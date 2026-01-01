Horoscop 2 ianuarie. Luna în Rac aduce o zi cu tensiuni Peștilor. Fecioarele, în centrul atenției
Newsweek.ro, 1 ianuarie 2026 07:20
Horoscop 2 ianuarie. Luna în Rac aduce o zi cu tensiuni Peștilor. Fecioarele sunt în centrul atenție...
Acum 15 minute
07:30
România a depășit pragul de 1.400 km de autostradă. În 2026, sunt promiși alți 302 de km, un record # Newsweek.ro
Deși România a tras frâna de mână autostrăzilor în 2025, inaugurând doar 146 km din cei 280 km promi...
Acum 30 minute
07:20
Horoscop 2 ianuarie. Luna în Rac aduce o zi cu tensiuni Peștilor. Fecioarele, în centrul atenției # Newsweek.ro
Horoscop 2 ianuarie. Luna în Rac aduce o zi cu tensiuni Peștilor. Fecioarele sunt în centrul atenție...
Acum o oră
07:00
Pensionarii pierd, azi, între 100 și 420 lei la pensie. Anularea indexării, lovitură dură dată vârstnicilor # Newsweek.ro
Pensionarii ar putea pierde bani la pensie încă de la începutul anului. Ce se va întâmpla cu pension...
Acum 12 ore
21:10
Materiale pirotehnice, găsite de jandarmi, într-o geantă de livrator, în loc de masa de Revelion # Newsweek.ro
Materiale pirotehnice au fost găsite de jandarmi, în Capitală, într-o geantă de livrator, în loc de ...
20:50
Ministrul ucrainean al Apărării mulțumește României, pentru contribuția de 50 de milioane de euro # Newsweek.ro
Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Şmigal, mulțumește României, pentru contribuția de 50 de mili...
20:30
Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: "Vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus să vă susțineți familiile" # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: "Vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus să vă sus...
20:10
Program special al autobuzelor STB şi al Metroului bucureştean, în noaptea de Anul Nou # Newsweek.ro
Ca în fecare an, există un program special al autobuzelor STB şi al Metroului bucureştean, în noapte...
19:50
VIDEO Bătaia cu ciomege de la Ruginoasa a fost oprită de jandarmi, cu gaze lacrimogene # Newsweek.ro
Bătaia tradiţională cu ciomege de la Ruginoasa, din udeţul Bacău, a fost oprită de jandarmi, cu gaze...
19:40
Tăierile de salarii nu sunt un scenariu nou la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Se repetă anul 2013 # Newsweek.ro
Decizia conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) de a elimina, începând cu 1 i...
19:30
VIDEO Donald Trump se compară cu gladiatorul Maximus Decimus Meridius. "Abia am început!" - susţine acesta # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, se compară cu gladiatorul Maximus Decimus Meridius, interpretat de R...
19:10
La ce echipă a fost vândut Louis Munteanu. Va semna contractul imediat după ce va face vizita medicală # Newsweek.ro
La ce echipă a fost vândut Louis Munteanu, jucătorul lui CFR Cluj. Fotbalistul va semna contractul i...
19:10
Într-o societate extrem de dependentă de confort și mobilitate, precum cea în care trăim, iarna pare...
18:50
2026, anul înarmării. Cheltuieli militare de 2,9 trilioane$. SUA fac Golden Dome. China, platforme hipersonice # Newsweek.ro
Mai mulți analiști au făcut o serie de predicții pentru 2026 din punct de vedere economic, politic, ...
Acum 24 ore
18:40
Casiera din Iași care a delapidat universitatea cu aproape jumătate de milion de lei, dată în vileag de soț la # Newsweek.ro
Casiera care a delapidat o jumătate de milion de lei de la Universitatea de Arte nu a reușit să-i co...
18:20
Horoscop. Ce aduce 2026 zodiilor? Racii, progres în carieră. Scorpionii își schimbă rutina. Leii, aventură # Newsweek.ro
Anul 2026 marchează un nou început, fiind guvernat de cifra 1, simbol al inițiativei, al aspirațiilo...
18:20
Nicuşor Dan: Este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni # Newsweek.ro
Nicuşor Dan, mesaj de Anul Nou: Este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și ...
18:10
Bulgaria avertizează pasagerii taxiurilor, la trecerea de la leva la euro: Acceptați doar numerar de Revelion! # Newsweek.ro
Bulgaria avertizează pasagerii taxiurilor, la trecerea de la leva la euro: Acceptați doar numerar, î...
17:50
Două noi decese din cauza gripei în ultima săptămână. Ce se întâmplă cu infecțiile respiratorii? # Newsweek.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunţă, miercuri, că în ultima săptămână s-au înregis...
17:40
Numele lui Donald Trump este practic peste tot, de la vase de luptă, la clădiri guvernamentale diverse # Newsweek.ro
În SUA; numele preşedintelui Donald Trump este practic peste tot, de la vase de luptă ale Marinei St...
17:20
Ministrul ucrainean al apărării mulțumește României pentru contribuția de 50.000.000$ la apărarea țării # Newsweek.ro
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Șmigal, a mulțumit României pentru decizia de a se alătura me...
17:10
Cum să îți speli cămășile impecabil acasă, fără să mai plătești bani grei la curățătorie? # Newsweek.ro
Când îmbrăcați o cămașă elegantă, de obicei este pentru o ocazie în care doriți să arătați cât mai b...
16:50
Consilierul lui Nicușor Dan, Valentin Naumescu, spune că România a trecut pe lângă dezastru, în anul...
16:50
Vânătăile de pe mâna stângă a lui Trump stârnesc noi semne de întrebare cu privire la sănătatea sa # Newsweek.ro
O nouă vânătaie pe mâna stângă a lui Donald Trump readuce la viață întrebări despre sănătatea sa, la...
16:40
Sorin Grindeanu face bilanțul: S-au dat în circulație 146 de km de autostradă. Ce ne așteaptă în 2026? # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a spus că 2025 a fost un an cu multe provocări. Pe plan extern, în ciuda conflictulu...
16:20
De ce sărbătorile sunt periculoase pentru câini și pisici. Vezi care sunt mesele corecte pentru blănoși # Newsweek.ro
Sărbătorile pot fi periculoase pentru câini și pisici din cauza alimentelor nepotrivite, a resturilo...
16:10
Escrocherie de Anul Nou. Dacă dai click pe acest mesaj pe Whatsapp, rămâi fără bani în contul bancar # Newsweek.ro
Infractorii cibernetici profită din nou de atmosfera festivă de la final de an pentru a lansa escroc...
15:50
Anunț important de la Hidroelectrica: Se întrerup anumite activități. Ce se întâmplă cu facturile în ianuarie? # Newsweek.ro
Hidroelectrica are anunțuri importante de făcut la cumpăna anilor. Astfel Hidroelectrica anunță că f...
15:40
MAI: La un an de la intrarea în spațiul Schengen, aglomerația de la punctele de trecere a frontierei s-a redus # Newsweek.ro
Aderarea la Spațiul Schengen a dus la o reducere semnificativă a aglomerației în punctele de trecere...
15:20
Pensie mai mică cu 220 lei pentru un pensionar cu grupe de muncă. S-a pensionat pe legea nouă și l-a costat # Newsweek.ro
Pensionarii cu grupe de muncă au motive să se plângă. Ei primesc o pensie mai mică pentru că s-au pe...
15:10
92 ani de la nașterea lui Gheorghe Dinică. A fost respins de trei ori la Teatru. Se căsătorește la 60 ani # Newsweek.ro
Gheorghe Dinică (1934–2009), actor uriaș al teatrului și filmului românesc, a strălucit în peste 70 ...
14:50
Impozitele locale se majorează anul viitor și se introduce un impozit fix de 40 de lei pentru mașini...
14:40
România a alocat 16.000.000.000$ pentru apărare, mai mult ca Franța, de 5 ori cât Bulgaria. Ce am luat? # Newsweek.ro
Un clasament realizat de publicația Defense Express arată că România este pe locul 2 în Europa la ch...
14:20
Gabriel Avramescu, ASF: 31.000 de persoane din România au participa la activități de educație financiară # Newsweek.ro
Gabriel Avramescu, prim-vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), spune că „an...
14:10
Maia Sandu, desemnată Liderul Mondial al Anului de The Telegraph. „Putin nu a reuşit să o învingă” # Newsweek.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată de cotidianul britanic „The Telegraph” L...
14:00
VIDEO Cel mai amplu test cu mașini electrice în condiții de iarnă. Doar 2 au atins 50% din autonomie la -25°C # Newsweek.ro
Jurnaliștii chinezi de la Autohome au realizat cel mai amplu test cu mașini electrice în condiții ex...
13:40
Românii vor avea în 2026 un calendar generos de sărbători legale, multe dintre ele căzând în apropie...
13:20
Ce pensie ridicolă are Serghei Mizil? „Am avut salariu la mișto”. A fost tovarășul lui Nicu Ceaușescu # Newsweek.ro
Serghei Mizil este copilul unuia din cei mai importanți lideri comuniști. Nu a muncit niciodată, a a...
13:10
Anveloparea blocurilor din Sectorul 1 nu mai e gratuită din 2026. Cât vor plăti proprietarii timp de 10 ani? # Newsweek.ro
Autoritățile locale au decis ca anveloparea blocurilor din Sectorul 1 al Bucureștiului să nu mai fie...
12:50
Marile magazine din România vor avea program redus pe 31 decembrie 2025, iar 1 ianuarie 2026 va fi z...
12:40
Autobuzele de noapte şi trenurile de metrou vor asigura transportul în noaptea de Revelion # Newsweek.ro
Societatea de Transport Bucureşti (STB) şi Metrorex asigură transportul călătorilor în noaptea de Re...
12:10
BOR: Slujbă de mulțumire și de binecuvântare, în noaptea dintre ani, în toate bisericile # Newsweek.ro
În toate lăcașurile de rugăciune ale Bisericii Ortodoxe Române, în noaptea dintre ani, se va săvârși...
11:50
Lovitura la pensie pentru o categorie de pensionari, în 2026. De ce vor primi mai puțini bani? # Newsweek.ro
Lovitura la pensie pentru o categorie de pensionari, în 2026. De ce vor primi mai puțini bani? „Ordo...
11:50
„Cadou” de Revelion, pentru toți românii: Benzina și motorina, și peste 8 lei/l. Cresc accizele și la alcool # Newsweek.ro
Anul 2026 începe cu scumpiri în lanț pentru toți românii. În noaptea de Revelion, la cumpăna dintre ...
11:20
Jaf ca-n filme, de Crăciun, la o bancă din Germania. Hoții au spart zidul din beton și au luat 10.000.000 € # Newsweek.ro
Un jaf ca-n filme a avut loc la o bancă din Germania, în perioada Crăciunului. Hoții au spart zidul ...
11:10
VIDEO De ce ai nevoie pentru a organiza un eveniment reușit. Nu contează doar echipamentele # Newsweek.ro
Evenimentele organizate de companii, dar nu numai, depind acum în mare măsură de noile tehnologii, d...
10:40
Specialiștii se tem de o prăbușire a pieței calculatoarelor personale în 2026. Care este problema? # Newsweek.ro
Specialiștii se tem de o prăbușire a pieței calculatoarelor personale în 2026. Cel mai pesimist scen...
10:20
Viața la pensie. Ce să facă pensionar în primele zile din 2026 să se simtă singuri și să alunge tristețea? # Newsweek.ro
Primele zile după sărbători pot fi greu de gestionat pentru pensionari, dar există metode simple să ...
09:50
Cum vrea Putin pace în Ucraina? A ordonat extinderea „zonei tampon” cu tot nord-estul Ucrainei în 2026 # Newsweek.ro
Vladimir Putin a ordonat Armatei Ruse extinderea „zonei tampon” cu tot nord-estul Ucrainei în 2026, ...
09:40
Unde a ajuns România la 19 ani de la aderarea la UE? A crescut sau nu economia pe datorie? Ce urmează în 2026? # Newsweek.ro
2025 a fost un an dificil pentru economia României, mai ales în plan psihologic. Dar echilibrul macr...
09:20
Obiceiuri culinare de Revelion care aduc noroc în noul an. Ce să mănânci la petrecerea de pe 31 decembrie? # Newsweek.ro
De la supă de linte la struguri norocoși: se spune că aceste preparate tradiționale aduc mai mult de...
