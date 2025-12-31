Premierul Ilie Bolojan mulțumește românilor pentru răbdare și sacrificii și zice că privește cu încredere la 2026

18:40

Un accident soldat cu cel puţin patru răniţi a avut loc marți la telecabina Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola, în regiunea Piemont din Italia. Sistemul a rămas blocat, iar aproape 100 de persoane au fost evacuate cu elicopterul de la 2.800 de metri altitudine. Accidentul s-a produs la o altitudine de aproximativ 2.800 de metri, posibil din …