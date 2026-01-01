Telefonie şi internet mobil fără costuri suplimentare pentru cetăţenii UE care se află în Republica Moldova
Newsweek.ro, 1 ianuarie 2026 12:50
Cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în Republica Moldova, precum şi cetăţenii moldoveni aflaţi în stat...
Acum 30 minute
13:00
VIDEO Cum a fost umilită Rusia de Ucraina în 2025? Avioane și submarine de miliarde $ lovite de drone # Newsweek.ro
De la începutul respingerii agresiunii rusești pe scară largă, forțele de apărare ale Ucrainei au în...
12:50
Telefonie şi internet mobil fără costuri suplimentare pentru cetăţenii UE care se află în Republica Moldova # Newsweek.ro
Cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în Republica Moldova, precum şi cetăţenii moldoveni aflaţi în stat...
Acum o oră
12:40
Bărbat în stare gravă, după ce a căzut în pasajul subteran din Piaţa Victoriei din Timişoara # Newsweek.ro
Un bărbat a fost dus de urgenţă la spital, în noaptea de Revelion, după ce a căzut în pasajul subter...
12:30
Sunt în curs procedurile de identificare a persoanelor afectate de explozia din staţiunea Crans-Montana # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează că sunt în curs procedurile de identificare a persoanelor a...
12:20
Modificare majoră la legea pensiilor, de azi. Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români Tabel # Newsweek.ro
O schimbare importantă a avut loc la 1 ianuarie 2026. Vârsta de pensionare se modifică și va crește ...
12:20
Bulgaria a trecut la euro. Ce faci dacă ai leva? Până când poți să scapi de „vechea” monedă? # Newsweek.ro
Adio, leva! De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a trecut la trecut la moneda unică europeană, euro. Curs...
Acum 2 ore
12:00
Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN a ridicat două aeronave de la Fetești # Newsweek.ro
Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-a înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra por...
11:40
După un parcurs politic rapid și neașteptat, Zohran Mamdani preia conducerea New Yorkului, cu promis...
11:30
Incendiu izbucnit la un priveghi. Patru persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital # Newsweek.ro
Pompierii din Neamţ au fost chemaţi, în noaptea de miercuri spre joi, să stingă un incendiu care a i...
Acum 4 ore
11:10
Minivacanță pentru români la început de an. Cum trebuie să fii compensat, dacă muncești când e liber legal? # Newsweek.ro
Minivacanță pentru români la început de an. Cum trebuie să fii compensat, dacă muncești când e liber...
11:10
METEO Meteorologii au actualizat prognoza pentru începutul lui 2026. Unde va ninge consistent? # Newsweek.ro
Meteorologii au actualizat prognoza pentru începutul lui 2026 și anunță ninsori consistente în mai m...
10:50
VIDEO Petrecere de Revelion periculoasă, în Piaţa Victoriei din Timişoara. Artificiile au explodat aiurea # Newsweek.ro
Petrecerea de Revelion organizată de primărie în Piaţa Victoriei din Timişoara putea să se transform...
10:40
2026, un an „greu” pentru melomani în România. Concert Metallica, Iron Maiden, The Cure, Deep Purple # Newsweek.ro
2026 se anunță un an „greu” pentru melomani în România. Calendarul este încărcat de concencerte ale ...
10:20
Peste 500.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Vasile. „Păzitor de duhuri rele” # Newsweek.ro
Pe 1 ianuarie, peste 500.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Vasile cel Mare, unul d...
10:00
Trump i-a dat licență companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Putin prin Gazprom Neft şi Intelligence # Newsweek.ro
Trump i-a dat licență companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Putin prin Gazprom Neft şi Intel...
09:50
Celebra creatoare de modă Jacqueline de Ribes, supranumită „ultima regină din Paris”, a murit la vâr...
09:20
Kim Jong Un a recunoscut de Revelion că îl ajută pe Putin cu soldați în Ucraina. „Pentru poporul frate rus” # Newsweek.ro
Dictatorul Kim Jong Un a recunoscut de Revelion că îl ajută pe Putin cu soldați în Ucraina. A saluta...
Acum 6 ore
09:00
Petrecere de Revelion ucigașă, într-un bar din celebra stațiune de schi Crans-Montana. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Petrecerea de Revelion dintr-un bar din celebra stațiune de schi Crans-Montana din Eleveția s-a tran...
09:00
Escrocheria din care nu scapi. Hoții imită vocea celor dragi cu Inteligența Artificială. Apoi, dezastrul... # Newsweek.ro
Poliția din SUA avertizează asupra unei escrocherii globale care poate fi folosită de orice răufăcăt...
08:50
Cât timp poți păstra salata de boeuf în frigider. Arunc-o dacă devine moale, lipicioasă sau apoasă # Newsweek.ro
Salata de boeuf este una dintre preferatele românilor, însă maioneza din compoziție poate deveni per...
08:30
Lista alimentelor care ajută ficatul după Revelion. Cât timp trebuie să aștepți înainte de condus dacă ai băut # Newsweek.ro
După mesele copioase și consumul de alcool de la Revelion, ficatul este unul dintre cele mai solicit...
08:10
Ai băut un pahar de țuică sau vin? În cât timp poți urca la volan și conduce în siguranță # Newsweek.ro
Ai consumat 100 ml de țuică sau un pahar de vin și te întrebi când mai poți urca la volan? Chiar și ...
08:00
Varza murată a ieșit prea acră? Ce trebui să îi faci pentru a-i schimba gustul în câteva minute # Newsweek.ro
Dacă varza murată e prea acră, trebuie să-i reduci aciditatea și să echilibrezi gustul. Poți face as...
07:50
Cum să nu abandonezi planurile pentru noul an din prima lună. Un psiholog explică secretele reușitei # Newsweek.ro
Pentru multe persoane, stabilirea rezoluțiilor de Anul Nou reprezintă o tradiție importantă, însă un...
07:30
România a depășit pragul de 1.400 km de autostradă. În 2026, sunt promiși alți 302 de km, un record # Newsweek.ro
Deși România a tras frâna de mână autostrăzilor în 2025, inaugurând doar 146 km din cei 280 km promi...
07:20
Horoscop 2 ianuarie. Luna în Rac aduce o zi cu tensiuni Peștilor. Fecioarele, în centrul atenției # Newsweek.ro
Horoscop 2 ianuarie. Luna în Rac aduce o zi cu tensiuni Peștilor. Fecioarele sunt în centrul atenție...
Acum 8 ore
07:00
Pensionarii pierd, azi, între 100 și 420 lei la pensie. Anularea indexării, lovitură dură dată vârstnicilor # Newsweek.ro
Pensionarii ar putea pierde bani la pensie încă de la începutul anului. Ce se va întâmpla cu pension...
Acum 24 ore
21:10
Materiale pirotehnice, găsite de jandarmi, într-o geantă de livrator, în loc de masa de Revelion # Newsweek.ro
Materiale pirotehnice au fost găsite de jandarmi, în Capitală, într-o geantă de livrator, în loc de ...
20:50
Ministrul ucrainean al Apărării mulțumește României, pentru contribuția de 50 de milioane de euro # Newsweek.ro
Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Şmigal, mulțumește României, pentru contribuția de 50 de mili...
20:30
Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: "Vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus să vă susțineți familiile" # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: "Vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus să vă sus...
20:10
Program special al autobuzelor STB şi al Metroului bucureştean, în noaptea de Anul Nou # Newsweek.ro
Ca în fecare an, există un program special al autobuzelor STB şi al Metroului bucureştean, în noapte...
19:50
VIDEO Bătaia cu ciomege de la Ruginoasa a fost oprită de jandarmi, cu gaze lacrimogene # Newsweek.ro
Bătaia tradiţională cu ciomege de la Ruginoasa, din udeţul Bacău, a fost oprită de jandarmi, cu gaze...
19:40
Tăierile de salarii nu sunt un scenariu nou la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Se repetă anul 2013 # Newsweek.ro
Decizia conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) de a elimina, începând cu 1 i...
19:30
VIDEO Donald Trump se compară cu gladiatorul Maximus Decimus Meridius. "Abia am început!" - susţine acesta # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, se compară cu gladiatorul Maximus Decimus Meridius, interpretat de R...
19:10
La ce echipă a fost vândut Louis Munteanu. Va semna contractul imediat după ce va face vizita medicală # Newsweek.ro
La ce echipă a fost vândut Louis Munteanu, jucătorul lui CFR Cluj. Fotbalistul va semna contractul i...
19:10
Într-o societate extrem de dependentă de confort și mobilitate, precum cea în care trăim, iarna pare...
18:50
2026, anul înarmării. Cheltuieli militare de 2,9 trilioane$. SUA fac Golden Dome. China, platforme hipersonice # Newsweek.ro
Mai mulți analiști au făcut o serie de predicții pentru 2026 din punct de vedere economic, politic, ...
18:40
Casiera din Iași care a delapidat universitatea cu aproape jumătate de milion de lei, dată în vileag de soț la # Newsweek.ro
Casiera care a delapidat o jumătate de milion de lei de la Universitatea de Arte nu a reușit să-i co...
18:20
Horoscop. Ce aduce 2026 zodiilor? Racii, progres în carieră. Scorpionii își schimbă rutina. Leii, aventură # Newsweek.ro
Anul 2026 marchează un nou început, fiind guvernat de cifra 1, simbol al inițiativei, al aspirațiilo...
18:20
Nicuşor Dan: Este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni # Newsweek.ro
Nicuşor Dan, mesaj de Anul Nou: Este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și ...
18:10
Bulgaria avertizează pasagerii taxiurilor, la trecerea de la leva la euro: Acceptați doar numerar de Revelion! # Newsweek.ro
Bulgaria avertizează pasagerii taxiurilor, la trecerea de la leva la euro: Acceptați doar numerar, î...
17:50
Două noi decese din cauza gripei în ultima săptămână. Ce se întâmplă cu infecțiile respiratorii? # Newsweek.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunţă, miercuri, că în ultima săptămână s-au înregis...
17:40
Numele lui Donald Trump este practic peste tot, de la vase de luptă, la clădiri guvernamentale diverse # Newsweek.ro
În SUA; numele preşedintelui Donald Trump este practic peste tot, de la vase de luptă ale Marinei St...
17:20
Ministrul ucrainean al apărării mulțumește României pentru contribuția de 50.000.000$ la apărarea țării # Newsweek.ro
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Șmigal, a mulțumit României pentru decizia de a se alătura me...
17:10
Cum să îți speli cămășile impecabil acasă, fără să mai plătești bani grei la curățătorie? # Newsweek.ro
Când îmbrăcați o cămașă elegantă, de obicei este pentru o ocazie în care doriți să arătați cât mai b...
16:50
Consilierul lui Nicușor Dan, Valentin Naumescu, spune că România a trecut pe lângă dezastru, în anul...
16:50
Vânătăile de pe mâna stângă a lui Trump stârnesc noi semne de întrebare cu privire la sănătatea sa # Newsweek.ro
O nouă vânătaie pe mâna stângă a lui Donald Trump readuce la viață întrebări despre sănătatea sa, la...
16:40
Sorin Grindeanu face bilanțul: S-au dat în circulație 146 de km de autostradă. Ce ne așteaptă în 2026? # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a spus că 2025 a fost un an cu multe provocări. Pe plan extern, în ciuda conflictulu...
16:20
De ce sărbătorile sunt periculoase pentru câini și pisici. Vezi care sunt mesele corecte pentru blănoși # Newsweek.ro
Sărbătorile pot fi periculoase pentru câini și pisici din cauza alimentelor nepotrivite, a resturilo...
16:10
Escrocherie de Anul Nou. Dacă dai click pe acest mesaj pe Whatsapp, rămâi fără bani în contul bancar # Newsweek.ro
Infractorii cibernetici profită din nou de atmosfera festivă de la final de an pentru a lansa escroc...
