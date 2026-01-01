Ora difuzării concertului de Anul Nou la TVR și românca din Filarmonica Vieneză
MainNews.ro, 1 ianuarie 2026 11:20
Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena va fi difuzat pe TVR 1 pe 1 ianuarie 2026, de la ora 12:15, având-o în orchestră pe românca Adela Frăsineanu. Ediția din 2026 este dirijată de canadianul Yannick Nézet-Séguin. Redifuzarea are loc la TVR Cultural la 19:00 și pe 4 ianuarie, la 09:30. Concertul de Anul … Articolul Ora difuzării concertului de Anul Nou la TVR și românca din Filarmonica Vieneză apare prima dată în Main News.
• • •
Serviciile de informații americane neagă acuzațiile Rusiei conform cărora Ucraina ar fi încercat să atace reședința lui Vladimir Putin. Informațiile sugerează că o țintă militară din apropiere ar fi putut fi vizată, nu reședința liderului rus. Analizăm reacțiile oficialilor și implicațiile politice. Serviciile de informații americane afirmă că Ucraina nu a încercat să atace reședința … Articolul Informațiile americane confirmă: Ucraina nu a atacat reședința lui Putin apare prima dată în Main News.
Fotbaliști renumiți precum Bernardo Silva și Ruben Neves se apropie de finalul contractelor, cu posibile transferuri în Europa. La Real Madrid, Rudiger și Lewandowski au oferte tentante din Premier League și MLS, iar speculațiile privind viitorul lor se intensifică. Urmărește evoluțiile din piața transferurilor! Bernardo Silva va părăsi Manchester City la finalul sezonului, fiind evaluat … Articolul Fotbaliști celebri intră în ultimele 6 luni de contract! apare prima dată în Main News.
Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a participat la festivitățile de Anul Nou din Phenian, acompaniat de fiica sa, Ju Ae. Cu focuri de artificii și dansuri patriotice, Kim a lăudat succesele poporului și a subliniat unitatea necesară în perspectiva Congresului Partidului Muncitorilor. Detalii despre mesajele de Anul Nou transmise au fost, de asemenea, … Articolul Liderul Coreei de Nord își face apariția la Anul Nou cu fiica sa în Phenian apare prima dată în Main News.
Bulgaria devine al 21-lea membru al zonei euro, afectând România economic. Intrarea Bulgariei în euro poate aduce creșteri de prețuri, dar pentru români, cumpărăturile și vacanțele rămân atractive. România riscă să piardă investiții din cauza stabilității oferite de Banca Centrală Europeană. Află mai multe despre impactul acestei schimbări. Bulgaria devine al 21-lea stat din zona … Articolul Impactul intrării Bulgariei în zona euro asupra românilor: ce trebuie să știm apare prima dată în Main News.
Cupa Africii pe Națiuni 2025 a intrat în faza optimilor de finală, cu Algeria ca învingătoare în faza grupelor. Vedeți toate echipele calificate și programul meciurilor din optimile de finală. Algeria a dat dovadă de forță cu 9 puncte și golaveraj impresionant. Meciurile încep pe 3 ianuarie. 16 echipe s-au calificat în optimile de finală … Articolul Optimile de finală la Cupa Africii: Algeria strălucește în grupe apare prima dată în Main News.
România va angaja 90.000 de lucrători străini în 2026 pentru a acoperi deficitul de personal din sectoare precum curierat, construcții și comerț. Guvernul aprobă această măsură din cauza dificultăților în recrutarea forței de muncă autohtone și pentru a răspunde cererii în continuă creștere pe piața muncii. Guvernul României aprobă angajarea a 90.000 de lucrători străini … Articolul România angajează 90.000 de lucrători străini din afara UE pentru domenii deficitare apare prima dată în Main News.
De la 1 ianuarie 2026, românii vor plăti taxe majorate pentru locuințe, mașini și venituri din chirii. Impozitele pentru proprietăți vor crește de până la 3 ori, inclusiv pentru mașinile full-electrice. De asemenea, impozitul pe câștigurile din criptomonede va ajunge la 16%. Află toate detaliile despre noile taxe. De la 1 ianuarie 2026, impozitele pe … Articolul Taxe noi pentru români din 2026: impozite mai mari la locuințe și mașini apare prima dată în Main News.
Liderul organizației teroriste Statul Islamic din Damasc, Taha al-Zoubi, a fost reținut de forțele siriene în urma unei operațiuni de securitate. Acest eveniment intervine după un atac soldat cu moartea a doi militari și a unui interpret american. Autoritățile siriene demonstrează astfel eficiență în combaterea amenințărilor. Un lider al organizației Statul Islamic din Damasc a … Articolul Lider important al ISIS din Damasc, arestat de forțele siriene apare prima dată în Main News.
Petrolul Ploiești se confruntă cu o situație financiară gravă, având datorii de 6 milioane de euro. Președintele Claudiu Tudor a confirmat că echipa lucrează pentru a-și stinge datoriile până în martie. În ciuda problemelor financiare, jucătorii și-au primit salariile, iar clubul sărbătorește 101 ani de la înființare. Petrolul Ploiești se confruntă cu datorii de aproximativ … Articolul Club din Liga 1 în criză: Datorii de 6 milioane de euro apare prima dată în Main News.
O explozie devastatoare a avut loc în noaptea de Revelion la barul Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, Elveția, provocând răniți și mai multe victime. Poliția elvețiană investighează cauza incidentului, iar imagini din zonă arată clădiri în flăcări și intervenția serviciilor de urgență. Explozie devastatoare într-un bar din stațiunea de schi Crans Montana, Elveția, în … Articolul Explozie tragică de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția: victime și răniți apare prima dată în Main News.
Codul penal din Republica Moldova se înăsprește, introducând pedepse mai severe pentru abuzurile online, precum hărțuirea cibernetică și violența digitală. Noile măsuri permit eliminarea conținutului ilegal și protecția victimelor, cu amenzi de până la 50.000 de lei și închisoare de până la 12 ani pentru infracțiuni grave. Codul penal din Republica Moldova se înăsprește pentru … Articolul Amenzi și închisoare pentru abuzuri online: Codul penal se înăsprește apare prima dată în Main News.
Adevăratul motiv al războiului din Ucraina, revelat de un document din 1992, arată că Rusia folosește extinderea NATO ca pretext pentru agresiune. Naționaliștii ruși, precum Serghei Baburin, au prevăzut conflicte continue între Ucraina și Rusia, în căutarea revenirii la granițele istorice. Articolul Motivul ascuns al războiului din Ucraina: adevărul despre NATO și Putin apare prima dată în Main News.
Descoperă cele 26 de startup-uri românești de urmărit în 2026! Aceste afaceri promițătoare, cu fondatori români, au atras investiții semnificative și se pregătesc pentru expansiune internațională. Fii la curent cu inovațiile și tendințele din ecosistemul antreprenorial românesc și nu rata oportunitățile viitoare! Startup-urile românești au continuat să fie active și în 2025, atrăgând finanțări importante … Articolul 26 startup-uri românești promițătoare de urmărit în 2026 apare prima dată în Main News.
Scăderea prețului cocainei determină traficanții să refolosească narco-submarinele, abandonate după cursele din America de Sud. Aceste semi-submersibile sunt acum renovate pentru multiple curse. Activitatea narco-submarinelor crește, în timp ce traficul cu bărci cu vele scade, evidențiind noi metode de transport al drogurilor. Scăderea prețului cocainei a determinat traficanții să refolosească narco-submarinele Aceste submarine erau scufundate … Articolul Prețul scăzut al cocainei forțează traficanții să refolosească narco-submarinele apare prima dată în Main News.
Nadia Comăneci a transmis un mesaj de Anul Nou, subliniind anticiparea pentru anul 2026, când va celebra 50 de ani de la primul 10 în gimnastică la Jocurile Olimpice de la Montreal. În România se va organiza o gală specială pe 29 mai, dedicată inegalabilei gimnaste. La mulți ani, 2026! Nadia Comăneci a transmis un … Articolul Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou: Sărbătoare istorică la Montreal apare prima dată în Main News.
În 2026, românii se bucură de 17 zile libere legale, incluzând cinci în luna ianuarie. Cele mai importante sărbători sunt Anul Nou, Paștele, Ziua Muncii, Ziua Națională și Crăciunul. Verifică lista completă și planifică-ți minivacanțele pentru a profita de weekenduri prelungite! Luna ianuarie 2026 aduce cinci zile libere legale pentru români Totalul zilelor libere legale … Articolul Zile libere legale 2026: Calendar minivacanțe România apare prima dată în Main News.
Bulgaria adoptă euro pe 1 ianuarie 2026, renunțând la leva. Deși unii văd această schimbare ca o oportunitate de modernizare și stabilitate, alții se tem de scumpiri și pierderea identității naționale. Presa locală discută despre impactul tranziției asupra economiei și consumatorilor. Bulgaria va adopta euro ca monedă oficială începând cu 1 ianuarie 2026 Presa bulgară … Articolul Bulgaria adoptă euro: optimism oficial și îngrijorări în rândul populației apare prima dată în Main News.
Papa Leon al XIV-lea a subliniat în discursul său de Anul Nou 2026 importanța păcii, avertizând împotriva strategiilor armate acoperite de discursuri ipocrite. El a cerut un plan milostiv și pașnic, evidențiind nevoia de speranță pentru cei vulnerabili și dorința de a construi un viitor mai bun. Papa Leon al XIV-lea a subliniat nevoia de … Articolul Papa Leon: Omenirea are nevoie de pace, nu de strategii armate ipocrite apare prima dată în Main News.
Joao Lameira, dorit de FCSB și Rapid, rămâne la Oțelul Galați, după ce transferul său la Widzew Lodz s-a blocat. Deși oferta de 500.000 de euro era atractivă pentru clubul gălățean, discuțiile nu s-au concretizat. Mijlocașul portughez va continua să evolueze în Liga 1, având 78 de meciuri în tricoul Oțelului. Joao Lameira, mijlocașul de … Articolul Transferul jucătorului dorit de FCSB și Rapid în Liga 1, motiv blocare dévoilat apare prima dată în Main News.
În Piața Alba Iulia din București, Revelionul 2026 a început retro, cu trupa Azur pe scenă. Bucureștenii și turiștii se bucură de un eveniment de sărbătoare, cu muzică live, spectacole multimedia și artificii. Concertează și 3 Sud Est, Spitalul de Urgență, Arsenium și IRIS, promițând un început de an memorabil. Bucureștenii și turiștii se adună … Articolul Revelion 2026 în Piața Alba Iulia: Concert retro cu trupa Azur apare prima dată în Main News.
Călătoria cu avionul în 2026 va aduce schimbări semnificative, inclusiv upgrade-uri premium, aeroporturi mai confortabile și fuziuni între companii aeriene. Cererea pentru experiențe premium crește, iar modificările geopolitice influențează costurile și rutele, oferind un context dinamic pentru viitorul transportului aerian. Industria aeriană se așteaptă la o perioadă de schimbări semnificative în 2026, inclusiv upgrade-uri premium … Articolul Viitorul călătoriilor cu avionul: schimbările din 2026 apare prima dată în Main News.
Radu Drăguşin, fundașul de 23 de ani, se pregătește pentru o întâlnire crucială cu conducerea lui Tottenham, fiind asaltat de oferte din Serie A, inclusiv de la Juventus și AS Roma. În fața dorinței de a juca constant, discuțiile vor stabili viitorul său. Interesul cluburilor din Italia crește. Radu Drăguşin are o întâlnire decisivă cu … Articolul Radu Drăgușin, întâlnire crucială cu șefii lui Tottenham pentru viitorul său! apare prima dată în Main News.
Sute de locuințe din județul Alba au rămas fără curent electric de Revelion din cauza unei avarii majore. Inițial, peste 2.000 de case au fost afectate, dar echipele DEER Alba au reușit să rezolve o parte dintre probleme. Zonele afectate includ Aiud, Râdești și localitățile învecinate. Sute de locuințe din județul Alba au rămas fără … Articolul Peste 2.000 de locuințe din Alba, fără curent electric de Revelion apare prima dată în Main News.
Primarul comunei Ciorani, Marin Voicu, a fost eliberat din funcție de prefect după ce a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudarea alegerilor locale din 2020. El este acuzat că a instigat la furtul a 4.308 buletine de vot. Decizia instanței a fost menținută, iar Voicu nu poate ocupa funcții publice pentru 3 ani. … Articolul Primarul din Ciorani, eliberat din funcție λόγω condamnării pentru fraudă electorală apare prima dată în Main News.
Descoperă cele mai ciudate creaturi mutante, de la pisicuța ciclop și cerbul zombie până la iepurele Frankenstein cu tentacule. Află cum mutațiile cauzate de virusuri și condiții de mediu devin noi realități în natura sălbatică, atrăgând atenția globală și stârnind curiozitatea oamenilor. Existența unor creaturi mutante, cum ar fi pisica ciclop și cerbii zombie, surprinde … Articolul Ciudățenii ale naturii: pisicuța ciclop, cerbul zombie și iepurele Frankenstein apare prima dată în Main News.
Premierul Ilie Bolojan a transmis românilor un mesaj de Anul Nou, subliniind dificultățile anului încheiat și mulțumind pentru eforturi și răbdare. Își exprimă speranța ca 2026 va aduce mai multe împliniri și un viitor mai bun pentru toți românii. Bolojan promite stabilitate fiscală și dezvoltare sustenabilă. Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul … Articolul Ilie Bolojan: Mesaj Anul Nou 2026 – Împreună înfruntăm provocările anului 2025 apare prima dată în Main News.
Cimitirul Eternitatea din Drăgășani a stârnit controverse după ce primarul a tăiat un brad plantat pe mormântul unei familii, invocând motive de siguranță. Răspunsul administrației a fost controversat, susținând că bradul reprezenta un pericol pentru celelalte morminte. Detalii despre această situație și reacțiile comunității. Cimitirul Eternitatea din Drăgășani devine loc de activitate intensă, contrar așteptărilor … Articolul Amenințarea pentru mormintele din apropiere apare prima dată în Main News.
Află ce ar face cei din fotbal dacă ar primi un milion de euro peste noapte. De la visuri la planuri de viitor, imaginația devine realitate în acest articol captivant. Descoperă răspunsurile inedite și creativitatea jucătorilor și antrenorilor din lumea fotbalului pe Jurnal Antena Sport. Oamenii din fotbal își imaginează ce ar face dacă ar … Articolul Oamenii din fotbal și milionul de euro: ce ar face peste noapte? apare prima dată în Main News.
Reunificarea Chinei și Taiwanului: Promisiunea lui Xi Jinping în discursul de Revelion # MainNews.ro
Xi Jinping a promis reunificarea Chinei cu Taiwanul în discursul de Revelion, afirmând că această tendință este de neoprit. Exercițiile militare recente din jurul Taiwanului demonstrează intensificarea pregătirilor chineze. China revendică Taiwanul, considerându-l parte a teritoriului său, iar conflictul continuă să preocupe statele occidentale. Xi Jinping promite reunificarea Chinei cu Taiwanul în discursul de Revelion … Articolul Reunificarea Chinei și Taiwanului: Promisiunea lui Xi Jinping în discursul de Revelion apare prima dată în Main News.
Fiica Elenei Lasconi, Oana, s-a întors în România și s-a alăturat Partidului Socialist Român (PSR), continuator al Partidului Comunist Român. Anterior, Oana milita pentru drepturile minorităților LGBTQ în Franța. Ironia sorții este că mama ei este colegă de partid cu un parlamentar care condamnă comunismul. Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, s-a întors în România după … Articolul Fiica Elenei Lasconi s-a înscris în Partidul Socialist Român în România apare prima dată în Main News.
Schimbările climatice amenință stațiunile de schi din Europa, ducând la închiderea a sute de pârtii din cauza lipsei de zăpadă. Temperaturile ridicate afectează industriile de iarnă, iar soluțiile parțiale, precum zăpada artificială, nu sunt suficiente. Impactul asupra turismului și sporturilor de iarnă e devastator. Stațiunile de schi din Europa se confruntă cu abandonul a sute … Articolul Pârtii abandonate din lipsă de zăpadă: criza schiului în România apare prima dată în Main News.
Un elicopter s-a prăbușit pe Muntele Kilimanjaro, provocând moartea a cinci persoane, inclusiv doi turiști cehi și un pilot din Zimbabwe. Accidentul, ce a avut loc la aproximativ 4.700 de metri altitudine, ridică din nou preocupările legate de siguranța zborurilor în Tanzania, mai ales în zonele montane. Un elicopter s-a prăbușit pe Muntele Kilimanjaro, provocând … Articolul Elicopter prăbușit pe Muntele Kilimanjaro: cinci turiști străini decedați apare prima dată în Main News.
Andres Dumitrescu revine la Slavia Praga după împrumutul la Sigma Olomuc, explorând opțiuni pentru a juca mai mult. Şansele de a se alătura echipei Dinamo sunt mari, având în vedere nevoile antrenorului Zeljko Kopic de a-l înlocui pe Raul Opruț. O mutare care ar putea aduce beneficii ambelor părți în acest sezon. Andres Dumitrescu revine … Articolul Șanse mari ca jucătorul dorit de Dinamo să fie cedat în iarnă! apare prima dată în Main News.
Ilie Bolojan, în mesajul său de Anul Nou, mulțumește românilor pentru efortul depus în depășirea crizei economice. Acesta subliniază provocările anului ce a trecut și își exprimă încrederea că anul viitor va aduce îmbunătățiri. Mesajul său reiterează solidaritatea și dorința de a construi un viitor mai bun pentru România. Ilie Bolojan mulţumeşte românilor pentru eforturile … Articolul Transformăm provocările anului greu într-o experiență de învățare comună apare prima dată în Main News.
Adrian Petre, fost atacant, sărbătorește Revelionul în Republica Dominicană alături de colegii de la Survivor. Deși nu este acasă, el pregătește un meniu special pentru a marca Anul Nou. Află mai multe despre petrecerea lui și aventura alături de echipa Survivor în acest articol. Adrian Petre sărbătorește Revelionul în Republica Dominicană Fostul atacant nu este … Articolul Adrian Petre petrece Revelionul cu colegii de la Survivor apare prima dată în Main News.
Donald Trump a confundat un șoim israelian cu vulturul american, distribuit o fotografie pe Truth Social pentru a critica energia eoliană. Imaginea, care a suscitat controverse, a fost inițial publicată de Haaretz și a stârnit reacții negative din partea unor congresmeni și a opiniei publice. Donald Trump a confundat un șoim israelian cu vulturul american … Articolul Trump confundă şoimul israelian cu vulturul american într-un moment surprinzător apare prima dată în Main News.
Japonia a transformat KFC în tradiția sa de Crăciun, cu milioane de oameni comandând pui prăjit în loc de mesele tradiționale. Începând din anii ’70, această campanie de marketing a devenit un obicei național, generând aproximativ o treime din veniturile anuale ale KFC în Japonia. În Japonia, Crăciunul este sărbătorit cu mese din pui prăjit … Articolul Crăciunul în Japonia: De ce KFC este preferatul sărbătorii? apare prima dată în Main News.
Călin Georgescu a transmis românilor un mesaj emoționant de Anul Nou, subliniind iubirea lui Dumnezeu. Postarea sa de pe Facebook a adunat rapid peste 10.000 de aprecieri, cuvintele sale fiind: Vă iubesc mult, pentru că Dumnezeu vă iubește și mai mult. La mulți ani! Află mai multe despre reacțiile la acest mesaj. Călin Georgescu a … Articolul Iubirea divină: Vă iubesc, căci Dumnezeu vă iubește și mai mult apare prima dată în Main News.
Campioana olimpică Magda Rusu se pregătește pentru petrecerea de Anul Nou, fiind aranjată de o fostă colegă de echipă. Aceasta va atrage toate privirile în noaptea dintre ani, pregătindu-se să celebreze realizările din anul trecut. Descoperă detalii despre look-ul ei strălucitor și atmosfera festivă. Magda Rusu, campioană olimpică, se pregătește pentru petrecerea de Revelion O … Articolul Campioana olimpică Magda Rusu, pregătită de o fostă colegă pentru Anul Nou apare prima dată în Main News.
SUA au acordat o licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Rusia, permițând reluarea producției până pe 23 ianuarie. Decizia vine după impunerea sancțiunilor americane în octombrie. Rafinăria de la Pancevo, care aprovizionează 80% din piața sârbească, va putea relua activitatea. SUA acordă o licenţă temporară companiei sârbe NIS, controlată de Rusia Licenţa permite … Articolul SUA oferă licență temporară NIS, companie petrolieră sârbească controlată de Rusia apare prima dată în Main News.
Crăciunul interzis: Explorează țările unde celebrarea acestei sărbători creștine este restricționată sau complet interzisă. Află despre sancțiunile severe, de la amenzi la închisoare, care îi așteaptă pe cei care încalcă regulile în Arabia Saudită, Somalia, Afganistan, Brunei și Coreea de Nord. În mai multe țări, sărbătorirea Crăciunului este interzisă sau restricționată din motive religioase sau … Articolul Crăciunul interzis: Țări unde sărbătoarea poate atrage sancțiuni severe apare prima dată în Main News.
Marcel Ciolacu transmite un mesaj de An Nou buzoienilor și românilor, subliniind importanța comunităților și a poveștilor celor din județul Buzău. El încurajează ascultarea și solidaritatea în anul ce vine, dorindu-le oamenilor sănătate și un viitor mai bun pentru copii. La mulți ani tuturor! Marcel Ciolacu își exprimă respectul și recunoștința față de familiile din … Articolul La mulți ani, buzoieni și români! Să celebrăm împreună! apare prima dată în Main News.
Florin Bratu, antrenorul lui CS Dinamo, afirmă că Rapid este favorita la titlu, în urma plecării lui Mirel Rădoi de la Craiova. Aceasta, deși a suferit două înfrângeri recente, se află pe locul 2 în Liga 1. Bratu subliniază că FCSB și Craiova au șanse reduse în competiția pentru campionat. Florin Bratu consideră Rapid principala … Articolul Florin Bratu surprinde: „Ea e favorita la titlu, nu FCSB sau Craiova” apare prima dată în Main News.
România a sărbătorit intrarea în 2026, iar festivitățile din întreaga lume au inclus spectacole de artificii în Dubai, în timp ce Moscova a fost marcată de liniște. În Asia, multe țări precum India și China au întâmpinat noul an cu bucurie. Descoperiți cum a fost celebrat Anul Nou la nivel global. România a intrat în … Articolul România 2026: Cum s-a celebrat Anul Nou în lume, de la Dubai la Moscova apare prima dată în Main News.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj de Anul Nou, reafirmând angajamentul Ucrainei față de pace, în ciuda războiului cu Rusia. „Credem în pace și muncim pentru a o atinge”, a declarat el, subliniind dedicarea și reziliența ucrainenilor în fața provocărilor actuale. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj de Anul Nou subliniind … Articolul Zelenski: „Credem în pace și muncim pentru a o atinge în Ucraina” apare prima dată în Main News.
Tensiuni între Arabia Saudită și EAU: Bombardamente în Mukalla din cauza separatiștilor # MainNews.ro
Tensiunile între Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite s-au intensificat în urma bombardamentului orașului Mukalla, Yemen, ca reacție la livrările de arme pentru separatiști. EAU anunță retragerea forțelor din Yemen, evidențiind conflictele interne din coaliția anti-Houthi. Escaladarea situației amenință stabilitatea regiunii. Arabia Saudită a bombardat orașul Mukalla din Yemen, acuzând Emiratele Arabe Unite de sprijinirea … Articolul Tensiuni între Arabia Saudită și EAU: Bombardamente în Mukalla din cauza separatiștilor apare prima dată în Main News.
Pensiile pentru prima lună a anului 2026 vor fi plătite de Poșta Română începând cu 8 ianuarie, după ce sumele vor fi virate pe 5 ianuarie. Distribuția depinde de procedurile Ministerului Finanțelor, iar pensionarii pot alege să primească pensiile în numerar sau prin cont bancar. Pensiile vor fi virate în conturile Poștei Române pe 5 … Articolul Pensiile din ianuarie 2026: Anunțul Poștei Române despre plăți apare prima dată în Main News.
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou în care subliniază provocările financiare și sociale din 2025. El își exprimă speranța pentru un 2026 mai bun, accentuând eforturile comune ale românilor în depășirea dificultăților. Bolojan îndeamnă la optimism și solidaritate pentru un viitor mai bun în România. Premierul Ilie Bolojan a transmis un … Articolul Bolojan: „Anul viitor, România poate depăși greutățile și construi viitorul” apare prima dată în Main News.
Gică Popescu oferă sfaturi utile pentru Radu Drăgușin în alegerea echipei potrivite. El subliniază că cel mai important criteriu trebuie să fie șansele de a fi titular. Chiar dacă Drăgușin are oferte din Serie A, rămânerea la Tottenham ar putea fi benefică dacă joacă constant. Descoperă mai multe despre viitorul jucătorului. Gică Popescu i-a oferit … Articolul Sfatul lui Gică Popescu pentru Radu Drăgușin în alegerea echipei ideale apare prima dată în Main News.
