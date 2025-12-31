Mesajul Nadiei de Anul Nou: Abia aştept să sărbătorim multe lucruri istorice în 2026 - VIDEO

16:20

Turiştii care în urmă cu doar câţiva ani rezervau încă din ianuarie Revelionul următor trăiesc acum o realitate la care puţini s-ar fi gândit: pe Valea Prahovei, în Braşov dar şi în alte locuri cu munte, aer curat şi zăpadă, în ultima zi a anului locurile de cazare sunt „pe alese”. Deşi e mai bine decât de Crăciun, operatorii din turism admit că situaţia e departe de ceea ce era nu cu mulţi în urmă. Cei mai câştigaţi, la final de an, sunt hotelierii care au unităţi de cazare mari şi care fac petreceri cu oameni mulţi şi artişti renumiţi, în timp ce multe unităţi de cazare mici sunt încă în căutarea clienţilor şi în ultima zi din an.