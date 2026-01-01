Ca și plecat de la Tottenham, Radu Drăguşin a primit un sfat de la Gică Popescu: „E important”

Sport.ro, 1 ianuarie 2026 09:50

Fundașul român este dorit de cluburi din Premier League și Serie A.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 15 minute
10:00
Momentul din carieră care l-a marcat pe Adrian Mutu! Fotbalistul nu a ezitat să recunoască Sport.ro
Adrian Mutu a numit cel mai important moment al carierei sale.
Acum 30 minute
09:50
Ca și plecat de la Tottenham, Radu Drăguşin a primit un sfat de la Gică Popescu: „E important” Sport.ro
Fundașul român este dorit de cluburi din Premier League și Serie A.
Acum o oră
09:40
Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou: ”O să sărbătorim multe lucruri istorice! Abia aștept” Sport.ro
Marea gimnastă a României locuiește în Los Angeles.
09:30
Renegat de Rapid, fotbalistul poate ajunge la o rivală! Antrenorul chiar îl dorește Sport.ro
Antoine Baroan este tot mai aproape de despărțirea de Rapid.
09:30
Răsturnare de situație! Cât va încasa, de fapt, CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu Sport.ro
Atacantul pleacă în MLS, la DC United. Suma finală este mult sub așteptările inițiale ale lui Ioan Varga.
09:20
Transfer cu scandal: ”I-am dat la FIFA. O să aibă penalizări și interdicție” Sport.ro
În vară, Ianis Stoica (23 de ani) a fost transferat în Portugalia, la Estrela Amadora, după ce a fost dorit și de Dinamo.
Acum 2 ore
09:10
Devis Epassy de la Dinamo, victorie în ultimul meci al anului 2025 din lume! Sport.ro
Camerun s-a impus cu 2-1 în fața Mozambicului și merge în optimile Cupei Africii pe Națiuni.
09:10
Mauro Icardi, la mare căutare! Argentinianul are numeroase oferte pe masă Sport.ro
Mauro Icardi (32 de ani) se află la un moment crucial al carierei. 
08:50
Florin Bratu a dat verdictul! Cine câștigă titlul în Superligă Sport.ro
Florin Bratu a analizat lupta la titlu din Superliga.
Acum 12 ore
22:40
Ce îl așteaptă pe Louis Munteanu în SUA. Toate detaliile despre DC United + când ar putea debuta Sport.ro
Louis Munteanu a obținut transferul mult visat și va merge în MLS la DC United.
22:30
Transferuri pe bandă rulantă pentru o echipă din Superligă! A prezentat deja doi jucători: ”Mai aducem 2-3” Sport.ro
Mișcări de trupe la o echipă din Superliga României.
22:20
Costel Pantilimon taxează un club din Superliga: „Nu este o imagine bună pentru fotbalul românesc” Sport.ro
Lupta la retrogradarea din Superliga este una acerbă și în acest sezon.
22:10
Andre Ayew a semnat! Unde a ajuns fostul jucător din Premier League și Ligue 1 Sport.ro
Clubul NAC Breda, lanterna roşie în campionatul de fotbal al Olandei, a anunţat miercuri transferul atacantului ghanez Andre Ayew, care era liber de contract după despărţirea de echipa franceză Le Havre în vara acestui an, transmite L'Equipe.
22:10
Massimo Moratti, dezvăluiri despre Chivu: „Mergea în taberele de rromi să predea italiană copiilor” Sport.ro
Inter Milano trăiește un sezon excelent sub conducerea lui Cristi Chivu. 
21:40
Alarmă în Liga 2! Clubul, la un pas de faliment: „Am ajuns într-un moment critic. Avem nevoie de voi” Sport.ro
Se conturează primul abandon oficial din actualul sezon de Liga 2. 
21:30
Olimpiu Moruțan, țintă principală pentru un club din Superliga: ”Ar fi bun la noi, ne-ar ajuta” Sport.ro
Fotbalistul este legitimat la Aris Salonic de vara trecută.
21:20
Fostul coleg al lui Pantilimon, Drăguș și Moldovan se poate retrage din activitate, după o accidentare horror în Turcia! Sport.ro
Fostul star de la Manchester City, Fiorentina și Atletico Madrid poate fi înlocuit la echipa actuală de un internațional român de tineret. 
Acum 24 ore
21:10
Victor Becali, dat pe spate de trei echipe din Superliga: „Fac o treabă foarte bună” Sport.ro
Victor Becali a lăudat evoluția mai multor echipe din Superliga în actualul sezon.
20:50
Dezastru financiar la un club din Superliga! Datorii de 6 milioane de euro Sport.ro
Un club din Superliga are probleme financiare serioase.
20:50
CFR Cluj, lăudată după plecarea lui Louis Munteanu: ”Super afacere! Trebuie felicitați” Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) va juca peste ocean din ianuarie.
20:20
Meci interzis cardiacilor la Cupa Africii! Trei goluri în 13 minute, cu un fotbalist din Superliga integralist Sport.ro
Esteban Orozco (27 de ani), fundaș central la FC Argeș, a fost integralist și s-a remarcat în defensiva selecționatei africane.
20:20
Veste bună pentru Manchester City! Anunțul lui Pep Guardiola Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO!
20:10
Carlos Alcaraz s-a gândit deja la noul antrenor: vrea un alt fost număr 1 ATP în lojă Sport.ro
Carlos Alcaraz își caută un antrenor permanent, după despărțirea de Juan Carlos Ferrero.
20:10
Coșmarul lui Arne Slot la Liverpool: „Ne-a fost greu” Sport.ro
Antrenorul lui Liverpool, Arne Slot, a declarat că ar prefera să nu retrăiască haosul remizei, 3-3, din această lună de pe terenul lui Leeds United, când cele două echipe se vor întâlni din nou în Premier League, joi, dar tehnicianul a adăugat că este pregătit pentru orice eventualitate, informează Reuters.
20:00
Anamaria Prodan, reacție categorică după transferul lui Louis Munteanu în SUA: ”Nici nu îmi pun problema asta!” Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a plecat la finalul anului de la CFR Cluj.
19:50
Formația din Superliga a anunțat mutarea în ultima zi din 2025 Sport.ro
Petrolul a anunțat plecarea unui jucător chiar în ultima zi din 2025.
19:10
Revenire în România! Anunțul italienilor despre Nicolae Stanciu Sport.ro
Nicolae Stanciu ar putea reveni în Superliga în această iarnă.
19:10
Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Radu Drăgușin Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) este legitimat la Tottenham Hotspur din ianuarie 2024.
19:00
CFR Cluj transferă din Spania după plecarea lui Louis Munteanu! El este prima mutare a iernii Sport.ro
CFR Cluj a început campania de transferuri din această iarnă și a bifat prima mutare după plecarea lui Louis Munteanu. 
18:50
Scandal la Cupa Africii pe Națiuni! S-a lăsat cu suspendări și amenzi drastice după un meci din grupe Sport.ro
Doi jucători din Guineea Ecuatorială au fost suspendaţi pentru că au insultat un arbitru în timpul Cupei Africii Naţiunilor, iar căpitanul Burkinei Faso, Bertrand Traoré, a fost amendat pentru declaraţiile făcute după un meci, au anunţat, miercuri, federaţiile de fotbal din aceste ţări.
18:40
Așa arată lotul României! Ei sunt cei 34 de jucători convocați pentru stagiul din ianuarie Sport.ro
Naționala de rugby a României începe pregătirea pentru Campionatul European 2026 încă din primele zile ale noului an. 
18:20
Curățenie de iarnă! Cinci fotbaliști, OUT Sport.ro
Farul Constanța pregătește schimbări importante de lot în pauza de iarnă, după un final de an dezamăgitor în Superliga. 
18:10
Întrebat despre play-off, Gigi Becali a rostit șase cuvinte și a înțepat toate rivalele lui FCSB Sport.ro
Patronul roș-albaștrilor e încrezător chiar dacă echipa e la 9 puncte de primul loc.
17:50
Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume! Sport.ro
Emma Răducanu a primit o nouă recunoaștere importantă, de această dată în afara terenului. 
17:30
Gică Hagi revine în antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu Sport.ro
Gică Hagi este gata să revină pe banca tehnică. 
17:30
Statul român l-a nedreptățit, iar campionul european a răbufnit! Rareș Toader: „O dezamăgire! Nu face bine imaginii țării” Sport.ro
Rareș Toader a devenit campion european, în 2025, la aruncarea greutății, însă statul român nu i-a acordat premiul meritat. 
17:20
Salah ar putea pleca de la Liverpool! Transfer senzațional în Serie A Sport.ro
Clubul AS Roma explorează posibilitatea unei reveniri senzaţionale a lui Mohamed Salah, pe măsură ce cresc incertitudinile cu privire la viitorul egipteanului la Liverpool, scrie site-ul Football Italia.
17:00
Fostul căpitan de la Dinamo nu mai vrea să audă de fotbal după retragere: „Îți spun sincer” Sport.ro
La 31 de ani, fundașul continuă să joace fotbal, dar planurile sale pentru perioada de după retragere surprind. 
17:00
Mbappe e OUT! Dezastru înainte de Anul Nou la Real Madrid Sport.ro
Real Madrid are o mare problemă pentru începutul anului 2026.
16:50
Universitatea Craiova vrea să dea lovitura pe piața transferurilor! Pe cine vor să aducă oltenii în Bănie Sport.ro
Echipa pregătită de Filipe Coelho a încheiat anul pe prima poziție în clasamentul Superligii României.
16:50
Felipe Luis a avut un an fabulos cu Flamengo, dar conducerea amenință că îl înlocuiește cu Thiago Motta! Sport.ro
Conducerea clubului Flamengo i-a dat un ultimatum antrenorului Felipe Luis în privința prelungirii contractului. 
16:30
Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: „Este practic închis” Sport.ro
Louis Munteanu este foarte aproape de despărțirea de CFR Cluj, iar mutarea atacantului în Major League Soccer pare doar o chestiune de timp. 
16:10
Povestea lui Ionuț Eugen Chiagă, kickboxer-ul cu genunchi de fier: ”Sunt o bestie în ring! Visul meu e să ajung în Glory” Sport.ro
Sport.ro prezintă la finalul anului povestea de viață a kickboxer-ului Ionuț Eugen Chiagă, un sportiv din Buzău care a revenit în ring după o accidentare dură.
15:50
Ce salariu va încasa Louis Munteanu la D.C. United, în MLS Sport.ro
Chiar dacă despărțirea nu a fost încă anunțată oficial, Louis Munteanu o va părăsi pe CFR Cluj în această iarnă. 
15:20
Devis Epassy de la Dinamo joacă în ultimul meci al anului 2025 din lume! Sport.ro
Portarul ”câinilor” este titular în naționala Camerunului la Cupa Africii pe Națiuni.
15:20
Coman a rămas cu gura căscată: fază de cascadorii râsului sub ochii lui Florinel, în Qatar Sport.ro
Fostul star al FCSB-ului a ajuns într-un campionat în care se petrec niște gafe mari de tot. 
15:10
Daniel Bîrligea, campionul amenzilor la FCSB! 16 sancțiuni a câte 10.000 de euro a împărțit Becali Sport.ro
Gigi Becali a anunțat în urmă cu mai multe săptămâni faptul că jucătorii de la FCSB vor primi amenzi record din cauza protestelor și a cartonașelor galbene încasate.
15:00
Corona Brașov, lider peste tot la sfârșit de 2025! Sport.ro
O primă parte de sezon excelentă pentru gruparea brașoveană.
14:40
Soccer, dar nu de la fraier: unde ajunge Louis Munteanu după plecarea de la CFR Sport.ro
Internaționalul de 23 de ani, despre care se spunea că e capabil să strălucească în campionatele din Occident, va juca în Major League Soccer.
14:20
Roberto Carlos, operat de urgență din cauza unor probleme la inimă! Au apărut complicații în timpul intervenției Sport.ro
În vârstă de 52 de ani, Roberto Carlos, legendarul brazilian de la Real Madrid, traversează momente grele pe final de an.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.