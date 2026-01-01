A murit „ultima regină din Paris”. Celebra creatoare de modă avea 96 de ani
Newsweek.ro, 1 ianuarie 2026 09:50
Celebra creatoare de modă Jacqueline de Ribes, supranumită „ultima regină din Paris”, a murit la vâr...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
10:00
Trump i-a dat licență companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Putin prin Gazprom Neft şi Intelligence # Newsweek.ro
Trump i-a dat licență companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Putin prin Gazprom Neft şi Intel...
Acum 30 minute
09:50
Celebra creatoare de modă Jacqueline de Ribes, supranumită „ultima regină din Paris”, a murit la vâr...
Acum o oră
09:20
Kim Jong Un a recunoscut de Revelion că îl ajută pe Putin cu soldați în Ucraina. „Pentru poporul frate rus” # Newsweek.ro
Dictatorul Kim Jong Un a recunoscut de Revelion că îl ajută pe Putin cu soldați în Ucraina. A saluta...
Acum 2 ore
09:00
Petrecere de Revelion ucigașă, într-un bar din celebra stațiune de schi Crans-Montana. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Petrecerea de Revelion dintr-un bar din celebra stațiune de schi Crans-Montana din Eleveția s-a tran...
09:00
Escrocheria din care nu scapi. Hoții imită vocea celor dragi cu Inteligența Artificială. Apoi, dezastrul... # Newsweek.ro
Poliția din SUA avertizează asupra unei escrocherii globale care poate fi folosită de orice răufăcăt...
08:50
Cât timp poți păstra salata de boeuf în frigider. Arunc-o dacă devine moale, lipicioasă sau apoasă # Newsweek.ro
Salata de boeuf este una dintre preferatele românilor, însă maioneza din compoziție poate deveni per...
08:30
Lista alimentelor care ajută ficatul după Revelion. Cât timp trebuie să aștepți înainte de condus dacă ai băut # Newsweek.ro
După mesele copioase și consumul de alcool de la Revelion, ficatul este unul dintre cele mai solicit...
Acum 4 ore
08:10
Ai băut un pahar de țuică sau vin? În cât timp poți urca la volan și conduce în siguranță # Newsweek.ro
Ai consumat 100 ml de țuică sau un pahar de vin și te întrebi când mai poți urca la volan? Chiar și ...
08:00
Varza murată a ieșit prea acră? Ce trebui să îi faci pentru a-i schimba gustul în câteva minute # Newsweek.ro
Dacă varza murată e prea acră, trebuie să-i reduci aciditatea și să echilibrezi gustul. Poți face as...
07:50
Cum să nu abandonezi planurile pentru noul an din prima lună. Un psiholog explică secretele reușitei # Newsweek.ro
Pentru multe persoane, stabilirea rezoluțiilor de Anul Nou reprezintă o tradiție importantă, însă un...
07:30
România a depășit pragul de 1.400 km de autostradă. În 2026, sunt promiși alți 302 de km, un record # Newsweek.ro
Deși România a tras frâna de mână autostrăzilor în 2025, inaugurând doar 146 km din cei 280 km promi...
07:20
Horoscop 2 ianuarie. Luna în Rac aduce o zi cu tensiuni Peștilor. Fecioarele, în centrul atenției # Newsweek.ro
Horoscop 2 ianuarie. Luna în Rac aduce o zi cu tensiuni Peștilor. Fecioarele sunt în centrul atenție...
07:00
Pensionarii pierd, azi, între 100 și 420 lei la pensie. Anularea indexării, lovitură dură dată vârstnicilor # Newsweek.ro
Pensionarii ar putea pierde bani la pensie încă de la începutul anului. Ce se va întâmpla cu pension...
Acum 24 ore
21:10
Materiale pirotehnice, găsite de jandarmi, într-o geantă de livrator, în loc de masa de Revelion # Newsweek.ro
Materiale pirotehnice au fost găsite de jandarmi, în Capitală, într-o geantă de livrator, în loc de ...
20:50
Ministrul ucrainean al Apărării mulțumește României, pentru contribuția de 50 de milioane de euro # Newsweek.ro
Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Şmigal, mulțumește României, pentru contribuția de 50 de mili...
20:30
Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: "Vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus să vă susțineți familiile" # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: "Vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus să vă sus...
20:10
Program special al autobuzelor STB şi al Metroului bucureştean, în noaptea de Anul Nou # Newsweek.ro
Ca în fecare an, există un program special al autobuzelor STB şi al Metroului bucureştean, în noapte...
19:50
VIDEO Bătaia cu ciomege de la Ruginoasa a fost oprită de jandarmi, cu gaze lacrimogene # Newsweek.ro
Bătaia tradiţională cu ciomege de la Ruginoasa, din udeţul Bacău, a fost oprită de jandarmi, cu gaze...
19:40
Tăierile de salarii nu sunt un scenariu nou la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Se repetă anul 2013 # Newsweek.ro
Decizia conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) de a elimina, începând cu 1 i...
19:30
VIDEO Donald Trump se compară cu gladiatorul Maximus Decimus Meridius. "Abia am început!" - susţine acesta # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, se compară cu gladiatorul Maximus Decimus Meridius, interpretat de R...
19:10
La ce echipă a fost vândut Louis Munteanu. Va semna contractul imediat după ce va face vizita medicală # Newsweek.ro
La ce echipă a fost vândut Louis Munteanu, jucătorul lui CFR Cluj. Fotbalistul va semna contractul i...
19:10
Într-o societate extrem de dependentă de confort și mobilitate, precum cea în care trăim, iarna pare...
18:50
2026, anul înarmării. Cheltuieli militare de 2,9 trilioane$. SUA fac Golden Dome. China, platforme hipersonice # Newsweek.ro
Mai mulți analiști au făcut o serie de predicții pentru 2026 din punct de vedere economic, politic, ...
18:40
Casiera din Iași care a delapidat universitatea cu aproape jumătate de milion de lei, dată în vileag de soț la # Newsweek.ro
Casiera care a delapidat o jumătate de milion de lei de la Universitatea de Arte nu a reușit să-i co...
18:20
Horoscop. Ce aduce 2026 zodiilor? Racii, progres în carieră. Scorpionii își schimbă rutina. Leii, aventură # Newsweek.ro
Anul 2026 marchează un nou început, fiind guvernat de cifra 1, simbol al inițiativei, al aspirațiilo...
18:20
Nicuşor Dan: Este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni # Newsweek.ro
Nicuşor Dan, mesaj de Anul Nou: Este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și ...
18:10
Bulgaria avertizează pasagerii taxiurilor, la trecerea de la leva la euro: Acceptați doar numerar de Revelion! # Newsweek.ro
Bulgaria avertizează pasagerii taxiurilor, la trecerea de la leva la euro: Acceptați doar numerar, î...
17:50
Două noi decese din cauza gripei în ultima săptămână. Ce se întâmplă cu infecțiile respiratorii? # Newsweek.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunţă, miercuri, că în ultima săptămână s-au înregis...
17:40
Numele lui Donald Trump este practic peste tot, de la vase de luptă, la clădiri guvernamentale diverse # Newsweek.ro
În SUA; numele preşedintelui Donald Trump este practic peste tot, de la vase de luptă ale Marinei St...
17:20
Ministrul ucrainean al apărării mulțumește României pentru contribuția de 50.000.000$ la apărarea țării # Newsweek.ro
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Șmigal, a mulțumit României pentru decizia de a se alătura me...
17:10
Cum să îți speli cămășile impecabil acasă, fără să mai plătești bani grei la curățătorie? # Newsweek.ro
Când îmbrăcați o cămașă elegantă, de obicei este pentru o ocazie în care doriți să arătați cât mai b...
16:50
Consilierul lui Nicușor Dan, Valentin Naumescu, spune că România a trecut pe lângă dezastru, în anul...
16:50
Vânătăile de pe mâna stângă a lui Trump stârnesc noi semne de întrebare cu privire la sănătatea sa # Newsweek.ro
O nouă vânătaie pe mâna stângă a lui Donald Trump readuce la viață întrebări despre sănătatea sa, la...
16:40
Sorin Grindeanu face bilanțul: S-au dat în circulație 146 de km de autostradă. Ce ne așteaptă în 2026? # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a spus că 2025 a fost un an cu multe provocări. Pe plan extern, în ciuda conflictulu...
16:20
De ce sărbătorile sunt periculoase pentru câini și pisici. Vezi care sunt mesele corecte pentru blănoși # Newsweek.ro
Sărbătorile pot fi periculoase pentru câini și pisici din cauza alimentelor nepotrivite, a resturilo...
16:10
Escrocherie de Anul Nou. Dacă dai click pe acest mesaj pe Whatsapp, rămâi fără bani în contul bancar # Newsweek.ro
Infractorii cibernetici profită din nou de atmosfera festivă de la final de an pentru a lansa escroc...
15:50
Anunț important de la Hidroelectrica: Se întrerup anumite activități. Ce se întâmplă cu facturile în ianuarie? # Newsweek.ro
Hidroelectrica are anunțuri importante de făcut la cumpăna anilor. Astfel Hidroelectrica anunță că f...
15:40
MAI: La un an de la intrarea în spațiul Schengen, aglomerația de la punctele de trecere a frontierei s-a redus # Newsweek.ro
Aderarea la Spațiul Schengen a dus la o reducere semnificativă a aglomerației în punctele de trecere...
15:20
Pensie mai mică cu 220 lei pentru un pensionar cu grupe de muncă. S-a pensionat pe legea nouă și l-a costat # Newsweek.ro
Pensionarii cu grupe de muncă au motive să se plângă. Ei primesc o pensie mai mică pentru că s-au pe...
15:10
92 ani de la nașterea lui Gheorghe Dinică. A fost respins de trei ori la Teatru. Se căsătorește la 60 ani # Newsweek.ro
Gheorghe Dinică (1934–2009), actor uriaș al teatrului și filmului românesc, a strălucit în peste 70 ...
14:50
Impozitele locale se majorează anul viitor și se introduce un impozit fix de 40 de lei pentru mașini...
14:40
România a alocat 16.000.000.000$ pentru apărare, mai mult ca Franța, de 5 ori cât Bulgaria. Ce am luat? # Newsweek.ro
Un clasament realizat de publicația Defense Express arată că România este pe locul 2 în Europa la ch...
14:20
Gabriel Avramescu, ASF: 31.000 de persoane din România au participa la activități de educație financiară # Newsweek.ro
Gabriel Avramescu, prim-vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), spune că „an...
14:10
Maia Sandu, desemnată Liderul Mondial al Anului de The Telegraph. „Putin nu a reuşit să o învingă” # Newsweek.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată de cotidianul britanic „The Telegraph” L...
14:00
VIDEO Cel mai amplu test cu mașini electrice în condiții de iarnă. Doar 2 au atins 50% din autonomie la -25°C # Newsweek.ro
Jurnaliștii chinezi de la Autohome au realizat cel mai amplu test cu mașini electrice în condiții ex...
13:40
Românii vor avea în 2026 un calendar generos de sărbători legale, multe dintre ele căzând în apropie...
13:20
Ce pensie ridicolă are Serghei Mizil? „Am avut salariu la mișto”. A fost tovarășul lui Nicu Ceaușescu # Newsweek.ro
Serghei Mizil este copilul unuia din cei mai importanți lideri comuniști. Nu a muncit niciodată, a a...
13:10
Anveloparea blocurilor din Sectorul 1 nu mai e gratuită din 2026. Cât vor plăti proprietarii timp de 10 ani? # Newsweek.ro
Autoritățile locale au decis ca anveloparea blocurilor din Sectorul 1 al Bucureștiului să nu mai fie...
12:50
Marile magazine din România vor avea program redus pe 31 decembrie 2025, iar 1 ianuarie 2026 va fi z...
12:40
Autobuzele de noapte şi trenurile de metrou vor asigura transportul în noaptea de Revelion # Newsweek.ro
Societatea de Transport Bucureşti (STB) şi Metrorex asigură transportul călătorilor în noaptea de Re...
