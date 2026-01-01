Intră în vigoare taxa Temu și Shein, de la 1 ianuarie. Cât vom plăti în plus pentru coletele care vin din afara Uniunii Europene
B365.ro, 1 ianuarie 2026 09:00
Începând de azi, 1 ianuarie 2026, intră în vigoare taxa Temu și Shein, astfel că românii care vor să comande un colet având valorea comercială declarată sub 150 de euro, provenit din afara Uniunii Europene, […] Articolul Intră în vigoare taxa Temu și Shein, de la 1 ianuarie. Cât vom plăti în plus pentru coletele care vin din afara Uniunii Europene apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
09:00
Intră în vigoare taxa Temu și Shein, de la 1 ianuarie. Cât vom plăti în plus pentru coletele care vin din afara Uniunii Europene # B365.ro
Începând de azi, 1 ianuarie 2026, intră în vigoare taxa Temu și Shein, astfel că românii care vor să comande un colet având valorea comercială declarată sub 150 de euro, provenit din afara Uniunii Europene, […] Articolul Intră în vigoare taxa Temu și Shein, de la 1 ianuarie. Cât vom plăti în plus pentru coletele care vin din afara Uniunii Europene apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
04:10
București de weekend✨ Petreceri, concerte, momente de stand-up comedy și multe alte evenimente au loc în perioada 2-4 ianuarie în oraș # B365.ro
Noul an tocmai ce a început. Iar primul weekend din anul 2026 bate la ușă. La fel cum ne-a obișnuit, nu vine nici de această dată fără evenimente drăguțe. Bucureștiul nu doarme nici de această […] Articolul București de weekend✨ Petreceri, concerte, momente de stand-up comedy și multe alte evenimente au loc în perioada 2-4 ianuarie în oraș apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
03:10
Târgul Moșilor, parcul de distracții din Vechiul București. Bâlciul era de poveste, cu montagne russe și țuicării, fripturi și limonadă la putină # B365.ro
Ce găsești azi la piața Obor (boxe din care bubuie muzică lăutărească, must vândut pe trotuar, mici și bere dată pe gât printre gogoșari), reprezintă o palidă rămășiță a ceea ce a fost odată Târgul […] Articolul Târgul Moșilor, parcul de distracții din Vechiul București. Bâlciul era de poveste, cu montagne russe și țuicării, fripturi și limonadă la putină apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
19:40
Primul tren privat de pe ruta Suceava–București va intra în circulație în 2026. Va avea 320 de locuri și va circula din februarie # B365.ro
Primul tren electric privat pe ruta Suceava–București, operat de Ferotrans TFI, este aproape gata și va intra în circulație din februarie 2026. Va avea o capacitate de 320 de locuri și va concura cu serviciile […] Articolul Primul tren privat de pe ruta Suceava–București va intra în circulație în 2026. Va avea 320 de locuri și va circula din februarie apare prima dată în B365.
19:10
Sfaturi pentru a petrece Revelionul în siguranță. Aproape 5.000 de pompierii sunt pe teren, în noaptea dintre ani # B365.ro
Aproximativ 4.700 de pompieri și peste 4.000 de mijloace tehnice vor fi mobilizați în perioada Revelionului pentru a asigura intervenția rapidă în caz de incendii, accidente sau alte situații de urgență. Inspectoratul General pentru Situații […] Articolul Sfaturi pentru a petrece Revelionul în siguranță. Aproape 5.000 de pompierii sunt pe teren, în noaptea dintre ani apare prima dată în B365.
18:30
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: „Ne oferă șansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ceea ce nu a funcționat și de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă și mai puternică” # B365.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis românilor un mesaj cu ocazia intrării în anul 2026. El a spus că este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni. Șeful […] Articolul Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: „Ne oferă șansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ceea ce nu a funcționat și de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă și mai puternică” apare prima dată în B365.
18:00
Facturile Hidroelectrica vor întârzia în prima parte a lunii ianuarie. Compania își modernizează sistemele informatice pentru îmbunătățirea serviciilor # B365.ro
Hidroelectrica va implementa, între 1 și 20 ianuarie, un proiect de digitalizare menit să îmbunătățească calitatea serviciilor oferite clienților. Noile sisteme informatice vor permite, pe termen mediu și lung, o gestionare mai eficientă a relației […] Articolul Facturile Hidroelectrica vor întârzia în prima parte a lunii ianuarie. Compania își modernizează sistemele informatice pentru îmbunătățirea serviciilor apare prima dată în B365.
17:40
Apelul polițiștilor, cu doar câteva ore înainte de Revelion. „Vă rugăm să dați dovadă de responsabilitate!” # B365.ro
Ministerul Afacerilor Interne a transmis cetățenilor un mesaj de avertizare referitor la petarde. Autoritatea a precizat cp acestea sunt extrem de periculoase pentru căței. Petardele date în noaptea de Revelion pot provoca panică, răniri și […] Articolul Apelul polițiștilor, cu doar câteva ore înainte de Revelion. „Vă rugăm să dați dovadă de responsabilitate!” apare prima dată în B365.
17:20
Primăria Sectorului 6 are planuri mari pentru 2026. Bd. Iuliu Maniu și Parcul Lacul Morii se numără printre proiectele dorite modernizate # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a anunțat astăzi, 31 decembrie, care sunt marile proiecte din sector pe care dorește să le finalizeze. Printre acestea se numără modernizarea Bulevardului Iuliu Maniu, Calea Crângași, extinderea Parcului Lacul Morii, finalizarea […] Articolul Primăria Sectorului 6 are planuri mari pentru 2026. Bd. Iuliu Maniu și Parcul Lacul Morii se numără printre proiectele dorite modernizate apare prima dată în B365.
16:50
Colectatrea selectivă în Sectorul 3 aduce confuzie în rândul bucureștenilor. „Unde arunc șervețele îmbibate cu ulei că biodegradabile clar nu sunt” # B365.ro
Unii locuitori din Sectorul 3 al Capitalei se declară nemulțumiți de noile reguli de colectare a deșeurilor, după ce ghenele tradiționale de bloc au fost înlocuite cu pubele pentru reciclabil și biodegradabil, amplasate în fața […] Articolul Colectatrea selectivă în Sectorul 3 aduce confuzie în rândul bucureștenilor. „Unde arunc șervețele îmbibate cu ulei că biodegradabile clar nu sunt” apare prima dată în B365.
16:50
VIDEO | Dl. Negoiță, campionul semi-congelat al pavelelor, face lista reușitelor PS3 din acest an. Nu știm dacă era cineva pregătit pentru asemenea succes „fără vrăjeală”, cum zice dânsul # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorul 3 al Capitalei face pe Facebook o listă a realizărilor sale din acest an. Deși „nu e campion la vrăjeală”, e campion pe spații verzi și reabilitare termică. Robert Negoiță nu […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță, campionul semi-congelat al pavelelor, face lista reușitelor PS3 din acest an. Nu știm dacă era cineva pregătit pentru asemenea succes „fără vrăjeală”, cum zice dânsul apare prima dată în B365.
16:30
FOTO | O groapa uriașă din Sectorul 1 este inamica șoferilor. Bucureștean: „Am rupt cauciucurile” # B365.ro
Bucureștiul este un oraș plin de farmec, cu clădiri istorice frumoase, sculpturi și monumente impresionante, sedii ale unor companii importante, străzi încântătoare și multe altele. Ei bine, dacă ar fi să oprim puțin la capitolul […] Articolul FOTO | O groapa uriașă din Sectorul 1 este inamica șoferilor. Bucureștean: „Am rupt cauciucurile” apare prima dată în B365.
15:40
Bărbat cercetat penal pentru înșelăciune în București după ce a păcălit sistemul self-pay dintr-un magazin din Sectorul 2. Prejudiciul depășește 3.000 de lei # B365.ro
Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost reținut de polițiștii din București. El a fost acuzat de înșelăciune după ce ar fi păcălit în mod repetat sistemul de plată self-pay dintr-un centru […] Articolul Bărbat cercetat penal pentru înșelăciune în București după ce a păcălit sistemul self-pay dintr-un magazin din Sectorul 2. Prejudiciul depășește 3.000 de lei apare prima dată în B365.
15:10
VIDEO | Șoferii ar putea circula pe lotul 4 al Autostrăzii București A0 Nord la începutul lui 2026. Care este stadiul lucrărilor # B365.ro
Lotul 4 al Autostrăzii A0 Nord a Bucureștiului este aproape finalizat. Tronsonul dintre Glina și Pantelimon ar putea fi deschis circulației în prima parte a anului 2026. Cum arată șantierul lotului 4 al A0 Pe […] Articolul VIDEO | Șoferii ar putea circula pe lotul 4 al Autostrăzii București A0 Nord la începutul lui 2026. Care este stadiul lucrărilor apare prima dată în B365.
15:00
VIDEO | Surpriza din Capitală, din ultima zi a anului 2025, ascunsă într-o geantă de livrare. În ea nu se afla mâncare, doar articole pirotehnice # B365.ro
Materiale pirotehnice ascunse într-o geantă destinată păstrării mâncării a unui curier au fost descoperite astăzi de jandarmi în zona unui centru comercial din Capitală. În loc de mâncare în aceasta se aflau transporta articole pirotehnice. […] Articolul VIDEO | Surpriza din Capitală, din ultima zi a anului 2025, ascunsă într-o geantă de livrare. În ea nu se afla mâncare, doar articole pirotehnice apare prima dată în B365.
14:30
Anul 2026 bate la ușă și aduce cu el tot felul de schimbări. Pe lângă acestea aduce și zile libere, mai precis 17 zile libere legale. Câte zile libere vom avea în anul 2026 Anul […] Articolul Anul 2026 aduce 17 zile libere legale. În ce lună sunt cele mai multe apare prima dată în B365.
14:10
Comando în Obor. Amenzi de aproape 160.000 de lei, țigări de contrabandă confiscate și un lacăt pus pe o prăvălie de polițiști locali din S2 # B365.ro
Polițiștii din Sectorul 2 au patrulat în zona Pieței Obor, unde au dat amenzi și au suspendat activitatea unui comerciant care încălca legea. Țigările de contrabandă și petardele ilegale rămân principalele probleme semnalate de autorități. […] Articolul Comando în Obor. Amenzi de aproape 160.000 de lei, țigări de contrabandă confiscate și un lacăt pus pe o prăvălie de polițiști locali din S2 apare prima dată în B365.
13:40
26 de linii de noapte asigură transportul de Anul Nou, în București. STB introduce și linia N41, doar în noaptea dintre ani, pe traseul Piața Presei – Ghencea # B365.ro
Bucureștenii care sărbătoresc Anul Nou în oraș pot folosi mijloacele de transport în comun. STB pune la dispoziție 25 de linii de noapte (care au funcționat și până acum) și introduce și linia N41, care […] Articolul 26 de linii de noapte asigură transportul de Anul Nou, în București. STB introduce și linia N41, doar în noaptea dintre ani, pe traseul Piața Presei – Ghencea apare prima dată în B365.
13:20
FOTO ⛸️ Patinoarul de la Opera Comică pentru Copii rămâne deschis toată luna ianuarie. Care este programul și cât costă intrarea # B365.ro
Patinoarul de la Opera Comică pentru Copii rămâne deschis pe tot parcursul lunii ianuarie, ca răspuns la solicitările publicului. Acesta va avea program extins, ture bine definite, tarife accesibile și opțiuni de plată flexibile. Patinoarul […] Articolul FOTO ⛸️ Patinoarul de la Opera Comică pentru Copii rămâne deschis toată luna ianuarie. Care este programul și cât costă intrarea apare prima dată în B365.
12:30
Marele stres de Revelion al unui cetățean din Sectorul 3. „Oare trebuie să ne mutăm mașinile din parcare în ziua de Anul Nou, dacă e programată curățenia lui Negoiță pe 1 ianuarie?” # B365.ro
Un locuitor din Sector 3 al Capitalei și-a manifestat confuzia pe rețelele sociale după ce a întrebat dacă trebuie să-și mute mașina mâine, în prima zi a anului 2026, pentru ziua de curățenie a lui […] Articolul Marele stres de Revelion al unui cetățean din Sectorul 3. „Oare trebuie să ne mutăm mașinile din parcare în ziua de Anul Nou, dacă e programată curățenia lui Negoiță pe 1 ianuarie?” apare prima dată în B365.
12:20
Institutul Clinic Fundeni din București va avea un nou corp de clădire, pe o suprafață de 100.000 mp. Șase oferte au fost depuse pentru construirea imobilului, care va dura aproape 4 ani # B365.ro
Institutul Clinic Fundeni din București va beneficia de un nou corp de clădire, iar la licitația acestui proiect au fost depuse 6 oferte. Noul corp va avea o suprafață de peste 100.000 de metri pătrați. […] Articolul Institutul Clinic Fundeni din București va avea un nou corp de clădire, pe o suprafață de 100.000 mp. Șase oferte au fost depuse pentru construirea imobilului, care va dura aproape 4 ani apare prima dată în B365.
11:50
Prenume rare și combinații neobișnuite alese pentru bebelușii născuți în 2025 în Sectorul 1. Boromir, Zeynep-Maria și Ronan Kenneth se regăsesc pe lista publicată de primărie # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a publicat lista celor mai inedite prenume alese de părinți pentru copiii lor născuți în 2025. Lista arată tendințe moderne, combinații originale și influențe internaționale în alegerea numelor nou-născuților. Ce nume deosebite […] Articolul Prenume rare și combinații neobișnuite alese pentru bebelușii născuți în 2025 în Sectorul 1. Boromir, Zeynep-Maria și Ronan Kenneth se regăsesc pe lista publicată de primărie apare prima dată în B365.
10:50
VIDEO | Cel mai căutat ingredient de Revelion, care a lăsat rafturile goale în supermarketurile din București și din țară. „Am căutat în 4 magazine. Toți românii fac azi tiramisu!” # B365.ro
Supermarketurile din București și din țară au fost luate prin surprindere zilele acestea de avalanșa de oameni care caută acest ingredient nelipsit din rețeta de tiramisu, anume crema de mascarpone. Pe rețelele de socializare, oamenii […] Articolul VIDEO | Cel mai căutat ingredient de Revelion, care a lăsat rafturile goale în supermarketurile din București și din țară. „Am căutat în 4 magazine. Toți românii fac azi tiramisu!” apare prima dată în B365.
Ieri
09:00
Restricții de circulație în Piața Alba Iulia pentru Revelionul organizat de PS3. Pe unde nu vor putea circula șoferii în noaptea dintre ani # B365.ro
Petrecerea de Revelion din Piața Alba Iulia restricționează traficul în zonă pentru o bună desfășurare a evenimentului. Șoferii nu vor putea să circule pe unele tronsoane din bulevardele Unirii și Decebal. Totodată, liniile 104 și […] Articolul Restricții de circulație în Piața Alba Iulia pentru Revelionul organizat de PS3. Pe unde nu vor putea circula șoferii în noaptea dintre ani apare prima dată în B365.
05:10
Harta deliciilor din București. De la amandina din Vitan la gogoașa din Obor – călătoria printre cele mai bune prăjituri întâlnite în oraș în 2025 # B365.ro
Bună dimineața din buza Revelionului, dragi cititori – ce alt mod mai frumos de a sărbători trecerea în noul an dacă nu cu o retrospectivă a delicioaselor prăjituri din București? Anul trecut am mâncat dulciuri […] Articolul Harta deliciilor din București. De la amandina din Vitan la gogoașa din Obor – călătoria printre cele mai bune prăjituri întâlnite în oraș în 2025 apare prima dată în B365.
03:00
Cum era întâmpinat Anul Nou în Bucureștiul fanariot. Teribila larmă produsă de tunuri, puști și meterhenea răsuna în tot orașul # B365.ro
În Bucureștiul fanariot, pe atunci un mic Constantinopol, nu existau petarde și artificii bubuite de Anul Nou, dar asta nu înseamnă că era liniște. În veacul al XVIII-lea, Anul Nou începea la 1 ianuarie, momentul […] Articolul Cum era întâmpinat Anul Nou în Bucureștiul fanariot. Teribila larmă produsă de tunuri, puști și meterhenea răsuna în tot orașul apare prima dată în B365.
30 decembrie 2025
20:00
Elevii de la Colegiul Național „Victor Babeș” și Școala Postliceală Sanitară Fundeni au acum terenuri de sport și laboratoare moderne. Lucrările de modernizare au fost finalizate # B365.ro
Colegiul Național „Victor Babeș” și Școala Postliceală Sanitară Fundeni au avut parte de lucrări de modernizare. Noul hub educațional este gata. Aici se pot practica multiple sporturi, precum baschetul și fotbalul, iar pista de alergare […] Articolul Elevii de la Colegiul Național „Victor Babeș” și Școala Postliceală Sanitară Fundeni au acum terenuri de sport și laboratoare moderne. Lucrările de modernizare au fost finalizate apare prima dată în B365.
19:20
FOTO | Leo, un motănel de 6 luni, s-a pierdut în zona Prelungirea Ghencea. Stăpâna lui îl caută neîncetat # B365.ro
Micuțul Leo, un motănel adorabil de 6 luni, s-a pierdut în zona Prelungirea Ghencea, mai precis pe lângă Avangarde Rezidential. Este jucăuș și prietenos, iar familia lui îl așteaptă să se întoarcă acasă. Motanul Leo […] Articolul FOTO | Leo, un motănel de 6 luni, s-a pierdut în zona Prelungirea Ghencea. Stăpâna lui îl caută neîncetat apare prima dată în B365.
18:40
FOTO | Un trotuar de pe Bd. Laminorului a rămas spart și acoperit cu pământ. Bucureștean: „Este unicul trotuar pe care te poți deplasa spre stația de metrou spre Cimitirul Bazilescu” # B365.ro
Un trotuar de pe Bulevardul Laminorului din Sectorul 1 a rămas spart și acoperit doar cu pământ după lucrări făcute de o firmă. Pietonilor le este extrem de dificil să tranziteze zona. Trotuar acoperit cu […] Articolul FOTO | Un trotuar de pe Bd. Laminorului a rămas spart și acoperit cu pământ. Bucureștean: „Este unicul trotuar pe care te poți deplasa spre stația de metrou spre Cimitirul Bazilescu” apare prima dată în B365.
17:50
Peste 600 de kilograme de materiale pirotehnice au fost confiscate de polițiștii din București. Erau depozitate ilegal în parcarea unui centru comercial din Sectorul 2 # B365.ro
Astăzi, 30 decembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al DGPMB au confiscat aproximativ 650 de kilograme de articole pirotehnice. Acestea erau depozitate ilegal în trei autoturisme în parcarea unui centru comercial […] Articolul Peste 600 de kilograme de materiale pirotehnice au fost confiscate de polițiștii din București. Erau depozitate ilegal în parcarea unui centru comercial din Sectorul 2 apare prima dată în B365.
17:10
Peste 300 de blocuri vor fi reabilitate în Sectorul 1, iar Clubul Rapid va fi modernizat. Vor fi alocate fonduri și pentru infrastructură, școli și spitale, anunță PS1 # B365.ro
Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat astăzi mai multe măsuri pentru bunăstarea bucureștenilor. Printre acestea se numără reabilitarea termică a blocurilor, rectificarea bugetară pozitivă, cu fonduri suplimentare pentru sănătate și educație și multe altele. […] Articolul Peste 300 de blocuri vor fi reabilitate în Sectorul 1, iar Clubul Rapid va fi modernizat. Vor fi alocate fonduri și pentru infrastructură, școli și spitale, anunță PS1 apare prima dată în B365.
16:50
PMB primește 120 de milioane de lei de Administrația Fondului pentru Mediu. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea iluminatului stradal # B365.ro
Primăria Capitalei primește aproape 120 de milioane de lei de la Administrația Fondului de Mediu (AFM) pentru modernizarea iluminatului stradal, înlocuind mii de lămpi cu LED eficiente. PMB a obținut o finanțare pentru iluminatul stradal […] Articolul PMB primește 120 de milioane de lei de Administrația Fondului pentru Mediu. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea iluminatului stradal apare prima dată în B365.
16:20
Turiștii care se cazează în București vor plăti 10 lei pe noapte, din 2026. Autoritățile speră să aducă anual 15 milioane de lei care vor fi investiți în promovarea orașului # B365.ro
Din anul 2026, turiștii care se cazează în București vor fi obligați să plătească o taxă turistică de 10 lei pe noapte. Această decizie a fost adoptată de Consiliul General al Municipiului București. Taxă pentru […] Articolul Turiștii care se cazează în București vor plăti 10 lei pe noapte, din 2026. Autoritățile speră să aducă anual 15 milioane de lei care vor fi investiți în promovarea orașului apare prima dată în B365.
16:00
Telefoanele Rodicăi Stănoiu au fost ridicate din vila sa din Pipera. Vor fi verificate mesajele, conturile bancare și eventuale constrângeri sau amenințări # B365.ro
Anchetatorii analizează telefoanele și laptopurile ridicate de la vila din Pipera a Rodicăi Stănoiu pentru a verifica dacă mesajele fostei ministre a justiției au fost accesate. În plus, se verifică dacă au fost făcute tranzacții […] Articolul Telefoanele Rodicăi Stănoiu au fost ridicate din vila sa din Pipera. Vor fi verificate mesajele, conturile bancare și eventuale constrângeri sau amenințări apare prima dată în B365.
15:20
Au trecut peste două luni de la explozia din Rahova, iar bucureștenii care locuiau acolo se simt abandonați. ”Nimeni nu ne spune nimic” # B365.ro
La mai bine de două luni de la explozia din Rahova, în urma căreia un bloc a fost distrus, iar bucureștenii care locuiau acolo au rămas fără casă, lucrurile stagnează. Locatarii spun că se simt […] Articolul Au trecut peste două luni de la explozia din Rahova, iar bucureștenii care locuiau acolo se simt abandonați. ”Nimeni nu ne spune nimic” apare prima dată în B365.
14:50
Vești mai puțin bune pentru șoferii din București. Taxele pentru parcările de reședință vor crește cu peste 5% în 2026 # B365.ro
Taxele pentru locurile de parcare de reședință din București vor crește din 2026 cu aproape 5,6%. Majorarea se aplică în toate zonele orașului. Cresc taxele pentru locurile de parcare de reședință în București Se pare […] Articolul Vești mai puțin bune pentru șoferii din București. Taxele pentru parcările de reședință vor crește cu peste 5% în 2026 apare prima dată în B365.
14:30
Ciprian Ciucu a fost acuzat că și-a trecut în CV funcția de lector la UniBuc. Primarul general al Capitalei: „Am fost impostor, fără să îmi dau seama” # B365.ro
Noul Primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost acuzat că și-ar fi trecut în CV funcția de „lector” la Universitatea din București, deși nu ar fi îndeplinit condițiile legale pentru acest post. Edilul explică situația […] Articolul Ciprian Ciucu a fost acuzat că și-a trecut în CV funcția de lector la UniBuc. Primarul general al Capitalei: „Am fost impostor, fără să îmi dau seama” apare prima dată în B365.
13:50
Cum va fi vremea în noaptea de Revelion și în primele zile din 2026, în București. ANM a actualizat prognoza meteo # B365.ro
Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru București în noaptea de Revelion. În noaptea dintre ani, în Capitală, temperatura minimă va fi de -7…-5 grade. În prima zi din 2026 vom avea parte de cer senin […] Articolul Cum va fi vremea în noaptea de Revelion și în primele zile din 2026, în București. ANM a actualizat prognoza meteo apare prima dată în B365.
13:40
FOTO | 1,5 milioane de oameni au vizitat târgurile de Crăciun organizate de PMB. O treime au fost turiști veniți din toată țara, dar și de peste hotare # B365.ro
În cele 30 de zile în care au fost organizate evenimente în Piața Constituției, la Universitate și la Opera Națională, peste 1,5 milioane de persoane au vizitat târgurile de Crăciun organizate de PMB în Capitală. […] Articolul FOTO | 1,5 milioane de oameni au vizitat târgurile de Crăciun organizate de PMB. O treime au fost turiști veniți din toată țara, dar și de peste hotare apare prima dată în B365.
12:50
Bucureștenii din Sectorul 6 pot recicla brazii naturali folosiți de sărbători. Lista celor 12 centre de colectare disponibile în cartiere # B365.ro
Salubrizare Sector 6 anunță demararea campaniei de colectare a brazilor naturali care au fost vedetele sărbătorilor de iarnă. Locuitorii S6 pot duce coniferele într-unul dintre cele 12 centre de colectare separată. Brazii naturali folosiți de […] Articolul Bucureștenii din Sectorul 6 pot recicla brazii naturali folosiți de sărbători. Lista celor 12 centre de colectare disponibile în cartiere apare prima dată în B365.
12:40
Trafic de coșmar pe Valea Prahovei, înainte de Anul Nou. Centrul Infotrafic recomandă rute ocolitoare, ca să nu te prindă 2026 pe DN1 # B365.ro
Pe Valea Prahovei, la ora prânzului, este aglomerat. Oamenii se îndreaptă spre stațiunile montane pentru a sărbători Anul Nou. Pentru a evita blocajele de pe DN1, Centrul Infotrafic recomandă șoferilor rute ocolitoare. Aglomerație pe Valea […] Articolul Trafic de coșmar pe Valea Prahovei, înainte de Anul Nou. Centrul Infotrafic recomandă rute ocolitoare, ca să nu te prindă 2026 pe DN1 apare prima dată în B365.
12:10
Petiția „Volum mic, respect mare” în transportul public din București. Inițiatorii cer mesaje educative în STB și metrou pentru promovarea folosirii căștilor # B365.ro
O nouă petiție „Volum mic, respect mare” propune Primăriei Capitalei mesaje educative în mijloacele de transport public în comun pentru reducerea zgomotului necontrolat, creșterea confortului călătorilor și promovarea respectului reciproc în spațiile comune. O petiție […] Articolul Petiția „Volum mic, respect mare” în transportul public din București. Inițiatorii cer mesaje educative în STB și metrou pentru promovarea folosirii căștilor apare prima dată în B365.
11:30
O femeie a fost lovită de o mașină care a ajuns pe trotuar, pe Bd. Dimitrie Pompeiu. Ea a fost transportată la spital # B365.ro
Un accident s-a produs marți de dimineață pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu din București. O femeie în vârstă de 41 de ani a fost rănită de o mașină care a intrat pe trotuar. Victima a fost dusă […] Articolul O femeie a fost lovită de o mașină care a ajuns pe trotuar, pe Bd. Dimitrie Pompeiu. Ea a fost transportată la spital apare prima dată în B365.
11:10
Cine cântă la Revelionul lui Negoiță din Piața Alba Iulia, singura petrecere de Anul Nou în aer liber din București. Va fi și un spectacol de artificii și lasere # B365.ro
Bucureștenii care vor rămâne în oraș pentru Anul Nou sunt invitați să petreacă trecerea dintre ani în Piața Alba Iulia. Miercuri, începând cu ora 19:00, Primăria Sectorului 3 organizează un eveniment ce îmbină muzica live cu […] Articolul Cine cântă la Revelionul lui Negoiță din Piața Alba Iulia, singura petrecere de Anul Nou în aer liber din București. Va fi și un spectacol de artificii și lasere apare prima dată în B365.
10:10
Drumul expres Suceava-Siret din Autostrada Moldovei A7 va fi scos la licitație. CNAIR a transmis documentația la ANAP pentru validare # B365.ro
Documentația pentru construirea tronsonului Suceava-Siret din Autostrada Moldovei A7 a fost transmisă către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, anunță Secretarul de Stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu. Este ultimul sector la nivel de Drum […] Articolul Drumul expres Suceava-Siret din Autostrada Moldovei A7 va fi scos la licitație. CNAIR a transmis documentația la ANAP pentru validare apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Cum vor circula autobuzele, troleibuzele, tramvaiele și metrourile de Revelion. TPBI și Metrorex au anunțat programul mijloacelor de transport în noaptea dintre ani # B365.ro
Atât autobuzele, troleibuzele și tramvaielor, cât și metrourile au program special de Anul Nou. TPBI și Metrorex anunță cum vor circula mijloacele de transport de suprafață și cele din subteran în noaptea dintre ani. Cum […] Articolul Cum vor circula autobuzele, troleibuzele, tramvaiele și metrourile de Revelion. TPBI și Metrorex au anunțat programul mijloacelor de transport în noaptea dintre ani apare prima dată în B365.
05:10
Pe ce să dăm banii în București în primele zile din 2026. Top cheltuieli de Anul Nou sau ghid urban fără fals entuziasm # B365.ro
Sigur, cel mai simplu e să îi dăm în continuare pe mâncare şi băutură. La târgurile de Crăciun probabil a fost deja toată lumea, mai puțin eu, care n-am ajuns în niciunul și, sincer, am […] Articolul Pe ce să dăm banii în București în primele zile din 2026. Top cheltuieli de Anul Nou sau ghid urban fără fals entuziasm apare prima dată în B365.
03:00
Aprig scandal în casa din Cotroceni unde au primit repartiție tinerii Ceaușescu în 1946. Cum se purtau viitorii dictatori cu colegele de apartament # B365.ro
Un document extraordinar, păstrat la Arhivele Naționale ale României, ne dezvăluie o teribilă pățanie trăită de două membre de partid, de altfel cu pile mari la conducerea P.C.R, care au fost repartizate să locuiască împreună […] Articolul Aprig scandal în casa din Cotroceni unde au primit repartiție tinerii Ceaușescu în 1946. Cum se purtau viitorii dictatori cu colegele de apartament apare prima dată în B365.
29 decembrie 2025
20:10
Peste 16,5 tone de materiale pirotehnice interzise confiscate de polițiști în București și alte județe din țară. Erau depozitate de o firmă pentru a fi vândute ilegal # B365.ro
Polițiștii argeșeni au descoperit în București și alte județe peste 16,5 tone de materiale pirotehnice interzise. Acestea erau depozitate de o firmă pentru vânzare ilegală. Peste 16,5 tone de materiale pirotehnice interzise confiscate de polițiști […] Articolul Peste 16,5 tone de materiale pirotehnice interzise confiscate de polițiști în București și alte județe din țară. Erau depozitate de o firmă pentru a fi vândute ilegal apare prima dată în B365.
19:40
FOTO | O stație de sortare a deșeurilor va fi construită în Sectorul 6. Capacitatea maximă va fi de peste 26.000 de tone pe an, anunță PS6 # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a informat bucureștenii că va construi o stație de sortare semiîngropată a deșeurilor pe bulevardul Timișoara, la marginea Bucureștiului. Stația va prelua și sorta deșeurile reciclabile colectate din sector, urmând să aibă […] Articolul FOTO | O stație de sortare a deșeurilor va fi construită în Sectorul 6. Capacitatea maximă va fi de peste 26.000 de tone pe an, anunță PS6 apare prima dată în B365.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.