Fiica Elenei Lasconi s-a înscris în Partidul Socialist Român în România
MainNews.ro, 1 ianuarie 2026 04:10
Fiica Elenei Lasconi, Oana, s-a întors în România și s-a alăturat Partidului Socialist Român (PSR), continuator al Partidului Comunist Român. Anterior, Oana milita pentru drepturile minorităților LGBTQ în Franța. Ironia sorții este că mama ei este colegă de partid cu un parlamentar care condamnă comunismul. Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, s-a întors în România după
Acum 30 minute
04:10
Reunificarea Chinei și Taiwanului: Promisiunea lui Xi Jinping în discursul de Revelion # MainNews.ro
Xi Jinping a promis reunificarea Chinei cu Taiwanul în discursul de Revelion, afirmând că această tendință este de neoprit. Exercițiile militare recente din jurul Taiwanului demonstrează intensificarea pregătirilor chineze. China revendică Taiwanul, considerându-l parte a teritoriului său, iar conflictul continuă să preocupe statele occidentale. Xi Jinping promite reunificarea Chinei cu Taiwanul în discursul de Revelion
04:10
04:10
Schimbările climatice amenință stațiunile de schi din Europa, ducând la închiderea a sute de pârtii din cauza lipsei de zăpadă. Temperaturile ridicate afectează industriile de iarnă, iar soluțiile parțiale, precum zăpada artificială, nu sunt suficiente. Impactul asupra turismului și sporturilor de iarnă e devastator. Stațiunile de schi din Europa se confruntă cu abandonul a sute
Acum o oră
03:40
Un elicopter s-a prăbușit pe Muntele Kilimanjaro, provocând moartea a cinci persoane, inclusiv doi turiști cehi și un pilot din Zimbabwe. Accidentul, ce a avut loc la aproximativ 4.700 de metri altitudine, ridică din nou preocupările legate de siguranța zborurilor în Tanzania, mai ales în zonele montane. Un elicopter s-a prăbușit pe Muntele Kilimanjaro, provocând
03:40
Andres Dumitrescu revine la Slavia Praga după împrumutul la Sigma Olomuc, explorând opțiuni pentru a juca mai mult. Şansele de a se alătura echipei Dinamo sunt mari, având în vedere nevoile antrenorului Zeljko Kopic de a-l înlocui pe Raul Opruț. O mutare care ar putea aduce beneficii ambelor părți în acest sezon. Andres Dumitrescu revine
Acum 2 ore
02:50
Ilie Bolojan, în mesajul său de Anul Nou, mulțumește românilor pentru efortul depus în depășirea crizei economice. Acesta subliniază provocările anului ce a trecut și își exprimă încrederea că anul viitor va aduce îmbunătățiri. Mesajul său reiterează solidaritatea și dorința de a construi un viitor mai bun pentru România. Ilie Bolojan mulţumeşte românilor pentru eforturile
02:40
Adrian Petre, fost atacant, sărbătorește Revelionul în Republica Dominicană alături de colegii de la Survivor. Deși nu este acasă, el pregătește un meniu special pentru a marca Anul Nou. Află mai multe despre petrecerea lui și aventura alături de echipa Survivor în acest articol. Adrian Petre sărbătorește Revelionul în Republica Dominicană Fostul atacant nu este
02:40
Donald Trump a confundat un șoim israelian cu vulturul american, distribuit o fotografie pe Truth Social pentru a critica energia eoliană. Imaginea, care a suscitat controverse, a fost inițial publicată de Haaretz și a stârnit reacții negative din partea unor congresmeni și a opiniei publice. Donald Trump a confundat un șoim israelian cu vulturul american
Acum 4 ore
02:10
Japonia a transformat KFC în tradiția sa de Crăciun, cu milioane de oameni comandând pui prăjit în loc de mesele tradiționale. Începând din anii '70, această campanie de marketing a devenit un obicei național, generând aproximativ o treime din veniturile anuale ale KFC în Japonia. În Japonia, Crăciunul este sărbătorit cu mese din pui prăjit
01:50
Călin Georgescu a transmis românilor un mesaj emoționant de Anul Nou, subliniind iubirea lui Dumnezeu. Postarea sa de pe Facebook a adunat rapid peste 10.000 de aprecieri, cuvintele sale fiind: Vă iubesc mult, pentru că Dumnezeu vă iubește și mai mult. La mulți ani! Află mai multe despre reacțiile la acest mesaj. Călin Georgescu a
01:40
Campioana olimpică Magda Rusu se pregătește pentru petrecerea de Anul Nou, fiind aranjată de o fostă colegă de echipă. Aceasta va atrage toate privirile în noaptea dintre ani, pregătindu-se să celebreze realizările din anul trecut. Descoperă detalii despre look-ul ei strălucitor și atmosfera festivă. Magda Rusu, campioană olimpică, se pregătește pentru petrecerea de Revelion O
01:40
SUA au acordat o licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Rusia, permițând reluarea producției până pe 23 ianuarie. Decizia vine după impunerea sancțiunilor americane în octombrie. Rafinăria de la Pancevo, care aprovizionează 80% din piața sârbească, va putea relua activitatea. SUA acordă o licenţă temporară companiei sârbe NIS, controlată de Rusia Licenţa permite
01:10
Crăciunul interzis: Explorează țările unde celebrarea acestei sărbători creștine este restricționată sau complet interzisă. Află despre sancțiunile severe, de la amenzi la închisoare, care îi așteaptă pe cei care încalcă regulile în Arabia Saudită, Somalia, Afganistan, Brunei și Coreea de Nord. În mai multe țări, sărbătorirea Crăciunului este interzisă sau restricționată din motive religioase sau
00:50
Marcel Ciolacu transmite un mesaj de An Nou buzoienilor și românilor, subliniind importanța comunităților și a poveștilor celor din județul Buzău. El încurajează ascultarea și solidaritatea în anul ce vine, dorindu-le oamenilor sănătate și un viitor mai bun pentru copii. La mulți ani tuturor! Marcel Ciolacu își exprimă respectul și recunoștința față de familiile din
00:40
Florin Bratu, antrenorul lui CS Dinamo, afirmă că Rapid este favorita la titlu, în urma plecării lui Mirel Rădoi de la Craiova. Aceasta, deși a suferit două înfrângeri recente, se află pe locul 2 în Liga 1. Bratu subliniază că FCSB și Craiova au șanse reduse în competiția pentru campionat. Florin Bratu consideră Rapid principala
00:40
România a sărbătorit intrarea în 2026, iar festivitățile din întreaga lume au inclus spectacole de artificii în Dubai, în timp ce Moscova a fost marcată de liniște. În Asia, multe țări precum India și China au întâmpinat noul an cu bucurie. Descoperiți cum a fost celebrat Anul Nou la nivel global. România a intrat în
Acum 6 ore
00:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj de Anul Nou, reafirmând angajamentul Ucrainei față de pace, în ciuda războiului cu Rusia. „Credem în pace și muncim pentru a o atinge", a declarat el, subliniind dedicarea și reziliența ucrainenilor în fața provocărilor actuale. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj de Anul Nou subliniind
00:10
Tensiuni între Arabia Saudită și EAU: Bombardamente în Mukalla din cauza separatiștilor # MainNews.ro
Tensiunile între Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite s-au intensificat în urma bombardamentului orașului Mukalla, Yemen, ca reacție la livrările de arme pentru separatiști. EAU anunță retragerea forțelor din Yemen, evidențiind conflictele interne din coaliția anti-Houthi. Escaladarea situației amenință stabilitatea regiunii. Arabia Saudită a bombardat orașul Mukalla din Yemen, acuzând Emiratele Arabe Unite de sprijinirea
00:10
Pensiile pentru prima lună a anului 2026 vor fi plătite de Poșta Română începând cu 8 ianuarie, după ce sumele vor fi virate pe 5 ianuarie. Distribuția depinde de procedurile Ministerului Finanțelor, iar pensionarii pot alege să primească pensiile în numerar sau prin cont bancar. Pensiile vor fi virate în conturile Poștei Române pe 5
31 decembrie 2025
23:50
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou în care subliniază provocările financiare și sociale din 2025. El își exprimă speranța pentru un 2026 mai bun, accentuând eforturile comune ale românilor în depășirea dificultăților. Bolojan îndeamnă la optimism și solidaritate pentru un viitor mai bun în România. Premierul Ilie Bolojan a transmis un
23:40
Gică Popescu oferă sfaturi utile pentru Radu Drăgușin în alegerea echipei potrivite. El subliniază că cel mai important criteriu trebuie să fie șansele de a fi titular. Chiar dacă Drăgușin are oferte din Serie A, rămânerea la Tottenham ar putea fi benefică dacă joacă constant. Descoperă mai multe despre viitorul jucătorului. Gică Popescu i-a oferit
23:40
Noaptea de Revelion 2025-2026 va aduce temperaturi extreme în România, cu -14 grade în zonele depresionare și -9 grade în București. Gerul va caracteriza primele zile din 2026, urmate de o încălzire temporară și o nouă răcire după 4 ianuarie. Află detalii despre vremea din perioada sărbătorilor de iarnă. Noaptea de Revelion va atinge temperaturi
23:10
Descoperă rețeta delicioasă de ceapă umplută cu carne și orez, perfectă pentru iarnă! Această alternativă inedită la sarmale combină dulceața naturală a cepei cu gustul savuros al umpluturii. Ușor de preparat și plină de arome, este un fel de mâncare care te va cuceri! Savurează iarna cu acest preparat! Iarna este un sezon ideal pentru
23:00
Premierul israelian Benjamin Netanyahu evocă Sparta antică pentru a promova o societate autosuficientă și militarizată în fața presiunilor internaționale. Accentul pe super-Sparta din retorica sa stârnește controverse, sugerând un viitor mai închis și mai izolat, într-o lume globalizată tot mai complexă. Benjamin Netanyahu face apel la imaginea Spartei în contextul crizei din Gaza și a
22:40
Emisarii lui Trump au discutat cu lideri europeni și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre pașii necesari încheierii războiului din Ucraina. Steve Witkoff a subliniat importanța garanțiilor de securitate și a prevenirii conflictelor. Detalii despre întâlniri și planuri de pace vor continua în ianuarie. Emisarii lui Trump au discutat cu președintele ucrainean Zelenski și consilieri
22:40
Gică Popescu a transmis o urare specială românilor de Anul Nou, dorindu-le un 2026 de două ori mai bun. Fostul jucător al Barcelonei și președinte al echipei Farul a reflectat asupra anului 2025, evidențiind oscilațiile din rezultate. Descoperă mesajul său în interviul exclusiv pentru AntenaSport. Gică Popescu a avut o urare pentru toţi românii de
22:40
Sute de gospodării din Aiud, județul Alba, au rămas fără curent electric pe 31 decembrie 2025, în ajun de Anul Nou. Pana de curent a generat disconfort în comunitate, iar echipele de intervenție au început lucrările pentru remedierea avariilor. Locuitorii așteaptă revenirea alimentării pentru a putea sărbători fără probleme. Sute de gospodării din Aiud, Alba,
22:40
Oana Lasconi, fiica fostei președinte USR Elena Lasconi, s-a alăturat Partidului Socialist Român, continuator al Partidului Comunist Român. Această alegere surprinzătoare a stârnit controverse, având în vedere implicarea politică a mamei sale și mesajele pro-comuniste postate de Oana pe rețelele sociale. Oana Lasconi, fiica fostei președinte USR Elena Lasconi, s-a înscris în Partidul Socialist Român
Acum 8 ore
22:10
Descoperă ingredientul secret care face salata de boeuf cu adevărat delicioasă! Zeama de lămâie adaugă un gust proaspăt, iar mază
22:00
Blackout de Revelion: Aproape un milion de locuințe fără electricitate, proteste în stradă # MainNews.ro
În noaptea de Revelion, aproape un milion de locuințe din Buenos Aires s-au confruntat cu o pană de curent din cauza cererii excesive de electricitate provocată de valul de caniculă. Locuitorii au protestat bătând în oale și tigăi. Autoritățile avertizează că cererea de energie va rămâne ridicată. Aproape un milion de locuințe din Buenos Aires … Articolul Blackout de Revelion: Aproape un milion de locuințe fără electricitate, proteste în stradă apare prima dată în Main News.
21:40
Cristiano Ronaldo se menține pe primul loc în topul celor mai bine plătiți sportivi din 2025, cu venituri de 275 de milioane de dolari. Lionel Messi ocupă locul 5, cu 135 de milioane, fiind devansat de Steph Curry și Tyson Fury. Detalii despre veniturile lor și pozițiile în clasament în articolul nostru. Cristiano Ronaldo este … Articolul Cristiano Ronaldo, cel mai bine plătit sportiv din 2025; unde e Messi? apare prima dată în Main News.
21:40
Viceprimarul din Câmpulung Muscel, Alin Vlădău, a decedat la vârsta de 50 de ani, după un accident vascular cerebral. Elena Lasconi, primarul orașului, a anunțat vestea tristă pe Facebook, subliniind dedicația și profesionalismul lui Vlădău. Comunitatea îl va aminti ca un om bun și iubitor de semeni. Viceprimarul din Câmpulung Muscel, Alin Vlădău, a decedat … Articolul Viceprimarul din Câmpulung Muscel a decedat, mesaj emoționant de la Elena Lasconi apare prima dată în Main News.
21:40
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, a transmis un mesaj emoționant susținătorilor săi înainte de Anul Nou, exprimându-și dragostea pentru aceștia. Mesajul vine pe fondul problemelor legale cu care se confruntă, fiind acuzat de promovarea ideologiilor extremiste. Aflați mai multe despre reacțiile sale. Călin Georgescu a publicat un mesaj de Revelion pentru susținătorii săi pe … Articolul Călin Georgescu: Mesaj inspirațional de Revelion pentru susținători apare prima dată în Main News.
21:10
Siria introduce noi bancnote începând cu 1 ianuarie, înlocuind imaginile lui Bashar al-Assad cu simboluri agricole. Președintele interimar, Ahmed al-Sharaa, anunță că redenominarea monedei, prin eliminarea a două zerouri, marchează o nouă eră pentru țară. Schimbarea va avea loc pe o perioadă de 90 de zile. Președintele interimar al Siriei a anunțat introducerea noilor bancnote, … Articolul Siria emite bancnote cu imaginea lui Bashar al-Assad apare prima dată în Main News.
21:00
Două state din Africa de Vest, Mali și Burkina Faso, impun restricții de călătorie pentru cetățenii americani ca reacție la includerea lor pe lista neagră a SUA. Măsurile subliniază tendința de reciprocitate în politica de vize, subliniind tensiunile diplomatice generate de deciziile americane. două state africane impun restricții de călătorie pentru cetățenii americani ca răspuns … Articolul Două state închid granițele pentru cetățenii SUA după lista lui Trump apare prima dată în Main News.
20:40
Edjouma și-a luat rămas bun de la FCSB printr-un mesaj emoționant, marcând un moment important în cariera sa. În acest articol, aflăm detalii despre despărțirea sa de club și impactul pe care l-a avut asupra echipei. Citește mai multe pentru a descoperi emoțiile transmise de jucător în ultima sa postare. Edjouma a spus rămas bun … Articolul Edjouma își ia rămas bun de la FCSB cu un mesaj emoționant apare prima dată în Main News.
20:40
Românii vor avea doar 16 zile libere în 2026, cu o zi lucrătoare pe 5 ianuarie, decizie luată de Guvernul Bolojan. Această măsură afectează mini-vacanțele bugetarilor și se aliniază tăierilor bugetare din sectorul public. Aflați lista completă a zilelor libere din 2026 și impactul asupra angajaților. Românii vor avea 16 zile libere în 2026, cu … Articolul Românii vor avea mai puține zile libere în 2026 comparativ cu 2025 apare prima dată în Main News.
20:40
Ilie Bolojan, în mesajul său de Anul Nou, le mulțumește românilor pentru eforturi și abordează provocările anului recent. El exprimă încrederea că prin ordine financiară și colectare eficientă de taxe, România poate deveni un loc unde fiecare poate clădi un viitor mai bun. La mulți ani tuturor românilor! Ilie Bolojan a transmis un mesaj de … Articolul Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: Împreună pentru un viitor mai bun în România apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
20:10
China îndeamnă Olanda să corecteze „greșelile” legate de Nexperia, după ce Amsterdamul a preluat controlul asupra acestui producător de cipuri, esențial pentru industria europeană. Acest pas a generat o criză în lanțul de aprovizionare cu semiconductori, afectând producția auto pe continent. China cere Olandei să corecteze greșelile legate de Nexperia și să sprijine stabilitatea globală … Articolul China acuză Olanda de criza europeană după controlul Nexperia apare prima dată în Main News.
20:10
Polymarket arată o probabilitate de 54% ca Ucraina să semneze un acord de pace cu Rusia până în 2027. Publicații precum Financial Times și The Economist discută despre posibilele condiții ale acestui acord și impactul asupra regiunii. Analizează perspectiva lui Zelensky și evoluția politică internațională. 54% șanse ca Ucraina să semneze un acord de pace … Articolul Ucraina va încheia un acord de pace cu Rusia înainte de 2027? apare prima dată în Main News.
20:00
Kiribati este prima țară care intră în anul 2026, grație fusului orar UTC+14. După Kiribati, Noua Zeelandă sărbătorește Anul Nou, urmată de Australia și țările asiatice. Revelionul călătorește astfel pe glob timp de peste 24 de ore, cu momente unice în fiecare colț al lumii. Kiribati este prima țară care intră în anul 2026, urmată … Articolul Revelionul 2026: Cum se răspândește festivitatea pe glob apare prima dată în Main News.
19:40
CFR Cluj l-a transferat pe Denis Andrei Crișan, tânărul atacant de 18 ani, din Spania, pentru a-l înlocui pe Louis Munteanu. Crișan a impresionat la negocieri, iar patronul Neluțu Varga a fost uimit de fizicul său. Jucătorul va începe antrenamentele cu echipa și își propune să facă multe goluri pentru bunicul său. CFR Cluj l-a … Articolul Scenă șocantă la CFR Cluj: Atacantul adus pentru a-l înlocui pe Munteanu se dezbracă apare prima dată în Main News.
19:40
Televiziunea Română va difuza live Concertul de Anul Nou de la Viena pe 1 ianuarie, de la ora 12.15, la TVR 1. Dirijat pentru prima dată de Yannick Nezet-Seguin, concertul aduce lucrări din dinastia Strauss și premiere, fiind retransmis pe TVR Cultural și TVR 1. Ascultătorii se pot bucura de muzica de excepție din impunătoarea … Articolul Concertul de Anul Nou Viena 2024: Data și canalul de difuzare apare prima dată în Main News.
19:40
Radu Miruță a clarificat pensia tatălui său, fost judecător, estimată între 4.000 și 5.000 de euro, după 32 de ani în magistratură. A respins atacurile politice spunând că tatăl său nu este un subiect politic și a subliniat meritul profesional al acestuia în sistemul judiciar. Radu Miruță a apărat pensia tatălui său, fost judecător, estimată … Articolul Pensia tatălui lui Radu Miruță, după 32 de ani în justiție: 4.000 – 5.000 euro apare prima dată în Main News.
19:20
Vladimir Andronachi, fost deputat democrat și apropiat al lui Plahotniuc, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, conform deciziei Curții de Apel. Acesta este acuzat de spălare de bani și alte infracțiuni grave. Ancheta continuă, iar procurorii adună probe pentru a dovedi implicarea sa în organizații criminale. Vladimir Andronachi, fost deputat și apropiat … Articolul Vladimir Andronachi, apropiat al lui Plahotniuc, rămâne în arest 30 de zile apare prima dată în Main News.
19:10
Hidroelectrica anunță întârzieri în emiterea facturilor în ianuarie 2026 din cauza lucrărilor de actualizare a sistemelor informatice. Aceste modificări vizează eficientizarea serviciilor și îmbunătățirea relației cu clienții, dar pot afecta temporar activitățile de facturare și reconciliere a soldurilor. Hidroelectrica va suspenda emiterea facturilor în ianuarie din cauza lucrărilor la sistemele informatice Proiectul de digitalizare va … Articolul Întârzieri la facturile Hidroelectrica în ianuarie: Descoperă motivul! apare prima dată în Main News.
19:10
Ucraina poate semna un acord de pace cu Rusia până în 2027, cu șanse de 54% potrivit Polymarket. Financial Times și The Economist discută despre impactul conflictului asupra lui Zelensky și previziuni pentru 2026. Ce scenarii se conturează pentru viitorul Ucrainei? Află mai multe în articolul nostru. Polymarket evaluează șansele ca Ucraina să semneze un … Articolul Va semna Ucraina un acord de pace cu Rusia până în 2027? Analiză Polymarket apare prima dată în Main News.
19:00
Armata rusă a acuzat Ucraina că a atacat reședința lui Vladimir Putin cu drone, publicând un videoclip ce prezintă resturile unui aparat doborât. Kievul a negat acuzațiile, considerându-le false. Oficialii occidentali contestă versiunea Moscovei. Videoclipul detaliază un atac planificat cu 91 de drone. Armata rusă susține că Ucraina a atacat reședința lui Vladimir Putin cu … Articolul Moscova a publicat videoclipul dronei ucrainene care atacă reședința lui Putin apare prima dată în Main News.
18:40
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Anul Nou, subliniind provocările anului 2025 și importanța reformei pentru România în 2026. El a încurajat cetățenii să-și reînnoiască încrederea, promițând o abordare mai eficientă și responsabilă a statului, pentru o societate mai dreaptă și mai puternică. La mulți ani românilor! Președintele Nicușor Dan a transmis un … Articolul Mesajul de Anul Nou al președintelui Nicușor Dan: „2026, o nouă încredere” apare prima dată în Main News.
18:30
Roberto Carlos, fostul fotbalist de renume, a fost operat de urgență la inimă în urma unui diagnostic cu un cheag de sânge. Intervenția a durat aproape trei ore, însă acum se află sub observație medicală și se simte bine. Vestea a șocat fanii din întreaga lume, dar starea sa este stabilă. Roberto Carlos, fost fotbalist … Articolul Roberto Carlos a suferit o operație de urgență la inimă, durează 3 ore apare prima dată în Main News.
