De la clădiri „vii” la roboți de uz casnic care efectuează sarcini multiple, iată cum știința reimaginează anul 2026
SportMedia, 1 ianuarie 2026 00:50
Pe măsură ce știința continuă să depășească limitele, anii următori ne-ar putea surprinde cu orașe cu capacitatea de autoreparare, roboți care îngrijesc și mecanisme de apărare mai inteligente împotriva pandemiilor viitoare. Iată cinci perspective ale câtorva dintre cercetătorii de seamă din Europa. Bio-arhitectura – o întoarcere la natură Imaginați-vă un oraș în care clădirile sunt …
Acum o oră
00:50
De la clădiri „vii” la roboți de uz casnic care efectuează sarcini multiple, iată cum știința reimaginează anul 2026 # SportMedia
Pe măsură ce știința continuă să depășească limitele, anii următori ne-ar putea surprinde cu orașe cu capacitatea de autoreparare, roboți care îngrijesc și mecanisme de apărare mai inteligente împotriva pandemiilor viitoare. Iată cinci perspective ale câtorva dintre cercetătorii de seamă din Europa. Bio-arhitectura – o întoarcere la natură Imaginați-vă un oraș în care clădirile sunt …
00:50
2026 vine cu impozite locale mai mari: crește taxa pe clădiri și terenuri, apare impozit de 40 de lei pentru mașinile electrice # SportMedia
Începând cu 1 ianuarie 2026, impozitele locale vor crește în toată țara, iar pentru prima dată va fi introdus un impozit fix de 40 de lei pentru mașinile electrice, potrivit modificărilor din Codul Fiscal analizate PwC. Impozite mai mari pentru autoturisme Pentru mijloacele de transport înmatriculate, impozitul anual va crește între 5% și până la …
00:50
La trecerea în 2026, vă mulțumim pentru 2025, un an plin de provocări, de incertitudini și griji, pe care am reușit, împreună, să îl ducem la bun sfârșit. Iar pentru noul an, vă dorim ceea ce ne dorim și nouă: sănătate, curaj și autenticitate! Sănătate că e mai bună decât toate, curaj să ne alegem …
Acum 4 ore
22:50
Premierul Ilie Bolojan mulțumește românilor pentru răbdare și sacrificii și zice că privește cu încredere la 2026 # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri seară un mesaj de Anul Nou în care a afirmat că anul care se încheie a fost unul dificil pentru România, marcat de necesitatea de a face ordine în finanțele publice și de a corecta numeroase neajunsuri acumulate. „Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să …
Acum 6 ore
20:50
Friedrich Merz și-a început primul discurs televizat de Anul Nou adresat națiunii evocând data de 23 februarie și alegerile anticipate care l-au adus pe liderul creștin-democrat în funcția de cancelar al Germaniei. „Voi, cetățenii, ați decis în acea zi viitorul politic al țării noastre. A fost format un nou guvern federal care și-a propus să …
20:50
Horoscop pentru luna ianuarie 2026.
20:50
Horoscop pentru anul 2026.
20:50
Horoscop zilnic pentru 1 ianuarie 2026.
20:50
Lovitură ca în filme în Germania: hoții au găurit un seif bancar și au fugit cu milioane de euro # SportMedia
Hoți necunoscuți au profitat de perioada liniștită a sărbătorilor de Crăciun pentru a sparge seiful unei bănci din vestul Germaniei, de unde au furat bani și bunuri în valoare de cel puțin 10 milioane de euro. Anunțul a fost făcut de autoritățile germane, relatează Reuters, citată de CNN. Potrivit poliției, infractorii au forat un perete …
Acum 8 ore
18:50
FCSB, ofertă de transfer acceptată: Jucătorul ezită să dea răspunsul final, după ce cluburile au bătut palma # SportMedia
Dorit de FCSB, Kevin Ciubotaru (21 de ani) ezită să dea un răspuns final în privința transferului, deși campioana României a bătut palma cu Hermannstadt. Unul dintre fotbaliștii de pe lista de transferuri a FCSB ezită să dea un răspunsul final, dacă acceptă sau nu oferta de a îmbrăca tricoul „roș-albastru". Deși FCSB și Hermannstadt …
18:50
Fostul mare fotbalist Roberto Carlos a fost spitalizat în Brazilia din cauza unei probleme cardiace, informează AS, citat de L'Equipe. În timp ce se afla în vacanță în țara sa natală, fostul mare internațional brazilian Roberto Carlos, în vârstă de 52 de ani, s-a prezentat la un spital din Sao Paulo pentru un control medical …
18:50
Nicușor Dan, la final de an: În 2026 este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj de Anul Nou în care a spus că 2026 trebuie să fie anul în care statul român devine mai eficient, mai corect și mai apropiat de cetățeni, după un 2025 marcat de încercări economice și incertitudini, dar și de maturitate civică. Șeful statului a arătat că anul …
18:50
Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, în discursul său de Anul Nou, că Rusia crede în „victoria" sa în Ucraina, la aproape patru ani de la declanșarea ofensivei împotriva țării vecine, într-un moment în care perspectivele unei soluții diplomatice rămân incerte. În tradiționala alocuțiune televizată difuzată înainte de miezul nopții, Putin s-a adresat în …
Acum 12 ore
16:50
Un camion încărcat cu lemne s-a prăbușit, în noaptea de marți spre miercuri, într-o râpă de aproximativ 170 de metri, pe Valea Arpașu Mare, în județul Sibiu. Doi bărbați au murit în urma accidentului, potrivit informațiilor transmise de autorități. Pompierii sibieni au intervenit cu două echipaje SMURD, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare …
16:50
Maia Sandu, desemnată Liderul mondial al anului de The Telegraph: „liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă” # SportMedia
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată Liderul mondial al anului de cotidianul britanic The Telegraph, care o descrie drept „liderul pe care Vladimir Putin nu a reușit să-l învingă". Distincția este însoțită de un amplu interviu și portret publicat de ziarul londonez, care plasează Moldova „în prima linie a apărării democrației europene". The …
16:50
Ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal, a transmis un mesaj public de mulțumire României, după ce Bucureștiul a anunțat aderarea la mecanismul „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei" (PURL), inițiativă propusă de Statele Unite, cu o contribuție de 50 de milioane de euro. „România se alătură PURL și contribuie cu 50 de milioane de …
16:50
Facturile Hidroelectrica vor întârzia în ianuarie 2026. Unele plăți nu vor fi scăzute imediat din soldurile clienților # SportMedia
Hidroelectrica a anunțat că, în perioada 1–20 ianuarie 2026, va avea loc o întrerupere temporară a unor operațiuni legate de facturare și evidența plăților, ca urmare a implementării unui nou sistem informatic și a migrării bazelor de date. Compania precizează că proiectul face parte dintr-un demers amplu de digitalizare și modernizare a serviciilor, menit să …
14:50
Dincolo de crize, conflicte și temeri globale, anul pe care ne pregătim să-l încheiem ne-a adus și motive de optimism. De la victorii pentru mediu și sănătate publică, până la descoperiri științifice și gesturi impresionante de solidaritate, iată câteva dintre veștile bune care au marcat anul 2025. În Sena s-a putut înota din nou după …
14:50
Rusia oferă detalii despre presupusul atac ucrainean cu drone asupra reședinței lui Putin # SportMedia
Ministerul Apărării rus a prezentat miercuri noi detalii despre presupusul atac ucrainean cu drone care ar fi vizat reședința președintelui Vladimir Putin din localitatea Valdai, în regiunea Novgorod, în noaptea de 28 spre 29 decembrie. Potrivit autorităților de la Moscova, atacul ar fi fost lansat cu 91 de drone cu rază lungă de acțiune, care …
14:50
Real Madrid este la finalul acestui an cea mai valoroasă echipă de fotbal din lume, potrivit datelor centralizate de portalul Transfermarkt, care confirmă astfel faptul că "Los Blancos" se află în vârful coeficientului valoric cumulat al jucătorilor, scrie Yahoo! Sports. Valoarea echipei Real Madrid este de 1,38 miliarde de euro la acest final de an, …
14:50
Xi Jinping și Vladimir Putin își reafirmă parteneriatul strategic în mesajele de Anul Nou # SportMedia
Președinții Xi Jinping și Vladimir Putin și-au transmis miercuri mesaje de felicitare cu ocazia Anului Nou, reafirmând intenția de a menține un contact strâns și de a consolida relațiile bilaterale dintre China și Rusia. În mesajul său, difuzat de Xinhua, agenția oficială chineză, Xi Jinping a declarat că „parteneriatul strategic cuprinzător China–Rusia pentru o nouă …
14:50
Transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) este confirmat oficial. După mai multe oferte importante, Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj în SUA, la DC United. Americanii vor plăti șapte milioane de dolari pentru semnătura lui Munteanu, iar CFR Cluj și-a păstrat și procente dintr-un eventual transfer mai departe. „Sunt fericită pentru acest transfer. …
14:50
Sezonul de schi se deschide vineri în Poiana Brașov. Ce pârtii și instalații vor fi funcționale # SportMedia
Sezonul de schi din Poiana Brașov va începe vineri, 2 ianuarie, a anunțat miercuri Primăria Brașov. În prima etapă, vor fi deschise pârtiile din partea superioară a Masivului Postăvaru, destinate schiorilor și snowboarderilor. Potrivit autorităților locale, se va putea schia în zona superioară a pârtiilor Lupului și Drumul Roșu, cu ieșire spre stația telescaunului Ruia …
14:50
Membru CSM, mesaj pe final de an: Justiția, „printre cele mai atacate instituții ale statului” # SportMedia
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), afirmă că anul 2025 se încheie cu Justiția „printre cele mai atacate instituții ale statului", într-un climat dominat de scandaluri, campanii agresive și „lozinci", potrivit unei declarații publice de final de an. Mesajul vine pe fondul unei dezbateri intense din spațiul public, în ultimele săptămâni, …
12:50
Suma transferului lui Louis Munteanu în SUA, făcută publică: CFR Cluj dă o lovitură financiară # SportMedia
Louis Munteanu (23 de ani) este la un pas de plecarea de la CFR Cluj, a confirmat Nelu Varga, patronul echipei. După ce a avut mai multe oferte importante, Munteanu va pleca în SUA, la DC United, club care este aproape să bată palma cu toate părțile implicate. Americanii vor plăti 7 milioane de dolari …
12:50
Un accident de muncă grav a avut loc miercuri dimineața în Dana 5 a Portul Constanța, soldat cu decesul a doi bărbați și rănirea altor două persoane. Potrivit ISU Constanța, în incident au fost implicați patru muncitori. Două dintre victime, bărbați în vârstă de 56 și 62 de ani, nu au răspuns manevrelor de resuscitare …
12:50
FCSB vine cu un anunț important în privința lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul echipei. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB s-a declarat gata să îl vândă pe Târnovanu în cazul unei oferte bune. Becali a renunțat la ideea ca o echipă să-i achite clauza de reziliere și este gata să negocieze …
Acum 24 ore
10:50
FCSB și-a găsit atacantul pe care a anunțat că-l caută în această perioadă de transferuri. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că este gata să-i acorde o nouă șansă lui Denis Alibec (34 de ani). Revenit la FCSB în vară, Alibec a avut mai multe accidentări care l-au împiedicat să joace …
10:50
Israelul interzice activitatea a zeci de ONG-uri în Gaza. 10 state avertizează: criza umanitară devine catastrofală # SportMedia
Israelul a anunțat că va opri, în termen de 36 de ore, activitatea a zeci de organizații umanitare care operează în Fâșia Gaza, motivând că acestea nu au respectat noile cerințe stricte impuse de autoritățile israeliene privind furnizarea de date despre personalul palestinian și internațional desfășurat în teritoriu. Potrivit The Guardian, pe lista organizațiilor vizate …
10:50
Selecționatele de fotbal ale Senegalului, RD Congo și Beninului s-au calificat, marți seara, din Grupa D, în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025, competiție găzduită de Maroc. Senegalul a învins Beninul la scor de forfait, 3-0, la Tanger, prin golurile marcate de fundașul Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), în min. 38, de atacantul …
10:50
Un fotbalist italian este recunoscător României, țară unde a primit a doua șansă în carieră. Juri Cisotti (32 de ani), campion cu FCSB și unul dintre fotbaliștii importanți ai „roș-albaștrilor", a vorbit la superlativ despre România și despre șansa pe care a primit-o în fotbal, după ce a semnat pentru prima dată cu Oțelul Galați …
10:50
Guvernul Bolojan a decis, în ședința din 30 decembrie, modificarea modului de plată a concediilor medicale, prin reducerea cu o zi a indemnizației suportate din bugetul public. Măsura va intra în vigoare de la 1 februarie 2
10:50
Rusia anunță că a pus în modul de luptă rachetele nucleare din Belarus, după acuzațiile că Ucraina ar fi atacat reședința lui Putin # SportMedia
Rusia a anunțat că a desfășurat în Belarus noul său sistem de rachete Oreșnik, cu capacitate nucleară, plasându-l în stare de „serviciu de luptă”. Anunțul vine într-un moment de tensiune ridicată, la doar o zi după ce Kremlinul a acuzat Ucraina, fără a prezenta dovezi, că ar fi încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin … The post Rusia anunță că a pus în modul de luptă rachetele nucleare din Belarus, după acuzațiile că Ucraina ar fi atacat reședința lui Putin appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Pentru prima dată în istorie, astronomii cred că au descoperit o „superkilonovă” (Video) # SportMedia
O echipă de cercetare condusă de Caltech (Institutul de Tehnologie din California, SUA) ar fi descoperit prima superkilonovă, un fenomen cosmic în care o stea explodează violent de două ori, în moduri diferite. Analiza exploziilor arată că ar putea fi prima supernovă cunoscută care este urmată imediat de o kilonovă. Colaborarea LIGO-Virgo-KAGRA a detectat unde gravitaționale, … The post Pentru prima dată în istorie, astronomii cred că au descoperit o „superkilonovă” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Un virolog american a vrut să schimbe modul în care lumea percepe vaccinul, în general, și se pare că a reușit. A creat vaccinul pentru care nu te duci la cabinetul medical, ci se administrează prin bere. Chris Buck, virolog la National Cancer Institute (NCI) din Maryland, unde a descoperit patru dintre cele 13 poliomavirusuri … The post Se poate și așa: Vaccinul administrat prin bere! appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Horoscop zilnic pentru 31 decembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 31 decembrie appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Dorit în China, Florin Tănase și-a dat acordul și semnează: Oferta pe care o acceptă, la final de contract cu FCSB # SportMedia
Florin Tănase (31 de ani) și-a dat acordul să semneze un nou contract cu FCSB. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că are deja un acord pentru prelungirea contractului cu Tănase. Decarul FCSB a primit o ofertă concretă de transfer în China, unde ar urma să primească un salariu de 1,3 … The post Dorit în China, Florin Tănase și-a dat acordul și semnează: Oferta pe care o acceptă, la final de contract cu FCSB appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de vânt, valabilă miercuri, 31 decembrie, între orele 08:00 și 20:00, pentru mai multe regiuni din țară. Potrivit meteorologilor, în nordul și nord-estul Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, vântul va sufla cu viteze de 50–70 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită. … The post Avertizare meteo: Cod galben de vânt în mai multe regiuni (Harta) appeared first on spotmedia.ro.
08:50
CFR Cluj anunță că este foarte aproape de a-l vinde pe Louis Munteanu (23 de ani), atacantul echipei. Prin vocea lui Nelu Varga, patronul echipei, CFR Cluj a anunțat că Louis Munteanu este aproape de despărțirea de formația din Gruia. Munteanu se îndreaptă spre SUA, unde este dorit de DC United, care l-a convins să … The post CFR Cluj confirmă: Louis Munteanu, transfer iminent appeared first on spotmedia.ro.
08:50
La finalul unui an dificil, cu multe tulburări politice, volatilitate macroeconomică și majorări de taxe, întrebarea cea mai arzătoare pentru liderii din mediul de afaceri este cât va dura corecția economică și dacă se va relansa creșterea. Un prim indicator al realismului economic și al planurilor de relansare va fi chiar schița bugetului public, așteptată … The post La ce ar trebui să ne așteptăm în 2026: Taxele nu mai cresc, dar economia va crește? appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Armata Populară de Eliberare a Chinei a început, luni, 29 decembrie 2025, pe neașteptate, o amplă aplicație militară în jurul insulei Taiwan. Potrivit armatei chineze, la exercițiu participă forțe terestre, navale, aeriene și unități de rachete. În prima zi au fost simulate o blocadă a porturilor taiwaneze, precum și bombardarea unor ”ținte maritime la nord … The post Stare de alertă maximă în Taiwan după manevrele chineze appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
00:40
Zelenski: Putin e dușmanul meu, dar va fi de folos să vorbesc cu el. În 2026 vom opri acest război # SportMedia
Războiul s-ar putea încheia anul viitor, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a admis că, deși Putin îi este dușman, ar fi util să vorbească cu el. Președintele Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Fox News că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea încheia în 2026, deoarece dimensiunea armatei ruse a încetat … The post Zelenski: Putin e dușmanul meu, dar va fi de folos să vorbesc cu el. În 2026 vom opri acest război appeared first on spotmedia.ro.
00:40
Tatiana Schlossberg, nepoata celui de-al 35-lea președinte american, John F. Kennedy, a murit marți, la doar 35 de ani. Ea dezvăluise într-un eseu publicat în noiembrie că a fost diagnosticată cu „o formă rară de leucemie”, informează Reuters. Decesul ei a fost anunțat de familia sa printr-o postare pe rețelele de socializare, din partea Bibliotecii … The post O nepoată a lui JFK a murit de cancer la 35 de ani appeared first on spotmedia.ro.
00:40
România plătește 50 de milioane de euro pentru armament american care va fi trimis în Ucraina # SportMedia
România se alătură cu o contribuție de 50 de milioane de euro la „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), un program propus de Statele Unite la cererea președintelui Donald Trump, care a insistat ca țările NATO să plătească pentru armamentul american oferit Kievului. Decizia a fost adoptată prin Hotărâre de Guvern, iar alocarea … The post România plătește 50 de milioane de euro pentru armament american care va fi trimis în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
00:40
În 2025, România a bifat şocuri şi evenimente istorice în stilul propriu carpatin. Un preşedinte a murit, altul a demisionat şi al treilea a fost interzis. Iar 2025 a fost anul Bolojan, nu Nicuşor Dan. Să începem cu ianuarie. primul moment istoric – am intrat în Schengen. În sfârșit, după un deceniu de promisiuni şi … The post 2025. România pe sprânceană. Matematica haosului appeared first on spotmedia.ro.
30 decembrie 2025
22:40
Premierul Bolojan: România încheie anul cu un deficit bugetar mai mic de 8,4%. Dacă cheltuielile vor fi ținute sub control, nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe sau impozite # SportMedia
România va încheia anul cu un deficit bugetar mai mic de 8,4%, a anunțat marți seara premierul Ilie Bolojan, subliniind că Guvernul a achitat toate datoriile către constructori, astfel încât România va intra în 2026 fără datorii și cu fondurile europene asigurate pentru investiții. Dacă vom fi prudenți cu cheltuielile, nu vor mai fi majorate … The post Premierul Bolojan: România încheie anul cu un deficit bugetar mai mic de 8,4%. Dacă cheltuielile vor fi ținute sub control, nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe sau impozite appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Ce a decis Guvernul în ultima ședință din 2025: O zi de concediu medical fără plată, măsuri temporare în Justiție, dispar funcții de șefi în Ministerul Agriculturii # SportMedia
În ultima ședință din acest an, Guvernul a adoptat mai multe măsuri, vizând, printre altele, instituirea unui mecanism de control al concediilor medicale, adoptarea unor măsuri temporare în domeniul Justiției și reorganizarea Ministerului Agriculturii. Guvernul a adoptat, în ședința de marți seara, o ordonanță de urgență care prevede că de la 1 februarie 2026 angajatorul … The post Ce a decis Guvernul în ultima ședință din 2025: O zi de concediu medical fără plată, măsuri temporare în Justiție, dispar funcții de șefi în Ministerul Agriculturii appeared first on spotmedia.ro.
20:40
Putin și-a făcut în Crimeea un palat nou cu centru medical, sală de operații și aparatură cu raze X (Foto & Video) # SportMedia
Vladimir Putin are un nou palat, în peninsula Crimeea, anexată de Rusia, dezvăluie Fondul de Luptă împotriva Corupției (FBK), creat de opozantul rus decedat Aleksei Navalnîi. Potrivit susținătorilor lui Navalnîi, acest palat, evaluat la 127,6 milioane de dolari, se află la capul Aia, în sudul peninsulei Crimeea, și a fost ridicat pe un teren care … The post Putin și-a făcut în Crimeea un palat nou cu centru medical, sală de operații și aparatură cu raze X (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
20:40
Trafic de coșmar pe Valea Oltului: Coloane de kilometri din cauza unor TIR-uri blocate pe șosea (Video) # SportMedia
Circulația pe DN 7 – Valea Oltului se desfășoară cu dificultate, marți seara, din cauza ninsorilor abundente, precum și a unor blocaje cauzate de mai multe autocamioane care au rămas pe partea carosabilă din cauza unor defecțiuni. Cel puțin două TIR-uri care circulau pe Valea Oltului au rămas blocate pe șosea din cauza unor defecțiuni … The post Trafic de coșmar pe Valea Oltului: Coloane de kilometri din cauza unor TIR-uri blocate pe șosea (Video) appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Un român a fost arestat după ce a atacat cu un ciocan doi pasageri la metroul din Paris # SportMedia
Un bărbat de 26 de ani, născut în România, a fost arestat, luni, după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului parizian. Incidentul a avut loc la câteva zile după ce trei femei au fost rănite uşor cu un cuţit într-un tren de pe aceeaşi linie de metrou. Luni, în jurul orei locale 13:00, … The post Un român a fost arestat după ce a atacat cu un ciocan doi pasageri la metroul din Paris appeared first on spotmedia.ro.
