradițional de pensii: fiecare contribuabil va avea propria „pușculiță” # Adevarul.ro
De la 1 ianuarie 2026, sistemul de pensii ocupaționale dintr-un stat european va intra într-o fază decisivă a reformei care transformă modul în care milioane de persoane își economisesc pentru bătrânețe.
18:45
EXCLUSIV / Scenă halucinantă la CFR Cluj. Atacantul adus să-l înlocuiască pe Louis Munteanu, pus de patron să se dezbrace # Adevarul.ro
CFR Cluj l-a vândut pe Louis Munteanu (23 de ani) și îl aduce pe Denis Andrei Crișan (18 ani), sub contract cu Mallorca.
Acum 6 ore
18:30
2026 se anunță un an al paradoxurilor: Bula AI se sparge, Tesla pierde teren, iar prețul aurului explodează # Adevarul.ro
Lumea intră în era paradoxurilor: roboți umanoizi la 20.000 de dolari, bula AI se sparge, aurul ajunge la cote record, iar războiul din Ucraina continuă, potrivit Financial Times care și-a publicat miercuri, 31 decembrie, tradiționalele previziuni pentru anul 2026.
18:30
De ce șampania este considerată una dintre cele mai „sănătoase” băuturi alcoolice. Ce spun experții? # Adevarul.ro
Pentru mulți, începutul unui nou an nu este marcat de clopote, ci de sunetul inconfundabil al dopurilor de șampanie. De la Revelion la aniversări sau evenimente importante, șampania a devenit simbolul universal al celebrării.
18:15
Președintele Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: „2026 ne oferă șansa de a reînnoi încrederea. Drumul nu va fi ușor” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis, la trecerea în noul an, un mesaj către români în care reflectă asupra anului 2025 și asupra provocărilor ce așteaptă România în 2026.
18:15
Loteria Română organizează pe 31 decembrie 2025 tragerile speciale LOTO de Anul Nou, cu două extrageri pentru fiecare joc și fonduri suplimentate pentru câștigurile principale.
18:00
Moscova difuzează, în premieră, imagini cu o dronă despre care afirmă că ar fi fost doborâtă în apropierea reşedinţei lui Putin # Adevarul.ro
Ministerul rus al Apărării a difuzat un videoclip în care arată o dronă doborâtă despre care susține că a fost utilizată de Ucraina într-un atac asupra reședinței lui Vladimir Putin.
17:45
„Războiul bate la porțile Europei”. Un important lider european avertizează: libertatea continentului și relația cu SUA sunt în pericol # Adevarul.ro
Războiul care face ravagii la porțile Europei reprezintă o amenințare directă la adresa libertății și securității continentului, a avertizat cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în discursul său de Anul Nou.
17:45
Ungaria acordă o serie de facilități fiscale în 2026, înaintea alegerilor parlamentare. Cu cât cresc pensiile și salariile și ce sprijin oferă pentru locuințe # Adevarul.ro
Noi facilități fiscale intră în vigoare în Ungaria de la 1 ianuarie, vizând un spectru larg de venituri și activități, de la cumpărarea de locuințe și acordarea de credite la impozitele plătite de familii, salarii și pensii.
17:30
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul acestuia a suscitat un val de reacții online # Adevarul.ro
Audrey Morris, o tânără în vârstă de 19 ani care a riscat deportarea în SUA din Danemarca a făcut primele declarații după ce miliardarul Elon Musk a suscitat critici în mediul online în urma comentariului acestuia cu privire la situația acesteia, considerat nepotrivit, relatează Newsweek.
17:15
Șofer filmat în timp ce intră cu mașina pe pârtia de schi din Parâng, printre copii: „Nu vă lăsați până nu vine SMURD să vă recupereze, pe voi sau pe alții” # Adevarul.ro
Șoferul unui autoturism a ignorat avertismentele autorităților și a intrat pe pârtia de schi din stațiunea Parâng, derapând necontrolat printre copii și turiști.
17:15
Revoltă printre pacienți după decizia Guvernului de a nu plăti prima zi de concediu medical: „Torturăm omul bolnav în loc să combatem frauda” # Adevarul.ro
Este revoltă printre pacienți după ce o Ordonanță de urgență adoptată în penultima zi a anului lasă, printre altele, asigurații din sistemul public de sănătate fără plata primei zile din concediul medical. Măsura este considerată „o tortură”.
17:00
Mesajul lui Zelenski după anunțul României privind contribuția de 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski şi ministrul Apărării din Ucraina au reacționat prompt după ce România a anunțat contribuția de 50 de milioane de euro la mecanismul „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL).
17:00
O primărie din vestul țării îi scutește pe fermieri de impozitul pe teren și a redus cu 50% impozitul la utilaje agricole # Adevarul.ro
Consiliul Local Nădlac a aprobat recent o hotărâre prin care fermierii din localitate beneficiază de scutire de impozit pe teren și reducere cu 50% a impozitului pe utilaje agricole.
17:00
Petardele pot ucide animalele de Revelion. Avertismentul disperat al specialiștilor și ce pot face stăpânii ca să le protejeze # Adevarul.ro
Noaptea de Revelion, marcată tradițional de zgomotele provocate de petarde și artificii, reprezintă pentru necuvântătoare un adevărat pericol.
17:00
Pene majore de curent în regiunea Moscovei după un atac cu drone atribuit Ucrainei. Infrastructura energetică și petrolieră, din nou în vizor # Adevarul.ro
Părți ale regiunii Moscovei au fost afectate de pene de curent extinse, în ultima zi a anului, după ce un incendiu izbucnit la o stație electrică a provocat întreruperi masive ale alimentării cu energie.
16:45
Ghinion teribil pentru Kylian Mbappé. După un 2025 senzațional, francezul trage pe dreapta în primele săptămâni din 2026 # Adevarul.ro
În 2025, francezul Kylian Mbappé (27 de ani) a marcat 59 de goluri pentru Real Madrid într-un an calendaristic, egalând recordul deținut de portughezul Cristiano Ronaldo (40 de ani).
16:45
Tânăra de 20 de ani care lucrează 1.000 de hectare: „Mă identific total cu agricultura și o recomand doar celor cu pasiune și dedicare” # Adevarul.ro
Paula Corlat are 20 de ani și este studentă în anul II la Facultatea de Agricultură din Iași. Alături de familia sa, lucrează o exploatație agricolă de aproximativ 1.000 de hectare în județul Iași. Crescută în fermă, tânăra spune că agricultura nu este doar un loc de muncă, ci un mod de viață.
Acum 8 ore
16:30
Coșmar în Tunelul Canalului Mânecii: mii de pasageri Eurostar blocați până la 12 ore în trenuri fără curent și toalete, înainte de Anul Nou # Adevarul.ro
Mii de pasageri Eurostar au rămas blocați ore întregi în trenuri peste noapte, după ce o pană de curent în Tunelul Canalului Mânecii a paralizat traficul feroviar între Marea Britanie și Franța.
16:30
Cei mai bogați oameni ai lumii au câștigat sume record în 2025, arată datele Bloomberg # Adevarul.ro
Cei mai bogați 500 de oameni ai lumii și-au majorat averile cu un total record de 2,2 trilioane de dolari într-un singur an, pe fondul creșterii accelerate a piețelor financiare, de la acțiuni și criptomonede până la metale prețioase.
16:30
Fostul iubit al Mădălinei Ghenea se prezintă la Australian Open la braț cu o actriță și cu un nou antrenor # Adevarul.ro
Grigor Dimitrov (34 de ani) are gânduri mari pentru 2026.
16:15
Șase români, cercetați în Italia după ce au transformat subsolul unui bloc din Milano într-un cazinou clandestin # Adevarul.ro
Șase români din Milano sunt cercetați după ce au ocupat ilegal subsolul unui bloc și l-au transformat într-un cazinou clandestin, fiind prinși în flagrant în timpul unei razii, chiar în timp ce se pregăteau să deschidă o sticlă de șampanie.
16:15
Sistemul naţional sanitar-veterinar este funcţional: 212 tone de alimente au fost retrase de la comercializare. Amenzi de 90 milioane de lei # Adevarul.ro
Sistemul naţional sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor este funcţional, credibil şi capabil să răspundă rapid atât riscurilor interne, cât şi cerinţelor internaţionale, susţine preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu.
16:15
Termeni având legătură cu Inteligenţa Artificială - precum „slop”, „Kl-Ara” şi „hallucineren” - sau cu reţelele sociale - precum „parasocial” şi „rage bait” - sunt cuvintele anului 2025 în engleză, germană, respectiv olandeză, în timp ce în spaniolă cuvântul ales este „arancel” (tarif).
16:00
„Alin, dragul nostru prieten, s-a dus la îngeri.” Elena Lasconi, îndurerată după moartea viceprimarului Alin Vlădău. Avea doar 50 de ani # Adevarul.ro
Moartea viceprimarului municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a îndoliat întreaga comunitate locală. Anunțul tragic a fost făcut public printr-un mesaj emoționant transmis de primarul orașului.
15:45
După 60 de ani, potrivit zodiacului chinezesc, se intră din nou sub influența Calului de Foc, un simbol al schimbărilor rapide, al curajului și al deciziilor radicale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.