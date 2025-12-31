Jared Isaacman, miliardarul care preia NASA într-o cursă cosmică decisivă

20:50

Anul acesta hotelierii din stațiunile montane se plâng că au rămas cu camera goale. Ei încearcă acum să mai câștige clienți pe ultima sută de metri cu reduceri de 30%. De exemplu, în Poiana Brașov, pentru trei nopți, inclusiv Revelionul, există oferte de la 2.000 de lei pentru un cuplu, cu mic dejun inclus. În […]