Horoscop 2 ianuarie. Luna în Rac aduce o zi cu tensiuni Peștilor. Fecioarele, în centrul atenției

Newsweek.ro, 1 ianuarie 2026 07:20

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
07:30
România a depășit pragul de 1.400 km de autostradă. În 2026, sunt promiși alți 302 de km, un record Newsweek.ro
Deși România a tras frâna de mână autostrăzilor în 2025, inaugurând doar 146 km din cei 280 km promi...
Acum 30 minute
07:20
Acum o oră
07:00
Pensionarii pierd, azi, între 100 și 420 lei la pensie. Anularea indexării, lovitură dură dată vârstnicilor Newsweek.ro
Pensionarii ar putea pierde bani la pensie încă de la începutul anului. Ce se va întâmpla cu pension...
Acum 12 ore
21:10
Materiale pirotehnice, găsite de jandarmi, într-o geantă de livrator, în loc de masa de Revelion Newsweek.ro
Materiale pirotehnice au fost găsite de jandarmi, în Capitală, într-o geantă de livrator, în loc de ...
20:50
Ministrul ucrainean al Apărării mulțumește României, pentru contribuția de 50 de milioane de euro Newsweek.ro
Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Şmigal, mulțumește României, pentru contribuția de 50 de mili...
20:30
Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: &#34;Vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus să vă susțineți familiile&#34; Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: "Vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus să vă sus...
20:10
Program special al autobuzelor STB şi al Metroului bucureştean, în noaptea de Anul Nou Newsweek.ro
Ca în fecare an, există un program special al autobuzelor STB şi al Metroului bucureştean, în noapte...
19:50
VIDEO Bătaia cu ciomege de la Ruginoasa a fost oprită de jandarmi, cu gaze lacrimogene Newsweek.ro
Bătaia tradiţională cu ciomege de la Ruginoasa, din udeţul Bacău, a fost oprită de jandarmi, cu gaze...
19:40
Tăierile de salarii nu sunt un scenariu nou la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Se repetă anul 2013 Newsweek.ro
Decizia conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) de a elimina, începând cu 1 i...
19:30
VIDEO Donald Trump se compară cu gladiatorul Maximus Decimus Meridius. &#34;Abia am început!&#34; - susţine acesta Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, se compară cu gladiatorul Maximus Decimus Meridius, interpretat de R...
19:10
La ce echipă a fost vândut Louis Munteanu. Va semna contractul imediat după ce va face vizita medicală Newsweek.ro
La ce echipă a fost vândut Louis Munteanu, jucătorul lui CFR Cluj. Fotbalistul va semna contractul i...
19:10
Ultima noapte geroasă de decembrie la Iași a fost acum 7 ani: în 2018 Newsweek.ro
Într-o societate extrem de dependentă de confort și mobilitate, precum cea în care trăim, iarna pare...
18:50
2026, anul înarmării. Cheltuieli militare de 2,9 trilioane$. SUA fac Golden Dome. China, platforme hipersonice Newsweek.ro
Mai mulți analiști au făcut o serie de predicții pentru 2026 din punct de vedere economic, politic, ...
Acum 24 ore
18:40
Casiera din Iași care a delapidat universitatea cu aproape jumătate de milion de lei, dată în vileag de soț la Newsweek.ro
Casiera care a delapidat o jumătate de milion de lei de la Universitatea de Arte nu a reușit să-i co...
18:20
Horoscop. Ce aduce 2026 zodiilor? Racii, progres în carieră. Scorpionii își schimbă rutina. Leii, aventură Newsweek.ro
Anul 2026 marchează un nou început, fiind guvernat de cifra 1, simbol al inițiativei, al aspirațiilo...
18:20
Nicuşor Dan: Este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni Newsweek.ro
Nicuşor Dan, mesaj de Anul Nou: Este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și ...
18:10
Bulgaria avertizează pasagerii taxiurilor, la trecerea de la leva la euro: Acceptați doar numerar de Revelion! Newsweek.ro
Bulgaria avertizează pasagerii taxiurilor, la trecerea de la leva la euro: Acceptați doar numerar, î...
17:50
Două noi decese din cauza gripei în ultima săptămână. Ce se întâmplă cu infecțiile respiratorii? Newsweek.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunţă, miercuri, că în ultima săptămână s-au înregis...
17:40
Numele lui Donald Trump este practic peste tot, de la vase de luptă, la clădiri guvernamentale diverse Newsweek.ro
În SUA; numele preşedintelui Donald Trump este practic peste tot, de la vase de luptă ale Marinei St...
17:20
Ministrul ucrainean al apărării mulțumește României pentru contribuția de 50.000.000$ la apărarea țării Newsweek.ro
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Șmigal, a mulțumit României pentru decizia de a se alătura me...
17:10
Cum să îți speli cămășile impecabil acasă, fără să mai plătești bani grei la curățătorie? Newsweek.ro
Când îmbrăcați o cămașă elegantă, de obicei este pentru o ocazie în care doriți să arătați cât mai b...
16:50
Consilierul lui Nicușor Dan: România a trecut pe lângă dezastru în anul 2025 Newsweek.ro
Consilierul lui Nicușor Dan, Valentin Naumescu, spune că România a trecut pe lângă dezastru, în anul...
16:50
Vânătăile de pe mâna stângă a lui Trump stârnesc noi semne de întrebare cu privire la sănătatea sa Newsweek.ro
O nouă vânătaie pe mâna stângă a lui Donald Trump readuce la viață întrebări despre sănătatea sa, la...
16:40
Sorin Grindeanu face bilanțul: S-au dat în circulație 146 de km de autostradă. Ce ne așteaptă în 2026? Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a spus că 2025 a fost un an cu multe provocări. Pe plan extern, în ciuda conflictulu...
16:20
De ce sărbătorile sunt periculoase pentru câini și pisici. Vezi care sunt mesele corecte pentru blănoși Newsweek.ro
Sărbătorile pot fi periculoase pentru câini și pisici din cauza alimentelor nepotrivite, a resturilo...
16:10
Escrocherie de Anul Nou. Dacă dai click pe acest mesaj pe Whatsapp, rămâi fără bani în contul bancar Newsweek.ro
Infractorii cibernetici profită din nou de atmosfera festivă de la final de an pentru a lansa escroc...
15:50
Anunț important de la Hidroelectrica: Se întrerup anumite activități. Ce se întâmplă cu facturile în ianuarie? Newsweek.ro
Hidroelectrica are anunțuri importante de făcut la cumpăna anilor. Astfel Hidroelectrica anunță că f...
15:40
MAI: La un an de la intrarea în spațiul Schengen, aglomerația de la punctele de trecere a frontierei s-a redus Newsweek.ro
Aderarea la Spațiul Schengen a dus la o reducere semnificativă a aglomerației în punctele de trecere...
15:20
Pensie mai mică cu 220 lei pentru un pensionar cu grupe de muncă. S-a pensionat pe legea nouă și l-a costat Newsweek.ro
Pensionarii cu grupe de muncă au motive să se plângă. Ei primesc o pensie mai mică pentru că s-au pe...
15:10
92 ani de la nașterea lui Gheorghe Dinică. A fost respins de trei ori la Teatru. Se căsătorește la 60 ani Newsweek.ro
Gheorghe Dinică (1934–2009), actor uriaș al teatrului și filmului românesc, a strălucit în peste 70 ...
14:50
Impozit fix de 40 de lei pentru mașini electrice, din 2026 Newsweek.ro
Impozitele locale se majorează anul viitor și se introduce un impozit fix de 40 de lei pentru mașini...
14:40
România a alocat 16.000.000.000$ pentru apărare, mai mult ca Franța, de 5 ori cât Bulgaria. Ce am luat? Newsweek.ro
Un clasament realizat de publicația Defense Express arată că România este pe locul 2 în Europa la ch...
14:20
Gabriel Avramescu, ASF: 31.000 de persoane din România au participa la activități de educație financiară Newsweek.ro
Gabriel Avramescu, prim-vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), spune că „an...
14:10
Maia Sandu, desemnată Liderul Mondial al Anului de The Telegraph. „Putin nu a reuşit să o învingă” Newsweek.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată de cotidianul britanic „The Telegraph” L...
14:00
VIDEO Cel mai amplu test cu mașini electrice în condiții de iarnă. Doar 2 au atins 50% din autonomie la -25°C Newsweek.ro
Jurnaliștii chinezi de la Autohome au realizat cel mai amplu test cu mașini electrice în condiții ex...
13:40
Calendarul zilelor libere din 2026. Câte pică în weekend și ce sărbători se suprapun? Newsweek.ro
Românii vor avea în 2026 un calendar generos de sărbători legale, multe dintre ele căzând în apropie...
13:20
Ce pensie ridicolă are Serghei Mizil? „Am avut salariu la mișto”. A fost tovarășul lui Nicu Ceaușescu Newsweek.ro
Serghei Mizil este copilul unuia din cei mai importanți lideri comuniști. Nu a muncit niciodată, a a...
13:10
Anveloparea blocurilor din Sectorul 1 nu mai e gratuită din 2026. Cât vor plăti proprietarii timp de 10 ani? Newsweek.ro
Autoritățile locale au decis ca anveloparea blocurilor din Sectorul 1 al Bucureștiului să nu mai fie...
12:50
Program scurt la magazinele din țară, astăzi. La ce oră se închid? Newsweek.ro
Marile magazine din România vor avea program redus pe 31 decembrie 2025, iar 1 ianuarie 2026 va fi z...
12:40
Autobuzele de noapte şi trenurile de metrou vor asigura transportul în noaptea de Revelion Newsweek.ro
Societatea de Transport Bucureşti (STB) şi Metrorex asigură transportul călătorilor în noaptea de Re...
12:10
BOR: Slujbă de mulțumire și de binecuvântare, în noaptea dintre ani, în toate bisericile Newsweek.ro
În toate lăcașurile de rugăciune ale Bisericii Ortodoxe Române, în noaptea dintre ani, se va săvârși...
11:50
Lovitura la pensie pentru o categorie de pensionari, în 2026. De ce vor primi mai puțini bani? Newsweek.ro
Lovitura la pensie pentru o categorie de pensionari, în 2026. De ce vor primi mai puțini bani? „Ordo...
11:50
„Cadou” de Revelion, pentru toți românii: Benzina și motorina, și peste 8 lei/l. Cresc accizele și la alcool Newsweek.ro
Anul 2026 începe cu scumpiri în lanț pentru toți românii. În noaptea de Revelion, la cumpăna dintre ...
11:20
Jaf ca-n filme, de Crăciun, la o bancă din Germania. Hoții au spart zidul din beton și au luat 10.000.000 € Newsweek.ro
Un jaf ca-n filme a avut loc la o bancă din Germania, în perioada Crăciunului. Hoții au spart zidul ...
11:10
VIDEO De ce ai nevoie pentru a organiza un eveniment reușit. Nu contează doar echipamentele Newsweek.ro
Evenimentele organizate de companii, dar nu numai, depind acum în mare măsură de noile tehnologii, d...
10:40
Specialiștii se tem de o prăbușire a pieței calculatoarelor personale în 2026. Care este problema? Newsweek.ro
Specialiștii se tem de o prăbușire a pieței calculatoarelor personale în 2026. Cel mai pesimist scen...
10:20
Viața la pensie. Ce să facă pensionar în primele zile din 2026 să se simtă singuri și să alunge tristețea? Newsweek.ro
Primele zile după sărbători pot fi greu de gestionat pentru pensionari, dar există metode simple să ...
09:50
Cum vrea Putin pace în Ucraina? A ordonat extinderea „zonei tampon” cu tot nord-estul Ucrainei în 2026 Newsweek.ro
Vladimir Putin a ordonat Armatei Ruse extinderea „zonei tampon” cu tot nord-estul Ucrainei în 2026, ...
09:40
Unde a ajuns România la 19 ani de la aderarea la UE? A crescut sau nu economia pe datorie? Ce urmează în 2026? Newsweek.ro
2025 a fost un an dificil pentru economia României, mai ales în plan psihologic. Dar echilibrul macr...
09:20
Obiceiuri culinare de Revelion care aduc noroc în noul an. Ce să mănânci la petrecerea de pe 31 decembrie? Newsweek.ro
De la supă de linte la struguri norocoși: se spune că aceste preparate tradiționale aduc mai mult de...
