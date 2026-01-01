Incendiu cu mare degajare de fum într-un bloc din Alexandria, în noaptea de Revelion. Cinci oameni au fost coborâți cu autoscara de la etajul IV

16:20

La un an de la intrarea României în Spaţiul Schengen, trecerile la frontierele României sunt ceva mai aerisite iar instituţiile statului îşi îndeplinesc atribuţiile prin metode mai moderne, mai rapide şi mai bine coordonate, informează Ministerul Afacerilor Interne. Timpul câştigat şi deplasări mai fluide, mai puţine formalităţi, mai multă predictibilitate pentru familii, pentru cei care […]