Anul 2026 aduce noi magistrale feroviare moderne în România. Sute de kilometri de cale ferată ajung la final
Adevarul.ro, 1 ianuarie 2026 04:15
Aflate de cel puțin cinci ani în șantier, tronsoane importante din magistralele Brașov - Sighișoara și Simeria - Arad ar putea fi inaugurate în 2026, arată estimările CFR. Alte căi ferate din vest, nord-vest și Dobrogea ar și ele termen de finalizare în 2026.
Acum 30 minute
04:15
Aflate de cel puțin cinci ani în șantier, tronsoane importante din magistralele Brașov - Sighișoara și Simeria - Arad ar putea fi inaugurate în 2026, arată estimările CFR. Alte căi ferate din vest, nord-vest și Dobrogea ar și ele termen de finalizare în 2026.
Acum o oră
03:45
Pierderile Rusiei cresc într-un ritm fără precedent. Analiza BBC indică un nou record al victimelor # Adevarul.ro
Pierderile suferite de armata rusă în războiul din Ucraina cresc într-un ritm accelerat, potrivit unei analize realizate de BBC pe baza surselor deschise din Rusia și a datelor colectate din cimitire.
Acum 2 ore
03:15
Relansarea Termocentralei Mintia. Când va fi gata conducta de gaze care o conectează la rețeaua națională # Adevarul.ro
Retehnologizarea Termocentralei Mintia se apropie de final, însă noul complex energetic va mai avea de așteptat până la intrarea în producție. Lucrările la conducta de gaze care o va conecta la rețeaua de gaze a României vor continua și în primele luni ale anului 2026.
02:45
Pârtii-fantomă în Europa: cum au ajuns sute de stațiuni de schi abandonate din cauza lipsei de zăpadă # Adevarul.ro
Sute de pârtii de schi din Europa au fost abandonate în ultimii ani, transformându-se în așa-numite „stațiuni-fantomă”, pe fondul lipsei tot mai frecvente de zăpadă.
Acum 4 ore
02:15
Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Legea aduce și noi beneficii pentru vechime mare # Adevarul.ro
Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 ianuarie, fiind majorat și stagiul complet de cotizare, potrivit noii legi a pensiilor, care prevede printre altele și acordarea punctelor de stabilitate pentru persoanele care au depășit o vechime de 25 de ani la data pensionării.
01:45
România începe 2026 cu un climat economic fragil. Estimări privind deficitul, inflația și cursul valutar # Adevarul.ro
2026 se anunță un an plin de contraste pentru România: economie lentă, inflație în scădere și riscuri mari pentru finanțele publice.
01:45
Ce se ascunde în spatele perdelei de fum a lui Putin privind atacuri ucrainene asupra palatelor liderului de la Kremlin # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump nu poate fi într-âtat de naiv încăt să se lase înșelat de cea mai recentă scamatorie a președintelui rus Vladimir Putin, scoasă din tolbă pentru a evita încă o dată să se angajeze în procesul de pace.
01:15
Superbele mâncăruri miraculoase românești. Leacurile aproape uitate care îți bucură simțurile, dar care te și vindecă de mahmureală # Adevarul.ro
Sărbătorile se pot dovedi o piatră grea de încercare pentru organism. Mai ales dacă vorbim de mese prea îmbelșugate și de prea multe băuturi alcoolice ingerate. Dar românul are leac pentru toate, inclusiv pentru mahmureală. În tradiția sărbătorească există câteva rețete miraculoase.
Acum 6 ore
00:15
1 ianuarie: Ziua în care România a intrat oficial în Uniunea Europeană, în urmă cu 19 ani # Adevarul.ro
Tot pe 1 ianuarie, în 1934 s-a născut actorul Gheorghe Dinică. În 1983 a apărut internetul modern. În 2007, România și Bulgaria au aderat la UE, iar în 2025 au intrat complet în Spațiul Schengen, inclusiv granițele terestre.
00:15
Într-un context în care negocierile privind un eventual acord de pace în Ucraina devin tot mai complexe, marea întrebare subzistă: ce garanții de securitate poate primi Kievul pentru a nu fi victima unei noi agresiuni rusești?
31 decembrie 2025
23:45
2026 devine un punct de cotitură pentru mediul de afaceri din România. Statul mută centrul de greutate de la flexibilitate la control, de la optimizare la conformare strictă. Companiile bine structurate vor ieși întărite, într-un mediu mai corect și mai predictibil.
23:15
Deficitul bugetar și măsurile fiscale de corecție au fost principalele teme ale anului 2025 în România, într-un context marcat de un nivel record al dezechilibrelor fiscale: un deficit de 8,65% din PIB la finalul lui 2024, cel mai ridicat din Uniunea Europeană.
22:45
În fața presiunii tot mai mari venite din partea comunității internaționale din cauza bombardamentelor asupra Fâșiei Gaza și a crizei umanitare care a urmat, premierul israelian Benjamin Netanyahu a apelat la o imagine din Antichitate: Sparta.
Acum 8 ore
22:30
Nu lăsa cutele să-ți strice ziua! Cele mai bune fiare, stații, aparate verticale și mese de călcat în 2026 – produse cu peste 4,5 rating și linkuri directe eMAG # Adevarul.ro
Nu lăsa cutele să-ți strice ziua! Descoperă cele mai bune fiare, stații, aparate verticale și mese de călcat 2026, cu rating peste 4,5. Linkuri directe eMAG pentru cumpărături rapide și sigure.
22:15
S-a câștigat la tragerile loto speciale de Anul Nou. Peste 9 milioane de lei acordați pentru câțiva norocoși # Adevarul.ro
Ultima zi a anului 2025 a adus premii substanțiale la Loto 5/40, Loto 6/49 și Noroc, iar câțiva norocoși au încheiat anul mai bogați.
22:00
Cinci zodii vor fi puse la încercare după Revelion: tensiuni, secrete, conflicte și decizii dure # Adevarul.ro
După petrecerea de Revelion, cinci zodii intră într-o perioadă complicată, în care apar tensiuni, adevăruri ascunse ies la iveală, iar despărțirile și deciziile dificile devin inevitabil.
22:00
Fructele care reduc inflamația și sunt bogate în vitamine și antioxidanți. De ce este recomand să le consumi iarna # Adevarul.ro
Nutriționiștii avertizează că inflamația de grad scăzut crește iarna, însă consumul de fructe bogate în vitamina C, polifenoli și antioxidanți poate ajuta la reducerea inflamației și la întărirea sistemului imunitar.
21:45
Preparatul gătit de Nadia Comăneci care a cucerit internetul: „Un pic de tradiție românească. Vrei și tu?” # Adevarul.ro
Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari sportive din istorie, a devenit virală pe rețelele sociale după ce s-a filmat în timp ce gătea ardei umpluți.
21:30
Oana Lasconi, fiica fostei preşedinte USR Elena Lasconi, s-a întors în România și și-a anunțat public afilierea la Partidul Socialist Român, formațiune care se recomandă continuatoare a Partidului Comunist Român.
21:30
EXCLUSIV Montarea repartitoarelor, din nou amânată. Experții avertizează: „Se evită corectitudinea în facturare de aproape două decenii” # Adevarul.ro
Termenul pentru montarea repartitoarelor pentru măsurarea consumului de energie termică a fost prelungit cu încă un an, până la 31 decembrie 2026, au transmis reprezentanții Ministerului Energiei la solicitarea „Adevărul”.
21:15
De la Bach la Adams, de la Yunchan Lim la Alice Sara Ott, cele mai bune albume de pian ale anului 2025.
21:15
RETROSPECTIVĂ 2025, un an paradoxal pentru cultura română: săli pline, premii câștigate, bugete tăiate # Adevarul.ro
2025 a adus o cultură efervescentă: festivaluri pline, nume internaționale, orașe-scenă și public record. Sub succes, sistemul a rămas fragil, sub presiune financiară. Anul a fost marcat și de furtul a patru obiecte din Tezaur, dintr-un muzeu din Țările de Jos.
21:15
Anul 2025 a fost unul intens pentru industria auto, marcat de lansări spectaculoase, tehnologii electrice tot mai mature și schimbări clare în preferințele șoferilor.
21:15
Avertismentul transmis de Papa, în mesajul de Anul Nou: „Planuri de cucerire a lumii cu strategii armate mascate prin discursuri ipocrite” # Adevarul.ro
Papa Leon al XIV-lea a transmis miercuri, de la Vatican, un avertisment ferm privind noile forme de dominare globală, denunțând strategiile armate camuflate în discursuri ideologice și religioase, în cadrul primei sale slujbe de final de an ca suveran pontif.
20:45
Două state îi răspund cu aceeaşi monedă lui Donald Trump şi închid graniţele pentru cetățenii SUA, după ce acesta le-a inclus pe „lista neagră” # Adevarul.ro
Două state răspund cu aceeași monedă măsurii administrației Trump și aplică restricții pentru cetățenii americani, în semn de reciprocitate, după includerea lor pe lista țărilor ai căror cetățeni nu vor mai putea obține vize în SUA începând cu 1 ianuarie.
20:45
Ce-a adus 2025 sistemului de Sănătate: reforme anunțate, investiții întârziate și scandaluri grave # Adevarul.ro
Autoritățile au vorbit constant, în 2025, despre reforme, modernizare și digitalizare în sistemul de sănătate, însă realitatea din spitale, fie ele publice sau private, a scos la iveală vulnerabilități structurale persistente.
20:45
Stațiunea care renunță la taxele de schi pentru a reduce pierderile financiare și a atrage mai mulți turiști # Adevarul.ro
Vacanțele la schi nu sunt, de regulă, prietenoase cu bugetul, însă o stațiune a găsit o modalitate inedită de a atrage turiști: schiatul gratuit în această iarnă.
Acum 12 ore
20:30
Orașul lovit de blackout de Revelion: aproape un milion de locuințe fără electricitate. Oamenii au protestat bătând în oale și tigăi # Adevarul.ro
De Revelion, aproape un milion de locuințe dintr-o metropolă au rămas fără curent electric, iar locuitorii au protestat bătând în oale și tigăi. Pana de curent a durat mai multe ore, afectând gospodării și afaceri în întreaga regiune.
20:15
„Europa a ales războiul”. Viktor Orban, atac fulgerător la adresa Bruxelles-ului: „Ungaria susține suveranitatea” # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orban a criticat dur Uniunea Europeană, acuzând-o că „a respins pacea și a ales războiul” în criza ucraineană, și a declarat că Ungaria va continua să se mențină neutră și să refuze politicile Bruxelles-ului privind migrația și normele de gen.
20:00
Mesajul premierului Bolojan de Anul Nou: „Anul viitor putem depăși greutățile și construi un viitor mai bun pentru România” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis românilor un mesaj de Anul Nou, în care a făcut un bilanț al anului 2025 și a exprimat speranța pentru 2026
20:00
O parte dintre români vor plăti rate mai mici la creditele în lei în 2026. Estimările specialiştilor # Adevarul.ro
O parte dintre români vor plăti rate mai mici la creditele în lei începând din primele luni ale anului 2026, după ce datele publicate de Banca Naţională a României arată o scădere a indicelui IRCC.
19:45
„Lux pe valuri” pentru bogații lumii: iahturile lui Jeff Bezos și Mark Zuckerberg domină Caraibele de Revelion # Adevarul.ro
Cei mai bogați oameni din lume și-au mutat petrecerile de sărbători pe apele calde ale Caraibelor. Datele MarineTraffic indică prezența unor iahturi de lux aparținând unor nume sonore.
19:45
Filmele anului 2025. Ce ne recomandă Irina-Margareta Nistor și cum arată topurile internaționale # Adevarul.ro
2025 a fost unul bogat în filme și se remarcă prin diversitate culturală. Nu doar Hollywoodul a dat cele mai apreciate pelicule în acest an, au prins teren și producțiile europene sau cele din Orientul Mijlociu.
19:45
Moment neașteptat la Casa Albă: Trump a sunat-o pe o fostă „Miss Ucraina” în timpul discuțiilor cu Zelenski, dezvăluie presa americană # Adevarul.ro
Negocierile tensionate dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, purtate la Casa Albă în luna august, au avut parte de un moment cu totul
19:30
Două noi decese cauzate de gripă. Unde se înregistrează cele mai multe îmbolnăviri şi ce arată ultimul raport INSP # Adevarul.ro
Două noi decese provocate de gripă au fost raportate în ultima săptămână, potrivit INSP, la persoane de peste 65 de ani. Deşi numărul total al infecţiilor respiratorii este în scădere, cazurile de gripă clinică continuă să crească în majoritatea judeţelor.
19:00
Mașină cuprinsă de flăcări în parcarea unui hipermarket din Pitești. Imagini virale cu intervenția șoferilor aflaţi în zonă # Adevarul.ro
Imagini virale surprinse în parcarea unui hipermarket din Piteşti, cu momentele în care mai mulţi șoferi încearcă să stingă incediul izbucnit la o maşină parcată folosind extinctoarele din propriile autoturisme.
19:00
Situație îngrijorătoare pentru Ramazan Kadîrov: liderul Ceceniei a fost transportat, zilele trecute, la un spital în Moscova, după ce a suferit o deteriorare bruscă a stării de sănătate.
18:45
Țara europeană care renunță la sistemul tradițional de pensii: fiecare contribuabil va avea propria „pușculiță” # Adevarul.ro
De la 1 ianuarie 2026, sistemul de pensii ocupaționale dintr-un stat european va intra într-o fază decisivă a reformei care transformă modul în care milioane de persoane își economisesc pentru bătrânețe.
18:45
EXCLUSIV / Scenă halucinantă la CFR Cluj. Atacantul adus să-l înlocuiască pe Louis Munteanu, pus de patron să se dezbrace # Adevarul.ro
CFR Cluj l-a vândut pe Louis Munteanu (23 de ani) și îl aduce pe Denis Andrei Crișan (18 ani), sub contract cu Mallorca.
18:30
2026 se anunță un an al paradoxurilor: Bula AI se sparge, Tesla pierde teren, iar prețul aurului explodează # Adevarul.ro
Lumea intră în era paradoxurilor: roboți umanoizi la 20.000 de dolari, bula AI se sparge, aurul ajunge la cote record, iar războiul din Ucraina continuă, potrivit Financial Times care și-a publicat miercuri, 31 decembrie, tradiționalele previziuni pentru anul 2026.
18:30
De ce șampania este considerată una dintre cele mai „sănătoase” băuturi alcoolice. Ce spun experții? # Adevarul.ro
Pentru mulți, începutul unui nou an nu este marcat de clopote, ci de sunetul inconfundabil al dopurilor de șampanie. De la Revelion la aniversări sau evenimente importante, șampania a devenit simbolul universal al celebrării.
18:15
Președintele Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: „2026 ne oferă șansa de a reînnoi încrederea. Drumul nu va fi ușor” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis, la trecerea în noul an, un mesaj către români în care reflectă asupra anului 2025 și asupra provocărilor ce așteaptă România în 2026.
18:15
Loteria Română organizează pe 31 decembrie 2025 tragerile speciale LOTO de Anul Nou, cu două extrageri pentru fiecare joc și fonduri suplimentate pentru câștigurile principale.
18:00
Moscova difuzează, în premieră, imagini cu o dronă despre care afirmă că ar fi fost doborâtă în apropierea reşedinţei lui Putin # Adevarul.ro
Ministerul rus al Apărării a difuzat un videoclip în care arată o dronă doborâtă despre care susține că a fost utilizată de Ucraina într-un atac asupra reședinței lui Vladimir Putin.
17:45
„Războiul bate la porțile Europei”. Un important lider european avertizează: libertatea continentului și relația cu SUA sunt în pericol # Adevarul.ro
Războiul care face ravagii la porțile Europei reprezintă o amenințare directă la adresa libertății și securității continentului, a avertizat cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în discursul său de Anul Nou.
17:45
Ungaria acordă o serie de facilități fiscale în 2026, înaintea alegerilor parlamentare. Cu cât cresc pensiile și salariile și ce sprijin oferă pentru locuințe # Adevarul.ro
Noi facilități fiscale intră în vigoare în Ungaria de la 1 ianuarie, vizând un spectru larg de venituri și activități, de la cumpărarea de locuințe și acordarea de credite la impozitele plătite de familii, salarii și pensii.
17:30
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul acestuia a suscitat un val de reacții online # Adevarul.ro
Audrey Morris, o tânără în vârstă de 19 ani care a riscat deportarea în SUA din Danemarca a făcut primele declarații după ce miliardarul Elon Musk a suscitat critici în mediul online în urma comentariului acestuia cu privire la situația acesteia, considerat nepotrivit, relatează Newsweek.
17:15
Șofer filmat în timp ce intră cu mașina pe pârtia de schi din Parâng, printre copii: „Nu vă lăsați până nu vine SMURD să vă recupereze, pe voi sau pe alții” # Adevarul.ro
Șoferul unui autoturism a ignorat avertismentele autorităților și a intrat pe pârtia de schi din stațiunea Parâng, derapând necontrolat printre copii și turiști.
17:15
Revoltă printre pacienți după decizia Guvernului de a nu plăti prima zi de concediu medical: „Torturăm omul bolnav în loc să combatem frauda” # Adevarul.ro
Este revoltă printre pacienți după ce o Ordonanță de urgență adoptată în penultima zi a anului lasă, printre altele, asigurații din sistemul public de sănătate fără plata primei zile din concediul medical. Măsura este considerată „o tortură”.
17:00
Mesajul lui Zelenski după anunțul României privind contribuția de 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski şi ministrul Apărării din Ucraina au reacționat prompt după ce România a anunțat contribuția de 50 de milioane de euro la mecanismul „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL).
