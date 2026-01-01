Atenționare a meteorologilor: vânt, zăpadă și polei în cea mai mare parte a țării
Adevarul.ro, 1 ianuarie 2026 11:30
Meteorologii anunţă, joi, că aria precipitaţiilor se extinde în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ninsori semnificative în zonele montane, până sâmbătă.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
11:45
Incident șocant la un priveghi în Bicaz-Neamț. Casa a luat foc, iar rudele mortului s-au salvat după ce au spart geamurile # Adevarul.ro
Patru victime au fost transportate la spital. Persoana decedată, un bărbat de 72 de ani, nu a putut fi scoasă din imobil, trupul carbonizat fiind găsit de pompieri.
Acum 30 minute
11:30
11:30
Pe cine așteaptă Gică Hagi la cotitură, ca să-i ia locul pe banca tehnică. Cumnatul său anunță că „Regele” nu s-a pensionat din antrenorat # Adevarul.ro
Gică Hagi (60 de ani) este gata să revină în antrenorat.
Acum o oră
11:15
Bucureștiul, sub un „nor toxic” după artificii: cartierele unde PM2.5 a urcat la niveluri record # Adevarul.ro
Bucureștiul a intrat în 2026 sub un „nor toxic” de PM2.5, generate de artificii. Valorile au urcat până la 400 µg/m³ în Berceni și peste 300 µg/m³ în Crângași, afectând sănătatea copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii sau cardiovasculare.
11:15
Donald Trump îşi contopeşte marca personală cu instituţiile SUA. Numele său este afișat peste tot, de la nave de război la clădiri # Adevarul.ro
În calitate de preşedinte la al doilea mandat, Donald Trump îşi contopeşte marca personală cu instituţiile naţionale şi cu programele guvernamentale, o afirmare neobişnuită a puterii de către un preşedinte american în funcţie, remarcă Reuters.
11:00
Trump, informat de CIA că Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin în atacul cu drone, contrar afirmațiilor Kremlinului # Adevarul.ro
CIA a stabilit că Ucraina nu a vizat o reședință folosită de președintele rus Vladimir Putin într-un recent atac cu drone în nordul Rusiei, potrivit unor oficiali americani, infirmând o afirmație pe care liderul rus i-o făcuse președintelui Donald Trump într-o convorbire telefonică de luni.
Acum 2 ore
10:30
Noul primar al New York-ului a depus jurământul imediat după miezul nopții într-o clădire aflată sub Primărie # Adevarul.ro
Democratul Zohran Mamdani a depus jurământul ca primar al New York-ului joi, imediat după miezul nopţii, într-o scurtă ceremonie privată alături de familia sa, în cadrul căreia a afirmat că a servi ca edil este "onoarea şi privilegiul" vieţii sale.
10:30
Peste 400 de intervenții ale pompierilor din București-Ilfov, în ultimele 24 de ore. Zeci de incendii, unele izbucnite după miezul nopții # Adevarul.ro
Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au avut, în ultimele 24 de ore, peste 400 de intervenții, un număr mai mare decât media obișnuită a perioadei.
10:15
Liderul Coreei de Nord, apariția alături de fiica sa la festivităţile de Anul Nou din Phenian # Adevarul.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat la sărbătorile de Anul Nou din Phenian, care au inclus focuri de artificii, cântece şi dansuri patriotice şi o demonstraţie de taekwondo, a informat, joi, agenţia de presă oficială KCNA, citată de presa internaţională.
10:00
Cipru a preluat joi preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, care se roteşte la fiecare şase luni între cele 27 de state membre ale blocului european.
10:00
A intrat în vigoare taxa pe coletele din afara UE. Cât se plătește și pentru ce tip de pachete se aplică # Adevarul.ro
Începând de astăzi, 1 ianuarie 2026, coletele cu bunuri provenite din afara Uniunii Europene, cu o valoare comercială declarată sub 150 de euro, sunt taxate suplimentar la intrarea pe teritoriul României.
10:00
FBI a confiscat motociclete de zeci de milioane de dolari care aparțin unui fost sportiv canadian devenit baron al drogurilor # Adevarul.ro
Zeci de motociclete de lux, aliniate în hangare din Mexic, au fost confiscate în ultimele săptămâni de către autorităţile locale în cadrul unei anchete care îl vizează pe Ryan Wedding, fost sportiv olimpic canadian la snowboard, căutat în prezent de justiţia americană.
Acum 4 ore
09:45
Patriarhul Daniel a îndemnat la rugăciune pentru pace între popoare la slujba de Revelion # Adevarul.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a vorbit despre familie şi a îndemnat la rugăciune pentru pace între popoare, în cadrul slujbei Acatistului Domnului Iisus Hristos de binecuvântare a noului an de la Catedrala Patriarhală.
09:30
Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană.
09:30
Momentul în care un angajat Disney e doborât de un bolovan de 180 de kg care se îndrepta spre spectatori. „Ne-a salvat” # Adevarul.ro
Un angajat al parcului Walt Disney World a fost rănit după ce a intervenit pentru a opri un bolovan fals, de aproximativ 180 de kilograme, care s-a desprins și se îndrepta spre public, în timpul unui spectacol live. Incidentul a fost surprins pe video și confirmat de reprezentanții Disney.
09:15
S-au stabilit optimile de finală la Cupa Africii. Algeria a strălucit în faza grupelor # Adevarul.ro
Cupa Africii pe Națiuni se dispută în Maroc.
09:00
Mai multe persoane au murit după o explozie într-un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția # Adevarul.ro
Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite în urma unei explozii produse într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, au anunțat autoritățile.
09:00
Trump, atac ironic la familia Clooney. Președintele american critică Franța pentru „gestionarea dezastruoasă a imigraţiei" # Adevarul.ro
Donald Trump a salutat miercuri, în stilul său caracteristic, faptul că George şi Amal Clooney au primit cetăţenia franceză, considerându-i pe cei doi între "cei mai slabi analişti politici din toate timpurile”.
08:45
Zeci de pubele de gunoi au fost cuprinse de flăcări în noaptea de Revelion, în municipiul Iași și în localitățile limitrofe, cel mai probabil din cauza utilizării produselor pirotehnice. Mai multe autospeciale de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiilor.
08:45
Incendiu în prima zi a anului într-un bloc din Alexandria. Pompierii au salvat cu autoscara 5 localnici # Adevarul.ro
Pompierii intervin, joi dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament din Alexandria, la etajul al doilea. 12 persoane s-au autoevacuat, iar cinci au fost coborâte cu ajutorul autoscării de la etajil al patrulea.
08:30
Pericol la Timişoara, de Revelion: oamenii au fugit panicați după ce artificiile au explodat la joasă înălţime # Adevarul.ro
Un incident a avut loc în apropiere de Piaţa Victoriei din Timişoara, acolo unde primăria a organizat petrecerea de Revelion. Mai multe artificii au scăpat de sub control şi au explodat la joasă înălţime. Oamenii au reuşit să fugă şi nimeni nu a fost rănit.
08:15
Sfântul Vasile cel Mare – ce semnifică sărbătoarea din 1 ianuarie și care sunt cele mai cunoscute minuni # Adevarul.ro
Sfântul Vasile cel Mare, sărbătorit pe 1 ianuarie, este unul dintre cei mai importanți Părinți ai Bisericii, un mare teolog, ierarh și filantrop din secolul al IV-lea, cunoscut pentru scrierile sale teologice, organizarea vieții monahale și pentru apărarea dreptei credințe creștine.
08:00
Mărturii despre incidentul care l-a determinat pe Trump să-l declare pe Epstein „persoana non grata” la Mar-a-Lago # Adevarul.ro
Jeffrey Epstein era client al clubului Mar-a-Lago al lui Donald Trump la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000. În afară de asta, clubul trimitea frecvent angajați ai spa-ului, de obicei femei tinere, la conacul lui Epstein din vecinătate pentru masaje, manichiură și alte servicii spa.
Acum 6 ore
07:45
Omul care a transformat Rusia într-o super putere europeană. Era un pasionat de tehnică și de civilizația occidentală # Adevarul.ro
Rusia a devenit o mare putere europeană în secolul al XVIII lea, atunci când a devenit un imperiu. Artizanul acestui imperiu și omul care a transformat Rusia într-un jucător important în politica europeană a fost țarul Petru I, un adevărat reformator și un susținător al modelelor Occidentale.
07:15
Peste jumătate dintre români lasă AI să le organizeze bugetul. Unii fug de stres prin „turism de evadare” # Adevarul.ro
Mai mult de jumătate dintre români spun că inteligența artificială le influențează obiceiurile privind cheltuielile și peste un sfert afirmă că apelează la AI ca să economisească bani, în timp ce aproximativ 35% apreciază „turismul de evadare”, pentru a elibera presiunea psihologică.
06:45
China, a treia putere nucleară a lumii după Rusia și Statele Unite, nu pare dispusă să ofere mai multă transparență în privința dezvoltării arsenalului său nuclear în perioada următoare, spun analiștii.
06:15
Un an de poveste pentru cinefili: „Odiseea” pe ecrane, „Dune” continuă, clasicii se reinventează. Cele mai așteptate filme din 2026 # Adevarul.ro
2026 va fi un an epic din punct de vedere cinematografic. „Odiseea" lui Homer va fi transpusă pe marile ecrane de regizorul Christopher Nolan, într-o producție așteptată cu sufletul la gură de cinefilii din toată lumea. Tot în noul an, „Dune" va veni cu o continuare.
Acum 8 ore
05:45
După un an plin de surprize și turbulențe, industria aeriană speră ca 2026 să aducă ceva rar: o perioadă de relativă liniște.
05:15
Cele mai eficiente soluții contra mahmurelii: de la clasica zeamă de varză la trucuri surprinzătoare # Adevarul.ro
Consumul de alcool crește în toată lumea pe parcursul Sărbătorilor de Iarnă, dar la pachet cu o seară memorabilă vine de multe ori mahmureala. Profesioniști din cele mai diverse domenii vin cu recomandări despre cum se poate trece mai ușor peste acest episod mai neplăcut.
04:45
De la speranțe de pace la războiul cu Europa. Putin a căzut în propria capcană și acum pur și simplu nu mai poate pune capăt războiului # Adevarul.ro
Pe parcursul anului 2025, speranța unei încheieri rapide a războiului dintre Rusia și Ucraina a reapărut de mai multe ori. De fiecare dată,
04:15
Anul 2026 aduce noi magistrale feroviare moderne în România. Sute de kilometri de cale ferată ajung la final # Adevarul.ro
Aflate de cel puțin cinci ani în șantier, tronsoane importante din magistralele Brașov - Sighișoara și Simeria - Arad ar putea fi inaugurate în 2026, arată estimările CFR. Alte căi ferate din vest, nord-vest și Dobrogea ar și ele termen de finalizare în 2026.
Acum 12 ore
03:45
Pierderile Rusiei cresc într-un ritm fără precedent. Analiza BBC indică un nou record al victimelor # Adevarul.ro
Pierderile suferite de armata rusă în războiul din Ucraina cresc într-un ritm accelerat, potrivit unei analize realizate de BBC pe baza surselor deschise din Rusia și a datelor colectate din cimitire.
03:15
Relansarea Termocentralei Mintia. Când va fi gata conducta de gaze care o conectează la rețeaua națională # Adevarul.ro
Retehnologizarea Termocentralei Mintia se apropie de final, însă noul complex energetic va mai avea de așteptat până la intrarea în producție. Lucrările la conducta de gaze care o va conecta la rețeaua de gaze a României vor continua și în primele luni ale anului 2026.
02:45
Pârtii-fantomă în Europa: cum au ajuns sute de stațiuni de schi abandonate din cauza lipsei de zăpadă # Adevarul.ro
Sute de pârtii de schi din Europa au fost abandonate în ultimii ani, transformându-se în așa-numite „stațiuni-fantomă”, pe fondul lipsei tot mai frecvente de zăpadă.
02:15
Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Legea aduce și noi beneficii pentru vechime mare # Adevarul.ro
Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 ianuarie, fiind majorat și stagiul complet de cotizare, potrivit noii legi a pensiilor, care prevede printre altele și acordarea punctelor de stabilitate pentru persoanele care au depășit o vechime de 25 de ani la data pensionării.
01:45
România începe 2026 cu un climat economic fragil. Estimări privind deficitul, inflația și cursul valutar # Adevarul.ro
2026 se anunță un an plin de contraste pentru România: economie lentă, inflație în scădere și riscuri mari pentru finanțele publice.
01:45
Ce se ascunde în spatele perdelei de fum a lui Putin privind atacuri ucrainene asupra palatelor liderului de la Kremlin # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump nu poate fi într-âtat de naiv încăt să se lase înșelat de cea mai recentă scamatorie a președintelui rus Vladimir Putin, scoasă din tolbă pentru a evita încă o dată să se angajeze în procesul de pace.
01:15
Superbele mâncăruri miraculoase românești. Leacurile aproape uitate care îți bucură simțurile, dar care te și vindecă de mahmureală # Adevarul.ro
Sărbătorile se pot dovedi o piatră grea de încercare pentru organism. Mai ales dacă vorbim de mese prea îmbelșugate și de prea multe băuturi alcoolice ingerate. Dar românul are leac pentru toate, inclusiv pentru mahmureală. În tradiția sărbătorească există câteva rețete miraculoase.
00:15
1 ianuarie: Ziua în care România a intrat oficial în Uniunea Europeană, în urmă cu 19 ani # Adevarul.ro
Tot pe 1 ianuarie, în 1934 s-a născut actorul Gheorghe Dinică. În 1983 a apărut internetul modern. În 2007, România și Bulgaria au aderat la UE, iar în 2025 au intrat complet în Spațiul Schengen, inclusiv granițele terestre.
00:15
Într-un context în care negocierile privind un eventual acord de pace în Ucraina devin tot mai complexe, marea întrebare subzistă: ce garanții de securitate poate primi Kievul pentru a nu fi victima unei noi agresiuni rusești?
31 decembrie 2025
23:45
2026 devine un punct de cotitură pentru mediul de afaceri din România. Statul mută centrul de greutate de la flexibilitate la control, de la optimizare la conformare strictă. Companiile bine structurate vor ieși întărite, într-un mediu mai corect și mai predictibil.
23:15
Deficitul bugetar și măsurile fiscale de corecție au fost principalele teme ale anului 2025 în România, într-un context marcat de un nivel record al dezechilibrelor fiscale: un deficit de 8,65% din PIB la finalul lui 2024, cel mai ridicat din Uniunea Europeană.
Acum 24 ore
22:45
În fața presiunii tot mai mari venite din partea comunității internaționale din cauza bombardamentelor asupra Fâșiei Gaza și a crizei umanitare care a urmat, premierul israelian Benjamin Netanyahu a apelat la o imagine din Antichitate: Sparta.
22:30
Nu lăsa cutele să-ți strice ziua! Cele mai bune fiare, stații, aparate verticale și mese de călcat în 2026 – produse cu peste 4,5 rating și linkuri directe eMAG # Adevarul.ro
Nu lăsa cutele să-ți strice ziua! Descoperă cele mai bune fiare, stații, aparate verticale și mese de călcat 2026, cu rating peste 4,5. Linkuri directe eMAG pentru cumpărături rapide și sigure.
22:15
S-a câștigat la tragerile loto speciale de Anul Nou. Peste 9 milioane de lei acordați pentru câțiva norocoși # Adevarul.ro
Ultima zi a anului 2025 a adus premii substanțiale la Loto 5/40, Loto 6/49 și Noroc, iar câțiva norocoși au încheiat anul mai bogați.
22:00
Cinci zodii vor fi puse la încercare după Revelion: tensiuni, secrete, conflicte și decizii dure # Adevarul.ro
După petrecerea de Revelion, cinci zodii intră într-o perioadă complicată, în care apar tensiuni, adevăruri ascunse ies la iveală, iar despărțirile și deciziile dificile devin inevitabil.
22:00
Fructele care reduc inflamația și sunt bogate în vitamine și antioxidanți. De ce este recomand să le consumi iarna # Adevarul.ro
Nutriționiștii avertizează că inflamația de grad scăzut crește iarna, însă consumul de fructe bogate în vitamina C, polifenoli și antioxidanți poate ajuta la reducerea inflamației și la întărirea sistemului imunitar.
21:45
Preparatul gătit de Nadia Comăneci care a cucerit internetul: „Un pic de tradiție românească. Vrei și tu?” # Adevarul.ro
Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari sportive din istorie, a devenit virală pe rețelele sociale după ce s-a filmat în timp ce gătea ardei umpluți.
21:30
Oana Lasconi, fiica fostei preşedinte USR Elena Lasconi, s-a întors în România și și-a anunțat public afilierea la Partidul Socialist Român, formațiune care se recomandă continuatoare a Partidului Comunist Român.
21:30
EXCLUSIV Montarea repartitoarelor, din nou amânată. Experții avertizează: „Se evită corectitudinea în facturare de aproape două decenii” # Adevarul.ro
Termenul pentru montarea repartitoarelor pentru măsurarea consumului de energie termică a fost prelungit cu încă un an, până la 31 decembrie 2026, au transmis reprezentanții Ministerului Energiei la solicitarea „Adevărul”.
