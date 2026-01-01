Accident grav pe DN1, în județul Sibiu. Cinci persoane rănite au fost transportate la spital. Cum s-a produs. FOTO
StirileProtv.ro, 1 ianuarie 2026 14:20
Cinci persoane conștiente sunt transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu, fiind rănite în urma accidentului rutier care a avut loc joi pe DN1, în Hula Bradului.
Acum 30 minute
14:20
Decizia luată de Rusia la început de an. Măsura vizează finanțarea războiului și pune presiune pe populație # StirileProtv.ro
Începutul lui 2026 aduce în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, pentru a ajuta la finanţarea războiului din Ucraina, sporind presiunile cu care se confruntă bugetele gospodăriilor, transmite DPA.
14:20
Acum o oră
14:10
Mesajul lui Nicușor Dan după tragedia din Elveția. Explozia din Crans-Montana a provocat zeci de victime # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, că la începutul noului an, a fost profund întristat să afle despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi.
Acum 2 ore
13:30
Cel mai bun an pentru băncile europene din ultimele 30 de ani. În 2026, profitul ridicat deschide noi oportunități # StirileProtv.ro
Sectorul bancar european a înregistrat cel mai bun an din 1997, indicele STOXX 600 Banks fiind în creştere cu aproape 60% de la începutul anului.
13:30
Urarea făcută de Donald Trump de Revelion către un parlamentar republican: „Să putrezească în Iad”. Ce l-a enervat # StirileProtv.ro
Donald Trump a dat startul Revelionului cu un mesaj online tipic, plin de bunăvoință, în care i-a spus unui parlamentar republican să „putrezească în iad”.
13:20
Tragedia din Elveția: peste 140 de morți și răniți. „Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea în mâini o lumânare” # StirileProtv.ro
Incendiul care a ucis și a rănit peste 140 de persoane la petrecerea de Anul Nou din barul Le Constellation, în stațiunea elvețiană Crans-Montana, s-ar fi produs după ce o lumânare aniversară a aprins tavanul.
13:00
Vești bune pentru cetățenii UE din Republica Moldova. Pot folosi telefonia și internetul fără costuri suplimentare de astăzi # StirileProtv.ro
Cetățenii Uniunii Europene aflați în Republica Moldova, precum și cetățenii moldoveni aflați în statele membre ale UE, pot de joi, 1 ianuarie 2026, să efectueze apeluri, să trimită mesaje și să utilizeze datele mobile fără costuri suplimentare.
13:00
România va celebra „Anul Nadia Comăneci”, în 2026. Se implinesc 50 de ani de la primul 10 din gimnastică # StirileProtv.ro
Nadia Comăneci a transmis un mesaj, la cumpăna dintre ani, în care spune că în 2026 vom sărbători momentul istoric de la primul 10 din istoria gimnasticii, obţinut de marea sportivă în 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal.
12:50
1 ianuarie este una dintre puținele zile din an în care Bucureștiul pare să se oprească complet. Magazinele sunt închise, majoritatea restaurantelor nu funcționează, iar orașul capătă un ritm neașteptat de liniștit.
Acum 4 ore
12:40
Ninsoare abundentă în Maramureș. Drumarii au intervenit cu zeci de utilaje și tone de material antiderapant # StirileProtv.ro
Drumarii au intervenit pe mai multe tronsoane de drumuri naţionale, europene şi judeţene ca urmare a ninsorilor abundente din dimineaţa zilei de joi, a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.
12:30
Pe cine a desemnat Radio România drept Omul Anului 2025, ”pentru stilul său inedit și curajos” # StirileProtv.ro
Donald Trump a fost desemnat de către postul public Radio România drept Omul Anului 2025, ”pentru stilul său inedit și curajos”, după cum este prezentat în comunicatul instituției.
12:30
Un medicament împotriva răului de mișcare a fost autorizat în SUA. Cum acționează pilula # StirileProtv.ro
Un medicamentul pentru prevenirea vărsăturilor induse de kinetoză (rău de mişcare) a fost autorizat Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA, devenind primul tratament pentru această afecţiune aprobat în ultimii 40 de ani, potrivit Reuters.
11:50
Atac cu drone al Rusiei în prima zi a anului, în apropiere de Tulcea. România a ridicat avioane de luptă # StirileProtv.ro
Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-au înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti.
11:40
Warren Buffett se retrage din funcția de CEO executiv al Berkshire Hathaway. „Oracolul din Omaha” și-a ales succesorul # StirileProtv.ro
Warren Buffett se retrage de la conducerea Berkshire Hathaway după șase decenii, iar investitorii așteaptă să vadă cum va gestiona succesorul său portofoliul de peste 1 trilion de dolari
11:40
Incendiu la un priveghi în noaptea de Revelion, în Neamț. Patru persoane au suferit arsuri, iar decedatul a fost carbonizat # StirileProtv.ro
Pompierii din Neamţ au fost chemaţi, în noaptea de miercuri spre joi, să stingă un incendiu care a izbucnit în oraşul Bicaz, într-o locuinţă unde avea loc un priveghi.
11:40
Cod galben de vânt puternic și ninsoare în zonele montane. Cum va fi vremea în București. HARTĂ # StirileProtv.ro
Meteorologii anunţă, joi, că aria precipitaţilor se extinde în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ninsori semnificative în zonele montane, până sâmbătă.
11:20
PROTEVELION 2026 a fost lider incontestabil de audiență. Peste 1.9 milioane de oameni au petrecut alături de PRO TV # StirileProtv.ro
Milioane de români au ales să fie împreună, la PRO TV, într-o seară în care muzica bună, momentele spectaculoase și energia invitaților i-au ținut pe cei de acasă în fața televizoarelor până dimineață.
11:20
CIA contrazice Rusia: „Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin, în ciuda acuzațiilor Kremlinului” - surse # StirileProtv.ro
CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani.
11:10
10 obiceiuri sănătoase pentru un început de an energic: de la somn la alimentație și mișcare # StirileProtv.ro
Anul Nou este un moment de reflecție și de noi începuturi. Este ocazia potrivită pentru a-ți evalua viața și pentru a-ți stabili țeluri noi pentru lunile următoare.
11:00
Ziua de 1 ianuarie are o istorie îndelungată, legată de schimbările calendarelor și de modul în care civilizațiile au ales să măsoare timpul.
11:00
Cum ar putea agenții AI face cumpărături și rezervări în locul oamenilor. Giganții plăților pregătesc „viitorul comerțului” # StirileProtv.ro
Marile companii din domeniul plăților și tehnologiei accelerează dezvoltarea infrastructurii pentru ceea ce consideră a fi următoarea etapă majoră a comerțului global.
10:50
Cel puțin 10 oameni au murit după o explozie în stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou | VIDEO # StirileProtv.ro
O explozie care a avut loc într-un bar, în noaptea de Anul Nou, s-a soldat cu moartea a cel puţin zece persoane la Crans-Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi poliţia elveţiană, potrivit AFP şi Reuters.
Acum 6 ore
10:40
China a anunțat punerea în funcțiune celei mai puternice centrifuge create vreodată, practic o mașină care va comprima spațiul și timpul. Dispozitivul emite o forță de 1.900 de ori mai puternică decât gravitația Pământului.
10:40
Tradiții și superstiții în prima zi a noului an. Ce se întâmplă dacă verși vin pe masă de Sfântul Vasile # StirileProtv.ro
Sfântul Vasile, sărbătorit în prima zi a noului an, este însoțit de numeroase tradiții și superstiții legate de belșug, noroc și bunăstare.
10:30
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru # StirileProtv.ro
Cu un an înainte de termenul-limită de implementare, Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne una dintre cele mai mari mize economice ale României.
10:10
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Mulțimi mari de oameni au înfruntat frigul miercuri pentru unul dintre cele mai populare evenimente anuale din New York: coborârea bilei de Anul Nou în Times Square.
10:00
Serbia reintroduce serviciul militar obligatoriu. Ce se va întâmpla cu cei care refuză încorporarea # StirileProtv.ro
Serbia se pregătește să reintroducă serviciul militar obligatoriu, a anunțat președintele Aleksandar Vucic, conform presei sârbe.
09:40
Atac la Viktor Orban, după retrogradarea Budapestei la ”junk”: ”Absurd, meschin, incapabil”. Capitala Ungariei, 0 fonduri UE # StirileProtv.ro
Primarul Budapestei îl atacă dur pe Viktor Orban, după ce capitala Ungariei a fost retrogradată la ”junk”, adică nerecomandată investițiilor. Guvernul Orban este absurd, meschin și incapabil, a răbufnit edilul Gergely Karacsony.
09:30
Statul din Europa care vrea să interzică rețelele sociale pentru cei sub 15 ani din anul școlar 2026. Principalele motive # StirileProtv.ro
Guvernul francez vrea să interzică rețelele sociale pentru cei sub 15 ani începând cu noul an școlar din 2026, potrivit unui proiect de lege consultat de AFP și care urmează să fie dezbătut în viitorul apropiat în Parlament.
08:50
Artificii scăpate de sub control explodează la joasă înălțime, la Revelionul din Timișoara. Oamenii fug speriați | VIDEO # StirileProtv.ro
Un incident a avut loc în apropiere de Piaţa Victoriei din Timişoara, acolo unde primăria a organizat petrecerea de Revelion.
Acum 8 ore
08:40
Zelenski: Acordul de pace cu Rusia este „90% gata”: Restul de 10% vor decide soarta Ucrainei și a Europei # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri seară în discursul său de Anul Nou că acordul de pace pentru încheierea conflictului cu Rusia este "90% gata", adăugând că restul de 10% "conţine totul, de fapt".
08:40
Orașul din România unde a aterizat primul avion din anul 2026. Venea din Italia și avea zeci de pasageri # StirileProtv.ro
Prima aterizare din România, în anul 2026, a fost înregistrată la Aeroportul Internaţional Timişoara, la ora 00:05. Avionul a venit din Bari, Italia.
08:30
Sfântul Vasile cel Mare, sărbătorit pe 1 ianuarie. Tradiții și obiceiuri pentru noroc, în ziua ”păzitorului de duhuri rele” # StirileProtv.ro
Anul începe cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanţi părinţi ai Bisericii Ortodoxe şi unul dintre cei mai mari teologi creştini, considerat „păzitor de duhuri rele”.
08:30
Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă” # StirileProtv.ro
Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP.
08:10
Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi # StirileProtv.ro
Neti Sandu și Andreea Marinescu discută despre anul 2026 din perspectiva astrologică: momentele cheie, schimbările importante și mesajele pe care astrele ni le transmit.
08:10
Crăciun pe rit vechi 2026 – Când se sărbătorește, semnificație, tradiții și diferențe față de ritul nou # StirileProtv.ro
Pentru creștinii ortodocși care țin calendarul iulian, Crăciunul pe rit vechi este un moment extrem de important.
08:10
Horoscop Mercur în Capricorn din 1 ianuarie 2026. Mesajele care dau formă ambițiilor, decizii mature și planuri solide # StirileProtv.ro
Horoscopul tranzitului lui Mercur în Capricorn din 1 ianuarie 2026 evidențiază o perioadă în care ideile capătă structură, iar comunicarea devine un instrument al ambiției și al realismului.
Acum 24 ore
22:20
A treia zi de proteste anti-scumpiri în Iran. O clădire oficială, atacată. Mossadul e „pe teren” # StirileProtv.ro
Iranul traversează zile tensionate, marcate de proteste împotriva costului ridicat al vieții, iar miercuri situația a escaladat în sudul țării, unde o clădire guvernamentală a fost atacată.
22:10
Cadou de sfârșit de an de la Trump pentru Serbia și Putin. Ce a acordat după nouă luni de amânări succesive # StirileProtv.ro
SUA au acordat o licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de companii ruseşti şi vizată de sancţiuni americane, ceea ce îi va permite să-şi reia producţia până în 23 ianuarie, a anunţat miercuri ministrul sârb al Energiei.
22:00
VIDEO. Un șofer a intrat cu mașina de teren pe o pârtie din Parâng și a pierdut controlul. Surse: Susține că a greșit drumul # StirileProtv.ro
Autorităţile din judeţul Hunedoara au făcut demersuri pentru identificarea unui şofer care, miercuri, a intrat cu un autovehicul de teren pe o pârtie, în staţiunea Parâng, judeţul Hunedoara.
22:00
Witkoff: Statele Unite au purtat discuții cu Ucraina și țări europene despre următorii pași în vederea încheierii războiului # StirileProtv.ro
Consilierii lui Donald Trump au avut convorbiri miercuri cu Volodimir Zelenski şi consilieri de securitate naţională din Europa despre următorii paşi în încheierea războiului în Ucraina, a declarat emisarul special al SUA, Steve Witkoff.
21:20
S-a câștigat la Loto de Anul Nou. De unde sunt norocoșii care încheie anul mai bogați # StirileProtv.ro
Mai multe persoane din România au avut noroc la Tragerile Speciale de Anul Nou, a anunțat miercuri seară, Loteria Română.
21:10
Un oraș vechi de 125 de ani este mutat fizic, clădire cu clădire, la 3 kilometri distanță. Ce se află sub el # StirileProtv.ro
Efectele în lanț ale apetitului tot mai mare al Europei pentru materii prime se extind până în extremul nord al Suediei. Mii de locuitori și clădiri se mută din Kiruna, un oraș situat la 145 de kilometri de Cercul Arctic.
21:10
Finlanda a confiscat o navă din Rusia, suspectată de implicare în sabotajul cablurilor din Marea Baltică # StirileProtv.ro
Poliţia finlandeză a confiscat miercuri o navă ce naviga din Rusia, suspectată de sabotarea unui cablu submarin de telecomunicaţii care leagă Helsinki de Estonia şi care traversează Golful Finlandei, zonă afectată de incidente similare în ultimii ani.
20:40
Țările europene și-au declarat disponibilitatea de a trimite între 10.000 și 15.000 de soldați în Ucraina în primele șase luni după încetarea ostilităților, ca parte a garanțiilor de securitate, susține publicația germană Welt.
20:30
Cine sunt cele opt persoane născute în Rusia care au primit cetățenia moldovenească de la Maia Sandu # StirileProtv.ro
Președinta Maia Sandu a semnat miercuri un decret prin care opt persoane născute în Federația Rusă primesc cetățenia Republicii Moldova în baza prevederilor legale și constituționale ce permit redobândirea cetățeniei la cerere.
20:30
Papa Leon, avertisment privind „planuri care cuprind lumea”: Sunt strategii armate, mascate prin discursuri ipocrite # StirileProtv.ro
Papa Leon al XIV-lea a încheiat miercuri anul în care a fost ales la conducerea Bisericii Catolice avertizând asupra planurilor de "cucerire" a lumii prin "strategii armate mascate prin discursuri ipocrite", transmit agenţiile EFE şi ANSA.
20:10
Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete de la subsol. Prejudiciu de milioane de euro # StirileProtv.ro
Poliția germană caută hoții care au jefuit o bancă din orașul Gelsenkirchen. Suspecții au pătruns în camera de valori a băncii după ce au spart un perete de la subsol.
20:00
Mesajul lui lui Ilie Bolojan de Anul Nou: Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou în care îşi exprimă încrederea că "putem depăşi greutăţile" şi România să fie "un loc în care fiecare să-şi poată clădi un viitor mai bun".
20:00
La final de an, în bucătării începe un ritual pe care îl așteptăm cu toții. Legumele se fierb, cuțitul bate ritmic în tocător, iar vestita salată de boeuf prinde formă. Cu sau fără mazăre, aceasta-i întrebarea.
