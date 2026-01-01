Germania schimbă regulile la volan şi introduce permisul digital naţional. Smartphon-ul va prelua din responsabilităţile şoferului

21:40

Un ingredient anume nu trebuie să lipsească din celebra salată de boeuf, nelipsită de pe masa de Revelion. Salata de boeuf reprezintă un preparat ușor de pregătit, dar impune anumite ingrediente, pentru a ieși perfectă, scrie click.ro. Nu este vorba de vreun ingredient minune, ci doar de banala zeamă de lămâie. Pe de altă parte, […]