Intervenţie la înălţime a pompierilor ieşeni, pentru îndepărarea unei bucăţi de construcţie desprinsă de vânt de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Iaşi/ Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale

Şase persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT Tulcea după ce au obligat mai multe tinere să se prostitueze, una dintre aceasta fiind minoră la momentul recrutării. Anchetatorii au stabilit că victimele erau agresate fizic atunci când refuzau să practice prostituţia sau când nu câştigau îndeajuns de mulţi bani, fiind supuse ”la injurii, denigrări, ameninţări şi alte forme de abuz emoţional, menite să le menţină într-o stare de temere şi de supunere”. Membrii grupării au obţinut sume importante de bani din exploatarea sexuală a victimelor. Ei şi-au cumpărat autoturisme de lux, iar o parte din bani i-au folosit la diverse jocuri de noroc.