Oamenii ar putea reveni în jurul Lunii, după o absență de 54 de ani – Când va lansa NASA misiunea Artemis II
HotNews.ro, 1 ianuarie 2026 13:20
NASA ar trebui să lanseze în februarie misiunea Artemis II care va duce patru astronauți în jurul Lunii, unde oamenii nu au mai ajuns de acum 54 de ani. Au fost numeroase amânări, pot apărea…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
13:50
„Ţinea în mâini o lumânare foarte aproape de tavan”. Mărturii din localul dintr-o stațiune de schi din Elveția unde zeci de oameni au murit în incendiu # HotNews.ro
Numărul exact al persoanelor care au murit de Anul Nou în barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana este necunoascut și la aproximativ 12 ore de la tragedie. Autoritățile vorbesc însă despre zeci de morți și răniți.…
Acum 15 minute
13:40
Milioane de români au petrecut noaptea de Revelion în fața televizoarelor. Datele publicate de Paginademedia.ro arată cine a dominat audiențele în noaptea dintre ani și cum s-a împărțit atenția telespectatorilor între principalele televiziuni. Pro TV…
Acum o oră
13:20
Oamenii ar putea reveni în jurul Lunii, după o absență de 54 de ani – Când va lansa NASA misiunea Artemis II # HotNews.ro
NASA ar trebui să lanseze în februarie misiunea Artemis II care va duce patru astronauți în jurul Lunii, unde oamenii nu au mai ajuns de acum 54 de ani. Au fost numeroase amânări, pot apărea…
13:10
Trump a aflat chiar de la CIA că rușii au mințit: Ucraina nu a vizat palatul lui Putin în atacul cu drone # HotNews.ro
CIA, agenţia de informaţii a SUA, contrazice informațiile pe care Vladimir Putin i le-a transmis recent președintelui american Donald Trump cu privire la presupusul atac ucrainean asupra reședinței sale din regiunea Novgorod. Ucraina nu a…
Acum 2 ore
12:50
Apeluri, mesaje și internet fără taxe suplimentare între UE și Republica Moldova, de la 1 ianuarie # HotNews.ro
Cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în Republica Moldova, precum şi cetăţenii moldoveni aflaţi în statele membre ale UE pot suna, trimite mesaje şi utiliza datele mobile fără costuri suplimentare, în aceleaşi condiţii ca în ţara de…
12:10
FOTO/ VIDEO Imagini cu barul din Elveția cuprins de flăcări, în timp ce peste 100 de persoane sărbătoreau Anul Nou. Ce se știe până acum despre tragedie # HotNews.ro
O explozie a avut loc imediat după miezul nopții într-un bar din stațiunea de schi Crans Montana din Elveția, unde peste 100 de persoane sărbătoreau Anul Nou. Poliția elvețiană consideră că aproximativ 40 de persoane…
12:10
HARTĂ Cum a fost vremea în primele ore din 2026. Diferența uriașă între cel mai rece și cel mai cald 1 ianuarie din România # HotNews.ro
Vremea a fost mult mai rece decât de obicei în primele ore din 2026 și nicăieri în țară nu au fost temperaturi pozitive. Cel mai rece a fost la Vârful Omu, -23 de grade Celsius,…
Acum 4 ore
11:50
Armata a ridicat avioane de vânătoare F-16, după un atac rusesc la granița României / Mesaj RO-Alert în Tulcea # HotNews.ro
Două avioane de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate de la sol, joi dimineață, după un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, a transmis…
11:30
Meteorologii anunţă, joi, că precipitaţile se extind în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ninsori în toate zonele, până în 8 ianuarie. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică pentru…
11:30
„Pentru unii copii, fiecare zi e Crăciun”: dulciurile, gustările și sucurile ajung să înlocuiască mesele. Dr. Estera Jeledintan, MedLife: „Mănâncă toată ziua, dar nu cresc” # HotNews.ro
Pentru majoritatea copiilor, Crăciunul înseamnă, pe lângă cadouri, mai multe dulciuri decât de obicei. E firesc: sărbătorile de iarnă sunt un prilej de relaxare a regulilor, de bucurie cu mai puține limite, tocmai pentru că…
11:10
400 de intervenţii ale pompierilor din București și Ilfov în 24 de ore, peste media acestei perioade. S-au produs 38 de incendii, unele în balcoane de blocuri # HotNews.ro
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, în ultimele 24 de ore, 400 de intervenţii, mai mult decât media acestei perioade. S-au produs 38 de incendii, unele dintre ele imediart după intrarea în noul an,…
11:10
Bucureștenii au intrat în anul 2026 cu un episod sever de poluare a aerului, imediat după miezul nopții, pe fondul artificiilor de Revelion. Potrivit Buletin de București, senzorii independenți de monitorizare a calității aerului din…
11:00
„Chinezii devin tot mai agresivi”. De ce ambiția Chinei de a controla Arctica deschide un culoar alarmant spre Statele Unite # HotNews.ro
Submarinele și spărgătoarele de gheață chineze au ajuns tot mai departe în regiunea Arcticii, făcând expediții de cercetare și în jurul apelor din jurul Alaskăi. Pentru SUA, amenințarea la adresa securității naționale devine tot mai…
10:40
Ora de la care TVR difuzează concertul de Anul Nou de la Viena. Cine este românca din orchestra Filarmonicii # HotNews.ro
Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale din lume, este transmis în direct pe TVR 1, astăzi, 1 ianuarie 2026, de la ora 12:15. Din orchestra vieneză…
10:30
Reacția fermă a Taiwanului după exerciţiile militare chineze și promisiunea de reunificare cu China făcută de Xi Jinping # HotNews.ro
„Poziţia mea a fost întotdeauna clară: să apăr cu fermitate suveranitatea naţională”, a transmis, joi, preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te. De asemenea, liderul Taiwanului a declarat, într-un discurs televizat, că poziția sa este de a consolida…
10:10
„Zootopia 2” a devenit filmul de animaţie Disney cu cele mai mari încasări din toate timpurile # HotNews.ro
Filmul de animație „Zootopia 2” a depășit pragul de 1,46 miliarde de dolari de încasări la box-office la nivel mondial la sfârşitul lunii decembrie, devenind cel mai profitabil film de animație Disney din toate timpurile,…
10:10
FOTO FBI a confiscat motociclete de 40 de milioane de dolari. Cum arată colecția și cui aparținea # HotNews.ro
Zeci de motociclete de lux, aliniate în hangare din Mexic, au fost confiscate în ultimele săptămâni de către autorităţile locale în cadrul unei anchete care îl vizează pe Ryan Wedding, fost sportiv olimpic canadian la…
10:00
O țară din Europa vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, după modelul Australia # HotNews.ro
„Numeroase studii și rapoarte atestă acum diferite riscuri induse de o utilizare excesivă a ecranelor digitale de către adolescenți”, este justificarea guvernului francez pentru a urma exemplul Australiei, care a interzis pentru prima dată la…
Acum 6 ore
09:30
Serialul „Stranger Things”, care a avut premiera pe Netflix în 2016, s-a încheiat în noaptea de Anul Nou cu al cincilea sezon. Numărul mare de abonați care au intrat pe Netflix să vadă ultimul episod…
09:10
Locuitorii de pe întreg continentul vor avea de luat decizii importante la urne. Euronews analizează principalele teste electorale pentru ţările UE, și nu numai, în 2026. Anul 2025 s-a dovedit unul crucial pentru alegerile cu…
09:10
Kim Jong, către trupele nord-coreene care luptă „pe pământ străin”: „Phenianul și Moscova vă susțin” # HotNews.ro
Într-un mesaj de Anul Nou adresat forțelor armate, liderul nord-coreean Kim Jong Un a salutat trupele care luptă „pe pământ străin” și a reamintit alianța țării sale cu Rusia „În timp ce întreaga țară este…
08:40
Zelenski, în mesajul de Anul Nou către ucraineni: Acordul de pace este gata în proporţie de 90%. Mai rămân 10%, care conțin totul # HotNews.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a spus, în discursul său de Anul Nou adresat naţiunii, că Ucraina vrea încetarea războiului, dar nu cu orice preţ, și că nu va semna un acord de pace „slab”, care nu…
08:40
FOTO Explozie într-o stațiune de schi din Elveția. Mai multe persoane au murit, altele sunt rănite # HotNews.ro
Mai multe persoane au fost ucise și altele rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion, într-un bar din stațiunea de schi Crans Montana, din Alpii elvețieni, au transmis autoritățile…
08:20
Startup-urile românești sau cu fondatori români, deschise în străinătate, au fost active și în 2025: au atras finanțări importante, au anunțat că vor să se extindă pe piețe internaționale sau că dezvoltă noi produse. Cu…
08:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri, că retrage trupele Gărzii Naționale din mai multe orașe americane, printre care Chicago și Los Angeles, după ce o hotărâre a Curții Supreme de săptămâna trecută i-a subminat…
Acum 8 ore
07:50
Schimbare importantă la plata asigurărilor de sănătate, de la 1 ianuarie. Ce pacienți nu mai sunt exceptați și ce sume trebuie să achite # HotNews.ro
De la 1 ianuarie 2026, trei categorii de pacienți care suferă de boli cronice grave incluse în programele naționale de sănătate – cancer, HIV/SIDA și tuberculoză – și nu au venituri mai sunt exceptate de…
07:40
Luna ianuarie va aduce cele mai multe zile libere legale românilor în acest an, cinci în total. Pe tot parcursul anului sunt în total 17 zile libere legale, dintre care 12 pică în cursul săptămânii,…
07:30
Sfârșitul de an este un prilej pentru a trimite gânduri bune celor dragi. Este momentul când oamenii caută să fie mai apropiați, lăsând în urmă grijile pe care le-au avut în anul care se încheie.…
07:20
Mesaje de Sfântul Vasile. Urări și felicitări pentru cei care își serbează onomastica în prima zi a anului # HotNews.ro
În prima zi din 2026, peste 600.000 de români își serbează onomastica de Sfântul Vasile. Cu ocazia acestei zile, asigură-te că transmiți „La mulți ani” persoanelor dragi ție. Mesaje de Sfântul Vasile, generate de Chat…
07:10
Bulgaria trece la euro, începând de astăzi: optimism oficial, anxietate publică și bani scoși la lumină # HotNews.ro
Din 1 ianuarie 2026, Bulgaria renunță la leva și adoptă euro. Presa bulgară este divizată: o parte vede trecerea la moneda europeană ca pe o șansă de modernizare și stabilitate, iar alta insistă pe riscul…
07:00
Ce taxe noi vor plăti românii de la 1 ianuarie 2026. Creșteri de impozite pentru locuințe și mașini / Toate modificările care intră în vigoare de azi # HotNews.ro
De la 1 ianuarie 2026 cresc mai multe taxe atât pentru populație, cât și pentru firme. De exemplu, românii vor plăti impozite de până la 3 ori mai mari pentru locuințe sau terenuri. Impozitul pentru…
07:00
„O imagine extraterestră”. Un fenomen astronomic spectaculos poate fi văzut în România în 2026 # HotNews.ro
Mai multe fenomene astronomice vor fi vizibile pe cerul României în 2026, însă unul dintre acestea iese în evidență, chiar dacă nu va putea fi observat în toată țara. Astronomul Adrian Șonka de la Observatorul…
Acum 24 ore
00:10
VIDEO Volodimir Zelenski, după un alt an de război în Ucraina: „Credem în pace şi muncim pentru a o atinge” # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a încheiat anul miercuri cu un mesaj în care a reafirmat angajamentul ţării sale faţă de pace, în pofida faptului că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se apropie de…
31 decembrie 2025
23:50
Statele Unite au acordat o licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de companii ruseşti şi vizată de sancţiuni americane, ceea ce îi va permite să-şi reia producţia până în 23 ianuarie, a anunţat miercuri…
23:20
Preşedintele american Donald Trump a confundat un şoim lovit de o pală a unei turbine eoliene cu vulturul, emblema naţională a SUA, el distribuind o fotografie pe platforma sa Truth Social cu scopul de a…
22:30
Xi Jinping promite reunificarea Chinei şi Taiwanului în discursul de Revelion: „Nu poate fi oprită, este o tendinţă a vremurilor” # HotNews.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping a promis reunificarea Chinei şi Taiwanului în discursul său anual de Revelion, ţinut la Beijing. Vorbind la o zi după încheierea unor intense exerciţii militare chineze în jurul Taiwanului, Xi a…
22:00
Emisarii lui Trump au purtat noi discuții cu Ucraina și europenii privind următorii pași pentru încheierea războiului # HotNews.ro
Consilierii președintelui Donald Trump au avut convorbiri miercuri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și consilieri de securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania despre următorii pași pentru a se ajunge la încheierea războiului Rusiei…
21:50
Sute de locuințe din județul Alba au rămas fără curent electric de Revelion / Inițial au fost afectate peste 2.000 de case # HotNews.ro
În mai multe localități din județul Alba, zona Aiud, oamenii au rămas fără curent electric din cauza unei avarii majore. Reprezentanții firmei de electricitate au transmis că se află pe teren pentru a remedia problema,…
21:40
Estonia a detectat probleme la cinci cabluri submarine, inclusiv la cel deteriorat în Finlanda # HotNews.ro
Autorităţile din Estonia au recunoscut miercuri existenţa unor probleme la cinci cabluri de telecomunicaţii submarine, inclusiv la cel care a determinat iniţierea unei anchete în Finlanda împotriva unei nave suspectate de a fi cauzat daune…
21:30
Topul celor mai bune jocuri video din 2025. Unul dintre ele te va „cuprinde în capcana disperării”, dar cu atât mai mult merită jucat # HotNews.ro
Un clasic familial renăscut într-o lume larg deschisă, o aventură satirică prin viața adolescenților și un puzzle misterios pentru toate vârstele – acestea sunt câteva dintre selecțiile jurnaliștilor de la The Guardian pentru topul celor…
21:30
Viceprimarul din Câmpulung Muscel a murit. Mesajul Elenei Lasconi: „Dragul nostru prieten s-a dus la îngeri” # HotNews.ro
Viceprimarul din Câmpulung Muscel, Alin Vlădău, se afla de mai mult timp internat în spital, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Anunțul morții sale a fost făcut de primarul Elena Lasconi, pe contul…
21:00
Mesajul Papei la final de an: „Vedem strategii armate, mascate prin discursuri ipocrite şi motive religioase false” # HotNews.ro
Papa Leon al XIV-lea a încheiat miercuri anul în care a fost ales la conducerea Bisericii Catolice avertizând, în perspectiva noului an care începe, asupra planurilor de „cucerire” a lumii prin „strategii armate mascate prin…
20:40
Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: „Am încredere că putem depăși greutățile și să facem din România un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan susține în mesajul său publicat de Anul Nou că le mulțumește românilor pentru efortul depus în acest an care a fost „dificil”, pentru că „a fost necesar să facem ordine în finanțe…
20:30
Reacții după propunerea șefului LPF de a reduce numărul de echipe din SuperLiga: „Idee neinspirată” # HotNews.ro
Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, ar dori să revoluționeze actualul format din SuperLiga României. Oficialul LPF a anunțat că a luat în calcul schimbarea sistemului din întrecerea internă, de la 16 la 12…
20:20
Într-un sat din Maramureș, o bunică de 84 de ani a creat un adevărat fenomen pe internet: „M-am născut prea devreme și de citit m-am apucat prea târziu” # HotNews.ro
La 84 de ani, Ileana Ivașcu este o bunică cu mii de nepoți virtuali, cărora le spune povești. Din casa ei dintr-un sat de pe Valea Vișeului din Maramureș, ea le vorbește românilor de pretutindeni…
20:00
Mesajul publicat de Călin Georgescu în noaptea de Revelion. Ce le transmite susținătorilor săi # HotNews.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a publicat cu câteva ore înainte de intrarea în anul 2026 un mesaj scurt pe contul său de Facebook, adresat susținătorilor săi. „Vă iubesc mult, pentru că Dumnezeu vă…
19:50
Viktor Orban și mandatul cu care se va prezenta la alegerile din 2026: „Vreau să mențin Ungaria în afara alianţei războinice europene” # HotNews.ro
Alegerile legislative care se vor desfăşura în anul 2026 în Ungaria vor fi un referendum prin care această ţară va decide dacă îşi păstrează neutralitatea sau se aliniază politicilor Bruxelles-ului privind migraţia, chestiunile de gen…
19:30
Concertul de Anul Nou de la Viena. Când este difuzat și pe ce post tv tradiționalul concert din capitala Austriei # HotNews.ro
Televiziunea Română difuzează live, în exclusivitate, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena. Telespectatorii se pot bucura de muzica dinastiei Strauss şi a contemporanilor acesteia în direct la TVR 1, pe 1 ianuarie, de…
19:20
Ramzan Kadîrov, spitalizat de urgență înainte de o ședință importantă de la Moscova. „Abia l-au resuscitat” # HotNews.ro
Liderul Ceceniei Ramazan Kadîrov a fost internat de urgență la Moscova în noaptea de 24-25 decembrie, a declarat o sursă din anturajul său pentru ziarul independent rus Novaya Gazeta. Europa. Potrivit ziarului, Kadîrov venise în…
19:20
Clubul Universitatea Craiova şi antrenorul secund Anton Petrea au decis de comun acord încetarea raporturilor contractuale, a anunţat miercuri clubul craiovean. Anton Petrea venise la Craiova la începutul lunii noiembrie, în staful antrenorului portughez Filipe…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.