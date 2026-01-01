SUA oferă licență temporară NIS, companie petrolieră sârbească controlată de Rusia

17:30

Kylian Mbappé s-a accidentat la genunchi, fiind indisponibil pentru trei săptămâni. După un an 2025 excelent, în care a marcat 66 de goluri, atacantul va lipsi de la meciuri importante, inclusiv din La Liga și Liga Campionilor. Se așteaptă să revină pe teren la sfârșitul lunii ianuarie. Kylian Mbappé s-a accidentat la genunchi și va