Trump anunţă retragerea Gărzii Naţionale din Chicago, Los Angeles şi Portland
News.ro, 1 ianuarie 2026 01:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat miercuri, după o serie de înfrângeri în justiţie, că administraţia sa retrage Garda Naţională din Chicago, Los Angeles şi Portland, dar a adăugat într-o postare pe reţelele sociale că forţele federale „se vor întoarce”, dacă rata criminalităţii va creşte, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum o oră
02:00
Paza de Coastă americană caută supravieţuitori după un nou atac asupra unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri # News.ro
Paza de Coastă a Statelor Unite caută supravieţuitori ai unui atac militar american în Oceanul Pacific împotriva unui convoi de nave suspectate de trafic de droguri, au declarat miercuri oficiali americani, relatează Reuters.
01:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat miercuri, după o serie de înfrângeri în justiţie, că administraţia sa retrage Garda Naţională din Chicago, Los Angeles şi Portland, dar a adăugat într-o postare pe reţelele sociale că forţele federale „se vor întoarce”, dacă rata criminalităţii va creşte, relatează Reuters.
Acum 4 ore
00:00
Ciprian Ciucu, mesaj de Anul Nou pentru bucureşteni: Vreau să vă mulţumesc pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o, pentru simţul dumneavoastră civic şi pentru răbdarea pe care o mai aveţi # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a mulţumit bucureştenilor, în mesajul de Anul Nou, pentru încrederea acordată, ”pentru simţul dumneavoastră civic şi pentru răbdarea pe care o mai aveţi”. ”Voi munci în anul care urmează pentru dumneavoastră astfel încât oraşul nostru să fie bine administrat, cu responsabilitate pentru banul public şi cu servicii publice de calitate”, a transmis el.
00:00
CNN: Trump a apărut din nou cu vânătăi, de data aceasta pe mâna stângă, relansând întrebările despre starea sa de sănătate # News.ro
Noile vânătăi de pe mâna stângă a lui Donald Trump reînvie întrebările despre starea sa de sănătate, la aproape un an după ce a devenit cel mai în vârstă preşedinte care a depus jurământul, relatează CNN.
31 decembrie 2025
23:30
Cupa Africii: Victorii pentru Camerun şi Coasta de Fildeş / Tabloul complet al optimilor de finală # News.ro
Naţionala Camerunului a învins echipa Mozambicului, scor 2-1, în ultima etapă a F de la Cupa Africii pe Naţiuni.
23:00
Giurgiu: Două persoane, intoxicate cu fum după ce locuinţa lor a fost cuprinsă de un incendiu # News.ro
Două persoane au fost intoxicate cu fum, miercuri seară, după ce locuinţa lor din municipiul Giurgiu a fost cuprinsă de un incendiu. Victimele, în vârstă de aproximativ 60 de ani, au fost transportate la spital.
22:40
Forumul familiilor ostaticilor, principala asociaţie israeliană care reuneşte rudele ostaticilor reţinuţi în Gaza, a anunţat miercuri că îşi închide definitiv porţile, în condiţiile în care în teritoriul palestinian mai rămân rămăşiţele unui singur captiv, relatează AFP.
Acum 6 ore
22:20
Inaki Williams (Athletic Bilbao) critică decizia de a se juca Supercupa Spaniei în Arabia Saudită: Este o porcărie # News.ro
Pentru al cincilea sezon consecutiv, Supercupa Spaniei se va juca în Arabia Saudită la începutul lunii ianuarie, cu FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid şi Athletic Bilbao. O decizie ridicolă, potrivit atacantului basc Inaki Williams, furios că trebuie să călătorească atât de departe pentru o competiţie naţională, cu câteva zile înainte de a deveni tată.
22:00
Manifestaţii în Iran: O clădire oficială a fost luată cu asalt, autorităţile răspund cu „fermitate” # News.ro
O clădire guvernamentală a fost atacată miercuri în sudul Iranului, după trei zile de manifestaţii împotriva costului ridicat al vieţii în mai multe oraşe din ţară, iar autorităţile au avertizat asupra riscului de instrumentalizare a acestei mobilizări în scopul „destabilizării” ţării şi au promis „fermitate”, relatează AFP.
21:40
Maşină de teren, pe o pârtie din staţiunea Parâng/ Şoferul ar fi încercat să ajungă unde era cazat, dar nu ştia drumul - VIDEO # News.ro
Autorităţile din judeţul Hunedoara au făcut demersuri pentru identificarea unui şofer care, miercuri, a intrat cu un autovehicul de teren pe pârtie, în staţiunea Parâng, judeţul Hunedoara. Când jandarmii au ajuns acolo, după ce au aflat despre incident, autoturismul fusese scos din zona turistică, era parcat, iar şoferul nu se afla în zonă. Surse locale spun că şoferul care a ajuns în zona unde se aflau turiştii a explicat că are cazare în apropiere şi nu a ştiut care este drumul.
21:30
„Ştiam deja că va pleca”: Un fost jucător al FC Barcelona dezvăluie culisele celebrului tweet „Se queda” dintre Neymar şi Pique # News.ro
Denis Suárez, fost jucător al FC Barcelona, a dezvăluit culisele celebrului tweet „Se queda” („Rămâne”) postat de Gerard Piqué despre Neymar, în contextul în care se zvonea că atacantul va pleca la PSG.
21:10
Xi Jinping promite reunificarea Chinei şi Taiwanului în discursul de Revelion: „Este de neoprit, este o tendinţă a vremurilor”, asigură el la o zi după încheierea unor exerciţii militare intense # News.ro
Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a promis reunificarea Chinei şi Taiwanului în discursul său anual de Revelion, ţinut la Beijing. Vorbind la o zi după încheierea unor intense exerciţii militare chineze în jurul Taiwanului, Xi a declarat că „reunificarea patriei, o tendinţă a vremurilor, este de neoprit”, relatează The Guardian.
20:50
Alba: Sute de gospodării, fără energie electrică, cu câteva ore înaintea noului an, din cauza unor pene de curent # News.ro
Sute de locuitori din judeţul Alba, din zona oraşului Aiud, au rămas fără alimentare cu energie electrică, în ultima zi a anului. Echipe de intervenţie se află pe teren, miercuri seară, o parte dintre avarii fiind deja remediate la ora transmiterii acestei ştiri.
Acum 8 ore
20:30
CAN: Algeria a învins Guineea Ecuatorială, scor 3-1 / Burkina Faso a trecut de Sudan, scor 2-0 # News.ro
Într-un meci fără miză şi cu o echipă secundă, Algeria a învins Guineea Ecuatorială (3-1), miercuri, în ultima etapă a grupei E la Cupa Africii pe Naţiuni.
20:20
Două persoane au fost rănite, miercuri seară, după ce s-au răsturnat cu un ATV în zona montană din judeţul Alba. Cei doi răniţi au fost preluaţi de o ambulanţă, după ce au primit primul ajutor din partea salvamontiştilor.
20:10
Finlanda a confiscat o navă venită din Rusia după un presupus sabotaj asupra cablurilor din Marea Baltică # News.ro
Poliţia finlandeză a confiscat miercuri o navă ce naviga din Rusia, suspectată de sabotarea unui cablu submarin de telecomunicaţii care leagă Helsinki de Estonia şi care traversează Golful Finlandei, o zonă afectată de o serie de incidente similare în ultimii ani, relatează Reuters.
19:50
Ilie Bolojan: Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanţe şi să îndreptăm multe neajunsuri. Vă mulţumesc tuturor pentru efortul depus să vă susţineţi familiile, pentru răbdare şi pentru sacrificiile făcute # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-un mesaj transmis românilor cu ocazia Anului Nou, că anul care se încheie a fost unul dificil, unul în care a fost necesar să se facă ordine în finanţe şi să fie îndreptate multe neajunsuri. ”Vă mulţumesc tuturor pentru efortul depus să vă susţineţi familiile, pentru răbdare şi pentru sacrificiile făcute”, a adăugat Bolojan.
19:50
Bursele europene au închis mixt în ultima şedinţă de tranzacţionare din 2025; acţiunile din apărare au crescut # News.ro
Pieţele bursiere europene au încheiat mixt ultima zi de tranzacţionare a anului 2025, într-o sesiune scurtată de sărbători. Indicele paneuropean STOXX 600 a închis miercuri în scădere cu 0,1%, majoritatea sectoarelor fiind pe roşu, relatează CNBC.
19:40
Pe măsură ce miercuri se transforma în joi, oamenii din emisfera estică şi-au luat rămas bun de la un 2025 uneori dificil şi şi-au exprimat speranţele că noul an va fi mai bun, relatează Reuters.
19:20
Formula 1: Max Verstappen, desemnat cel mai bun pilot al sezonului de câtre coechipierii săi # News.ro
Piloţii sezonului 2025 l-au ales pe Max Verstappen (Red Bull) drept cel mai bun dintre ei, înaintea campionului mondial Lando Norris (McLaren).
19:00
Maia Sandu a acordat cetăţenia Republicii Moldova pentru opt persoane născute în Federaţia Rusă # News.ro
Preşedinta Maia Sandu a semnat miercuri un decret prin care opt persoane născute în Federaţia Rusă primesc cetăţenia Republicii Moldova în baza prevederilor legale şi constituţionale ce permit redobândirea cetăţeniei la cerere.
18:50
Nicuşor Dan, mesaj de Anul Nou pentru toţi românii, „oriunde s-ar afla”: Privind spre 2026, este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-un mesaj de Anul Nou pentru toţi românii, „oriunde s-ar afla”, că, privind spre 2026, este esenţial ca statul român să devină „mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni”. În opinia şefului statului, reforma, responsabilitatea şi competenţa „nu pot rămâne simple declaraţii de intenţie, ci obligaţii ale statului faţă de fiecare român”. „România are un potenţial uriaş. Valorificarea lui presupune o viziune comună, o economie modernă şi competitivă, o administraţie eficientă, un sistem educaţional adaptat viitorului, un stat de drept solid, care investeşte în securitatea sa şi în care marea corupţie nu îşi mai găseşte locul. În esenţă, o ţară care îşi respectă cetăţenii”, mai spune preşedintele în mesaj.
18:40
ANSVSA a dat în 2025 amenzi de aproape 90 de milioane de lei / Au fost emise peste 850 de ordonanţe de suspendare şi interzicere a activităţii, iar 212 tone de produse alimentare, retrase de la vânzare # News.ro
Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au dat, în 2025, amenzi de aproape 90 de milioane de lei. De asemenea, ei au emis şi peste 850 de ordonanţe de suspedare şi interzicere a activităţii, temporare sau definitive, fiind retrase de la vânzare peste 212 tone de produse alimentare diverse, printre care carne, peşte, lactate, legume, fructe.
Acum 12 ore
18:30
Doi jucători din Guineea Ecuatorială au fost suspendaţi pentru că au insultat un arbitru în timpul Cupei Africii Naţiunilor, iar căpitanul Burkinei Faso, Bertrand Traoré, a fost amendat pentru declaraţiile făcute după un meci, au anunţat, miercuri, federaţiile de fotbal din aceste ţări.
18:20
Peste 2.500 de articole pirotehnice interzise, găsite de jandarmii din Bucureşti, în ultimele două zile # News.ro
Peste 2.500 de articole pirotehnice interzise au fost găsite, în ultimele două zile, de jandarmii din Bucureşti, inclusiv într-o geantă pentru transportul de alimente folosită, de obicei, de livratori.
18:20
Mesajul Nadiei de Anul Nou: Abia aştept să sărbătorim multe lucruri istorice în 2026 - VIDEO # News.ro
Nadia Comâneci a transmis un mesaj de Anul Nou, în care spune că abia aşteaptă anul 2026, pentru a sărbători evenimente istorice.
18:00
FC Voluntari a anunţat transferul sub formă de împrumut până în vară al jucătorului Cătălin Ioan Tolea.
17:40
„De la noroc la coşmar”. Un sat din Spania care a câştigat 34 de milioane de euro la loterie nu poate încasa o parte din sumă, localnicii sunt furioşi # News.ro
Un sat din nordul Spaniei, care a câştigat aproape 34 de milioane de euro la loteria de Crăciun, nu va putea încasa întreaga sumă. Cauza este o eroare de înregistrare a biletelor, care privează unii locuitori de câteva milioane de euro, relatează Le Figaro.
17:20
Mijlocaşul echipei Manchester City, Rodri, este apt să revină pe teren după o accidentare la muşchii ischiogambieri, a declarat antrenorul Pep Guardiola.
17:10
Bogdan Ivan: România ori rămâne o ţară care reacţionează la deciziile altora, ori devine o ţară care le influenţează. Eu cred că România poate mai mult. Şi îmi asum să lucrez pentru asta. 2026 nu va fi un an comod # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că România nu duce lipsă de energie, ci a dus lipsă de „direcţie politică”. „Intrăm într-o perioadă în care România va fi obligată să aleagă: ori rămâne o ţară care reacţionează la deciziile altora, ori devine o ţară care le influenţează.Eu cred că România poate mai mult. Şi îmi asum să lucrez pentru asta”, afirmă Ivan, adăugând că 2026 nu va fi un an „comod”, ci unul de „repoziţionare naţională”, în care este nevoie de „o nouă generaţie de leadership politic”.
17:10
Liderul rus Vladimir Putin a afirmat miercuri, în discursul său de Anul Nou, că Rusia crede în „victoria” sa în Ucraina, la aproape patru ani de la începutul ofensivei sale şi într-un moment în care Moscova acuză Kievul că a lansat un atac împotriva reşedinţei liderului rus, ceea ce generează temeri că negocierile pentru găsirea unei soluţii diplomatice vor fi blocate, relatează AFP.
16:30
Incendiu la un restaurant din Oradea/ Sistemul de ventilaţie din exteriorul localului a luat foc/ În urma evenimentului nu sunt victime # News.ro
Un incendiu a izbucnit, miercuri după-amiază, la un restaurant din municipiul Oradea, unde sistemul de ventilaţie din exteriorul localului a luat foc. Potrivit pompierilor care au intervenit pentru stingerea flăcărilor. În urma evenimentului, nu s-au înregistrat victime.
16:30
Moscova publică un videoclip cu o dronă care ar fi fost utilizată de Kiev pentru a ataca reşedinţa lui Putin - VIDEO # News.ro
Armata rusă a reiterat miercuri acuzaţiile potrivit cărora Ucraina ar fi atacat cu drone reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin, publicând un videoclip care arată un aparat care ar fi fost doborât în timpul acestui atac, pe care Kievul îl denunţă ca fiind fals, relatează Reuters.
16:20
Revelion la munte, între cererea mică şi oferta multă şi, uneori, prea scumpă. Câştigătorii sunt marile hoteluri, care fac petreceri cu oameni mulţi şi artişti renumiţi. Micile unităţi de cazare, în căutarea clienţilor şi în ultima zi din an # News.ro
Turiştii care în urmă cu doar câţiva ani rezervau încă din ianuarie Revelionul următor trăiesc acum o realitate la care puţini s-ar fi gândit: pe Valea Prahovei, în Braşov dar şi în alte locuri cu munte, aer curat şi zăpadă, în ultima zi a anului locurile de cazare sunt „pe alese”. Deşi e mai bine decât de Crăciun, operatorii din turism admit că situaţia e departe de ceea ce era nu cu mulţi în urmă. Cei mai câştigaţi, la final de an, sunt hotelierii care au unităţi de cazare mari şi care fac petreceri cu oameni mulţi şi artişti renumiţi, în timp ce multe unităţi de cazare mici sunt încă în căutarea clienţilor şi în ultima zi din an.
16:20
Legendarul fundaş Roberto Carlos a fost internat în Brazilia din cauza unei probleme cardiace # News.ro
Roberto Carlos (52 ani) a suferit o operaţie pentru montarea unui cateter. Fostul internaţional brazilian este acum în afara oricărui pericol, dar rămâne sub supraveghere medicală strictă.
16:20
Prahova: Primarul comunei Ciorani, judecat pentru fraudarea alegerilor, a rămas fără mandat după ce a fost condamnat pentru furtul unor saci cu buletine de vot # News.ro
Primarul ales al comunei prahovene Ciorani, Voicu Marin, unul dintre cei mai longevivi edili din judeţul Prahova, a rămas fără mandat după ce a fost condamnat cu suspendare pentru furtul unor saci cu buletine de vot chiar din sediul unei judecătorii. Sacii reprezentau probe într-un alt dosar, în care primarul care în numeroase rânduri a câştigat alegerile locale cu scoruri-record pentru partidele pe care le-a reprezentat, PSD şi PNL, este inculpat pentru fraudarea alegerilor.
16:10
INSP: Două noi decese din cauza gripei în ultima săptămână/ De la începutul sezonului, trei persoane au murit până acum din cauza virusurilor gripale/ Cazurile de infecţii respiratorii, mai puţine cu o treime faţă de săptămâna anterioară # News.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunţă, miercuri, că în ultima săptămână s-au înregistrat două noi decese din cauza gripei, după primul deces provocat de un virus gripal, confirmat săptămâna trecută. Potrivit sursei citate, în această săptămână s-au înregistrat cu o treime mai puţine cazuri de infecţii respiratorii faţă de săptămâna anterioară. Cele trei decese au fost înregistrate la persoane de peste 65 de ani.
15:30
Intervenţie la înălţime a pompierilor ieşeni, pentru îndepărtarea unei bucăţi de construcţie desprinsă de vânt de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Iaşi/ Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale # News.ro
Pompierii intervin, miercuri după-amiază, pentru îndepărtarea unei bucăţi de construcţie desprinsă de vânt, de la etajul al patrulea al unui bloc de locuinţe din municipiul Iaşi, care este în pericol să se desprindă şi să cadă peste trecători şi locatari. Pentru o intervenţie în siguranţă, la faţa locului a fost adusă şi autoplatforma pentru salvări de la înălţime, care să poată asigura accesul şi intervenţia în siguranţă la nivelurile superioare ale clădirii.. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.
15:30
Atacantul francez Kylian Mbappé va fi indisponibil cel puţin trei săptămâni, anunţă lequipe.fr..
15:30
MAI: La un an de la intrarea României în Spaţiul Schengen aglomeraţia de la trecerile de frontieră s-a redus semnificativ/ Instituţiile statului îşi îndeplinesc atribuţiile prin metode mai moderne, mai rapide şi mai bine coordonate # News.ro
Aglomeraţia de la trecerile de frontieră s-a redus semnificativ la un an de la intrarea României în Spaţiul Schengen, iar instituţiile statului îşi îndeplinesc atribuţiile prin metode mai moderne, mai rapide şi mai bine coordonate, informează Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit MAI, beneficiul aderării la Schengen pentru români este timpul câştigat: deplasări mai fluide, mai puţine formalităţi, mai multă predictibilitate pentru familii, pentru cei care lucrează în afara ţării, pentru transportatori şi pentru mediul de afaceri. „Unele analize au estimat că lipsa participării depline la Spaţiul Schengen a generat pierderi de peste 2 miliarde de euro pe an. În consecinţă, după aderare, câştigul economic anual este pe măsură”, precizează sursa citată.
15:20
Cazul privind patru foşti jucători ai echipei Velez Sarsfield, acuzaţi de viol şi agresiune sexuală, a fost clasat # News.ro
Cazul privind patru foşti jucători ai echipei Velez Sarsfield, acuzaţi de viol şi agresiune sexuală, a fost clasat fără urmărire penală, a anunţat, marţi, parchetul din Tucuman.
15:20
Odată cu noul an, New York-ul are şi un primar nou. Zohran Mamdani, figură anti-Trump, îşi începe joi mandatul de edil al metropolei americane # News.ro
Adversar hotărât al lui Donald Trump, cu care contrastează în toate privinţele, democratul Zohran Mamdani, primul primar musulman ales în noiembrie la conducerea oraşului New York, îşi preia funcţia joi, 1 ianuarie, pentru un mandat de patru ani cu o puternică încărcătură politică şi simbolică, relatează AFP şi Reuters.
15:10
Jandarmii au descoperit, în Bucureşti, materiale pirotehnice într-o geantă de livrare a produselor alimentare - VIDEO # News.ro
Jandarmii au găsit, miercuri, în Bucureşti, materiale pirotehnice ascunse într-o geantă de livrare a produselor alimentare. Persoana care folosea această geantă nu era livrator.
15:00
IGPR: Aproximativ 150 de tone de articole pirotehnice, în valoare de peste opt milioane de lei, au fost confiscate de poliţişti în ultimele trei luni în cadrul operaţiunii „Pirotehnic”/ Peste o mie de persoane, cercetate penal/ Recomandările poliţiştilor # News.ro
Aproximativ 150 de tone de articole pirotehnice, în valoare de peste opt milioane de lei, au fost confiscate de poliţişti în ultimele trei luni, în cadrul unei operaţiuni desfăşurate la nivel naţional de Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase pentru depistarea celor care încalcă legea. Astfel, din 22 septembrie şi până în 30 decembrie, poliţiştii au făcut peste 2.100 de controale la persoane sau la firme autorizate, au întocmit aproape o mie de dosare penale şi cercetează 1.085 de persoane În cadrul operaţiunii „Pirotehnic”, au fost constatate 1.053 de infracţiuni şi au fost făcute 445 de percheziţii domiciliare.
14:30
Constanţa: Accident rutier cu trei autoturisme, la ieşirea de pe autostrda A4 / În eveniment sunt implicate cinci persoane # News.ro
Un accident rutier cu trei autoturisme a avut loc, miercuri, la ieşirea de pe autostrada A4, în Constanţa, în eveniment fiind implicate cinci persoane. La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale şi de pompieri.
14:20
Intervenţie la înălţime a pompierilor ieşeni, pentru îndepărarea unei bucăţi de construcţie desprinsă de vânt de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Iaşi/ Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale # News.ro
Pompierii intervin, miercuri după-amiază, pentru îndepărtarea unei bucăţi de construcţie desprinsă de vânt, de la etajul al patrulea al unui bloc de locuinţe din municipiul Iaşi, care este în pericol să se desprindă şi să cadă peste trecători şi locatari. Pentru o intervenţie în siguranţă, la faţa locului a fost adusă şi autoplatforma pentru salvări de la înălţime, care să poată asigura accesul şi intervenţia în siguranţă la nivelurile superioare ale clădirii.. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.
14:20
Michel Kuka Mboladinga, poreclit „Lumumba”, vedeta CAN: Omul-statuie rămâne nemişcat în tribună pe durata meciurilor - VIDEO # News.ro
A devenit mascota Cupei Africii pe Naţiuni. De la începutul competiţiei din Maroc, suporterul naţionalei RD Congo, Michel Kuka Mboladinga, supranumit „Lumumba”, asistă la meciuri stând în picioare şi nemişcat.
14:00
Bărbat reţinut de poliţişti, după ce a înşelat un centru comercial îndepărtând sistemul antifurt şi scanând la casa de marcat self-pay codurile de bare ale unor produse mai ieftine/ Prejudiciul, peste 3.800 de lei # News.ro
Un bărbat de 42 de ani a fost reţinut de către poliţişti pentru înşelăciune, fiind acuzat că în două rânduri a luat dintr-un centru comercial produse la preţuri mai mici faţă de cele reale după ce ar fi îndepărat sistemul antifurt şi ar fi scanat la casa de marcat self-pay codul de bare al unui produs mai ieftin. Prejudiciul cauzat magazinului depăşeşste 3.800 de lei.
13:50
Maia Sandu, desemnată Liderul Mondial al Anului de The Telegraph. Este „liderul pe care Putin nu a reuşit să-l învingă”, argumentează cotidianul britanic / „Democraţia pe continent este în pericol”, avertizează Maia Sandu # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată de cotidianul britanic „The Telegraph” Liderul Mondial al Anului. Preşedinta Moldovei a fost anul acesta o provocare pentru Kremlin, transformându-şi ţara în prima linie a democraţiei europene, deşi câştigă mai puţin de 1.000 de lire sterline pe lună, arată The Telegraph, care publică şi un interviu cu şefa statului moldovean sub titlul „Liderul pe care Putin nu a reuşit să-l învingă”.
13:40
Ministrul ucrainean al Apărării mulţumeşte României pentru contribuţia financiară de 50 de milioane de euro în cadrul programului privind “Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” # News.ro
Ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal a mulţumit României pentru contribuţia de 50 de milioane de euro în cadrul mecanismului ”Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL).
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.