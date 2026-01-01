Regina Camilla a Marii Britanii a povestit, pentru prima dată, într-un interviu la BBC, faptul că, atunci când era adolescentă, a fost atacată de un bărbat, într-un tren cu care venea spre Londra. În vârstă acum de 78 de ani, regina susține de mulți ani organizațiile împotriva violenței sexuale și domestice.

16:40

”Din cauza unei avarii apărute în această dimineață la CET Sud, al ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, două Cazane de Apă Fierbinte (CAF) nu funcționează la parametri normali. Astfel, producția de energie termică a fost redusă temporar. Avaria la primul cazan va fi remediată până azi, ora 16.00, iar la cel de-al doilea până […]