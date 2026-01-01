40 de morți și 100 de răniți în Elveția, în explozia clubului din Crans Montana. A fost declarată stare de urgență în cantonul Valais
Gândul, 1 ianuarie 2026 11:50
Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni, a transmis poliția, citată de The Guardian. Update. 9.24. Peste 100 de persoane erau în bar Potrivit poliției, incidentul de la […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
11:50
40 de morți și 100 de răniți în Elveția, în explozia clubului din Crans Montana. A fost declarată stare de urgență în cantonul Valais # Gândul
Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni, a transmis poliția, citată de The Guardian. Update. 9.24. Peste 100 de persoane erau în bar Potrivit poliției, incidentul de la […]
11:50
MAE, în alertă după explozia din Elveția: autoritățile verifică dacă printre victime și sunt români # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a activat procedurile de urgență după explozia produsă într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldată cu cel puțin zece morți și mai mulți răniți. Autoritățile române fac demersuri pentru a afla dacă printre victime se află cetățeni români. MAE s-a autosesizat și a trimis un consul la fața locului MAE anunță că, […]
Acum o oră
11:40
Războiul dronelor continuă tot mai aproape de România. Ruşii au atacat iar porturile de la Dunăre ale Ucrainei, în prima zi a Anului Nou # Gândul
A avut loc un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, joi, 1 ianuarie. Forțele ruse au acţionat asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România. Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naționale a identificat vehicule aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcția Ismail. […]
11:30
Haos în Europa de Anul Nou. Violențe fără precedent în Olanda, Belgia și Germania. Biserica din Amsterdam incendiată, mai mulți morți și răniți # Gândul
Tranziția către noul an nu a fost lipsită de incidente nici în Olanda. Un incendiu major a izbucnit, noaptea trecută, în biserica Vondelkerk din Amsterdam, situată lângă Vondelpark. Autoritățile au anunțat, după ore întregi în care s-au luptat cu flăcările, că biserica „nu poate fi salvată”. Zidurile clădirii în flăcări au rămas în picioare, totuși, […]
11:30
Deși prețul locuințelor din România crește constant, există și oportunități de neratat. Nu numai în micile orașe de provincie, în special cele fost industriale, dar și în reședințele de județ puteți achiziționa o locuință cu doar două, trei salarii lunare decente. În acest caz, în Hunedoara, o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro. Dar […]
11:20
Capitala a fost toxică în noaptea de Anul Nou. Senzorii au înregistrat o poluare de 16 ori peste limita OMS # Gândul
Anul Nou a adus, chiar din prima zi, o poluare mai mare de 16 ori peste limita admisă, în Bucureşti. Imediat după miezul nopţii, valorile înregistrate de senzorii independenţi de monitorizare au atins valori de până la 400 de micrograme/mc. Senzorii independenți de monitorizare uRADMonitor au înregistrat valori de până la 400 de micrograme pe metru […]
11:20
Serbia a anunțat că reintroduce serviciul militar obligatoriu. Ce se întâmplă cu cei care refuză încorporarea # Gândul
Serbia se pregătește de reintroducerea serviciului militar obligatoriu, anunțul a fost făcut de președintele Aleksandar Vucic, potrivit presei sârbe. Serbia va reintroduce în curând serviciul militar regulat, iar de măsura aceasta urmează să beneficieze întreaga societate. Președintele Vucic a subliniat că Serbia își consolidează capacitățile de apărare într-un mod măsurat, cu scopul de a descuraja […]
Acum 2 ore
11:10
Serbia a anunțat că reintroduce serviciul militar obligatoriu. Ce se întâmplă cu ce care refuză încorporarea # Gândul
Serbia se pregătește de reintroducerea serviciului militar obligatoriu, anunțul a fost făcut de președintele Aleksandar Vucic, potrivit presei sârbe. Serbia va reintroduce în curând serviciul militar regulat, iar de măsura aceasta urmează să beneficieze întreaga societate. Președintele Vucic a subliniat că Serbia își consolidează capacitățile de apărare într-un mod măsurat, cu scopul de a descuraja […]
11:10
Revelion de foc în Capitală: ISU București-Ilfov a intervenit în 400 de cazuri în doar 24 de ore # Gândul
Pompierii și paramedicii ISU București-Ilfov au avut o noapte extrem de solicitantă la trecerea în noul an. În ultimele 24 de ore, echipajele au gestionat aproximativ 400 de intervenții, peste media obișnuită a perioadei, cele mai multe fiind cazuri medicale și incendii izbucnite la locuințe. Incendii în balcoane și apartamente, după miezul nopții Potrivit ISU […]
11:10
În 2026, mai toate zodiile au parte de schimbări majore, este anul schimbărilor decisive. Runa guvernatoare a anului 2026 este Nied, aceasta va produce un salt major în viețile zodiilor. Vor fi răsturnări majore de situații, dar și momente de răscruce. Fiecare zodie va fi influențată tot anul 2026 runa Nied, anunță Mihai Voropchievici în […]
10:40
În noaptea de Anul Nou, salvamontiştii au avut serios de furcă cu turiştii aflaţi pe munte. 39 de persoane au fost salvate şi 21 au ajuns la spital # Gândul
Salvamontiştii români au avut de lucru serios în noaptea de Anul Nou. 39 de persoane au fost salvate, iar 21 dintre acestea au avut nevoie de intervenţia SMURD, SAJ, Salvamont ca să fie transportate la spital. Salvamontiştii din întreaga ţară şi-au petrecut trecerea spre noul an cu acţiuni de salvare, în toată ţara. În ciuda […]
10:40
Iată care sunt principalele competiții sportive din acest an. De la Jocurile Olimpice (6-22 februarie) şi Paralimpice (6-15 martie) de iarnă de la Milano-Cortina, la Turneul celor Şase Naţiuni sau Turul Franţei și Campionatul Mondial (din 11 iunie până în 19 iulie). Dar, sunt și competiții ca Europeanul de handbal masculin, de haltere, fotbal U19 […]
10:40
Ianis Hagi se gândește să plece de la Alanyaspor după doar un sezon. Gică Popescu l-a dat de gol: ”Nu va rămâne mult timp acolo” # Gândul
Viitorul lui Ianis Hagi la Alanyaspor este pus sub semnul întrebării chiar la început de 2026. Fostul mare internațional Gică Popescu a declarat, pentru Sport.ro, că perioada petrecută de mijlocașul român în Turcia ar putea fi una scurtă, clubul fiind mai degrabă un pas de relansare decât o destinație pe termen lung. Alanyaspor, doar o […]
10:30
Haos în Olanda din cauza artificiilor. O biserică celebră din Amsterdam a fost incendiată, turnul s-a prăbușit complet. Zeci de evacuați # Gândul
Tranziția către noul an nu a fost lipsită de incidente nici în Olanda. Un incendiu major a izbucnit, noaptea trecută, în biserica Vondelkerk din Amsterdam, situată lângă Vondelpark. Autoritățile au anunțat, după ore întregi în care s-au luptat cu flăcările, că biserica „nu poate fi salvată”. Zidurile clădirii în flăcări au rămas în picioare, totuși, […]
10:30
Sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare. Ce obiceiuri se fac pentru noroc: vin vărsat pe masă și pomană pentru săraci # Gândul
Anul începe de fiecare dată cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii Ortodoxe, dar și unul dintre cei mai mari teologi creștini, considerat „păzitor de duhuri rele”. În ziua de Sfântul Vasile cel Mare, tradiția spune că este bine să verși vin pe masă, să spargi un pahar […]
10:20
Iulia Scântei, #euportpalarie. Mesajul transmis de judecătorul CCR de Anul Nou celor care i-au făcut celebră pălăria galbenă # Gândul
Judecătoarea Curţii Constituţionale, devenită unul dintre cei mai cunoscuţi magistraţi graţie unui accesoriu vestimentar purtat de Ziua Naţională a României, nu se dezice nici la începutul noului an de pălăria sa galbenă. Mesajul postat de Iulia Scântei este unul cât se poate de sincer şi de hotărât. În mesajul postat în noaptea de Anul Nou, […]
Acum 4 ore
09:50
Explozie puternică în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana. Poliția anunță cel puțin 10 morți și exclude posibilitatea unui incident terorist # Gândul
Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni, a transmis poliția, citată de The Guardian. Update. 9.24. Peste 100 de persoane erau în bar Potrivit poliției, incidentul de la […]
09:30
Cum arată programul optimilor la Cupa Africii pe Națiuni! Ngezana de la FCSB se va duela cu „leii neîmblânziți”, un antrenor român pleacă acasă # Gândul
Optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025 se vor disputa în Maroc, în perioada 3-6 ianuarie 2026. Finala va avea loc pe 18 ianuarie 2026. Coasta de Fildeş a câştigat grupa F, urmată de Camerun, iar Mozambic a reuşit calificarea fiind printre echipele de pe locul 3 cel mai bine clasate. Cum arată […]
09:30
Ce a putut scrie o româncă pe salata Boeuf. A observat greșeala abia în noaptea de Revelion # Gândul
Salata de boeuf a devenit un preparat popular pentru sărbătorile de iarnă. Bucătăresele se întrec care mai de care să o orneze cât mai frumos, însă asta nu s-a întâmplat și în cazul unei românce care a gafat decorul. Femeia a uitat să pună ultima cifră din „2026”. Salata de boeuf a devenit, de-a lungul […]
09:10
Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni, a transmis poliția, citată de The Guardian. Explozie puternică în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana „A avut loc o explozie de […]
09:00
Incendiu cu mare degajare de fum într-un bloc din Alexandria, în noaptea de Revelion. Cinci oameni au fost coborâți cu autoscara de la etajul IV # Gândul
Un incendiu cu mare degajare de fum s-a produs într-un bloc din Alexandria, în noaptea de Revelion. Potrivit pompierilor, 12 persoane au ieșit singure din clădire, iar cinci au fost coborâte cu autoscara de la etajul al patrulea. ISU Teleorman a transmis că incendiul, care s-a produs la etajul 2 al imobilului, a fost lichidat […]
08:40
Un număr de 39 de persoane au avut nevoie de intervenția salvamontiștilor în ultima zi din 2025. Toate au fost transportate la spital. Dispeceratul Național Salvamont a anunțat că miercuri, 31 decembrie, au fost înregistrate 38 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe solicitări, opt, au fost pentru […]
Acum 6 ore
07:20
1 Ianuarie, calendarul zilei: Actorul Frank Langella împlinește 88 de ani. România devine membră a UE. Este publicat romanul Frankenstein # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 1 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Frank Langella, născut pe 1 ianuarie 1938, în Bayonne, New Jersey, este un actor american cu o carieră de peste șase decenii, recunoscut pentru intensitatea și profunzimea interpretărilor sale atât în teatru, […]
07:10
Euro, dar la vecini. Cum îi afectează pe români intrarea Bulgariei în zona euro. Pentru Gândul, economistul Cristian Socol explică schimbările # Gândul
Bulgaria devine astăzi, în mod oficial, al 21-lea stat care intră în zona euro, o etapă istorică pentru țară, dar și pentru Uniunea Europeană. Paradoxal, o economie care rămâne pe ultimele locuri în UE la numeroși indicatori structurali reușește să intre în clubul monedei unice înaintea unor state mai mari și mai dezvoltate, precum Cehia, […]
07:10
Cum să te recuperezi după excesele de Sărbători. Cele 7 secrete ale unui specialist în nutriție # Gândul
Știi acele seri în care excesul de calorii și dozele mari de alcool par să nu conteze până când, a doua zi dimineață, îți pui mâinile-n cap și, disperat, declari: „Nu voi mai bea sau mânca niciodată!” Să fim sinceri, lunile decembrie și ianuarie sunt pline de mese, prânzuri și petreceri. Fie că e vorba […]
Acum 8 ore
05:30
Cum arată acum marea promisiune a primarului Ciprian Ciucu. Parcul Liniei Faza 3 pare tras „pe dreapta”: „Nu se mai lucrează de câteva săptămâni” # Gândul
Marea promisiune a fostului primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, în prezent primar general al Capitalei, nu arată bine deloc și pare un proiect abandonat. Este vorba de șantierul de la Parcul Liniei Faza 3, din cartierul Militari, despre care Ciucu spunea că va fi finalizat în vara lui 2026. Oamenii din zonă spun că […]
05:10
Vineri, 26 decembrie 2025, Israelul a devenit prima țară membră ONU care a recunoscut oficial Somaliland ca stat independent și suveran. Israel a semnat o declarație comună pentru stabilirea relațiilor depline cu Somaliland pentru schimb de ambasadori și deschiderea ambasadelor în ambele țări. Somaliland găzduiește birouri ale unor reprezentanți din mai multe țări, inclusiv Taiwan. […]
Acum 12 ore
01:00
Ultima zi anului 2025 a adus o numire controversată la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București # Gândul
Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB) a numit-o pe Mihaela Nedelcu într-o funcție de conducere, în ultima zi a anului 2025, potrivit jurnalistului Mihai Belu, citat de Mediafax. Dar numirea sa este una controversată pentru că numele ei apare într-un dosar de corupție instrumentat de (Direcția Națională Anticorupție) DNA, încă din 2017, […]
00:10
Cum a reacționat un olandez după ce a intrat în cămara socrului român: „Nu este o pivniță obișnuită…” # Gândul
Un olandez a postat pe TikTok un filmuleț din cămara socrului său din Cluj-Napoca și a rămas impresionat de cât de bine aprovizionată este și de modul tradițional în care românii aleg să-și păstreze alimentele, mai ales pe cele preparate în gospodărie. În clip putem vedea conserve făcute în casă, vin din damigene, murături, legume […]
00:10
Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie # Gândul
Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie. Cel mai călduros oraș din România la început de 2026 Este vorba despre Mangalia. Prognoza meteo arată că acolo vor fi chiar și 20 de grade. Ziua călduroasă va fi cea de 6 ianuarie 2026. Totuși, în […]
00:00
Ucraina nu a atacat reședința lui Putin, dezvăluie CIA. Trump a repostat știrea pe Truth Social # Gândul
Serviciile de informații americane au ajuns la concluzia că nu Ucraina a atacat cu drone reședința președintelui rus Vladimir Putin. Wall Street Journal scrie, citând sursele sale, că serviciile de informații americane, inclusiv CIA, au ajuns la concluzia că Ucraina nu a încercat să-l atace pe președintele rus Vladimir Putin sau reședința lui de la […]
31 decembrie 2025
23:50
Mesajul lui Marcel Ciolacu, de Anul Nou: „La mulți ani, în primul rând buzoienilor mei și tuturor românilor!” # Gândul
Președintele Consiliului Județean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj de Anul Nou, miercuri seară, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. „În seara asta, înainte să înceapă numărătoarea inversă, vreau să transmit respectul și recunoștința mea fiecărei familii din județul Buzău. Am învățat în ultimele luni, din miile de intâlniri cu buzoienii […]
23:40
Un fost star „Discovery Channel” și-a ucis colegul de celulă. Motivul pentru care Chad Ollinger a recurs la crimă # Gândul
Un fost star al postului TV „Discovery Channel” a mărturisit că și-a strangulat colegul de celulă, după ce „o forță superioară” i-ar fi ordonat să comită fapta abominabilă. Chad Ollinger, în vârstă de 41 de ani, este acuzat că l-a ucis pe deținutul Christopher Kelly, în timp ce erau încarcerați la Clark County Detention Center […]
Acum 24 ore
23:10
Mesaje de Anul Nou 2026. Cele mai frumoase mesaje, felicitări și urări de Revelion. Mesaje de Anul Nou 2026 Anul Nou reprezintă una din cele mai frumoase sărbători ale anului. În acest moment minunat, oamenii își trimit mesaje, urări și felicitări. Fie că sunt rude, fie că sunt colegi sau prieteni, iată lista celor mai […]
22:40
Reţeta succesului, oferită de un antreprenor american, în vârstă de 18 ani. Cum a reușit să facă 300.000 de dolari de pe internet cu o idee simplă # Gândul
Michael Satterlee, un antreprenor american în vârstă de doar 18 ani, a reușit să genereze 300.000 de dolari în vânzări într-o singură lună, după ce un videoclip cu produsul său a devenit viral pe Instagram, strângând peste 50 de milioane de vizualizări. O doză goală și un clip postat „de test”. De atât a avut […]
22:10
Dragi cititori, colaboratori și parteneri ARCMEDIA, anul 2025 se pregătește să părăsească scena. Rolul principal va fi deținut, din această noapte, de un an nou pe care ni-l dorim cu toții cât mai liniștit, plin de bucurii și realizări. În fiecare zi care a trecut, ne-am concentrat cu toții asupra agendei cotidiene și, la ceas […]
21:40
Un ingredient anume nu trebuie să lipsească din celebra salată de boeuf, nelipsită de pe masa de Revelion. Salata de boeuf reprezintă un preparat ușor de pregătit, dar impune anumite ingrediente, pentru a ieși perfectă, scrie click.ro. Nu este vorba de vreun ingredient minune, ci doar de banala zeamă de lămâie. Pe de altă parte, […]
21:30
Petrecere fără artificii: 20.000 de vizitatori sunt așteptați la un Revelion inedit la München # Gândul
München se pregătește pentru un Revelion foarte special, dar fără artificii. 20.000 de vizitatori sunt așteptați să întâmpine noul an pe Ludwigstrasse. Aceștia vor admira instalațiile spectaculoase și vor putea urmări concerte cu muzică live între orele 19:00 și 2:00, potrivit TZ . Este primul Revelion fără artificii. „Vânzarea de bilete în avans pentru eveniment a […]
21:10
Activitatea care îți aduce bani în plus în seara de Revelion. Este la mare căutare! Când alții se distrează, tu faci bani # Gândul
Activitatea care îți aduce bani în plus în seara de Revelion. Este la mare căutare! Când alții se distrează, tu faci bani. Activitatea care îți aduce bani în plus în seara de Revelion Noaptea de Revelion. Unii se distrează, alții muncesc. Sunt la mare căutare, de exemplu, pet sitterii, care vor proteja animăluțele de companie […]
21:00
Facturile Hidroelectrica vor întârzia în luna ianuarie. Furnizorul desfășoară lucrări de mentenanță la sistemul informatic # Gândul
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, va întrerupe temporar emiterea facturilor în luna ianuarie din cauza unor lucrări de mentenanță la sismtemul informatic pentru a se asigura că totul funcționează în cele mai bune condiții. În comunicatul oficial compania transmite că vor fi întrerupte, temporar, mai multe activități precum emiterea și […]
20:40
Ce evenimente astronomice nu trebuie ratate, în 2026. Sunt de văzut eclipse, superluni și ploi de meteoriți # Gândul
2026 se anunță un an remarcabil pentru pasionații de astronomie. Totul începe, sâmbătă, cu o lună plină spectaculoasă, prima dintre cele trei superluni din acest an, potrivit CNN, care a trecut în revistă calendarul evenimentelor astronomice din noul an. Superlunile și lunile pline din 2026 În general, într-un an se înregistrează 12 luni pline, câte […]
20:40
Liderul cecen Ramzan Kadîrov a fost internat de urgență la Moscova, în noaptea de 24-25 decembrie, a declarat o sursă din anturajul său pentru Novaya Gazeta. Potrivit ediției europene a ziarului independent, Kadîrov venise la Moscova pentru a lua parte la o ședință a Consiliul de Stat prezidată de Vladimir Putin, dar starea de sănătate […]
20:20
Ce mesaj au primit turiștii de la hotelul Simonei Halep cu câteva ore înainte de petrecerea de Revelion # Gândul
Reprezentanții hotelului deținut de Simona Halep în Poiana Brașov le-au transmis turiștilor care și-au făcut rezervare pentru petrecerea organizată în seara dintre ani că pregătirile au intrat pe ultima sută de metri. Cu doar câteva ore înainte de eveniment, reprezentanții hotelului patronat de fosta mare sportivă le-au transmis vizitatorilor că ultimele pregătiri, care vizează programul […]
20:10
Zodia care își va găsi jumătatea în 2026. Dragostea îi va surâde în cel mai neașteptat moment # Gândul
Zodia care își va găsi jumătatea în 2026. Dragostea îi va surâde în cel mai neașteptat moment. Zodia care își va găsi jumătatea în 2026 Anul 2026 se află sub semnul cifrei „1” (2+0+2+6=10=1), acest lucru însemnând noi începuturi și schimbări radicale în bine. Lecțiile karmice din 2025 au stat la baza unor învățături de […]
19:50
Mesajul lui Călin Georgescu în ajunul Anului Nou: „Vă iubesc mult, pentru că Dumnezeu vă iubește și mai mult.” # Gândul
Călin Georgescu le-a transmis românilor un mesaj scurt în ajunul Anului Nou pe pagina sa personală de Facebook. Postarea acestuia a strâns mii de reacții și comentarii din partea susținătorilor. Călin Georgescu le-a transmis românilor iubirea sa, dar spune că mai presus de aceasta este iubirea lui Dumnezeu. Urarea scurtă, încheiată cu tradiționalul „La mulți […]
19:40
Cum arată și ce mai face acum Cristi din Banat, artistul care a rupt topurile cu piesa „Ca o apă cristalină” # Gândul
În urmă cu aproape zece ani, cântărețul Cristi din Banat ajungea în atenția publicului din întreaga țară datorită piesei „Ca o apă cristalină”, un videoclip care a devenit rapid viral și a fost intens comentat în mediul online și în emisiunile TV. Mircea Badea a comentat, într-o emisiune TV la Antena 3, videoclipul și versurile […]
19:40
Din fotoliul de premier, Ilie Bolojan se solidarizează cu românii, de Anul Nou: „Încheiem împreună un an dificil” # Gândul
În mesajul de Anul Nou, Ilie Bolojan mulţumeşte românilor pentru „efortul depus” ca să scoată România din criza economică în care se află şi chiar se solidarizează cu aceştia: „Încheiem împreună un an dificil”, transmite premierul, pe facebook. Din fotoliul de prim-ministru, Bolojan se mai alătură o dată românilor simpli cărora le transmite şi […]
19:30
Iubitul Rodicăi Stănoiu a ieșit la atac după perchezițiile anchetatorilor: „Mi-au pătat imaginea, mi-au stricat reputația” # Gândul
Marius Calotă, presupusul iubit al fostei ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a izbucnit dur după perchezițiile anchetatorilor. Procurorii au descins la casa Rodicăi Stănoiu unde au analizat telefoanele și dispozitivele electronice găsite pentru a găsi detalii legate de circumstanțele morții ei. Pe 30 decembrie, anchetatorii au făcut percheziții și au ridicat mai multe dispozitive electronice […]
19:20
Finlanda, victima războiului hibrid chiar de Anul Nou: Poliția finlandeză a confiscat o navă suspectată că ar fi deteriorat un cablu din Marea Baltică # Gândul
Poliția finlandeză a confiscat un vas suspectat că ar fi deteriorat un cablu din Marea Baltică. Incidentul a fost raportat pe 31 decembrie 2025, a raportat comisarul de poliție Ilkka Koskimaki la o conferință de presă. Echipajul vasului este suspectat pentru că ar fi avariat în mod intenționat cablul de telecomunicații dintre Helsinki și Tallin, […]
19:10
Se deschide cerul pentru trei zodii de pe 31 decembrie, chiar înainte de Revelion. Se deschide cerul pentru trei zodii de pe 31 decembrie, chiar înainte de Revelion Trei zodii vor fi influențate de o aliniere astrală cum rar s-a mai văzut, scrie bzi.ro. Ultima zi din an va avea o încărcătură energetică aparte, potrivit […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.