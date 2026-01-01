Trump a aflat de la CIA că rușii au mințit despre atacul cu drone în Ucraina

09:20

De la 1 ianuarie 2026, românii vor plăti taxe majorate pentru locuințe, mașini și venituri din chirii. Impozitele pentru proprietăți vor crește de până la 3 ori, inclusiv pentru mașinile full-electrice. De asemenea, impozitul pe câștigurile din criptomonede va ajunge la 16%. Află toate detaliile despre noile taxe.