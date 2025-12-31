Intervenţie la înălţime a pompierilor ieşeni, pentru îndepărarea unei bucăţi de construcţie desprinsă de vânt de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Iaşi/ Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale
News.ro, 31 decembrie 2025 14:20
Pompierii intervin, miercuri după-amiază, pentru îndepărtarea unei bucăţi de construcţie desprinsă de vânt, de la etajul al patrulea al unui bloc de locuinţe din municipiul Iaşi, care este în pericol să se desprindă şi să cadă peste trecători şi locatari. Pentru o intervenţie în siguranţă, la faţa locului a fost adusă şi autoplatforma pentru salvări de la înălţime, care să poată asigura accesul şi intervenţia în siguranţă la nivelurile superioare ale clădirii.. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.
• • •
Acum 30 minute
14:30
Constanţa: Accident rutier cu trei autoturisme, la ieşirea de pe autostrda A4 / În eveniment sunt implicate cinci persoane # News.ro
Un accident rutier cu trei autoturisme a avut loc, miercuri, la ieşirea de pe autostrada A4, în Constanţa, în eveniment fiind implicate cinci persoane. La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale şi de pompieri.
14:20
Intervenţie la înălţime a pompierilor ieşeni, pentru îndepărarea unei bucăţi de construcţie desprinsă de vânt de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Iaşi/ Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale
Pompierii intervin, miercuri după-amiază, pentru îndepărtarea unei bucăţi de construcţie desprinsă de vânt, de la etajul al patrulea al unui bloc de locuinţe din municipiul Iaşi, care este în pericol să se desprindă şi să cadă peste trecători şi locatari. Pentru o intervenţie în siguranţă, la faţa locului a fost adusă şi autoplatforma pentru salvări de la înălţime, care să poată asigura accesul şi intervenţia în siguranţă la nivelurile superioare ale clădirii.. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.
14:20
Michel Kuka Mboladinga, poreclit „Lumumba”, vedeta CAN: Omul-statuie rămâne nemişcat în tribună pe durata meciurilor - VIDEO # News.ro
A devenit mascota Cupei Africii pe Naţiuni. De la începutul competiţiei din Maroc, suporterul naţionalei RD Congo, Michel Kuka Mboladinga, supranumit „Lumumba”, asistă la meciuri stând în picioare şi nemişcat.
Acum o oră
14:00
Bărbat reţinut de poliţişti, după ce a înşelat un centru comercial îndepărtând sistemul antifurt şi scanând la casa de marcat self-pay codurile de bare ale unor produse mai ieftine/ Prejudiciul, peste 3.800 de lei # News.ro
Un bărbat de 42 de ani a fost reţinut de către poliţişti pentru înşelăciune, fiind acuzat că în două rânduri a luat dintr-un centru comercial produse la preţuri mai mici faţă de cele reale după ce ar fi îndepărat sistemul antifurt şi ar fi scanat la casa de marcat self-pay codul de bare al unui produs mai ieftin. Prejudiciul cauzat magazinului depăşeşste 3.800 de lei.
13:50
Maia Sandu, desemnată Liderul Mondial al Anului de The Telegraph. Este „liderul pe care Putin nu a reuşit să-l învingă”, argumentează cotidianul britanic / „Democraţia pe continent este în pericol”, avertizează Maia Sandu # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată de cotidianul britanic „The Telegraph” Liderul Mondial al Anului. Preşedinta Moldovei a fost anul acesta o provocare pentru Kremlin, transformându-şi ţara în prima linie a democraţiei europene, deşi câştigă mai puţin de 1.000 de lire sterline pe lună, arată The Telegraph, care publică şi un interviu cu şefa statului moldovean sub titlul „Liderul pe care Putin nu a reuşit să-l învingă”.
Acum 2 ore
13:40
Ministrul ucrainean al Apărării mulţumeşte României pentru contribuţia financiară de 50 de milioane de euro în cadrul programului privind “Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” # News.ro
Ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal a mulţumit României pentru contribuţia de 50 de milioane de euro în cadrul mecanismului ”Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL).
13:20
Anthony Joshua nu era în stare să vorbească, după accidentul rutier soldat cu moartea a doi dintre prietenii săi # News.ro
Implicat într-un accident care a costat viaţa a doi dintre apropiaţii săi în Nigeria, Anthony Joshua a scăpat nevătămat. Dar boxerul britanic era în stare de şoc, potrivit unui martor.
13:10
Sibiu: Un bărbat a fost prins în flagrant când mituia un poliţist cu 2000 de euro / El fusese prins în timp ce conducea o maşină fără a avea permis şi sub influenţa alcoolului # News.ro
Un bărbat a fost prins în flagrant în timp ce mituia un poliţist din Sibiu cu 2000 de euro, iar în schimbul acestor bani acesta trebuia să nu îşi îndeplinească datoriile de serviciu şi să nu îl cerceteze penal pentru că fusese prins când conducea o maşină deşi nu avea permis şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.
13:10
Bursa de Valori Bucureşti avertizează asupra unor noi tentative de înşelăciune: Site-uri care copiază elemente grafice din portalul BVB şi care promit dividende false pentru a fura date bancare # News.ro
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) atrage atenţia cu privire la apariţia unor site-uri înşelătoare care copiază identitatea vizuală a BVB pentru a colecta în mod ilegal date cu caracter personal şi informaţii bancare sensibile. Bursa cooperează cu autorităţile competente pentru raportarea şi închiderea acestor site-uri înşelătoare.
13:10
Hidroelectrica anunţă că emiterea şi corectarea facturilor şi reconcilierea soldurilor şi alocarea plăţilor vor fi întrerupte temporar, ca urmare a modernizării sistemelor informatice # News.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, anunţă că implementează, între 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect pentru digitalizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite, care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum şi migrarea bazelor de date. Din acest motiv, temporar, anumite activităţi vor fi întrerupte, respectiv: emiterea şi corectarea facturilor, reconcilierea soldurilor şi alocarea plăţilor, dar şi alte operaţiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date.
13:10
OmniaGusti, furnizor de materii prime pentru cofetărie şi restaurante, estimează pentru acest an o cifră de afaceri de 47 milioane euro, de la 40 milioane euro anul trecut. ”Am observat o scădere a consumului de alimente, nu însă şi la dulciuri” # News.ro
OmniaGusti, furnizor de materii prime pentru cofetărie şi restaurante, estimează pentru acest an o cifră de afaceri de 47 milioane euro, de la 40 milioane euro în 2024, a declarat pentru News.ro Marian Anghel, fondator OmniaGusti. Reprezentanţii companiei spun că au observat în acest an o scădere a consumului de alimente, nu însă şi la categoria dulciuri. Compania preconizează o scădere a preţului ciocolatei şi al laptelui, în perioada următoare.
Acum 4 ore
12:30
Patti LaBelle, Sophie Ellis Bextor... Concerte „de nivel mondial” vor avea loc înaintea fiecărei sesiuni nocturne la Australian Open # News.ro
Openul Australiei a anunţat marţi că, înaintea fiecărei sesiuni nocturne a turneului, care se va desfăşura în perioada 18 ianuarie - 1 februarie, vor concerta artişti de renume mondial, precum Sophie Ellis-Bextor şi Patti LaBelle.
12:10
Franciza „FBI” continuă în ianuarie cu noi episoade din sezoanele începute anterior, în timp ce „Walker” revine pentru a urmări ultimele evoluţii din povestea sa. În ceea ce priveşte filmele, AXN anunţă o selecţie de filme de acţiune preferate, inclusiv clasicul „Heat” cu Al Pacino şi Robert De Niro.
12:10
Insulele Kiribati, situate în Oceanul Pacific, sunt primul teritoriu de pe Pământ care a intrat deja în 2026 la ora 12.00, ora României, având un avans de 14 ore faţă de Greenwich Mean Time (GMT).
12:00
Tradiţionala bătaie cu ciomegele de la Ruginoasa, judeţul Iaşi: Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a opri confruntarea între cele două tabere - FOTO # News.ro
Jandarmii au utilizat gaze lacrimogene miercuri dimineaţă, în comuna ieşeană Ruginoasa, pentru a opri grupurile de săteni să participe la tradiţionala bătaie cu ciomegele din ultima zi a anului. Potrivit Prefecturii Iaşi, un grup de participanţi a încercat să forţeze cordoanele de jandarmi pentru a ajunge la grupul rival, forţele de ordine fiind nevoite să intervină pentru a evita violenţele.
11:50
Tulcea: Şase persoane au fost trimise în judecată după ce au obligat mai multe tinere să se prostitueze, una dintre aceasta fiind minoră la momentul recrutării / Victimele erau bătute când refuzau să se prostitueze sau când nu câştigau mulţi bani # News.ro
Şase persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT Tulcea după ce au obligat mai multe tinere să se prostitueze, una dintre aceasta fiind minoră la momentul recrutării. Anchetatorii au stabilit că victimele erau agresate fizic atunci când refuzau să practice prostituţia sau când nu câştigau îndeajuns de mulţi bani, fiind supuse ”la injurii, denigrări, ameninţări şi alte forme de abuz emoţional, menite să le menţină într-o stare de temere şi de supunere”. Membrii grupării au obţinut sume importante de bani din exploatarea sexuală a victimelor. Ei şi-au cumpărat autoturisme de lux, iar o parte din bani i-au folosit la diverse jocuri de noroc.
11:40
Clubul Universitatea Craiova şi antrenorul secund Anton Petrea au decis de comun acord încetarea raporturilor contractuale, a anunţat, miercuri, clubul craiovean.
11:30
Ministerul Agriculturii anunţă desfiinţarea a 216 funcţii de conducere şi reducerea numărului ordonatorilor de credite / Cheltuielile cu salariile vor scădea cu cel puţin 10% la nivelul structurilor reorganizate # News.ro
Ministerul Agriculturii anunţă desfiinţarea a 216 funcţii de conducere şi reducerea numărului ordonatorilor de credite cu 73, de la 166 în prezent, subliniind că cheltuielile cu salariile vor scădea cu cel puţin 10% la nivelul structurilor reorganizate.
11:20
Şapte persoane urmărite internaţional, aduse în ţară / Printre ele, o femeie din categoria most wanted, condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism şi un bărbat supranumit "Căpcăunul", condamnat pentru trafic de migranţi
Şapte persoane date în urmărire internaţională au fost aduse în ţară de poliţişti. Printre acestea se află o femeie de 47 de ani din Gorj, urmărită internaţional din categoria most wanted şi care are o condamnare la 15 ani şi opt luni de închisoare pentru trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism. De asemenea, a fost adus în ţară şi un bărbat de 44 de ani din Iaşi, supranumit ”Căpcăunul”, care are de ispăşit o condamnare de 12 ani de închisoare pentru mai multe infracţiuni, printre care trafic de migranţi, trafic de persoane şi contrabandă.
11:20
UPDATE - Doi bărbaţi au murit într-un accident de muncă în Portul Constanţa / O altă victimă a fost transportată la spital / Cauza accidentului, explozia unei anvelope a unui utilaj de manipulare a containerelor # News.ro
Doi bărbaţi au murit, miercuri, în urma unui accident de muncă produs în Portul Constanţa, iar o altă victimă a ajuns la spital cu un traumatism la picior.
11:20
Rugby: Stejarii încep anul cu un stagiu de pregătire la INSEP Paris: 34 de jucători convocaţi # News.ro
Naţionala de rugby a României începe pregătirea pentru Campionatul European 2026 încă de la debutul noului an, cu un stagiu la INSEP Paris. Stejarii vor disputa primul meci în competiţia europeană pe 8 februarie, în deplasare, cu Germania, informează Federaţia Română de Rugby.
11:10
Ediţie specială de Revelion, la TVR, cu peste 100 de vedete/ Iuliana Tudor, Andreea Marin şi Ramona Bădescu vor fi prezentatoare la miezul nopţii # News.ro
Televiziunea Română va difuza o ediţie specială de Revelion, cu Iuliana Tudor, Andreea Marin şi Ramona Bădescu prezentatoare, eveniment care marchează începutul unui an aniversar important din istoria sa: „Împreună la puterea 70”. Peste 100 de vedete participă la eveniment, între care şi Irina Loghin, Stela Enache, Paula Seling şi Paul Surugiu Feugo.
11:10
Doi bărbaţi au murit într-un accident de muncă în Portul Constanţa / O altă victimă a fost transportată la spital # News.ro
Doi bărbaţi au murit, miercuri, în urma unui accident de muncă produs în Portul Constanţa, iar o altă victimă a ajuns la spital cu un traumatism la picior.
11:00
Ambasadorul SUA la NATO pune la îndoială afirmaţia Moscovei că Ucraina ar fi atacat reşedinţa lui Putin # News.ro
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a pus la îndoială, marţi, acuzaţia Rusiei că Ucraina a atacat reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin, spunând că doreşte să vadă informaţiile serviciilor secrete americane cu privire la acest incident, relatează Reuters.
11:00
Gabriel Avramescu, ASF: Privesc către 2026 cu realism şi încredere. Este momentul să reglementăm criptoactivele şi să stimulăm fondurile de private equity # News.ro
Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Gabriel Avramescu, face un bilanţ al anului 2025 şi, vorbind de planurile pentru 2026, spune că priveşte către anul care urmează cu realism şi încredere, fiind ”momentul să reglementăm criptoactivele, să susţinem inovaţia şi să stimulăm fondurile de private equity”.
Acum 6 ore
10:40
Şapte persoane urmărite internaţional, aduse în ţară / Printre ele, o femeie din categoria most wanted, condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de minori şi proxenetism şi un bărbat supranumit ”Căpcăunul”, condamnat pentru trafic de migranţi # News.ro
Şapte persoane date în urmărire internaţională au fost aduse în ţară de poliţişti. Printre acestea se află o femeie de 47 de ani din Gorj, urmărită internaţional din categoria most wanted şi care are o condamnare la 15 ani şi opt luni de închisoare pentru trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism. De asemenea, a fost adus în ţară şi un bărbat de 44 de ani din Iaşi, supranumit ”Căpcăunul”, care are de ispăşit o condamnare de 12 ani de închisoare pentru mai multe infracţiuni, printre care trafic de migranţi, trafic de persoane şi contrabandă.
10:40
Compania de electricitate de stat din Serbia va construi o centrală solară pe depozitul de cenuşă al termocentralei Nikola Tesla A # News.ro
Compania de electricitate de stat din Serbia, Elektroprivreda Srbije (EPS), a lansat o cerere de ofertă pentru realizarea unui studiu preliminar de fezabilitate şi a unui proiect conceptual pentru construirea unei centrale solare pe amplasamentul de eliminare a cenuşii la termocentrala Nikola Tesla A (TENT A) din Obrenovac, scrie Balkan Green Energy News.
10:30
Şeful Statului Major rus afirmă că Putin a ordonat extinderea zonei tampon la Sumi şi Harkov în 2026 # News.ro
Şeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, a declarat că forţele ruse avansează în apărarea ucraineană şi că preşedintele Vladimir Putin a ordonat extinderea unei zone tampon la Sumi şi Harkov în Ucraina în 2026, au anunţat, miercuri, agenţiile de presă ruse.
10:20
„Era frig”, Unai Emery nu i-a strâns mâna lui Mikel Arteta după meciul dintre Aston Villa şi Arsenal - VIDEO # News.ro
Unai Emery, antrenorul echipei Aston Villa, nu i-a strâns mâna lui Mikel Arteta, tehnicianul formaţiei Arsenal, marţi, după victoria clară a Gunners (4-1) în Premier League. Fostul antrenor al PSG s-a grăbit să intre în tunelul vestiarelor, lăsându-l pe colegul său puţin surprins.
10:10
De la o întoarcere a astronauţilor în jurul Lunii şi până la alegerile de la jumătate de mandat în Statele Unite, AFP prezintă cinci evenimente de urmărit în 2026.
09:50
Navele de război şi navele pazei de coastă chineze mobilizate săptămâna aceasta în jurul Taiwanului în cadrul unor exerciţii militare de amploare se retrag din vecinătatea sa, a anunţat, miercuri, paza de coastă a insulei.
09:40
Sibiu - Doi bărbaţi au murit după ce autoutilitara de transport lemne cu care circulau pe un drum forestier s-a răsturnat într-o râpă - FOTO # News.ro
Doi bărbaţi au murit după ce autoutilitara de transport lemne cu care circulau pe un drum forestier s-a răsturnat într-o râpă, în zona Valea Arpaşu Mare.
09:30
Fostul jucător al echipelor Monaco şi Olympique Marseille, argentinianul Lucas Ocampos, ar putea rata începutul turneului Clausura al campionatului mexican din cauza unei paralizii faciale, a anunţat clubul său, CF Monterrey.
09:30
Şeful CNAIR: 2025 - anul în care am unit mai multe regiuni importante ale României prin drumuri de mare viteză! Am deschis circulaţia pe încă 146 km de autostradă şi drum expres / În 2026, ţinta este de 250 de kilometri noi - VIDEO # News.ro
Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Cristian Pistol afirmă că 2025 este anul în care mai multe regiuni importante ale României au fost unite prin drumuri de mare viteză, precizând că a fost deschisă circulaţia pe încă 146 km de autostradă şi drum expres. El menţionează că 654 km de drum de mare viteză sunt în prezent în construcţie (proiectare şi execuţie), iar 374 km sunt în faza de licitaţie sau în curs de semnare a contractelor, anunţând că pentru 2026 ţinta este de 250 de noi kilometri de drumuri de mare vitează realizţi.
09:30
2025 a fost un an dificil pentru jurnalişti şi sunt puţine speranţe că lucrurile se vor schimba/ La nivel mondial, 126 de persoane din mass-media au fost ucise # News.ro
Din aproape toate punctele de vedere, 2025 a fost un an dificil pentru oricine este preocupat de libertatea presei. Este probabil să fie cel mai mortal an din istorie pentru jurnalişti şi lucrătorii din mass-media. Numărul agresiunilor asupra reporterilor din SUA este aproape egal cu cel din ultimii trei ani la un loc. Preşedintele Statelor Unite îi mustră pe mulţi dintre cei care îi pun întrebări, numind o femeie „porcuşor”. Nu a existat o perioadă mai sumbră pentru jurnalişti, scrie Associated Press.
09:20
Anul viitor, piaţa de PC-uri ar putea scădea cu 8,9%, în cel mai pesimist scenariu trasat de analiştii de la International Data Corporation.
09:10
RETROSPECTIVĂ: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema sau Taylor Swift - personalităţi care s-au căsătorit sau s-au logodit în 2025 # News.ro
Anul 2025 se apropie de sfârşit şi este momentul să facem bilanţul în ceea ce priveşte dragostea, unde mai multe vedete şi personalităţi publice au trecut un prag important. De la Karim Benzema, la Cristiano Ronaldo sau Taylor Swift, iată personalităţile care s-au căsătorit sau s-au logodit.
09:10
Oficialii de la Tokyo consideră că manevrele militare cu muniţii reale efectuate la începutul săptămânii de China pentru a simula un blocaj maritim al Taiwanului „exacerbează tensiunile” din regiune şi a indicat că şi-a exprimat „îngrijorarea” la autorităţile de la Beijing.
09:00
Dâmboviţa - Doi tineri au murit carbonizaţi după ce autoturismul în care se aflau a lovit colţul unei clădiri, apoi s-a răsturnat, luând foc - FOTO
Doi tineri cu vârste de 18 şi 19 ani au murit carbonizaţi miercuri noaptea, în Găeşti, după ce autoturismul în care se aflau a lovit colţul unei clădiri, iar apoi s-a răsturnat, luând foc. La volan se afla tânărul de 18 ani.
08:50
Dâmboviţa - Doi tineri au murit carbonizaţi după ce autoturismul în care se aflau a lovit colţul unei clădiri, după care s-a răsturnat, luând foc - FOTO # News.ro
Doi tineri cu vârste de 18 şi 19 ani au murit carbonizaţi miercuri noaptea, în Găeşti, după ce autoturismul în care se aflau a lovit colţul unei clădiri, iar apoi s-a răsturnat, luând foc. La volan se afla tânărul de 18 ani.
08:50
Acum 8 ore
08:40
CRONOLOGIE - Pierderi cu impact, de la Papa Francisc la Chris Rea: personalităţile care au murit în 2025 # News.ro
Moartea Papei Francisc a adus schimbări în Biserica Catolică, care numără 1,4 miliarde de adepţi şi este condusă acum, pentru prima dată, de un papă american. Împuşcarea mortală a activistului conservator Charlie Kirk în timp ce vorbea în faţa unei mulţimi a îngrozit pe mulţi şi a stârnit discuţii sumbre despre violenţa politică. Iar când Virginia Giuffre, victimă a traficului de persoane, s-a sinucis, acest sfârşit tragic a atras o atenţie suplimentară asupra anchetelor care l-au avut în centru pe infractorul sexual Jeffrey Epstein. Toţi aceştia s-au numărat printre persoanele notabile şi influente care au murit în 2025, dar moartea lor a avut totodată un impact larg ulterior. În acelaşi timp, lumea s-a despărţit de artişti sau activişti celebri în urma cărora dăinuie opere şi realizări remarcabile.
08:40
Grupul japonez SoftBank a finalizat integral angajamentul de investiţie de 40 de miliarde de dolari în OpenAI, potrivit unor surse citate de CNBC. Ultima tranşă, cuprinsă între 22 şi 22,5 miliarde de dolari, a fost transferată săptămâna trecută, au precizat persoane familiarizate cu tranzacţia.
08:40
Patru persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în urma atacurilor ruseşti la Odesa # News.ro
Patru persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în urma atacurilor ruseşti din noaptea de marţi spre miercuri la Odesa, în Ucraina, a declarat pe Telegram Serghei Lysak, şeful administraţiei militare a oraşului.
08:30
Guvernul a decis ca, începând din februarie 2026, să scadă cu o zi plata asigurată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale # News.ro
Guvernul a decis ca, începând din februarie 2026, să scadă cu o zi plata asigurată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale, relatează Profit.ro.
08:20
Norvegianul Magnus Carlsen, numărul 1 mondial la şah, a câştigat marţi, la Doha, campionatul mondial la blitz, realizând o nouă dublă după victoria de duminică la campionatul mondial rapid şi asigurându-şi al 20-lea titlu mondial.
08:10
RETROSPECTIVĂ Piaţa petrolului între geopolitică şi surplus: 2025, anul volatilităţii; presiuni descendente anticipate în 2026 # News.ro
Piaţa petrolului a traversat în 2025 o perioadă în care ”prima de risc geopolitic” a reapărut intermitent, dar a fost tot mai des contrabalansată de temerile privind un surplus de ofertă şi de aşteptările de încetinire a creşterii cererii globale. Pentru 2026, aceste presiuni sunt aşteptate să se atenueze, pe măsură ce analiştii anticipează acumularea de stocuri, creşterea producţiei în afara OPEC+ şi o piaţă mai bine aprovizionată, în care şocurile geopolitice vor continua să provoace episoade de volatilitate, dar vor fi tot mai greu de transformat în creşteri susţinute ale preţurilor, potrivit datelor analizate de Reuters.
08:10
Preşedintele columbian afirmă că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în Maracaibo, în vestul Venezuelei # News.ro
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi, că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în portul Maracaibo, în vestul Venezuelei.
08:00
BBC - Întârzierile Eurostar intră în a doua zi, după ce mulţi pasageri au rămas blocaţi peste noapte în trenuri # News.ro
Pasagerii Eurostar se pregătesc pentru posibile noi perturbări, după ce o pană de curent în Tunelul Canalului Mânecii a provocat marţi haos în transporturi pentru mii de persoane, relatează miercuri dimineaţă BBC..
07:40
UPDATE - Peru - O persoană decedată şi 36 de turişti răniţi, 2 fiind în stare gravă, după ce două trenuri s-au ciocnit la Machu Picchu # News.ro
O coliziune frontală între două trenuri care transportau turişti către Machu Picchu s-a produs pe linia feroviară care leagă Ollantaytambo de celebrul sit incaş, soldându-se cu decesul unei persoane, angajat, şi cu rănirea a 36 de turişti, doi fiind în stare gravă
