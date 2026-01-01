Regina Camilla a Marii Britanii a povestit, pentru prima dată, într-un interviu la BBC, faptul că, atunci când era adolescentă, a fost atacată de un bărbat, într-un tren cu care venea spre Londra. În vârstă acum de 78 de ani, regina susține de mulți ani organizațiile împotriva violenței sexuale și domestice.
Biziday.ro, 1 ianuarie 2026 09:00
Regina consoartă Camilla a descris pentru prima dată cum a respins atacul unui bărbat, în urmă cu peste 60 de ani, într-un tren cu care venea spre Londra. Spune că își amintește furia pe care a simțit-o și care i-a rămas mult timp în minte, chiar dacă a ripostat agresiunii. “Îmi amintesc că atunci când […]
Tesla a publicat, în mod neobișnuit, o serie de estimări ale analiștilor care indică o scădere semnificativă a vânzărilor în 2025 față de 2024, dar și livrări în următorii ani mult sub obiectivele anunțate Elon Musk. # Biziday.ro
Datele sugerează că producătorul american de mașini electrice va livra aproximativ 423.000 de vehicule în ultimul trimestru din 2025, cu 16% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024. Potrivit acelorași estimări, Tesla ar urma să încheie 2025 cu un total de 1,64 milioane de mașini livrate, în scădere față de 1,79 milioane în 2024. […]
17:40
Rusia a publicat un videoclip cu resturi ale unei drone Chaklun-V cu încărcătură explozivă nedetonată, despre care susține că ar fi fost utilizată în presupusul atac al Ucrainei asupra uneia dintre reședințele lui Vladimir Putin. # Biziday.ro
Ministerul rus al Apărării a publicat miercuri un videoclip cu ceea ce susține că este o dronă doborâtă în timpul unui presupus atac al ucrainenilor asupra unei reședințe a lui Vladimir Putin, din Novgorod. În videoclip apare un ofiţer superior, generalul-maior Aleksandr Romanenkov, prezentând detalii despre modul în care Moscova consideră că Ucraina ar fi […]
16:50
Marea Baltică. Autoritățile finlandeze au reținut o navă suspectată de deteriorarea unui cablu submarin de telecomunicații care leagă Helsinki și Tallinn, în Golful Finlandei. Nava, sub pavilionul Saint Vincent și Grenadinele, plecase din Rusia și se îndrepta către către Israel. # Biziday.ro
Autoritățile finlandeze spun că nava este suspectată că ar fi “responsabilă pentru deteriorarea cablului” deținut de grupul de telecomunicații Elisa, care a detectat o defecțiune miercuri dimineața. Cablul este situat în zona economică exclusivă a Estoniei. Ulterior, o navă și un elicopter al poliției de frontieră din Finlanda au localizat nava suspectă cu ancora aruncată […]
15:30
Anul 2025 a fost cel mai călduros de până acum în nordul Europei, Asia Centrală și în regiunea care cuprinde deșertul Sahara. Statele europene s-au confruntat și cu cea mai secetoasă primăvară din ultimul secol. # Biziday.ro
La nivel global, se preconizează că ultimele 12 luni vor fi a treia cea mai călduroasă perioadă înregistrată vreodată, după 2024 și 2023, conform datelor provizorii adunate de institutul Copernicus și care urmează să fie publicate în raportul anual de la începutul lunii ianuarie. France 24, care citează AFP scrie, însă, că în raportul întocmit […]
14:20
Leul românesc s-a depreciat în acest an cu 2,5% în raport cu euro. Moneda europeană a urcat în ultima zi din an la 5,0985 lei, în condițiile în care pe 3 ianuarie 2025 era 4,9749 lei. În schimb, în ultimul an, leul s-a întărit în raport cu dolarul. # Biziday.ro
Banca Națională a României a afișat pe 31 decembrie un curs de referință de 5,0985 lei pentru un euro, ceea ce înseamnă o depreciere de aproximativ 2,5% față de începutul anului. La data de 3 ianuarie 2025, moneda unică europeană era cotată la 4,9749 lei. În luna mai, în perioada tensionată a alegerilor prezidențiale, pragul psihologic […]
13:30
Warner Bros Discovery va respinge, cel mai probabil, oferta ostilă de preluare din partea Paramount Skydance, conform mai multor publicații internaționale. Consiliul de administrație, care consideră că acordul cu Netflix pare a fi mai sigur și mai ușor de finalizat, se va întruni săptămâna viitoare. # Biziday.ro
Consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery (WBD) intenționează să respingă cea mai recentă ofertă (ostilă) de preluare făcută de Paramount Skydance, în valoare de aproximativ 108 miliarde de dolari, chiar dacă aceasta a fost susținută printr-o garanție personală oferită de miliardarul Larry Ellison, co-fondator Oracle. Informațiile din discuțiile interne au fost relatate de Reuters, […]
11:20
Studiu. Marele rechin alb, specie protejată prin lege, este în pericol critic de dispariție, din cauza pescuitului ilegal și a capturilor accidentale. Peste 40 de exemplare au fost ucise doar anul acesta. # Biziday.ro
Un studiu realizat de cercetători americani, în colaborare cu organizația britanică Blue Marine Foundation, ce au monitorizat porturile de pescuit din Africa de Nord, relevă că o cauză majoră a declinului speciilor de rechini mari albi, ce trăiesc în apele Mării Mediterane, este pescuitul ilegal. Deși rechinii mari albi sunt protejați prin legislație internațională, fiind […]
11:00
BVB atrage atenția asupra unor tentative de fraudă online prin site-uri false care copiază platforma oficială și încearcă să obțină datele personale și bancare ale utilizatorilor, promițând dividende substanțiale. # Biziday.ro
“Persoane necunoscute au creat pagini de internet care copiază aspectul grafic al paginii oficiale a Bursei (www.bvb.ro). Sub pretextul fals că utilizatorii sunt eligibili pentru retragerea unor dividende în valoare de peste 23.000 de lei, atacatorii solicită completarea unui formular cu date critice, printre care Codul Numeric Personal (CNP), contul IBAN, numărul de telefon, adresa […]
10:10
Paris. Serviciile secrete franceze au transmis o notă privind “riscul ridicat al amenințării teroriste, în contextul tensiunilor internaționale”. Cer “o supraveghere deosebit de sporită a locurilor turistice, festive și simbolice” de Revelion. Concertul de pe Champs-Élysées, anulat încă de acum o lună, a fost preînregistrat pentru a fi totuși transmis de televiziuni. # Biziday.ro
Potrivit BFMTV, Prefectura din Paris a primit o notă care solicită o vigilență deosebită în ceea ce privește riscul terorist și activitatea infracțională în noaptea de Revelion. Documentul indică faptul că “nivelul ridicat al amenințării teroriste continuă să planeze asupra teritoriului național, precum și persistența tensiunilor la nivel internațional” ceea ce înseamnă că “este nevoie […]
09:30
Germania. Jaf spectaculos la o bancă din Gelsenkirchen, un oraș de la granița cu Olanda. Mai mulți bărbați mascați au făcut o gaură în peretele exterior și au pătruns în camera de valori, de unde au luat casete care conțineau bani, bijuterii și aur în valoare de circa 30 de milioane de euro. # Biziday.ro
Jaful s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni, dar poliția a comunicat-o oficial abia marți seara, precizând că este vorba de “o operațiune extrem de elaborată”. Un purtător de cuvânt a apreciat că “a necesitat o planificare extinsă, cunoștințe din interior și o organizare infracțională semnificativă pentru a fi pusă în aplicare”. Potrivit aceleiași […]
Ieri
23:50
Analiză. La șapte luni de la plecarea lui Elon Musk de la conducerea DOGE, experții încă încearcă să determine care sunt efectele reale pe care departamentul le-a produs. Subliniază că urmările vizibile sunt zeci de procese pentru decizii abuzive și avertizează că efectele negative s-ar putea resimți pe termen lung. # Biziday.ro
The Guardian începe analiza prin a aminti că Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), înființat de Administrația Trump în ianuarie 2025 și condus de Elon Musk, a fost creat cu promisiunea de a oferi transparență maximă și de a reduce cheltuielile cu două mii de miliarde de dolari. În realitate, DOGE pare să fi eliminat doar […]
22:50
România va contribui cu 50 de milioane de euro la mecanismul american pentru apărarea Ucrainei. Decizia vine în contextul angajamentului asumat în cadrul NATO, astfel că nu va duce la depășirea plafonului bugetar pentru apărare. # Biziday.ro
Guvernul României a adoptat, marți, o hotărâre prin care se alătură la “Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), un mecanism propus de SUA, ce urmărește implicarea directă și măsurabilă a statelor partenere în sprijinirea Ucrainei. Majoritatea statelor aliate europene, dar și alte țări, s-au implicat în acest proiect. Guvernul precizează că plafonul bugetar […]
20:50
Ilie Bolojan anunță că deficitul bugetar pe anul 2025 va fi mai mic de 8,4% din PIB, ținta convenită de guvern cu Comisia Europeană. Premierul afirmă că “după mulți ani, la finalul acestui an ne vom respecta angajamentele pe care ni le-am luat”. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut un scurt bilanț al reformelor adoptate de la preluarea mandatului, în cadrul ședinței de guvern din această seară. “Măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanțele publice. După mulți ani, la finalul acestui an ne vom respecta angajamentele pe care ni le-am luat și vom avea un deficit […]
18:40
Curtea de Apel București blochează reorganizarea ANCOM, una dintre măsurile aprobate de Guvernul Bolojan ca parte a reformei fiscale, în urma unui proces deschis de sindicaliștii instituției. Guvernul poate face recurs, dar decizia este executorie. # Biziday.ro
Curtea de Apel București a admis cererea de suspendare a actelor administrative formulată de reclamanţi. A dispus suspendarea executării, până la pronunțarea instanței de fond, a deciziilor: 678/16.12.2025 prin care se identifică compartimentele şi funcţiile de specialitate, respectiv compartimentele şi funcţiile suport din cadrul ANCOM, prevăzute în organigrama de la 01.01.2025; 679/16.12.2025 prin care se […]
18:20
Dmitri Medvedev, fost președinte și membru al Consiliului de Securitate al Rusiei, îl amenință cu moartea pe Volodimir Zelenski, a doua zi după ce rușii au pretins că ucrainenii au atacat cu drone o reședință de-ale lui Vladimir Putin. Medvedev spune că “moartea îi suflă în ceafă” lui Zelenski, care “va trebui să stea ascuns pentru tot restul vieții”. # Biziday.ro
Dmitri Medvedev a scris pe rețelele sociale: “Recent, un ticălos a dorit moartea . Toată lumea înțelege că el nu dorește moartea , ci a întregului popor și a țării noastre. Și nu doar că a dorit acest lucru, dar a dat și indicații pentru atacuri masive. Nu voi scrie aici […]
17:20
Circulație îngreunată din cauza ninsorii abundente pe autostrada A1 Sibiu – Deva, tronsoanele kilometrice 254 – 280 și 334 – 412, pe DN7, între Câineni și Boița, și pe DN10 Buzău – Brașov. Sunt depuneri de zăpadă pe asfalt. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că se circulă în condiții de ninsoare pe tronsoanele respective de drum. DN10 Buzău – Brașov: Polițiștii au făcut mai multe recomandări: Înainte de a porni în călătorie, informați-vă cu privire la condițiile meteorologice și la restricțiile impuse pe traseul pe care-l aveți de parcurs! Asigurați-vă o bună vizibilitate […]
13:20
DNA trimite în judecată doi profesori, doi asistenți universitari și 20 de studenți ai Facultății de Medicină și Farmacie din cadrul Universității “Dunărea de Jos”, în dosarul deschis după fraudarea examenului de rezidențiat din noiembrie 2024. # Biziday.ro
Direcția Națională Anticorupție anunță că a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatei Dumitriu Buzia Olimpia, profesor universitar doctor în cadrul Universității “Dunărea de Jos” Galați – Facultatea de Medicină și Farmacie, președinte al comisiei de examinare pentru obținerea titlului de farmacist specialist și coordonator al grupei de rezidențiat în specializarea Farmacie Generală. […]
12:50
Președintele american avertizează Hamas că va suferi consecințe dure dacă nu se dezarmează, așa cum prevede acordul pentru încetarea focului în Gaza. Gruparea a reiterat că nu va renunța la arme, atâta timp cât “continuă ocupația israeliană”. # Biziday.ro
Luni seară, în timpul unei conferințe comune de presă cu Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, Donald Trump a amintit că Hamas “a acceptat să să se dezarmeze”. Legat de retragerea trupelor israeliene din Fâșia Gaza, înaintea dezarmării grupării, președintele american a spus că este un subiect separat și că va fi discutat. La rândul său, Netanyahu […]
11:40
Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod Galben de vânt, cu viteze de 50 – 70 km/h, până mâine la ora 20. Începând de mâine dimineață, va ninge viscolit în nord-estul Moldovei și în sud-estul Transilvaniei. # Biziday.ro
Prima atenționare Cod Galben este valabilă până la ora 20, conform hărții. Vântul va sufla cu până la 50 – 70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60 – 85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, de 90 – 120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea […]
10:10
Ambasada SUA la Bucureşti: ”Anul acesta am sărbătorit 145 de ani de relații diplomatice. SUA rămân dedicate colaborării cu România pentru a aprofunda cooperarea, a sprijini principiile democratice și a construi împreună un viitor mai sigur”. # Biziday.ro
Ambasada SUA la București a transmit un mesaj la împlinirea a 145 de ani de relații diplomatice între Statele Unit și România. Conform reprezentanței americani, SUA ”rămân dedicate colaborării cu România pentru a aprofunda cooperarea, a sprijini principiile democratice și a construi împreună un viitor mai sigur și mai plin de speranță”. ”Anul acesta am […]
09:20
Analiză BBC. Numărul rușilor uciși în războiul cu Ucraina a crescut în acest an mai repede decât în orice alt moment de la începutul invaziei. O treime au fost voluntari, un procent dublu față de 2024, în condițiile în care autoritățile ruse continuă să recruteze intens, oferind sume mari de bani și folosind diverse forme de presiune. # Biziday.ro
În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai rapid ca în orice alt moment de la începutul invaziei la scară largă din 2022, arată o analiză BBC. Pe măsură ce eforturile de pace s-au intensificat în 2025 sub presiunea președintelui american Donald Trump, în sursele ruseşti au fost publicate cu […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
Președintele Trump declară că Armata Americană a atacat o țintă terestră din Venezuela, săptămâna trecută. Dacă va fi confirmat, ar fi primul atac american terestru de când SUA și-au consolidat prezența militară în Caraibe. # Biziday.ro
“Tocmai am distrus – nu știu dacă ați citit sau ați văzut – o mare fabrică sau o mare instalație de unde vin navele. Acum două nopți, am distrus-o. Așadar, i-am lovit foarte tare”, a declarat Trump, vineri, în cadrul unui interviu cu John Catsimatidis, donator republican a cărui emisiune radio este difuzată pe WABC. […]
21:00
Asociația britanică de contabili autorizați, cea mai mare din lume, nu va mai permite desfășurarea examenelor în format online, pentru a combate fraudele cu AI. # Biziday.ro
Asociația contabililor autorizați ACCA), care are aproape 260 de mii de membri, a anunțat că, începând cu luna martie, nu va mai permite cursanților să susțină examene online, decât în cazuri excepționale. ACCA a ajuns la concluzia că desfășurarea online a testelor a devenit prea dificil de controlat, având în vedere oferta de instrumente AI. […]
18:20
Rusia acuză Ucraina că ar fi efectuat un atac cu 91 de drone asupra reședinței lui Vladimir Putin din Novgorod, chiar în timpul întâlnirii dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, de aseară. Afirmă că poziția Rusiei în cadrul negocierilor de pace va fi revizuită. Președintele ucrainean neagă informațiile. # Biziday.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că în noaptea de 28-29 decembrie Ucraina ar fi atacat reședința oficială a președintelui rus din regiunea Novgorod cu 91 de drone cu rază lungă de acțiune. Acesta a mai spus că toate dronele ar fi fost distruse de apărarea aeriană și că atacul ar fi avut […]
15:30
Tensiuni în interiorul CCR. Cei patru judecători numiți de PSD, care au boicotat ședințele de duminică și de luni în privința reformei pensiilor speciale, o acuză pe președinta Curții, Simina Tănăsescu (numită judecător la CCR de Klaus Iohannis) de încălcarea procedurilor legale și de grăbirea nejustificată a deliberărilor. # Biziday.ro
Judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc au emis un comunicat de presă comun în care explică motivele pentru care au părăsit ședința de luni și în care prezintă ceea ce ei susțin a fi cronologia evenimentelor din ultimele săptămâni, în privința ședințelor din cadrul CCR privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. […]
13:30
Reacții politice după amânarea deciziei CCR privind pensiile speciale. Președintele Senatului (PNL) spune că Ilie Bolojan nu va ceda “presiunilor”. Ministrul Apărării (USR) declară că “s-a ajuns la o bătaie de joc”, în timp ce ministrul Justiției (PSD) precizează că nu a primit nicio solicitare legată de un studiu de impact al măsurilor. # Biziday.ro
Mircea Abrudean, președintele Senatului (PNL), a transmis că prim-ministrul Ilie Bolojan nu va ceda în fața presiunilor, fără a detalia. El a mai arătat că “România are nevoie de o decizie clară, care să permită continuarea reformelor asumate”. Radu Miruță, ministrul Apărării (USR), a avut o reacție mult mai dură la postul de televiziune Digi […]
12:50
Volodimir Zelenski declară că SUA au propus Ucrainei garanții de securitate pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea de prelungire. Spune că planul de pace în 20 de puncte ar trebui supus referendumului, în țară. # Biziday.ro
În timpul unei conferințe de presă în format online, președintele ucrainean a declarat că garanțiile din partea SUA sunt “puternice, însă deocamdată ele nu sunt permanente. I-am spus președintelui Trump că războiul durează de aproape 15 ani și că ne-am dori ca garanțiile să fie acordate pe o perioadă mai lungă. I-am spus că vrem […]
12:10
Guvernul dezminte o știre falsă distribuită online, conform căreia ar fi tăiat alocațiile de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA prin intermediul ordonanței “trenuleț”, adoptată săptămâna trecută. # Biziday.ro
Guvernul României respinge informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora alocațiile lunare de hrană acordate copiilor cu handicap de tip HIV/SIDA ar fi fost eliminate prin așa-numita ordonanță “trenuleț”. Această ordonanță a introdus modificări în privința taxelor și impozitelor și a stabilit măsuri tranzitorii pentru autoritățile locale, până la adoptarea bugetului pe anul 2026. Executivul […]
10:50
CCR a amânat din nou o decizie privind reforma pensiilor magistraților, din lipsă de cvorum. Cei patru judecători numiți de PSD nu au intrat nici astăzi în sala de deliberări. Următorul termen a fost stabilit pentru 16 ianuarie, ceea ce înseamnă că legea, care trebuia sa intre in vigoare de la 1 ianuarie, nu poate fi aplicată. # Biziday.ro
Curtea Constituțională a amânat din nou decizia în privința reformei pensiilor magistraților, din lipsă de cvorum. Judecătorii Bogdan Licu, Mihai Busuioc, Gheorghe Stan și Cristian Deliorga, care duminică au părăsit ședința CCR pentru a bloca luarea unei decizii, au refuzat să intre și luni dimineață în sala de deliberări. Următorul termen a fost stabilit pentru […]
10:10
Raport INS. Managerii estimează o scădere moderată a activității economice, la începutul anului, concomitent cu o creștere a prețurilor. Unii dintre ei cred că numărul angajaților va scădea. # Biziday.ro
Datele din ancheta de conjunctură realizată de Institutul Național de Statistică arată că managerii din industrie și comerțul cu amănuntul estimează pentru perioada decembrie 2025 – februarie 2026 o scădere moderată a activității economice. De asemenea, 17,5% dintre managerii din construcţii și 10,3% din industria prelucrătoare estimează că în perioada decembrie 2025 – februarie 2026 […]
10:00
Filmul “Avatar: Fire and Ash” a generat încasări de 760 de milioane de dolari la nivel mondial, în doar două weekenduri de la lansare. Va deveni cel mai probabil al treilea film Disney din 2025 ce va depăși pragul de un miliard de dolari, după Zootopia 2 și Lilo & Stitch. # Biziday.ro
Cel de-al treilea film din franciza regizată de James Cameron, “Avatar: Fire and Ash”, a avut cel mai bun rezultat la box office în weekendul prelungit de Crăciun, cu încasări estimate la 88 de milioane de dolari, potrivit publicațiilor de specialitate de la Hollywood. Mai exact, filmul a strâns aproximativ 64 de milioane de dolari […]
08:50
Coreea de Nord a efectuat, duminică, două teste cu rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune. Exercițiile au avut loc la câteva zile după ce Phenianul a dezvăluit imagini cu primul său submarin cu propulsie nucleară. # Biziday.ro
Coreea de Nord a efectuat, duminică, teste cu rachete de croazieră strategice cu rază lungă de acțiune. ”Acestea au fost lansate deasupra Mării Galbene și au testat capacitatea de descurajare nucleară a țării”, transmite Agenția oficială de știri coreeană. Exercițiul a avut loc la câteva zile după ce Pehnianul a arătat progrese evidente în construcția […]
08:30
Negocierile din Florida pentru pacea în Ucraina s-au încheiat, fără a fi anunțate progrese concrete. “Suntem cu mult mai aproape de pace” a spus Donald Trump, la final, într-o conferință comună cu Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean spune însă Ucraina nu a fost de acord să cedeze teritoriul din Donbas pe care Rusia nu l-a cucerit și că încă mai sunt de stabilit unele detalii legate de garanțiile de securitate. # Biziday.ro
Nici Zelenski, nici Trump, nu au anunțat vreun progres major după discuțiile din Florida. Ambii au subliniat că procesul este complicat și că va dura mai mult timp. Președintele american a spus că discuțiile (la nivel de delegații) vor continua luni și că probabil va mai dura câteva săptămâni până se va ajunge la un […]
07:30
China lansează “exerciții militare cu foc real” de jur împrejurul Taiwanului, în ceea ce pare a fi o demonstrație de forță menită să arate că poate bloca oricând insula. Deși încă nu se știe exact amploarea exercițiului, zonele desemnate sunt mai ample și mai apropiate de Taiwan decât până acum. # Biziday.ro
Armata Populară de Eliberare (PLA) – aripa militară a partidului comunist din China – anunță, luni dimineață, că a trimis forțe navale, aeriene și de rachete pentru a înconjura Taiwanul, în timp ce paza de coastă chineză va efectua “inspecții de aplicare a legii”, controlând probabil navele comerciale. Numit Misiunea de Justiție 2025, exercițiul ar […]
28 decembrie 2025
21:50
SUA. Accident aviatic în New Jersey. Două elicoptere s-au prăbușit, după o coliziune în aer. Cel puțin o persoană a murit, iar altă este rănită, # Biziday.ro
Cel puțin o persoană a murit și o alta este grav rănită după ce două elicoptere s-au prăbușit duminică dimineața, în New Jersey. Poliția fost informată despre un ”accident aviatic între două elicoptere”. Unul dintre elicoptere a fost cuprins de flăcări după accident. Purtătorul de cuvânt al poliției a confirmat că o persoană a murit […]
19:30
Negocieri de pace pentru Ucraina. Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski din Florida, din această seară. # Biziday.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a scris pe rețeaua sa socială, Truth Social, că a avut o convorbire telefonică cu omologul rus, Vladimir Putin. Discuția dintre cei doi lideri a avut loc cu câteva ore înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski din această seară, din Florida. ”Tocmai am avut o convorbire telefonică bună […]
18:10
Gorj. Circulația pe drumul care leagă Rânca de Novaci, parte din Transalpina, a fost închisă din cauza condițiilor meteorologice extreme. # Biziday.ro
Direcţia de Drumuri şi Poduri Craiova anunţă, duminică după prânz, că circulația rutieră va fi închisă pe DN 67C, între Novaci și Rânca, începând cu ora 18:00. Decizia a fost luată din cauza condițiilor meteorologice extreme, a vântului puternic și a viscolului care duc la o vizibilitatea zero pe DN 67C. “În cazul închiderii drumului […]
14:40
CCR amână pentru mâine, 29 decembrie, decizia în privința reformei pensiilor magistraților. Curtea a mai judecat anterior speța și a respins legea, după mai multe amânări, pe motive de procedură. # Biziday.ro
Curtea Constituțională trebuia să se pronunțe astăzi, 28 decembrie, pentru a stabili dacă legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională sau nu. Decizia de amânare vine după ce judecătorii au luat cel puțin două pauze în cadrul unei ședințe care a durat circa o oră […]
13:10
București. Incediu major la un depozit din Sectorul 6, în apropiere de bulevardul Iuliu Maniu. Degajări mari de fum. Populația a fost avertizată prin Ro-Alert. # Biziday.ro
Incendiu major în zona bulevardului Iuliu Maniu, din Sectorul 6. Locuitorii din zonă au fost alertați prin sistemul Ro-Alert, deoarece sunt degajări mari de fum. Incendiul se manifestă în interiorul unui spațiu de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 800 metri pătrați. Ard materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile. ”Pentru gestionarea situației de […]
12:20
Actrița franceză Brigitte Bardot a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. Bardot a devenit celebră în anii ‘50, dar la 39 de ani s-a retras din actorie și a devenit o activistă pentru drepturile animalelor. # Biziday.ro
Brigitte Bardot, actrița și cântăreața franceză, a fost un sex symbol al anilor ‘50 și ‘60. La începutul anilor ’70, însă, Bardot s-a retras din actorie și s-a concentrat pe activismul pentru drepturile animalelor, înființând Fundația Brigitte Bardot în 1986. Activismul său i-a adus atât laude, cât și critici. Bardot a devenit faimoasă la nivel […]
10:50
Meteorologii au actualizat prognoza. Avertizare Cod Roșu de vânt în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri. Cod Portocaliu de vânt în Carpații Orientali, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania. Aproape toată ţara va fi afectată de vânt puternic. # Biziday.ro
ANM a actualizat avertizările meteorologice. Astfel, de duminică de la ora 10, până luni la ora 10, este în vigoare un Cod Roșu de ninsori și vânt. În intervalul menționat în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 m, vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste […]
09:20
Avertizare nowcasting Cod Roșu de vânt în județele Caraş-Severin și Hunedoara, la peste 1.800 de metri altitudine, astăzi, până la ora 10. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod Roșu de vânt pentru zonele montane de peste 1.800 de metri din județul Caraș-Severin și județul Hunedoara. Avertizarea este valabilă până la ora 10:00. Se vor semnala intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.
07:10
Polonia pregătește un sistem de fortificații anti-drone de peste 2 miliarde de euro de-a lungul frontierei sale estice, pe fondul amenințărilor Rusiei, care ar urma să fie finalizat în doi ani. Primele elemente vor fi operaționale în aproximativ șase luni. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, într-un interviu acordat The Guardian. Potrivit acestuia, primele componente ale sistemului ar putea deveni operaționale în următoarele șase luni, iar implementarea completă este estimată la 24 de luni. Mai mult, oficialul a precizat că sistemul de apărare anti-dronă va fi integrat în […]
27 decembrie 2025
21:30
Marea Britanie va lansa în martie 2026 un program care le va permite tinerilor sub 25 de ani să urmeze, timp de un an, o pregătire militară remunerată în cadrul forțelor armate. Inițiativa face parte din eforturile de stimulare a recrutării, pe fondul unui context de securitate tot mai tensionat. # Biziday.ro
În prima etapă, programul va recruta 150 de tineri sub 25 de ani pentru programul militar plătit în cadrul forțelor armate, “fără un angajament dincolo de curs”, potrivit anunțului făcut sâmbătă de guvernul britanic. Astfel, la finalul programului, tinerii vor decide dacă rămân sau nu în cadrul armatei. Totuși, guvernul speră să extindă “în cele […]
18:40
Italia. Nouă persoane au fost arestate în cadrul unei anchete ce vizează trei asociații italiene, suspectate că au strâns milioane de dolari pentru gruparea Hamas, sub acoperirea susţinerii poporului palestinian. # Biziday.ro
Suspecții sunt acuzați că au trimis aproximativ 7 milioane de euro, prin transferuri bancare sau prin intermediul unor organizații cu sediul în străinătate, către “asociații cu sediul în Gaza, teritoriile palestiniene sau Israel, deținute, controlate sau legate de Hamas”, potrivit poliției. Mai mult, polițiștii au confiscat active în valoare de peste 8 milioane de euro. […]
16:40
”Din cauza unei avarii apărute în această dimineață la CET Sud, al ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, două Cazane de Apă Fierbinte (CAF) nu funcționează la parametri normali. Astfel, producția de energie termică a fost redusă temporar. Avaria la primul cazan va fi remediată până azi, ora 16.00, iar la cel de-al doilea până […]
16:00
Ucraina. Agenția anticorupție (NABU) investighează mai mulți parlamentari pentru de luare de mită în schimbul voturilor din Rada Supremă. NABU acuză că detectivii săi au fost împiedicați de forţele de securitate să efectueze percheziții. # Biziday.ro
Biroul Național Anticorupție (NABU) din Ucraina a declarat sâmbătă că ofițerii de securitate a statului au obstrucționat activitatea detectivilor săi în timpul acțiunilor de investigație legate de o anchetă de corupție care implică membri ai parlamentului în funcție. Într-o declarație publicată pe canalul său oficial Telegram, NABU a spus că ”angajații Direcției de Protecție a […]
12:00
Meteorologii au actualizat prognoza meteo. Sâmbătă este în vigoare un Cod Galben de vânt în Moldova, Dobrogea, nordul Munteniei, dar și în vestul Olteniei. Duminică va fi Cod Portocaliu de intensificări ale vântului și ninsoare viscolită în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania și în nordul și în centrul Carpaților Orientali. # Biziday.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru acest sfârșit de săptămână. Astfel, potrivit meteorologilor, sâmbătă (27 decembrie), vântul se va intensifica în regiunile estice, sud-estice și sud-vestice, atingând viteze de 40-60 km/h, amplificând senzația de frig. La munte, temporar, vor fi rafale de peste 70-90 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă. Până luni (29 decembrie), ora […]
11:50
